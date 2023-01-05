Рюдигер, Рамос, Марсело и другие: как коллеги поздравили Крооса с днем рождения

Великому и ужасному Тони Кроосу исполнилось 33 года!

Сейчас немец стоит на распутье: он либо закончит карьеру уже этим летом, когда истечет его контракт, либо продлит соглашение с «Реалом» еще на год. Одно ясно точно, Кроос планирует повесить бутсы на гвоздь именно в «королевском клубе». Судя по всему, «Мадрид» хочет, чтобы игрок остался в команде еще на сезон.

Коллеги полузащитника поздравили Тони в соцсетях!

Марсело

«С днем рождения, брат».

Начо

Карим Бензема

Серхио Рамос

«Как я мог забыть о тебе, Антонио… С днем рождения, брат».

Винисиус

«С днем рождения, Антонио! Чистый класс. Поздравляю! Наслаждение [играть с тобой]».

Лукас Васкес

«С наилучшими пожеланиями, дорогой друг Антонио».

Антонио Рюдигер

«Поздравляю с днем рождения лучшего в Германии».

Ферлан Менди

Федерико Вальверде

Эдер Милитао

Давид Алаба

«С днем рождения, маэстро».

Поздравление Модрича, кажется, понравилось Кроосу больше остальных. Лука точно был самым оригинальным.

Торт на день рождения Тони был необычным. Кроос поделился фото в соцсетях, написав:

«Вот что я называю праздничным тортом. Очень ценю все ваши поздравления».

Дизайн кондитерского шедевра – это отсылка к достижению Луки Дончича, который совсем недавно поставил рекорд в НБА. В 2015 году Дончич стал самым молодым игроком в составе баскетбольного «Реала», на тот момент ему было чуть больше 16-ти лет.

Жизнь Крооса пропитана «Мадридом». Разве он может уже этим летом взять и оставить свой любимый клуб?