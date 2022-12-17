Месси и Аргентину тащат на этом ЧМ? Кажется, у нас есть доказательства!

Сборная Аргентины – абсолютный рекордсмен ЧМ-22 по назначенным в ее пользу одиннадцатиметровым!

Всего судьи поставили в ворота соперников команды Скалони пять пенальти. Это самый большой результат среди всех команд-участниц турнира. Даже в финале аргентинцы получили возможность открыть счет с точки.

При этом почти каждый пенальти в пользу Аргентины вызвал у нейтральных болельщиков много вопросов. Давайте взглянем на все одиннадцатиметровые аргентинцев в Катаре.

Аргентина – Саудовская Аравия

Паредес красочно падает в штрафной.

Польша – Аргентина

Месси получил по лицу от Шченсного.

Нидерланды – Аргентина

Акунью срубили в штрафной.

Аргентина – Хорватия

Вратарь хорватов Ливакович врезается в форварда Альвареса. Или Альварес врезается в Ливаковича, но Орсато ставит пенальти.

Аргентина – Франция

Даже в финале Мундиаля команда Скалони получила шанс пробить пенальти! Возможно, это самый спорный одиннадцатиметровый турнира. Кажется, что Ди Мария начал падать еще до касания Дембеле.

Как минимум четыре из пяти пенальти вызывают огромные вопросы. А вы как думаете? Пишите в комментариях.