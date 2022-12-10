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«Я предупредил его». Лука Модрич рассказал, как помог Ливаковичу в серии пенальти против Бразилии

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«Помог ли я Ливаковичу с пенальти Родриго? Нет, но я предупредил его по поводу Каземиро», - рассказал Лука Модрич El Chiringuito.

«Я знаю, как Каземиро бьет пенальти. Ливакович потянулся в правильном направлении, но удар Казе был слишком хорош», - добавил хорват.

Доминик Ливакович мог отразить пенальти Каземиро, но удар бразильца был очень мощным и точным. А вот Родриго достаточно плохо пробил в правую от себя сторону, придав мячу небольшую высоту. Голкипер хорватов парировал этот удар.

В итоге Хорватия сенсационно обошла Бразилию в серии пенальти и сыграет с Аргентиной в полуфинале чемпионата мира.

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