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  4. Тренер Парагвая Альфаро опроверг, что члены его штаба оскорбляли покойную мать Дешама: «Нельзя опускаться так низко, я бы это пресек. Футбол – не война»

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Тренер Парагвая Альфаро опроверг, что члены его штаба оскорбляли покойную мать Дешама: «Нельзя опускаться так низко, я бы это пресек. Футбол – не война»
Тренер Парагвая отверг обвинения в оскорблениях в адрес покойной матери Дешама.

Главный тренер сборной Парагвая аргентинец Густаво Альфаро ответил на обвинения в том, что члены его тренерского штаба, предположительно, позволили себе оскорбления в сторону покойной матери главного тренера сборной Франции Дидье Дешама во время очного матча в 1/8 финала чемпионата мира (0:1).

После матча Дешам заявил: «Со стороны скамейки Парагвая были оскорбления, без которых можно было бы обойтись». Французские СМИ предположили, что речь идет о покойной матери тренера сборной Франции.

Ранее Дешам пропустил матч против Норвегии в 3-м туре группового этапа (4:1) из-за похорон матери – позднее он вернулся в расположение национальной команды.

Альфаро заявил, что никто не оскорблял мать Дешама.

«Нет, нет, нет. Нельзя так низко опускаться в футболе. Я думал, вы говорите о спорах между игроками.

Я очень уважаю Дидье Дешама. Были разногласия – например, по решениям ВАР, когда одна сторона требовала пенальти, а другая была против, – но ничего подобного я не слышал.

Мы не опускаемся до такого. Футбол – это не война. Если бы я услышал что-то подобное, я бы это пресек. Это недопустимо в любых обстоятельствах», – сказал Альфаро.

Дешам дал игрокам Франции указание защищать Мбаппе в конце матча с Парагваем: «Попросил двух самых крупных парней быть рядом с Килианом. Его собирались сбить с ног»

***

Мбаппе ответил парагвайцам – демонстративно праздновал перед лицом соперника

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Нет, это не поводСборная США по футболу
Опубликовал: Арсений Калистратов
Источник: L’Equipe
logoСборная Парагвая по футболу
logoДидье Дешам
logoСборная Франции по футболу
logoГуставо Альфаро
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Ну, если честно, Парагвай показал, что в футболе можно опуститься оооочень низко.
ОтветU
Ну, если честно, Парагвай показал, что в футболе можно опуститься оооочень низко.
Комментарий скрыт
ОтветLIONHEART.
Комментарий скрыт
В спорте нет великих людей. Это просто спортсмены. Только глупый человек будет возводить в ранг великих спортсмена.
Ну давайте все на Парагвай накидывать.. позже выяснится, что часовню тоже они развалили
Ответalkidamant
Ну давайте все на Парагвай накидывать.. позже выяснится, что часовню тоже они развалили
Нет, часовню до них, ещё в 15 веке.
Ответдобрый грек
Нет, часовню до них, ещё в 15 веке.
И на родине мбаппе.
Не знаю, чего вы на Парагвай накинулись, нормальная команда, по ММА, ещё и в мяч гоняют
И вообще Дешам сам провоцировал, возглавил сборную Франции, вот судья - наш человек!
Ну-да, ща под шумок можно много всего на Парагвай повесить. И разрушенную часовню, и убийство Кеннеди, и покушение на Ильича, и всякое другое разное.
С Парагваем в этом поспорит разве что Аргентина. Тоже черти те ещё
Говорят Нотр-Дам тоже они сожгли
Когда аргентинцы хором распевали слова «минута молчания», Мартинес крикнул «для Мбаппе, который умер».
Теперь на них всех собак спустят
Лучше бы уж Германия вышла в её Парагвай
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