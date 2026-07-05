Тренер Парагвая Альфаро опроверг, что члены его штаба оскорбляли покойную мать Дешама: «Нельзя опускаться так низко, я бы это пресек. Футбол – не война»

Тренер Парагвая отверг обвинения в оскорблениях в адрес покойной матери Дешама.

Главный тренер сборной Парагвая аргентинец Густаво Альфаро ответил на обвинения в том, что члены его тренерского штаба, предположительно, позволили себе оскорбления в сторону покойной матери главного тренера сборной Франции Дидье Дешама во время очного матча в 1/8 финала чемпионата мира (0:1).

После матча Дешам заявил : «Со стороны скамейки Парагвая были оскорбления, без которых можно было бы обойтись». Французские СМИ предположили, что речь идет о покойной матери тренера сборной Франции.

Ранее Дешам пропустил матч против Норвегии в 3-м туре группового этапа (4:1) из-за похорон матери – позднее он вернулся в расположение национальной команды.

Альфаро заявил, что никто не оскорблял мать Дешама.

«Нет, нет, нет. Нельзя так низко опускаться в футболе. Я думал, вы говорите о спорах между игроками.

Я очень уважаю Дидье Дешама. Были разногласия – например, по решениям ВАР, когда одна сторона требовала пенальти, а другая была против, – но ничего подобного я не слышал.

Мы не опускаемся до такого. Футбол – это не война. Если бы я услышал что-то подобное, я бы это пресек. Это недопустимо в любых обстоятельствах», – сказал Альфаро.

Дешам дал игрокам Франции указание защищать Мбаппе в конце матча с Парагваем: «Попросил двух самых крупных парней быть рядом с Килианом. Его собирались сбить с ног»

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