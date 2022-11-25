Трансферная цель «Реала» феерит на ЧМ. По по системе «гол+пас» в этом сезоне набрал 30 очков

В свои 23 года игрок сборной Голландии стал одной из самых заметных фигур катарского чемпионата мира. Речь о Коди Гакпо.

Вингер «ПСВ» успел забить два гола за Нидерланды – в матчах с Сенегалом и Эквадором. В этом сезоне Коди показывает отличную игру. За 24 матча в футболке «ПСВ» Гакпо забил 13 голов и отдал 17 ассистов.

Неудивительно, что футболистом интересуются европейские гранды, в числе которых находится и мадридский «Реал».

«Королевскому клубу» необходимо укреплять линию нападения. Эден Азар, вероятно, покинет команду, а будущее Марко Асенсио выглядит неопределенно. Гакпо может оказаться отличным вариантом для «Мадрида», хотя самому игроку придется конкурировать за место в старте с Винисиусом.

Коди также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Бавария». «ПСВ» готов расстаться со своим талантом минимум за 50 млн евро. А Тransfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 45 млн евро.

Хотели бы увидеть Коди в футболке «Реала»?