Эдуардо Камавинга: «Карим – настоящий лидер»

Эдуардо Камавинга находится в расположении сборной Франции и готовится к чемпионату мира. Попадание полузащитника «Мадрида» в национальную команду для многих стало сюрпризом. Футболист в интервью для RMC рассказал об ожиданиях от турнира и звездных партнерах по команде.

Об отсутствии Погба и Канте

«Да, у молодых игроков нет большого опыта, но мы с нетерпением ждем возможности показать, чего мы стоим. Наш энтузиазм и опыт старших товарищей могут стать отличным сочетанием».

О возрасте

«Я всегда самый молодой, так что привык, что над моим возрастом подшучивают. Нужно сохранять спокойствие и проявлять уважение к старшим: тут я веду себя иначе, чем в молодежной сборной, но я очень общительный - это мне помогло влиться в команду».

О Кариме Бензема

«Карим набрал форму, надеюсь, что он готов к турниру. У меня с ним хорошие отношения, он очень помогает мне в «Мадриде» и заслуживает того признания, которое получил. Карим дает мне советы, с ним легко общаться, он настоящий лидер».

О позиции

«Мне комфортно играть в полузащите и я люблю играть именно, как «6» номер», но я могу адаптироваться к любой позиции».