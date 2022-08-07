📹Гарет Бэйл феерит в «Лос-Анджелесе»: новый гол-красавец от валлийца

Пятикратный чемпион Европы в составе «Мадрида» Гарет Бэйл отличился в матче за свою новую команду «Лос-Анджелес», забив великолепный гол в ворота «Реал Солт-Лейк». Теперь в турнирной таблице МЛС команда Бэйла лидирует с отрывом в 6 очков от ближайшего преследователя.

Гарет вышел на поле, когда «Лос-Анджелес» уже вел 1-3 в гостях после дубля Кристиана Аранго и гола Келлина Акоста.

Валлиец смог завершить матч на высокой ноте, забив блестящий гол на 87й минуте после впечатляющих индивидуальных действий. Он полностью контролировал мяч на левом фланге, выдержал прессинг двоих соперников и переиграл вратаря в штрафной.

Это уже второй гол Гар ета Бэйла в МЛС, первый мяч он забил в ворота «Спортинг Канзас Сити». Гарет отпраздновал гол вместе с товарищами по команде, в том числе с Джорджо Кьеллини, еще одним звездным трансфером клуба этим летом.

Посмотрите, какого красавца оформил Гарет!