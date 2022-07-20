📹 Гарета Бэйла попросили подписать футболку «Мадрида», его реакция бесценна

Гарет Бэйл провел 9 лет на «Сантьяго Бернабеу», но так и не смог прижиться в команде, несмотря на свой талант.

Бэйл трижды выиграл Ла Лигу и пять раз Лигу Чемпионов во время своего этапа в Испании, став автором двух голов в финалах.

Сейчас Гарет перебрался в США, но и там его встретили болельщики «Мадрида». 33-летний футболист заметил фаната, размахивающего футболкой с его именем около поля.

В сети появилось видео.

«Бро, это Бэйл! Пожалуйста, бро, подпиши футболку. Я тебя люблю», – кричал болельщик.

Бэйл с готовностью подходит, чтобы поставить автограф и понимает, что это футболка «Мадрида» с прошлого сезона.

Подписывая футболку, Гарет бросает быстрый взгляд на камеру, видео стало вирусным в социальных сетях, многие обратили внимание на реакцию валлийца на форму бывшего клуба.

«На его лице все написано».

«Можно прочитать его мысли по лицу: «О нет, снова. Только не это».

«Бэйл думает: «Я наконец-то свалил, а они преследуют меня».

«Бро, он напуган».

Гарет Бэйл уже дебютировал за «Лос-Анджелес», команда выиграла у «Нэшвилла» со счетом 2-1, валлиец вышел на замену во втором тайме.