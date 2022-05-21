Анчелотти подтверждает уход Иско и объясняет ситуацию с Марсело и Бэйлом

«Карьера Иско в «Мадриде» заканчивается сегодня. И это была отличная карьера. Он, конечно, мог бы сделать больше, он был важным игроком команды. Я желаю ему всего наилучшего», — сказал Карло Анчелотти Movistar.

«Марсело еще не попрощался. Он все еще наш капитан и будет им до финала».

«Гарет Бэйл хотел попрощаться сегодня вечером, но не смог. У него будет шанс в финале, я думаю, что он будет готов играть», — добавил Анчелотти.

Таким образом, мы можем ожидать, что и Марсело, и Гарет Бэйл попадут в состав на финал Лиги чемпионов. Иско, похоже, сыграл свой последний матч за «Реал Мадрид».

Летом все трое покидают клуб в качестве свободных агентов.