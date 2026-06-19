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  4. Алжир пожаловался в ФИФА на Марчиняка. Судья не наказал Месси за наступ на икру Манди, Мак Аллистера – за удар локтем в лицо Мазе (TSA)

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Алжир пожаловался в ФИФА на Марчиняка. Судья не наказал Месси за наступ на икру Манди, Мак Аллистера – за удар локтем в лицо Мазе (TSA)
Алжир пожаловался в ФИФА на судью из-за эпизодов с Месси и Мак Аллистером.

Алжирская футбольная федерация (FAF) подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины.

Об этом сообщает TSA со ссылкой на источник, подтверждающий информацию Compétition.

Организация считает, что польский арбитр Шимон Марчиняк принял решения, которые поставили алжирцев в невыгодное положение и изменили ход игры, закончившейся победой Аргентины со счетом 3:0.

Так, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аиссы Манди, из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. В своей жалобе в ФИФА FAF сообщила об этом нарушении, которое осталось безнаказанным.

Вторая важная судейская ошибка, о которой было заявлено в ФИФА, касалась удара локтем, нанесенного аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером Ибрагиму Мазе на 74-й минуте. Получив удар в лицо, алжирский футболист упал, но судья не зафиксировал нарушения.

Этот наступ Месси на Манди – не красная?

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ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: TSA
logoСборная Алжира по футболу
logoсудьи
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoШимон Марчиняк
logoАисса Манди
logoФИФА
logoАлексис Мак Аллистер
logoИбрагим Маза
logoЛионель Месси

Комментарии

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Жаловаться на Месси в ФИФА)))
Это как пожаловаться на сынка прокурора )
Ответb_igh
Жаловаться на Месси в ФИФА))) Это как пожаловаться на сынка прокурора )
ха-ха-ха, вот эта ботоводская ##### появляется в комментах, через 2 минуты моему комментарию накручивается 13 минусов, а этой ##### ровно столько же плюсов)
однозначно никаких накруток ботами, да, спортс.ру?)))
Грубым аргентинцам можно все
«Кто ж его посадит? Он же памятник!»
Марчиняка. в этом клубном сезоне,вообще видно не было,ничего толком не судил в еврокубках.странно,что он в пул арбитров от европы попал.
Момент с Месси,больше косяк вара,почти всегда, арбитр ждет от вар возможность пересмотреть момент такой
ОтветЛюдвик Иванов
Марчиняка. в этом клубном сезоне,вообще видно не было,ничего толком не судил в еврокубках.странно,что он в пул арбитров от европы попал. Момент с Месси,больше косяк вара,почти всегда, арбитр ждет от вар возможность пересмотреть момент такой
В чем косяк вара? Вар посмотрел что это желтая карточка и не стал вмешиваться, потому что вмешиваются только при красных. На этом турнире уже было как минимум 3 более грубых нарушения без красных карточек, а тут прям докопались…
ОтветЛюдвик Иванов
Марчиняка. в этом клубном сезоне,вообще видно не было,ничего толком не судил в еврокубках.странно,что он в пул арбитров от европы попал. Момент с Месси,больше косяк вара,почти всегда, арбитр ждет от вар возможность пересмотреть момент такой
ВАР в любом случае момент пересматривает. А судья должен изначально принимать решение, как будто ВАР нет (и это потом оценивают). Ну кроме моментов с офсайдами, которые дают доиграть, а потом проверяют, было или не было.
Карьеру Месси можно описать одним предложением: от эвребе до марчиньяка
Глобально это проблема была и 22 году, на многое закрыли глаза. В целом у Алжира есть опция пожаловаться, вот пожаловались. Надо работать с тем что есть.
а по неназначеному пенальти на Месси вопросов нет у алжирцев?)
ОтветБорис_1117003684
а по неназначеному пенальти на Месси вопросов нет у алжирцев?)
Нет конечно, как и у фанатов Португалии и ко. Ты чего, там чм 22 подарили "на блюдечке" с двумя пенками в финале в их ворота, но это не считается
ОтветБорис_1117003684
а по неназначеному пенальти на Месси вопросов нет у алжирцев?)
Это другое)
Рафик полностью не виноват
Там лысый президент сам вмешался, так что без шансов.
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