Алжир пожаловался в ФИФА на Марчиняка. Судья не наказал Месси за наступ на икру Манди, Мак Аллистера – за удар локтем в лицо Мазе (TSA)

Алжир пожаловался в ФИФА на судью из-за эпизодов с Месси и Мак Аллистером.

Алжирская футбольная федерация (FAF) подала жалобу в ФИФА по поводу судейства в матче национальной команды против Аргентины .

Об этом сообщает TSA со ссылкой на источник, подтверждающий информацию Compétition.

Организация считает, что польский арбитр Шимон Марчиняк принял решения, которые поставили алжирцев в невыгодное положение и изменили ход игры, закончившейся победой Аргентины со счетом 3:0.

Так, на 31-й минуте матча Лионель Месси шипами наступил на икроножную мышцу Аиссы Манди , из-за чего алжирец упал на газон. Главный судья не показал аргентинцу даже желтой карточки. В своей жалобе в ФИФА FAF сообщила об этом нарушении, которое осталось безнаказанным.

Вторая важная судейская ошибка, о которой было заявлено в ФИФА, касалась удара локтем, нанесенного аргентинским полузащитником Алексисом Мак Аллистером Ибрагиму Мазе на 74-й минуте. Получив удар в лицо, алжирский футболист упал, но судья не зафиксировал нарушения.

Этот наступ Месси на Манди – не красная?

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