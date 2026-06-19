Уткин вернулся в «Краснодар» свободным агентом. Контракт с хавбеком – до 2029-го
Даниил Уткин вновь будет играть за «Краснодар».
«Быки» сообщили о возвращении своего воспитанника, ушедшего в «Ростов» в 2022 году, в статусе свободного агента. С ним заключен контракт на три года.
В этом сезоне полузащитник поиграл за «Балтику» и «Торпедо» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь.
Фото: fckrasnodar.ru
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Краснодара»
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Даниил, удачи в клубе. Очень надеюсь, что ошибки молодости учтены и новый виток в клубе будет ещё более ярким.