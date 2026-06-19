Уткин вернулся в «Краснодар» свободным агентом. Контракт с хавбеком – до 2029-го

Даниил Уткин вновь будет играть за «Краснодар ».

«Быки» сообщили о возвращении своего воспитанника, ушедшего в «Ростов » в 2022 году, в статусе свободного агента. С ним заключен контракт на три года.

В этом сезоне полузащитник поиграл за «Балтику» и «Торпедо» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь .

Фото: fckrasnodar.ru