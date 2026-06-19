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Уткин вернулся в «Краснодар» свободным агентом. Контракт с хавбеком – до 2029-го

Даниил Уткин вновь будет играть за «Краснодар».

«Быки» сообщили о возвращении своего воспитанника, ушедшего в «Ростов» в 2022 году, в статусе свободного агента. С ним заключен контракт на три года.

В этом сезоне полузащитник поиграл за «Балтику» и «Торпедо» на правах аренды. Его статистику можно изучить здесь.

Фото: fckrasnodar.ru

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ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт «Краснодара»
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logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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блин. прочитал "Уткин вернулся" и охренел
ОтветSantucco
блин. прочитал "Уткин вернулся" и охренел
Аналогично)
Я конечно понимаю что Краснодар хочет усилить скамейку, которой вообще нет, но настолько сбитыми типами…
Почти как Месси в Барселону, только без изрядной части сарказма...
Хейтеры скажут "очередного воспитанника" подписывают... Хотя, подождите...

Даниил, удачи в клубе. Очень надеюсь, что ошибки молодости учтены и новый виток в клубе будет ещё более ярким.
Ему мечеть в Краснодаре нашли?))
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