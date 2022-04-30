Бэйл в тренде в Твиттере, болельщики «Мадрида» заметили его отсутствие во время праздновании победы в Ла Лиге

«Реал Мадрид» обыграл «Эспаньол» со счетом 4:0 и завоевал свой 35-й титул чемпиона Ла Лиги.

Гарет Бэйл не попал в состав из-за травмы.

После игры победу праздновала вся команда, включая травмированных игроков Азара и Алаба.

Но Бейла нигде не было видно.

Фанаты «Мадрида»в Твиттере задаются вопросом, где валлиец…

«Он фотограф», — написал один из них в Твиттере.

«Гольф. Турниры продолжаются», — пошутил другой.

«Что ему сделал «Мадрид»? «Мадрид» — это не СМИ, поэтому не упоминайте об этом. Я очень уважаю Бэйла, но он не проявлял интереса к команде», — прокомментировал другой.

«Он знал, что не имеет ничего общего с титулом, так зачем праздновать, кроме того, что никто не хочет его видеть», — предположил другой мадридист.

«Я слышал, что его не пустили внутрь. Служба безопасности не знает, кто он такой», — написал в Твиттере другой фанат.