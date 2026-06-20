1. На ЧМ-2026 США стали второй командой, вышедшей в плей-офф , – путевка получена после победы над Австралией (2:0). Марокко удалось обыграть Шотландию (1:0), Бразилия разгромила Гаити (3:0) и возглавила группу С.

В матче Турции и Парагвая судья Бартон за прикрытый рот удалил Альмирона. Это первая красная за это после введения правила.

2. Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, обсуждая работу Тори Пенсо на ЧМ-2026, заявил , что женщины-судьи «должны более жесткое сито отбора проходить, как в том числе и женщины-водители». Вскоре он извинился , но негодования уже было не избежать: лыжница Вероника Степанова выразила надежду, что в будущем «пещерных сексистов» не будет, а экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская связала предложение Романова с «недоразвитостью наших людей».

3. Блеклое выступление Криштиану Роналду в матче с ДР Конго спровоцировало волну критики со стороны экспертов и болельщиков – высказались Никки Батт , Габриэль Агбонлахор , Пол Скоулз , Кевин-Принс Боатенг и Дмитрий Аленичев . На защиту 41-летнего форварда традиционно встала семья: Катя Авейру лайкнула сообщение , в котором отмечали «исчезновение» Бруну Фернандеша, а Элма Авейру назвала партнеров Роналду «неблагодарными невеждами».

4. Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию, в финале победив француженок со счетом 45:39.

5. Состоялась жеребьевка Пути РПЛ Fonbet Кубка России: «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА попали в группу D, «Зенит» и «Балтика» – в группу C. «Десятка» Мусагалиева, «Анжи», «Тосно», 2Drots, а также СКА Басты или «Амкал» отправляются на Путь регионов.

6. В Омске прошел турнир АСА 204 . В главном поединке Александр Шлеменко победил болгарина Николу Дипчикова удушающим приемом во втором раунде.

7. Федерация футбола Ирана подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами», поскольку считает, что проблемы с визами «не соответствуют принципу предоставления равных условий для всех участвующих команд». Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани пояснил , что Дональд Трамп пытается не допустить проникновения в США злоумышленников.

8. «Тампа» обменяла 30-летнего защитника Даррена Рэддиша в «Торонто» на пик в пятом раунде драфта-2026. Перед обменом хоккеист продлил контракт на 8 лет и 68 млн долларов.

9. Fan ID введут на играх Пути РПЛ, утверждает Sport Baza, а вот для прохода на кубковые матчи команд, не выступающих в Премьер-лиге, документ не потребуется. По данным «РИА Новости», такой вопрос действительно обсуждается, но если решение и примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года.

10. Ведущая Флоренсия Пенья уволена с аргентинского стримингового сервиса Luzu TV после объявления ложной информации о смерти Хорхе Месси, отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Она в слезах принесла извинения , но решение компании осталось в силе. Прокомментировал ситуацию даже президент Аргентины Хавьер Милей: «Когда кажется, что от средств массовой информации уже видел все, некоторые люди напоминают нам, что они всегда могут опуститься еще ниже».

11. В Дохе прошел седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Каралис, Паулино, Пишарду, Эль-Баккали, Сиоли, Хайлом, Тинч, Патираге одержали победы.

12. Алжирская футбольная федерация (FAF) подала жалобу в ФИФА. Недовольство связано с двумя решениями арбитра Шимона Марчиняка: не показывать карточку Лионелю Месси, наступившему сопернику на икроножную мышцу, и не наказывать Алексиса Мак Аллистера за попадание локтем в лицо алжирцу.

13. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвс завершил карьеру в 38 лет. Член «Тройного золотого клуба» провел 16 сезонов в НХЛ.

14. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел четыре поражения подряд на клубном чемпионате мира по рапиду.

15. Даниил Уткин вернулся в «Краснодар» свободным агентом, заключив контракт на три года. При этом «быки» отказались отпускать Никиту Кривцова в ЦСКА.

16. Россиянка Рейхан Каграманова показала лучший результат сезона в мире в спортивной ходьбе на 10 000 м. Она победила на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах, преодолев дистанцию за 42 минуты 38,03 секунды.

17. «Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера впервые с 2018 года, победив в финале фарм «Каролины». Ахтямов стал MVP плей-офф АХЛ.

18. 57-летний Александр Мостовой рассказал , что у него полтора месяца назад родился сын.

19. «Ред Булл» желает исключить из контракта Ферстаппена пункт о возможности досрочно расторгнуть соглашение, но для этого, вероятно, потребуется не один десяток миллионов евро.

Цитаты дня

Александр Жулин: «Боюсь, что скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться»

Миранчук о словах невесты про жизнь в США: «А как же свобода слова… Это не критика, все по факту. Здесь можно быстро набрать вес, не заметив. За доставку, бензин, еду нужно много платить»

Вероника Степанова: «Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Ардашева и Коростелева мне не обыграть, но парней уровня третьего-четвертого десятка – почему бы не попробовать?»

Талалаев о словах Бердыева про «Балтику»: «Фиолетово, когда бездельники хайпуют, но от Бекиевича – неприятно. Никому не позволено ставить под сомнение работу моих футболистов»

Сын Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Мостовой возглавил «Спартак». Он сильнее Карпина как тренер – нравится мне больше»

Кожевников о выставочном матче Россия – США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас»

«Ландскрона» о Fan ID на матчах Кубка: «Меры безопасности почему-то важны только на футболе. Людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс»

Шнякин о розовых бутсах на ЧМ: «Тотальная розовоногость выглядит нелепой. Я немного застал времена, когда за цветные бутсы могли предъявить. Сейчас пестрая одежда и обувь – обыденность»

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