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  4. Скандальные слова ведущего «Матч ТВ», США в плей-офф ЧМ, 1-я победа Бразилии, удаление за прикрытый рот, жеребьевка Кубка и введение Fan ID, споры вокруг Роналду, триумф саблисток и другие новости

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Скандальные слова ведущего «Матч ТВ», США в плей-офф ЧМ, победа Бразилии, удаление за прикрытый рот, жеребьевка Кубка и введение Fan ID, споры вокруг Роналду, триумф саблисток и другие новости

1. На ЧМ-2026 США стали второй командой, вышедшей в плей-офф, – путевка получена после победы над Австралией (2:0). Марокко удалось обыграть Шотландию (1:0), Бразилия разгромила Гаити (3:0) и возглавила группу С.

В матче Турции и Парагвая судья Бартон за прикрытый рот удалил Альмирона. Это первая красная за это после введения правила.

2. Ведущий «Матч ТВ» Андрей Романов, обсуждая работу Тори Пенсо на ЧМ-2026, заявил, что женщины-судьи «должны более жесткое сито отбора проходить, как в том числе и женщины-водители». Вскоре он извинился, но негодования уже было не избежать: лыжница Вероника Степанова выразила надежду, что в будущем «пещерных сексистов» не будет, а экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская связала предложение Романова с «недоразвитостью наших людей».

3. Блеклое выступление Криштиану Роналду в матче с ДР Конго спровоцировало волну критики со стороны экспертов и болельщиков – высказались Никки БаттГабриэль Агбонлахор, Пол СкоулзКевин-Принс Боатенг и Дмитрий Аленичев. На защиту 41-летнего форварда традиционно встала семья: Катя Авейру лайкнула сообщение, в котором отмечали «исчезновение» Бруну Фернандеша, а Элма Авейру назвала партнеров Роналду «неблагодарными невеждами».

4. Российские саблистки выиграли командный турнир на чемпионате Европы по фехтованию, в финале победив француженок со счетом 45:39.

5. Состоялась жеребьевка Пути РПЛ Fonbet Кубка России: «Краснодар» сыграет с «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА попали в группу D, «Зенит» и «Балтика» – в группу C. «Десятка» Мусагалиева, «Анжи», «Тосно», 2Drots, а также СКА Басты или «Амкал» отправляются на Путь регионов.

6. В Омске прошел турнир АСА 204. В главном поединке Александр Шлеменко победил болгарина Николу Дипчикова удушающим приемом во втором раунде.

7. Федерация футбола Ирана подаст официальную жалобу в ФИФА по поводу ограничений на поездки, «введенных организаторами», поскольку считает, что проблемы с визами «не соответствуют принципу предоставления равных условий для всех участвующих команд». Глава рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани пояснил, что Дональд Трамп пытается не допустить проникновения в США злоумышленников.

8. «Тампа» обменяла 30-летнего защитника Даррена Рэддиша в «Торонто» на пик в пятом раунде драфта-2026. Перед обменом хоккеист продлил контракт на 8 лет и 68 млн долларов.

9. Fan ID введут на играх Пути РПЛ, утверждает Sport Baza, а вот для прохода на кубковые матчи команд, не выступающих в Премьер-лиге, документ не потребуется. По данным «РИА Новости», такой вопрос действительно обсуждается, но если решение и примут, то внедрение системы произойдет не раньше 2027 года.

10. Ведущая Флоренсия Пенья уволена с аргентинского стримингового сервиса Luzu TV после объявления ложной информации о смерти Хорхе Месси, отца нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси. Она в слезах принесла извинения, но решение компании осталось в силе. Прокомментировал ситуацию даже президент Аргентины Хавьер Милей: «Когда кажется, что от средств массовой информации уже видел все, некоторые люди напоминают нам, что они всегда могут опуститься еще ниже».

11. В Дохе прошел седьмой этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги». Каралис, Паулино, Пишарду, Эль-Баккали, Сиоли, Хайлом, Тинч, Патираге одержали победы.

12. Алжирская футбольная федерация (FAF) подала жалобу в ФИФА. Недовольство связано с двумя решениями арбитра Шимона Марчиняка: не показывать карточку Лионелю Месси, наступившему сопернику на икроножную мышцу, и не наказывать Алексиса Мак Аллистера за попадание локтем в лицо алжирцу.

13. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвс завершил карьеру в 38 лет. Член «Тройного золотого клуба» провел 16 сезонов в НХЛ.

14. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен потерпел четыре поражения подряд на клубном чемпионате мира по рапиду.

15. Даниил Уткин вернулся в «Краснодар» свободным агентом, заключив контракт на три года. При этом «быки» отказались отпускать Никиту Кривцова в ЦСКА.

16. Россиянка Рейхан Каграманова показала лучший результат сезона в мире в спортивной ходьбе на 10 000 м. Она победила на Кубке России по легкой атлетике в Чебоксарах, преодолев дистанцию за 42 минуты 38,03 секунды.

17. «Торонто Марлис» выиграли Кубок Колдера впервые с 2018 года, победив в финале фарм «Каролины». Ахтямов стал MVP плей-офф АХЛ.

18. 57-летний Александр Мостовой рассказал, что у него полтора месяца назад родился сын.

19. «Ред Булл» желает исключить из контракта Ферстаппена пункт о возможности досрочно расторгнуть соглашение, но для этого, вероятно, потребуется не один десяток миллионов евро.

Цитаты дня

Александр Жулин: «Боюсь, что скоро в России могут возникнуть огромные проблемы с бензином. Как бы нам всем на электросамокаты не пришлось пересаживаться»

Миранчук о словах невесты про жизнь в США: «А как же свобода слова… Это не критика, все по факту. Здесь можно быстро набрать вес, не заметив. За доставку, бензин, еду нужно много платить»

Вероника Степанова: «Как насчет соревнований между мужчинами и женщинами? Ардашева и Коростелева мне не обыграть, но парней уровня третьего-четвертого десятка – почему бы не попробовать?»

Талалаев о словах Бердыева про «Балтику»: «Фиолетово, когда бездельники хайпуют, но от Бекиевича – неприятно. Никому не позволено ставить под сомнение работу моих футболистов»

Сын Плющенко: «Я бы хотел, чтобы Мостовой возглавил «Спартак». Он сильнее Карпина как тренер – нравится мне больше»

Кожевников о выставочном матче Россия – США: «Русофобы квакают и пованивают. Мероприятие хорошее, каждая игра на международном уровне сближает нас»

«Ландскрона» о Fan ID на матчах Кубка: «Меры безопасности почему-то важны только на футболе. Людям, принимающим подобные решения, не нужны фанаты на стадионе как класс»

Шнякин о розовых бутсах на ЧМ: «Тотальная розовоногость выглядит нелепой. Я немного застал времена, когда за цветные бутсы могли предъявить. Сейчас пестрая одежда и обувь – обыденность»

Ролик дня

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 1-го тура27082 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Суряев
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