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  4. Роналду выложил фото сборной: «Всегда едины!» Ранее соцсети Бруну, Невеша, Витиньи и других игроков команды заспамили комментариями с призывами уважать Криштиану и пасовать ему

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Роналду выложил фото сборной: «Всегда едины!» Ранее соцсети Бруну, Невеша, Витиньи и других игроков команды заспамили призывами уважать Криштиану и пасовать ему
Роналду опубликовал фотографию с партнерами по команде по сборной Португалии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с партнерами по команде.

В первом матче ЧМ-2026 португальская команда сыграла вничью 1:1 со сборной ДР Конго.

После этого соцсети игроков команды заспамили комментариями с призывами пасовать Криштиану и уважать его. В частности, в комментариях пользователи писали в аккаунты Бруну Фернандеша, Витиньи и Жоау Невеша.

Роналду на фоне этого выложил фотографию с партнерами по команде и подписал снимок следующим образом: «Всегда едины!»

Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
logoКриштиану Роналду
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСборная Португалии по футболу
фото
logoВитинья
logoЖоау Невеш
logoБруну Фернандеш

Комментарии

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а десятью минутами позже в закрытом тг-канале Кристи выложил фотографию со встречи с болельщиками и подписал снимок следующим образом:
"продолжаем спамить и накручивать лайки в соцсетях всех игроков сборной, расценки остаются прежними - 15 центов за комментарий. так победим!"
А по-хорошему, здесь должно быть фото с подбитым глазом/носом и подписью: "Сорян, парни, играем дальше!"
Просто, фактически, у игроков сборной нет яиц!
Хотя прогресс есть, какой-никакой, Бруно нет на фотографии.
Лицемерненько, нападая на них же через свою сестру, а может и заказав ботов для долбежки соцсетей игроков
Сестры Роналду едины с Роналду
Рон на фоне не особо и улыбается.
Два-три хороших момента Криш вполне способен реализовать. Игрокам нужно просто держать этот момент. Тогда игра будет коллективной и мощной! У Португалии хороший подбор игроков для больших побед!
Эй вайвай, это что за мышь под трусами Феликса?
Подумали гордые ребята из наших республик)
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