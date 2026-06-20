Роналду опубликовал фотографию с партнерами по команде по сборной Португалии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с партнерами по команде.

В первом матче ЧМ-2026 португальская команда сыграла вничью 1:1 со сборной ДР Конго.

После этого соцсети игроков команды заспамили комментариями с призывами пасовать Криштиану и уважать его. В частности, в комментариях пользователи писали в аккаунты Бруну Фернандеша , Витиньи и Жоау Невеша .

Роналду на фоне этого выложил фотографию с партнерами по команде и подписал снимок следующим образом: «Всегда едины!»

Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду