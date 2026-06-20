Роналду выложил фото сборной: «Всегда едины!» Ранее соцсети Бруну, Невеша, Витиньи и других игроков команды заспамили призывами уважать Криштиану и пасовать ему
Роналду опубликовал фотографию с партнерами по команде по сборной Португалии.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию с партнерами по команде.
В первом матче ЧМ-2026 португальская команда сыграла вничью 1:1 со сборной ДР Конго.
После этого соцсети игроков команды заспамили комментариями с призывами пасовать Криштиану и уважать его. В частности, в комментариях пользователи писали в аккаунты Бруну Фернандеша, Витиньи и Жоау Невеша.
Роналду на фоне этого выложил фотографию с партнерами по команде и подписал снимок следующим образом: «Всегда едины!»
Сестра Роналду лайкнула высмеивающий Бруну пост. Фанаты Криштиану заспамили соцсети хавбека критикой и требованиями чаще пасовать форварду
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
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"продолжаем спамить и накручивать лайки в соцсетях всех игроков сборной, расценки остаются прежними - 15 центов за комментарий. так победим!"
Просто, фактически, у игроков сборной нет яиц!
Хотя прогресс есть, какой-никакой, Бруно нет на фотографии.
Подумали гордые ребята из наших республик)