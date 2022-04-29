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Без Бэйла, но с Марио Хилой. Заявка «Мадрида» на матч с «Эспаньолом»

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Гарет Бэйл снова стал героем новостей «Мадрида», не попав в заявку на матч с «Эспаньолом» из-за болей в спине.  Бэйл – один из шести игроков «Мадрида», которые пропустят предстоящий матч.

В заявку попал кантерано Марио Хила, центральный защитник «Кастильи», который сможет сыграть вместе с Вальехо в отсутствие Алабы, Милитао и Начо. Каземиро восстановился после своего недомогания и также является вариантом для обороны.

Алаба страдает из-за мышечной травмы и рискует пропустить матч с «МанСити», а Милитао и Начо отбывают наказание за перебор желтых карточек.

Вот заявка «Мадрида» на матч с «Эспаньолом»: 

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