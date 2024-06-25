Как Италия наказала Хорватию (Калафьори – монстр). Быстрые мысли о главной драме Евро
Экспресс-разбор Ильи Васильева.
Италия спаслась от поражения Хорватии благодаря чудесному слалому Риккардо Калафьори и удару Маттиа Дзакканьи – сборная Лучано Спаллетти вышла напрямую в плей-офф.
Первый тайм – новая Италия на Евро-2024. Была структурнее и ближе к голу
Первый матч Италии с Албанией – класс. Получился захватывающий гибрид: 4-2-3-1 с переходом на тройку при владении. Все работало: дерзкие Калафьори и Ди Лоренцо, темп Жоржиньо, умное движение Пеллегрини и Бареллы. Когда Албания обороняла ширину, Италия взламывала середину и полуфланги. Когда Албания становилась компактной в центре, Италия атаковала края.
Но Италия провалилась с Испанией – без шансов и адекватной конкуренции.
С Хорватией Спаллетти перешел на 3-5-2 в обороне, где Маттео Дармиан – третий центральный защитник, Джованни Ди Лоренцо – латераль, а Матео Ретеги и Джакомо Распадори – нападающие. В атаке все ближе к итальянской классике, в рамках которой Лоренцо Пеллегрини и Распадори отскакивали в глубину.
Первый тайм – за Италией. Без явного перевеса по моментам с игры, но Алессандро Бастони идеально оборонялся и мог забить на стандарте (плюс Италия идеально перекрыла центр в защите), а атака постоянно перегружала середину и края. Два рабочих приема:
1. Тройка нападающих Хорватии выбрасывалась на Калафьори – Бастони – Дармиана, а Модрич и Брозович пытались атаковать Жоржиньо и Бареллу. В идеале – супер, если Брозович закроет Пеллегрини, но все усложняли его смещения в полуфланг (так оголялась середина, если Марцело смещался за ним) и рывки в глубину от Распадори. В итоге получалось 2-в-1, так как центральные защитники не успевали за ним.
2. Защитники, пытаясь погасить провалы, заужали сзади. Это открывало ширину для латералей. Италия хорошо манипулировала численным преимуществом в середине и пространством по краям, но в быстрых отрывах создала только несколько прострелов.
После перерыва Хорватия накрыла Италию прессингом и выпустила Будимира
В первом тайме Хорватия периодически накрывала Италию в прессинге, если защитники тормозили розыгрыши от ворот. Помогло во втором: Хорватия закрыла фланг, Гвардиол накрыл Ди Лоренцо – так команда вернула владение перед пенальти.
Хорватия перестала ломиться через середину и давила на края.
И главное: выпустила Будимира. Он почти вытащил матч с Албанией: его работа в штрафной помогла в двух голах. И помог против Италии: открылся на прострел перед пенальти, продавил Дармиана перед голом Модрича.
Спаллетти дергался и менял схемы. Его спас Калафьори
Спаллетти мгновенно отреагировал на пропущенный гол: перешел на 4-2-3-1 через Кьезу в роли правого вингера, Ди Лоренцо, перешедшего на край при обороне и игравшего третьего центрального на мяче, Дармиана на левом фланге. Удивила странная замена Пеллегрини на Фраттези в перерыве, но она никак не поменяла структуру, хоть и привела к пенальти.
По сути, Италия продолжила задействовать ширину. И моменты были: Дармиан запорол хороший момент после диагонали Бареллы, Ретеги и Скамакка выбегали на Шутало и Понграчича, Скамакка не дотянулся до мощного прострела Кьезы после классической комбинации Италии. Плюс Бастони опасно пробивал со стандарта.
Ключевая деталь – откат Хорватии. В дополнительное время Далич выпустил Юрановича в пару к Станишичу: он и Перишич постоянно создавали пятерку защитников. Логичное решение, учитывая, как Италия задействовала ширину.
Но расположение в центре – кошмар. Италия получила мегазону. Периодически получалась шестерка в линию вместо более логичной пятерки, а в центре оставались Брозович и Маер, в предыдущих матчах игравший вингера.
Например, при таком раскладе издалека пробил Скамакка – это привело к угловому.
В голевой атаке Италии проявился коллективный и неорганизованный кошмар Хорватии.
Во-первых, разрывы – оцените гигантские зоны между линиями в 5-4-1. Расстояния настолько большие, что Гвардиол не успел выброситься из линии защитников.
Во-вторых, никакой компактности в четверке полузащитников – никто не может сдвинуться по цепочке для подстраховки. В итоге ни Юранович, ни недоработавший Маер не смогли помочь.
В-третьих, хаос привел к тому, что на пожар в опорную зону выскочил еще один центральный защитник Шутало.
Итоги: Италия сначала вспорола опорную зону, затем задействовала ширину, а главный герой – центральный защитник Калафьори, дерзко сыгравший в стенку и отдавший уникальную передачу по единственному возможному коридору.
***
Италия заслужила ничью. Не лучший матч, но если разделим игру на тактические отрезки, Италия была сильнее: установила контроль в первом тайме, провалила начало второго, зажала Хорватию после пропущенного (и могла сравнивать), наказала за неорганизованность в дополнительное время.
Кажется, это финиш великого поколения Хорватии
Италия в плей-офф! Невероятная драма в группе B с развязкой на 90+8
Фото: Jan Woitas/dpa, Robert Michael/dpa/Global Look Press; East News/Ronny HARTMANN / AFP
P.s. до свидания только Модричу и Ко))
Я согласен, что Хорватия прижалась, давление было огромным. Частично можно даже признать отскок: все же Италия отыгралась в последней атаке, было много суеты
Теперь поясню про «наказала» в заголовке. Можно же сказать, что Италия наказала Хорватию за разрывы на финише? Все же свободные зоны были огромными, недоработка Маера, вынужденные выбросы в опорную зону. И как итог – разрезанная опорка + оголенный фланг. На мой взгляд, при таком раскладе мы можем сказать, что Хорватия была наказана за ошибки
Надеюсь, теперь выбор заголовка стал чуть понятнее)
Особенно не хватает хлоднокровия в завершающей стадии, только Кьеза может что-то придумать на ровном месте и всё.
В любом случае Италия есть Италия, она всегда может выстрелить, тем более когда от неё ничего не ждут :)
Не будь пенальти на ровном месте и случайный гол после него, хорватские скуфы не знали как до штрафной соперника дойти(именно дойти, бегать они не могут).
Италия разгромила практически по всем параметрам. Удары 13-6. Угловые 11-2. Хорваты очень много фолили: 18-6. 6-2 по ЖК.
Надеюсь, что чуда не будет и они не попадут в плей-офф. Лучше уж пусть команды из группы F выйдут, чем эта таблетка для сна.