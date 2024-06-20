Гюндоган – суперклей атаки Германии. Как он делает Крооса и Мусиалу еще ярче?

Илья Васильев восхищен.

Илкай Гюндоган – суперклей немецкой атаки. Тони Кроос и Джамал Мусиала восхищают, но без полузащитника «Барселоны» Германия не была бы настолько яркой: Гюндоган напрямую поучаствовал в пяти голах из семи.

Ниже – атакующая структура сборной Германии после победы над Шотландией (5:1).

Против Венгрии она осталась прежней. Гюндоган, Мусиала и Флориан Виртц – десятки Юлиана Нагельсманна, но Илкай – ключевое вспомогательное звено. Он помогает Мусиале, Хавертцу и Виртцу, эффективен в одиночном режиме, при обороне настраивает прессинг и периодически вручную управляет партнерами.

«Я должен обратить внимание: что планируют Виртц и Мусиала? Как я могу адаптировать свою траекторию бега для правильного баланса? Именно я должен подстраиваться под их игру, а не они под меня.

Если Виртц бежит налево, значит я уйду оттуда и найду другой способ создать пространство. Если Мусиала ведет мяч, мне необходимо расчистить ему путь. Они должны посвятить себя искусству, а я подстроюсь под них, чтобы мы добились успеха.

Это порой важнее, чем решающие пасы», – рассуждал Гюндоган перед Евро.

Гюндоган – мастер тактического одиночества, поиска и создания свободного пространства.

Вот его приемы.

1. Десятка при поиске мяча

Гюндо органичен во всем: отскакивает между линиями, обыгрывает и сам двигает мяч в опасные зоны – так Германия забила второй гол Шотландии. Изначально Илкай был под опекой, но своевременный шаг вперед помог принять мяч даже с оппонентом за спиной. И дальше сместиться в оголенный полуфланг.

При этом Гюндоган шикарен в подготовке моментов – ему необязательно двигать мяч для обострения. Например, он подыгрывает Виртцу, Хавертцу и Мусиале спиной к воротам (делая их прорывы еще динамичнее и острее), после чего переводит на свободное пространство – так он направляет атаки в оптимальные зоны.

2. Освобождает пространство партнерам

Самый гениальный пример – рывок в штрафную перед голом Виртца. Перед шикарной диагональю Гюндоган завис между опорной зоной и защитниками, но после приема Киммиха рванул в штрафную и увел за собой Каллума Макгрегора, чем создал коридор для включения Виртца из левого полуфланга.

3. Удобно открывается в штрафной

Шикарный момент против Венгрии: Киммих только посмотрел в свободную зону, а Гюндоган в ту же секунду там оказался. Очень полезно: промедли Гюндоган, Венгрия успела бы закрыться.

Гол Гюндогана Венгрии тоже прекрасен. В этой атаке Гюндоган дважды набегал под удар без опекунов: перед ним всегда была пара свободных метров, а партнеры с легкостью могли катить по удобной траектории.

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Гюндоган – суперзвезда Евро-2024 и главный клей немецкой атаки. Конечно, Мусиала и Кроос в состоянии сиять и без него – они важны для Нагельсманна и многое решают самостоятельно. Но им гораздо проще, когда Гюндоган идеально попадает в тайминг их передач и рывков. Он создает себе и партнерам пространство: порой ему хватает доли секунды и пары сантиметров в свободной зоне.

Давайте наслаждаться классным турниром Гюндогана!

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Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill