Почему «Краснодар» без Ивича повалился

Гигантский комплекс причин.

«Краснодар» валился и до прихода Мусаева

На фоне угасания шансов «Краснодара» на титул многие повторяют: «С Владимиром Ивичем команда точно бы выиграла или хотя бы дольше цеплялась титул».

Да, увольнение Ивича – гигантская ошибка , но еще один крупный промах – требовать от Мурада Мусаева атакующих изменений в разгар чемпионской гонки. Во-первых, сегодняшний «Краснодар» привык играть иначе (установки Ивича работали), во-вторых, состав не подходит для комбинационного доминирования уже несколько лет (как раз со времен отставки Мусаева).

Можно выделить четыре отрезка, на которых «Краснодар» проиграл титул.

1. Вторая половина осени. После 11-го тура «Краснодар» опережал «Зенит» на семь очков, «Динамо» – на десять. Уже к 15-му команда Сергея Семака сократила отставание до двух, но «Динамо» зависло в семи.

В конце ноября «Краснодар» потерял лидерство, набрав всего 11 очков в семи матчах (лишь седьмое место на этом отрезке). Но перед зимним перерывом все же его вернул.

Главная проблема – топ-матчи наложились на игры сборных. «Краснодар» набрал два очка из девяти возможных после трех осенних перерывов: негативно повлияли кадровые решения (например, состав на «Балтику») и усталость легионеров.

Плюс «Краснодар» терял очки с «Зенитом» (1:1) и ЦСКА (0:1). Оба матча – приличные. В Санкт-Петербурге 60 минут переигрывали «Зенит», но затем повалились из-за отсутствия нормальных замен, а в Москве зажали хозяев после матч-менеджмента Ивича.

2. Отсутствие топ-трансферов зимой. «Краснодар» планировал привезти креативного топ-вингера, но в последний день трансферного окна подъехал только довольно прямолинейный Виктор Са. Полузащитник Кевин Кастаньо хорош с мячом, но и он не вписывался в закрытую парадигму Ивича: слаб в обороне и пока допускает множество проколов от недисциплинированности.

«Краснодар» разбалансирован: между Джоном Кордобой, Эдуардом Сперцяном, Лукасом Оласой, Хуниором Алонсо, Витором Торменой и их потенциальными сменщиками – пропасть.

Такая пустая трансферная кампания в условиях борьбы за чемпионство – преступление, если учитывать зимние подписания «Зенита» и укомплектованность «Динамо» впереди.

3. Увольнение Ивича. Да, «Краснодар» скользил вниз, но все уперлось в два кризисных матча: против «Рубина» был дисквалифицирован Кордоба (закончили 1:1 из-за ошибки Сергея Волкова на стандарте, хотя могли вести 2:0), а с «Ростовом» (1:2) был недоступен Сперцян + глупо удалился Олакунле Олусегун.

Все смешалось: нулевое усиление перед главным отрезком в истории клуба, проблемы с составом в конкретных матчах и невезение. Если бы не ничья с «Рубином», «Краснодар» лидером ушел бы на мартовскую паузу на сборные. Тогда бы Сергей Галицкий тоже уволил Ивича?

4. Финиш сезона с Мусаевым. С новым тренером «Краснодар» начал нормально: ничья с «Локо» (1:1), нервная победа над «Пари НН» (4:3), две победы подряд после поражения от «Зенита».

Однако последние три матча – тотальная безнадежность. «Зенит» опережал «Краснодар» на четыре очка, но внезапно застыл, а «Динамо» отставало от Мусаева вообще на пять. Но «Краснодар» набрал всего одно очко в трех матчах и ни разу не забил: все еще отстает от Сергея Семака и уже пропустил Марцела Личку.

На этом отрезке команда стала менее управляемой. Ивич понимал способности «Краснодара», поэтому комбинировал атакующий футбол и откат. Даже поздней осенью и в начале весны не было катастрофы: качество игры снизилось из-за объективных причин, внутри кризисны матчей «Краснодар» был управляем, оставалось лишь набрать ход. Но клуб затеял перестройку в пылу чемпионской гонки – и окончательно сломался.

Теперь – к дискуссии вокруг Ивича и Мусаева.

Стал бы «Краснодар» чемпионом при Ивиче? Вряд ли, слишком много проблем из-за ограниченности состава. Ивич построил фундамент, но набор игроков зимой не освежили.

Смотрелся бы «Краснодар» увереннее при Ивиче? Скорее всего, рисунок матчей бы отличался. Против «Зенита» (1:2), «Локомотива» (1:1) и «Спартака» (0:1) команда была разбалансированной, допускала игру между линиями, а состав был нацелен на яркую атаку. В итоге не все получалось впереди, возникали одинаковые проблемы сзади – при Ивиче такого не наблюдалось.

Мусаев пользуется принципами Ивича, но добавляет свое

Базовые тезисы «Краснодара» Ивича:

● основа – гибридные 4-3-3 и 4-2-3-1, где Сперцян играл в паре с опорником Александром Черниковым, Оласа оставался с центральными защитниками при розыгрышах и обороне, Жоау Баши или Олусегун становились латералями для закрытия ширины;

● стабильные подстройки – команда не стеснялась играть от соперников;

● отдавал инициативу, если вел в счете – так «Краснодар» экономил силы и не нарывался на контратаки;

● прагматизм сочетался с мощью: «Краснодар» загружал Кордобу, но и мог прижать соперника владением.

Данные и графика – телеграм-канал Павла Тихонова «Соккер-радар»

«Понимал, что «Краснодар» играл в другой футбол, организованная оборона. Даже с «Факелом» и «Рубином» играли в пять защитников. У меня нет времени на перестройку», – объяснял Мусаев.

Мусаев использует структуру Ивича: левый вингер при обороне превращается в латераля, левый защитник Оласа разыгрывает мяч с Алонсо и Торменой, тренер не отказался и от выносов Матвея Сафонова.

При этом Мусаев добавляет авторские детали: Сперцян – десятка, хотя раньше играл глубже , Никита Кривцов вернулся в центр полузащиты (при Ивиче действовал выше), Кади с позиции вингера заходит в середину и полуфланг.

У Мусаева все получили больше свободы: Сперцян – везде, Кади самостоятельно выбирает зоны для подключения, из-за продвижения чаще играет Кастаньо, Кордоба активнее комбинирует с партнерами накоротке.

«Краснодар» прибавил в атаке. Впереди много проблем, но благодаря свободе лидеров достаточно моментов даже в сухих матчах с «Крыльями» (0:0), «Ахматом» (0:1) и «Спартаком» (0:1) – пока не хватает реализации, чтобы вытягивать сложные игры.

«Краснодар» сильно сбавил сзади: свалился во вторую восьмерку по допущенным моментам без учета пенальти и больше пропускает (о причинах – ниже).

Последние три матча – мрак. Нет легкости впереди, опорная зона – в хаосе

Майская реализация «Краснодара» – ужас, но проблемы не только в ней.

Моменты у «Краснодара» зачастую возникают из-за индивидуального мастерства, а не качественной подготовки. Сейчас команда слишком медленная, у нее долго ходит мяч, и соперники успевают плотно закрыться.

Например, игра с «Ахматом» – в топ-3 РПЛ по доставкам мяча в штрафную, но моменты связаны с привозами и наглостью Са.

«Краснодару» тяжело в позиционной атаке.

Во-первых, недостаточно ресурсов, чтобы раскачивать припарковавшихся соперников. Конечно, Кади эффективно заходит в середину, но он слишком нестабилен в созидании и реализации. Справа добивает прямолинейность Олусегуна и Волкова – оба хороши на пространстве, но не для тонкого взлома. В итоге переводы справа-налево настолько долгие, что соперники безболезненно перестраиваются.

Во-вторых, опорная зона в плохой форме. Банально, но многое зависит от качества из глубины. Черникову проще при длинных передачах, Кастаньо регулярно обрезает команду, Кривцов ближе к роли раумдойтера , поэтому Кади и Сперцян распыляются. В итоге – перегруз атакующих игроков, страдает и начало атак, и подыгрыш.

В-третьих, идеальных эпизодов не так много. Они убиваются браком, оборонительными перегрузами середины (так играли «Ахмат» и «Спартак») и ужасной реализацией (главный кошмар – Кади).

«Краснодар» надломился и в обороне.

Симптомы – с первого матча Мусаева против «Локомотива», когда прессинг-разрывы между обороной и полузащитой были огромными . С тех пор почти ничего не изменилось: «Зенит» раздергивал Черникова-Кастаньо во втором тайме, Роман Зобнин клонировал гол Артура, а остальные спартаковцы свободно блуждали за спинами опорников.

Теперь Алонсо-Тормена не сильнейшая пара защитников в РПЛ. «Краснодар» стремится закрывать ширину, как и при Ивиче. Но они вынуждены выдергиваться, опорники теряют соперников за спинами, и в центре защиты возникают разрывы. На это давили «Локо», «Зенит», «Балтика», «Ахмат» и «Спартак».

Итого: «Краснодар» прибавил впереди благодаря классу лидеров, но лишился оптимального распределения ролей в нападении – и пока оно заглохло. Нет и оборонительного баланса.

Такие резкие перемены прибили шансы на титул.

Боссам «Краснодара» нужно измениться

В чем главная претензия к Ивичу? Очевидно: стиль игры. Менеджмент «Краснодара» ничего не прокомментировал, но сигнал очевиден из-за атакующей перестройки Мусаева и риторики приближенных к клубу.

«Мусаев пришел на передачу к Александру Дорскому и так подвигал фишки, что потом мне позвонил Галицкий: «Ты обязательно посмотри эту передачу, вот же как надо играть».

Ивич играл в футбол, который не нравился президенту. Он при счете 1:0 мог выпустить третьего центрального, сажать Олусегуна или Баши пятым защитником.

Философия игры была – правильно страдать, как сказал Алонсо, и 1:0, три очка. Сергей Николаевич хочет, ведя 1:0, бежать и забивать второй, третий. Дома уж точно», – рассказывал Николай Писарев, бывший главный тренер «Краснодара-2».

Сергей Галицкий ультимативно нацелен на атакующий футбол. Такая догматичность – супер. Но что сделал «Краснодар» для возрождения стиля Олега Кононова? Как можно всерьез рассчитывать на тонкий футбол с нестабильным Кади, прямолинейным Олусегуном и специфическим Баши (в первую очередь хорош при рывках и при создании пространства)? Как подчищать за атакой без цепких опорников и защитников, которым комфортно обороняться на пространстве (пока такой только Черников)?

Ивич нашел оптимальную формулу, но руководство она не устроила. Мусаев сделал «Краснодар» более атакующим, но пока команда валится. Без предсезонки сложно судить, получится ли заиграть качественнее в дальнейшем: Мусаев пришел во время кризиса, он не заслужил резкой оценки. Но Галицкий подставит и его, если не купит качественных игроков.

Правда, сомневаюсь, что у «Краснодара» получится: клуб проваливался с комплектованием и до февраля 2022 года, из-за чего играл вертикальнее, а не комбинационнее. Теперь находить нужных игроков еще сложнее.

Если «Краснодар» не перестанет давить на тренеров атакующим футболом и не купит топ-игроков, каждый тренер будет заложником идей Галицкого, а чемпионские амбиции окончательно испарятся.

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Фото: РИА Новости /Александр Вильф, Виталий Тимкив