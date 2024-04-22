Слишкович – супер! Тактически взбодрил «Спартак» и провоцировал ошибки «Ростова»

Рассказывает Илья Васильев.

«Спартак» разгромил «Ростов» (5:1) – лучшую команду весны. Получилось ярко: новый стартовый план Слишковича, неожиданные привозы Сергея Песьякова, перформансы Хесуса Медины (2+1) и Егора Голенкова (1+0, но сносил вообще всех).

Как это было?

Новая идея Слишковича: разобрал «Ростов» 1-в-1 и заставил ошибаться

Слишкович активно меняет «Спартак».

Первый эксперимент был против «Зенита». В Санкт-Петербурге «Спартак» отказался от привычных 4-4-2: поставил 4-2-3-1 при владении и переходил на 4-3-3 в обороне. Получилось так себе, «Зенит» в сберегающем режиме мог уверенно победить, а «Спартак» постоянно спасал Александр Максименко.

Второй эксперимент – 3-4-1-2 с «Ростовом». Здесь проделана более качественная работа благодаря персональному прессингу при розыгрышах «Ростова».

Вот как это выглядело:

1. Жесткое давление в середине. Важны нападающие и полузащитники: Манфред Угальде и Михаил Игнатов ориентировались на Виктора Мелехина и Максима Осипенко, Хесус Медина забирал Данила Глебова, а Кристофер Мартинс и Данил Пруцев до упора играли с Кириллом Щетининым и Даниилом Уткиным.

2. Плотные доигровки при перепасе: «Ростов» разыгрывал проникающими передачами и удерживал мяч, но «Спартак» не выключался. Плотная игра привела к нескольким перехватам и упрощению игры хозяев.

3. Сзади «Спартак» разбирал нападающих «Ростова» 3-в-3. Получилось дисциплинированно – длинные передачи почти не проходили.

В итоге команда Валерия Карпина долго адаптировалась. Сначала «Ростов» терял владение, ошибался в передачах, удлинял игру, «Спартак» даже создал подход в начале первого тайма и контролировал ширину благодаря пятерке.

Из негатива – роль Медины в обороне на своей половине. Ему хватало дисциплины около ворот «Ростова», но перед штрафной «Спартак» оборонялся в семь полевых, из-за чего защитников мощно грузили: классно вбегал Илья Вахания, простреливал Евгений Чернов, заработали голевой штрафной и несколько опасных стандартов.

«Спартак» наказал «Ростов» за привозы. Песьякова заменили не из-за ошибок

«Ростов» постоянно грубо ошибался. Катастрофа:

● Щетинин в начале матча легко отдал мяч под давлением;

● Песьяков, Уткин, Глебов и Щетинин привезли на восьмой минуте;

● Хорен Байрамян выкатил Осипенко под прессинг Медины и Угальде. Итог – ранняя желтая карточка защитнику на 12-й минуте;

● Осипенко легко отпустил Хлусевича при первом пропущенном – первый гол «Спартака» в сезоне на стандарте;

● Песьяков глупо вылетел в центр поля – похоже, именно в этом эпизоде получил травму;

● Песьяков вынес мяч прямо в ногу Медине;

● Песьяков неловко сыграл на стандарте: мяч остался в штрафной, «Спартак» заработал пенальти;

● Мелехин выбил мяч Мартинсу – так «Спартак» забил четвертый.

Главная тема – замена Песьякова. Изначально показалось, что дело в ошибках. Но это не так: Никита Медведев разминался еще в перерыве.

Подробнее рассказал Карпин: «Замена связана с травмой. В конце первого тайма был ушиб. В перерыве лед подержали, нормально вышел, а потом почувствовал, что не мог опираться на опорную ногу. Поэтому и техническая ошибка при втором голе «Спартака», не смог вынести. Ошибка – не сказать о травме раньше.

Уже было видно после второго гола, что что-то не в порядке. Уже начали готовить замену. Это было нашим решением». По словам тренера «Ростова», Песьяков травмировался еще в конце первого тайма.

Первый тайм – копия ЧМ-2022. «Спартак» попал в шесть одинаковых офсайдов

Мини-контекст о перформансе Саудовской Аравии на ЧМ-2022: синхронно выдерживали экстремально высокую линию, из-за чего Аргентина попала в семь офсайдов за первый тайм.

Перформанс «Спартака» и «Ростова» рядом. Команда Слишковича постоянно забрасывала защитникам за спину: хозяева располагались высоко при прессинге и позиционной обороне, а у гостей стабильно врывались Хлусевич, Игнатов, Угальде и Денисов. Забросы ни к чему не приводили, а «Спартак» постоянно оказывался вне игры (по данным WhoScored, пять раз, но в трансляции насчитал шесть поднятых флагов).

Голенков порвал «Спартак» на стандартах

«Спартак» против «Зенита» ужасно сыграл на стандартах: Нино и Родригао нанесли три опасных удара. Против «Ростова» проблема осталась актуальной: Голенков трижды опасно пробил после штрафных и угловых.

Голенков сделал девять касаний в штрафной «Спартака»: легко развернул Никиту Чернова и пробил (защитник помешал в последний момент), без помех скидывал на дальнюю штангу после углового Уткина, выгрыз удар в дальний при подаче Щетинина, уничтожил Срджана Бабича и Алексиса Дуарте при голе, опередил Чернова при кроссе слева и нагружал оборону вместе с Николаем Комличенко.

Карта касаний Егора Голенкова

Самый результативный матч Медины в «Спартаке», но статистика все равно специфическая

Медина – один из худших игроков «Спартака» Гильермо Абаскаля: полный ноль в обороне и пассивный впереди. Пока Слишкович доверяет Хесусу: выпустил с «Зенитом» и «Ростовом».

Sports уже разбирал статистику Медины в ЦСКА: круто по цифрам (в топ-10 РПЛ-2022/23 по «гол+пас» с 8+7), но он выбивал их со стандартов (4 ассиста с игры, но уступал всем партнерам по передачам под удар). При Абаскале от Медины было больше вреда, чем пользы. Забил в дебютной игре и спас Гильермо голом ЦСКА на последней минуте, но с тех пор – 10 матчей подряд без результативных действий (всего за сезон – 19 из 22).

Медина зажег с «Ростовом», хотя статистика специфическая: ассист со стандарта, гол после неудачного выноса Песьякова и дубль с пенальти. В итоге 2+1 Медины – 60% его результативных действий в сезоне-2023/24.

За 68 минут Медина с позиции десятки сделал 25 касаний: из нападающих, полузащитников и латералей меньше только у Игнатова (18). Хесус 13 раз встречался с мячом на чужой трети: 6 их них – штрафные, угловые и пенальти (3 ключевых паса + гол), 3 – передачи назад, еще 1 – ошибка Песьякова.

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Слишкович интересно подготовился к Карпину: грамотно прессинговал при розыгрышах от ворот и пытался забрасывать за спину. Получилось свежо, хотя «Спартак» выиграл благодаря необъяснимым привозам «Ростова». Но победа заслуженная.

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Фото: РИА Новости /Сергей Пивоваров