Лещук и Шунин – катастрофа «Динамо»

Не подходят Личке и совершают одни и те же ошибки.

В этом сезоне Sports постоянно рассказывает об оборонительных проблемах «Динамо» (раз , два , три , четыре ). Обычно мы писали о недоработках защитников, центральных полузащитников и вингеров. Теперь время разговора о вратарях: действия Игоря Лещука в матчах с «Ростовом» (1:4) и «Спартаком» (1:2) практически исключили «Динамо» из чемпионской гонки.

Как Лещук и Антон Шунин проводят этот сезон?

Шунин и Лещук – среди лучших по предотвращенному xG. Их убивают ошибки

«Динамо» – только четырнадцатая команда лиги по допущенным xG и вообще худшая по допущенным ударам из штрафной. На Шунине и Лещуке – огромная нагрузка, и в целом они с ней справляются. Да-да, это не шутка: оба входят в топ-5 по предотвращенным голам (разница между ожидаемыми и пропущенными голами).

Шунин не совершает серьезных ошибок при дальних ударах и берет простые мячи. Лещук неоднократно спасал при выходах один на один, а также вытаскивал тяжелейшие дальние удары. Также Шунину и Лещуку комфортно при навесах из-за штрафной: оба считывают траекторию полета мяча и забирают его (при повышенной сложности разряжают кулаком).

Если все так хорошо, почему мы вообще говорим о вратарях «Динамо»? Каждый постоянно валится в одних и тех же ситуациях.

● Первая проблема Шунина – хлесткие прострелы. При кроссах мяч летит дольше, и Шунин спокойно решает, выходить ли из ворот. На быстрые передачи Антон не всегда реагирует вовремя.

Вторая – вжимания к ближней штанге и линии ворот. С одной стороны, так Шунин контролирует ближний угол, с другой – теряет ценные сантиметры по дороге к мячу. Периодически Шунин с трудом вычерпывает даже простые мячи.

Итог – Шунин уязвим при прострелах : успевает далеко не ко всем мячам, некоторые достает с большим трудом, дает много пространства нападающим. Явная ошибка в таких эпизодах – гол Ивана Сергеева в Петербурге (2:3), неочевидные – сомнительный выход на Николоза Кутателадзе с «Пари НН» (1:1), пассивность при втором голе мяче «Рубина» (2:2).

● Лещук часто ошибается при простых дальних ударах. Удивительно: почти все мячи летят прямо в Лещука, но неожиданно возникают проблемы с фиксацией – может пропустить сквозь руки (гол Аббоса Файзуллаева в ноябре) или отбить в ноги сопернику (дубль Соболева неделю назад).

● Шунин и Лещук слабо адаптированы к высокой линии обороны. Вратари «Динамо» регулярно оказываются за штрафной при атаках соперника – и каждый испытывает дискомфорт.

Во-первых, Шунин и Лещук мечутся при забросах и ничейных мячах в середине поля. Из-за суеты Шунин и Лещук иногда оказываются в невыгодных позициях перед выходами один на один.

Во-вторых, оба не слишком качественно подчищают за защитниками. Плохая игра ногами приводит к некачественным выносам или вообще обрезам.

Лещук и Шунин сильно ограничивают «Динамо» слабой игрой ногами

«В эпизоде с первым голом я не буду злиться на Лещука. Если мы хотим играть в пас от вратаря, такие ситуации могут быть», – рассказал Личка после разгрома от «Ростова».

Важный посыл: Личка хочет, чтобы вратари «Динамо» качественно разыгрывали ногами. Но Шунин и Лещук не соответствуют продвинутым требованиям.

По статистике нет никакой катастрофы: вратари «Динамо» – середняки, но Лещук и Шунин пригодны всего к одному режиму. Оба набивают цифры без давления: отдают передачи ближнему (в этом сезоне не так много команд прессингует до вратаря) или выносят вперед.

Шунин и Лещук исполняют простые разрезающие передачи (например, вбегающему Лаксальту) и быстро вводят мяч рукой, но в остальном все плохо. У вратарей «Динамо» слабые нерабочие ноги, отсутствует атакующий менталитет (не чувствуют, когда длинная передача подходит для быстрого отрыва – и не рискуют), теряются под прессингом.

Лещук чаще ошибается при игре ногами. Разберем несколько типичных проблем Игоря при продвижении:

1. Лещук паникует под прессингом, когда достаточно отдать длинную передачу. В матче второго круга с ЦСКА Лещук выжидал момент для передачи на Бальбуэну, но Файзуллаев перекрывал это направление. При этом Аббос не очень быстро двигался на Лещука, но Игорь все равно суетливо переложил мяч под левую ногу и слабо вынес его на соперника. Параллельно Лещук еще и завалился на газон.

Техническая камера – «Яндекс Плюс х VSporte»

2. «Динамо» обыграло ЦСКА в том матче благодаря мощному второму тайму (к перерыву армейцы вели 2:1), но в его начале Лещук едва не привез третий гол. Игорь отдал передачу на Даниила Фомина, когда тот был под давлением Ивана Облякова. Итог – перехват, пас Облякова Файзуллаеву на выход один на один. Тут Лещук уже спас.

Лещук систематически плохо оценивает давление на партнеров.

Первый скрин – из матча с «Локо» (0:0), Лещук отдал мяч в ноги сопернику. Второй – из игры с «Ростовом», когда Лещук подставил Эли Дасу, хотя мог забросить свободному Хорхе Карраскалю.

3. Лещук отдает посредственные плассеры. «Динамо» часто группируется в середине для подбора или быстрого отрыва за спины защитникам соперника. Часть закидушек Лещука – тотальный рандом: например, летят в шею принимающему или в точку, откуда партнер убежал за пару секунд до передачи. Другие пасы – не в темп движений полевых игроков, которым приходится перестраиваться.

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Вратари «Динамо» не соответствуют амбициям топ-клуба.

Шунин – легенда «Динамо», но он ограничен. Кажется, оптимальный путь на этом этапе карьеры Антона – второй номер, стабильно страхующий основного. После кошмара Лещука со «Спартаком» так и должно произойти: против «Урала» Личка наверняка доверит место в воротах Шунину.

Бороться за чемпионство с Лещуком – изначально провальная идея «Динамо». К 28 годам Игорь провел всего 32 матча в РПЛ – и дрогнул в важнейший момент. Плюс Лещук не соответствует требованиям Лички, слабо играя ногами и ошибаясь в ответственные моменты.

Летом «Динамо» необходимо выходить на трансферный рынок.

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Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович