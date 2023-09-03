43 комментария

Кассьерру считали провалом, теперь он лучший бомбардир. Что так резко изменилось?
Объясняет Илья Васильев.
Матео Кассьерра – лучший бомбардир РПЛ.
• Всего одного тура хватило, чтобы повторить результат прошлого сезона: дубль за 3 удара по воротам «Пари НН», тогда – 2 гола за 47 попыток.
• Матео напрямую поучаствовал в 8 мячах «Зенита» из 14 (6 своих голов + 1 ассист + 1 пас на автогол).
• Эффективность Кассьерры – топ. 6 голов с игры после 15 ударов (14, если не учитывать стандарты), а ведь еще были сэйвы вратарей и штанга.
Что изменилось в этом сезоне?
Новый Кассьерра: проводит больше времени в штрафной, появился подыгрыш слева
После великолепного сезона в «Сочи» (14 голов в 22 матчах) мы ждали, что Кассьерра порвет РПЛ и за «Зенит». Однако Матео выглядел в команде Семака инородным звеном. Тогда провалы списывали на психологию, невезение, обновленные требования (очень много прострелов низом, к которым он не успевал), фактор Малкома (взял на себя 30% голов за сезон).
После отъезда Малкома Семак перестраивается. В первых матчах «Зенит» использовал 4-3-3, где Ерохин врывался к Кассьерре в штрафную с позиции восьмерки. После перехода на 3-5-2 рядом с Матео есть второй нападающий (Мантуан или Сергеев). Это продолжение весеннего тренда, когда «Зенит» активно нагружал штрафную, чтобы упростить задачу Кассьерре (об этом еще поговорим).
Идея частично повлияла на удары. В «Сочи» Матео постоянно бил из створа благодаря классному выбору позиции и прекрасным передачам. «Зенит» в прошлом сезоне увел Кассьерру из створа и заставил играть чуть дальше от ворот. Сейчас заметны перемены: больше попыток из створа и левой зоны. Теперь Кассьерра чаще обводит вратаря с правой ноги.
Кассьерра чаще действует в штрафной: в прошлом сезоне он проводил там 19% времени (12% – в створе), а сейчас уже 24% (больше, чем в «Сочи»).
В прошлом сезоне Семак дипломатично высказывался о Кассьерре, подчеркивая пользу в подыгрыше на фоне голевой засухи. Так и есть: за пределами штрафной и спиной к воротам Матео интереснее Сергеева. Сейчас «Зенит» пользуется умениями Кассьерры, когда он двигается над штрафной для удержания мяча или перехода на фланг.
Эти переходы налево расширяют возможности «Зенита». В 4-3-3 смещения Матео под проникающие передачи помогали комбинировать (пример – с «Пари НН») и приносили остроту (первый тайм с «Ростовом»). Команда адаптировалась и в 3-5-2: Сергеев уводил Бегича (4:0 с «Уралом»), чтобы Кассьерра оставался 1-в-1, плюс «Зенит» искал пространство за спинами защитников.
Кассьерра воспользовался перегрузами «Зенита» в штрафной и угрожает обводящими ударами с правой
В матчах с «Пари НН» и «Ростовом» результативность Кассьерры спасла от позорного начала сезона, а часть трендов проявилась во время игры с «Динамо» (2:3).
«Зенит» постоянно грузил штрафную при навесах. К Кассьерре приходили Ерохин и вингеры, а дальнюю штангу часто замыкал Дуглас Сантос. Так защитникам сложнее разобрать игроков, а атаке легче раздергать соперников. Так Матео начал сезон с перекладины, воспользовавшись движением Ерохина и Мостового.
А затем прихлопнул «Пари НН» (2:0) благодаря партнерам. Ключевая деталь каждого эпизода: в момент подачи штрафную заполняли сразу четверо зенитовцев. В первой атаке Бакаев сбросил Кассьерре (рядом были Ерохин и Мантуан), во второй – на стартовый прострел врывалась четверка, при повторном навесе в створе остались Ерохин и Кассьерра.
Четыре удара Кассьерры из пятнадцати – попытки обвести вратаря с правой. Это результат подыгрыша при смещениях направо (постоянно отстукивается с партнерами) и рывков за спину при высокой линии соперника.
С «Ростовом» Кассьерра выгрыз два момента благодаря высокой линии защитников: перед голом рванул за спину, запутал Осипенко переступами и положил в дальний, а в середине второго тайма шикарно открылся, пробив рядом со штангой. Похожий эпизод был с «Факелом» (2:0): вбежал в штрафную по левому флангу и катнул правее из-под защитника (попал в штангу, зафиксировали офсайд).
После удачного старта Кассьерра явно стал увереннее. Сейчас Матео среди лучших центральных нападающих по удачным обводкам за матч. Часть из них он собирает в подобных отрывах. Например, мог прихлопнуть «Спартак» (3:1) гораздо раньше: после отбора Сантоса выдержал линию офсайда, протащил мяч и отыгрался с Венделом – спас Джикия.
Против «Урала» обводящий удар пришел уже в позиционной атаке. «Зенит» отобрал мяч на половине гостей, а Матео пробил в штангу с линии штрафной.
Кассьерра оверперформит. И осталась большая проблема прошлого сезона – прострелы низом
В этом сезоне Кассьерра реализовал три явных голевых момента из шести, при этом он забивает больше, чем для него создают (1,18 гола в пересчете на 90 минут при 0,69 xG90).
Интересно, что Кассьерра за шесть матчей приблизился к суммарному xG прошлого сезона (3,49, в РПЛ-2022/23 – 4,74, хотя количество ударов в пересчете на 90 минут почти не изменилось).
Логично предположить, что Кассьерра в какой-то момент снова просядет по голам. Во-первых, почти всю карьеру он забивает вспышками. Во-вторых, тяжело реализовывать моменты каждым вторым-третьим ударом.
Сейчас Кассьерра – самый эффективный форвард РПЛ. Опаснее Матео только Сергеев (0,82 xG в пересчете на 90 минут – из-за эффекта запасного) и Чалов (0,7 xG90, но только 0,18 без учета пенальти).
Но Кассьерре необходимо прибавлять. Еще в прошлом сезоне мы отмечали, что Матео неэффективен при прострелах. Проблема не решена. Во-первых, он часто не успевает – вопросы и к нему, и к подающим. Во-вторых, у Кассьерры сложности во время ударов с угла вратарской. Да, сейчас Кассьерра забил «Спартаку» после прострела, но в остальных случаях проваливался. Он опасен при навесах, а с игрой внизу гораздо сложнее – так он нанес всего один удар за сезон.
Такая особенность Матео очень мешала команде в матче с «Динамо». Первый тайм в 4-3-3 на тот момент был лучшим в сезоне. «Зенит» пропустил два от Тюкавина, однако хорошо задействовал фланги: слева обострял Сантос, а справа подключались Караваев и Мантуан. Но все прострелы оказались бесполезными.
***
Кажется, Кассьерра преодолел кризис первого сезона в «Зените». На предсезонке казалось, что Матео продолжит молчать, но он разыгрался в официальных матчах: 6 голов 15 ударами, польза в подыгрыше и при смещениях налево, острота обводящих ударов.
У Кассьерры самый высокий КПД в лиге. Он лидер по xG в пересчете на 90 минут, лучше всех ищет голевые моменты и помог «Зениту» с набором очков в начале чемпионата. Вполне возможно, результативность снизится, но сейчас Семак максимизировал сильные стороны Кассьерры. Осталось прокачать прострелы.
За помошь при подготовке графики благодарность Павлу Тихонову, телеграм-каналу «Opta» и Алисе Ефремовой.
Телеграм Павла Тихонова «Соккер-радар»
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
А по факту - провалом игру Кассьеры в прошлом году считали только мамкины эксперты. Потому что играл хорошо в каждом матче, но не везло, а вот комбинировал с командой он прекрасно всегда
Это как Жиру на ЧМ-18 - он не забил ни одного гола, но все партнеры сказали, что без него они бы ничего не выиграли. Потому что он играл на команду просто гениально
"Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики"
"Кошмарный спуск «Спартака». Лишь 1 очко за 4 тура"
"Все новые эксперименты Абаскаля. Сделал из Мозеса, Медины и Игнатова восьмерок, против «Зенита изобрел ромб"
"Краснодар разорвал Денисова. В этом виноват Абаскаль"
Дуарте на коленях, Кассьера празднует
Как олицетворение трансферов Спартака и Зенита
А сейчас прорвало, и будет только лучше
освоился , получил роль основного завершителя - собственно генерирует доверие тренера в голы. мастерство есть, желание играть и доказывать(в отличии от многих игроков зенита) имеется - поэтому не удивлюсь если колумбиец пробьет отметку в 20 мячей и поедет в след сезоне в топ-5.
Да и не факт, что ему сейчас просто не проперло. Не удивлюсь, если за оставшиеся матчи забьет 2-3 гола) Но может и 20 забить, посмотрим.