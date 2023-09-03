43 комментария

Объясняет Илья Васильев.

Матео Кассьерра – лучший бомбардир РПЛ.

• Всего одного тура хватило, чтобы повторить результат прошлого сезона: дубль за 3 удара по воротам «Пари НН», тогда – 2 гола за 47 попыток.

• Матео напрямую поучаствовал в 8 мячах «Зенита» из 14 (6 своих голов + 1 ассист + 1 пас на автогол).

• Эффективность Кассьерры – топ. 6 голов с игры после 15 ударов (14, если не учитывать стандарты), а ведь еще были сэйвы вратарей и штанга.

Что изменилось в этом сезоне?

Новый Кассьерра: проводит больше времени в штрафной, появился подыгрыш слева

После великолепного сезона в «Сочи» (14 голов в 22 матчах) мы ждали, что Кассьерра порвет РПЛ и за «Зенит». Однако Матео выглядел в команде Семака инородным звеном. Тогда провалы списывали на психологию, невезение, обновленные требования (очень много прострелов низом, к которым он не успевал), фактор Малкома (взял на себя 30% голов за сезон).

После отъезда Малкома Семак перестраивается. В первых матчах «Зенит» использовал 4-3-3, где Ерохин врывался к Кассьерре в штрафную с позиции восьмерки. После перехода на 3-5-2 рядом с Матео есть второй нападающий (Мантуан или Сергеев). Это продолжение весеннего тренда, когда «Зенит» активно нагружал штрафную, чтобы упростить задачу Кассьерре (об этом еще поговорим).

Идея частично повлияла на удары. В «Сочи» Матео постоянно бил из створа благодаря классному выбору позиции и прекрасным передачам. «Зенит» в прошлом сезоне увел Кассьерру из створа и заставил играть чуть дальше от ворот. Сейчас заметны перемены: больше попыток из створа и левой зоны. Теперь Кассьерра чаще обводит вратаря с правой ноги.

Кассьерра чаще действует в штрафной: в прошлом сезоне он проводил там 19% времени (12% – в створе), а сейчас уже 24% (больше, чем в «Сочи»).

В прошлом сезоне Семак дипломатично высказывался о Кассьерре, подчеркивая пользу в подыгрыше на фоне голевой засухи. Так и есть: за пределами штрафной и спиной к воротам Матео интереснее Сергеева. Сейчас «Зенит» пользуется умениями Кассьерры, когда он двигается над штрафной для удержания мяча или перехода на фланг.

Эти переходы налево расширяют возможности «Зенита». В 4-3-3 смещения Матео под проникающие передачи помогали комбинировать (пример – с «Пари НН») и приносили остроту (первый тайм с «Ростовом»). Команда адаптировалась и в 3-5-2: Сергеев уводил Бегича (4:0 с «Уралом»), чтобы Кассьерра оставался 1-в-1, плюс «Зенит» искал пространство за спинами защитников.

Кассьерра воспользовался перегрузами «Зенита» в штрафной и угрожает обводящими ударами с правой

В матчах с «Пари НН» и «Ростовом» результативность Кассьерры спасла от позорного начала сезона, а часть трендов проявилась во время игры с «Динамо» (2:3).

«Зенит» постоянно грузил штрафную при навесах. К Кассьерре приходили Ерохин и вингеры, а дальнюю штангу часто замыкал Дуглас Сантос. Так защитникам сложнее разобрать игроков, а атаке легче раздергать соперников. Так Матео начал сезон с перекладины, воспользовавшись движением Ерохина и Мостового.

А затем прихлопнул «Пари НН» (2:0) благодаря партнерам. Ключевая деталь каждого эпизода: в момент подачи штрафную заполняли сразу четверо зенитовцев. В первой атаке Бакаев сбросил Кассьерре (рядом были Ерохин и Мантуан), во второй – на стартовый прострел врывалась четверка, при повторном навесе в створе остались Ерохин и Кассьерра.

Четыре удара Кассьерры из пятнадцати – попытки обвести вратаря с правой. Это результат подыгрыша при смещениях направо (постоянно отстукивается с партнерами) и рывков за спину при высокой линии соперника.

С «Ростовом» Кассьерра выгрыз два момента благодаря высокой линии защитников: перед голом рванул за спину, запутал Осипенко переступами и положил в дальний, а в середине второго тайма шикарно открылся, пробив рядом со штангой. Похожий эпизод был с «Факелом» (2:0): вбежал в штрафную по левому флангу и катнул правее из-под защитника (попал в штангу, зафиксировали офсайд).

После удачного старта Кассьерра явно стал увереннее. Сейчас Матео среди лучших центральных нападающих по удачным обводкам за матч. Часть из них он собирает в подобных отрывах. Например, мог прихлопнуть «Спартак» (3:1) гораздо раньше: после отбора Сантоса выдержал линию офсайда, протащил мяч и отыгрался с Венделом – спас Джикия.

Против «Урала» обводящий удар пришел уже в позиционной атаке. «Зенит» отобрал мяч на половине гостей, а Матео пробил в штангу с линии штрафной.

Кассьерра оверперформит. И осталась большая проблема прошлого сезона – прострелы низом

В этом сезоне Кассьерра реализовал три явных голевых момента из шести, при этом он забивает больше, чем для него создают (1,18 гола в пересчете на 90 минут при 0,69 xG90).

Интересно, что Кассьерра за шесть матчей приблизился к суммарному xG прошлого сезона (3,49, в РПЛ-2022/23 – 4,74, хотя количество ударов в пересчете на 90 минут почти не изменилось).

Логично предположить, что Кассьерра в какой-то момент снова просядет по голам. Во-первых, почти всю карьеру он забивает вспышками. Во-вторых, тяжело реализовывать моменты каждым вторым-третьим ударом.

Сейчас Кассьерра – самый эффективный форвард РПЛ. Опаснее Матео только Сергеев (0,82 xG в пересчете на 90 минут – из-за эффекта запасного) и Чалов (0,7 xG90, но только 0,18 без учета пенальти).

Но Кассьерре необходимо прибавлять. Еще в прошлом сезоне мы отмечали, что Матео неэффективен при прострелах. Проблема не решена. Во-первых, он часто не успевает – вопросы и к нему, и к подающим. Во-вторых, у Кассьерры сложности во время ударов с угла вратарской. Да, сейчас Кассьерра забил «Спартаку» после прострела, но в остальных случаях проваливался. Он опасен при навесах, а с игрой внизу гораздо сложнее – так он нанес всего один удар за сезон.

Такая особенность Матео очень мешала команде в матче с «Динамо». Первый тайм в 4-3-3 на тот момент был лучшим в сезоне. «Зенит» пропустил два от Тюкавина, однако хорошо задействовал фланги: слева обострял Сантос, а справа подключались Караваев и Мантуан. Но все прострелы оказались бесполезными.

***

Кажется, Кассьерра преодолел кризис первого сезона в «Зените». На предсезонке казалось, что Матео продолжит молчать, но он разыгрался в официальных матчах: 6 голов 15 ударами, польза в подыгрыше и при смещениях налево, острота обводящих ударов.

У Кассьерры самый высокий КПД в лиге. Он лидер по xG в пересчете на 90 минут, лучше всех ищет голевые моменты и помог «Зениту» с набором очков в начале чемпионата. Вполне возможно, результативность снизится, но сейчас Семак максимизировал сильные стороны Кассьерры. Осталось прокачать прострелы.

За помошь при подготовке графики благодарность Павлу Тихонову, телеграм-каналу «Opta» и Алисе Ефремовой.

Телеграм «Opta»

Телеграм Павла Тихонова «Соккер-радар»

Мой телеграм

Фото: РИА Новости/Александр Вильф