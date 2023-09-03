43 комментария

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Кассьерру считали провалом, теперь он лучший бомбардир. Что так резко изменилось?

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Объясняет Илья Васильев.

Матео Кассьерра – лучший бомбардир РПЛ. 

• Всего одного тура хватило, чтобы повторить результат прошлого сезона: дубль за 3 удара по воротам «Пари НН», тогда – 2 гола за 47 попыток. 

• Матео напрямую поучаствовал в 8 мячах «Зенита» из 14 (6 своих голов + 1 ассист + 1 пас на автогол). 

• Эффективность Кассьерры – топ. 6 голов с игры после 15 ударов (14, если не учитывать стандарты), а ведь еще были сэйвы вратарей и штанга. 

Что изменилось в этом сезоне?

Новый Кассьерра: проводит больше времени в штрафной, появился подыгрыш слева

После великолепного сезона в «Сочи» (14 голов в 22 матчах) мы ждали, что Кассьерра порвет РПЛ и за «Зенит». Однако Матео выглядел в команде Семака инородным звеном. Тогда провалы списывали на психологию, невезение, обновленные требования (очень много прострелов низом, к которым он не успевал), фактор Малкома (взял на себя 30% голов за сезон).

После отъезда Малкома Семак перестраивается. В первых матчах «Зенит» использовал 4-3-3, где Ерохин врывался к Кассьерре в штрафную с позиции восьмерки. После перехода на 3-5-2 рядом с Матео есть второй нападающий (Мантуан или Сергеев). Это продолжение весеннего тренда, когда «Зенит» активно нагружал штрафную, чтобы упростить задачу Кассьерре (об этом еще поговорим). 

Идея частично повлияла на удары. В «Сочи» Матео постоянно бил из створа благодаря классному выбору позиции и прекрасным передачам. «Зенит» в прошлом сезоне увел Кассьерру из створа и заставил играть чуть дальше от ворот. Сейчас заметны перемены: больше попыток из створа и левой зоны. Теперь Кассьерра чаще обводит вратаря с правой ноги.

Кассьерра чаще действует в штрафной: в прошлом сезоне он проводил там 19% времени (12% – в створе), а сейчас уже 24% (больше, чем в «Сочи»).

В прошлом сезоне Семак дипломатично высказывался о Кассьерре, подчеркивая пользу в подыгрыше на фоне голевой засухи. Так и есть: за пределами штрафной и спиной к воротам Матео интереснее Сергеева. Сейчас «Зенит» пользуется умениями Кассьерры, когда он двигается над штрафной для удержания мяча или перехода на фланг.

Эти переходы налево расширяют возможности «Зенита». В 4-3-3 смещения Матео под проникающие передачи помогали комбинировать (пример – с «Пари НН») и приносили остроту (первый тайм с «Ростовом»). Команда адаптировалась и в 3-5-2: Сергеев уводил Бегича (4:0 с «Уралом»), чтобы Кассьерра оставался 1-в-1, плюс «Зенит» искал пространство за спинами защитников.

Кассьерра воспользовался перегрузами «Зенита» в штрафной и угрожает обводящими ударами с правой

В матчах с «Пари НН» и «Ростовом» результативность Кассьерры спасла от позорного начала сезона, а часть трендов проявилась во время игры с «Динамо» (2:3). 

«Зенит» постоянно грузил штрафную при навесах. К Кассьерре приходили Ерохин и вингеры, а дальнюю штангу часто замыкал Дуглас Сантос. Так защитникам сложнее разобрать игроков, а атаке легче раздергать соперников. Так Матео начал сезон с перекладины, воспользовавшись движением Ерохина и Мостового.

А затем прихлопнул «Пари НН» (2:0) благодаря партнерам. Ключевая деталь каждого эпизода: в момент подачи штрафную заполняли сразу четверо зенитовцев. В первой атаке Бакаев сбросил Кассьерре (рядом были Ерохин и Мантуан), во второй – на стартовый прострел врывалась четверка, при повторном навесе в створе остались Ерохин и Кассьерра.

Четыре удара Кассьерры из пятнадцати – попытки обвести вратаря с правой. Это результат подыгрыша при смещениях направо (постоянно отстукивается с партнерами) и рывков за спину при высокой линии соперника.

С «Ростовом» Кассьерра выгрыз два момента благодаря высокой линии защитников: перед голом рванул за спину, запутал Осипенко переступами и положил в дальний, а в середине второго тайма шикарно открылся, пробив рядом со штангой. Похожий эпизод был с «Факелом» (2:0): вбежал в штрафную по левому флангу и катнул правее из-под защитника (попал в штангу, зафиксировали офсайд).

После удачного старта Кассьерра явно стал увереннее. Сейчас Матео среди лучших центральных нападающих по удачным обводкам за матч. Часть из них он собирает в подобных отрывах. Например, мог прихлопнуть «Спартак» (3:1) гораздо раньше: после отбора Сантоса выдержал линию офсайда, протащил мяч и отыгрался с Венделом – спас Джикия.

Против «Урала» обводящий удар пришел уже в позиционной атаке. «Зенит» отобрал мяч на половине гостей, а Матео пробил в штангу с линии штрафной.

Кассьерра оверперформит. И осталась большая проблема прошлого сезона – прострелы низом

В этом сезоне Кассьерра реализовал три явных голевых момента из шести, при этом он забивает больше, чем для него создают (1,18 гола в пересчете на 90 минут при 0,69 xG90). 

Интересно, что Кассьерра за шесть матчей приблизился к суммарному xG прошлого сезона (3,49, в РПЛ-2022/23 – 4,74, хотя количество ударов в пересчете на 90 минут почти не изменилось). 

Логично предположить, что Кассьерра в какой-то момент снова просядет по голам. Во-первых, почти всю карьеру он забивает вспышками. Во-вторых, тяжело реализовывать моменты каждым вторым-третьим ударом.

Сейчас Кассьерра – самый эффективный форвард РПЛ. Опаснее Матео только Сергеев (0,82 xG в пересчете на 90 минут – из-за эффекта запасного) и Чалов (0,7 xG90, но только 0,18 без учета пенальти).

Но Кассьерре необходимо прибавлять. Еще в прошлом сезоне мы отмечали, что Матео неэффективен при прострелах. Проблема не решена. Во-первых, он часто не успевает – вопросы и к нему, и к подающим. Во-вторых, у Кассьерры сложности во время ударов с угла вратарской. Да, сейчас Кассьерра забил «Спартаку» после прострела, но в остальных случаях проваливался. Он опасен при навесах, а с игрой внизу гораздо сложнее – так он нанес всего один удар за сезон.

Такая особенность Матео очень мешала команде в матче с «Динамо». Первый тайм в 4-3-3 на тот момент был лучшим в сезоне. «Зенит» пропустил два от Тюкавина, однако хорошо задействовал фланги: слева обострял Сантос, а справа подключались Караваев и Мантуан. Но все прострелы оказались бесполезными.

***

Кажется, Кассьерра преодолел кризис первого сезона в «Зените». На предсезонке казалось, что Матео продолжит молчать, но он разыгрался в официальных матчах: 6 голов 15 ударами, польза в подыгрыше и при смещениях налево, острота обводящих ударов.

У Кассьерры самый высокий КПД в лиге. Он лидер по xG в пересчете на 90 минут, лучше всех ищет голевые моменты и помог «Зениту» с набором очков в начале чемпионата. Вполне возможно, результативность снизится, но сейчас Семак максимизировал сильные стороны Кассьерры. Осталось прокачать прострелы.

За помошь при подготовке графики благодарность Павлу Тихонову, телеграм-каналу «Opta» и Алисе Ефремовой.

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Телеграм Павла Тихонова «Соккер-радар»

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф

43 комментария

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trav
За слово оверперформит надо розгами бить и в угол ставить - уж как я спокойно отношусь к англицизмам, но это слово невозможно употреблять и слышать
А по факту - провалом игру Кассьеры в прошлом году считали только мамкины эксперты. Потому что играл хорошо в каждом матче, но не везло, а вот комбинировал с командой он прекрасно всегда
+168
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+140
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trav
Ответ Shinco
Играл и правда хорошо, но от напа всегда ждут голов 💁‍♂️
Ну вот голы и пришли.
Это как Жиру на ЧМ-18 - он не забил ни одного гола, но все партнеры сказали, что без него они бы ничего не выиграли. Потому что он играл на команду просто гениально
+63
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Knife707
В океане статей о Спартаке, приятно увидеть хоть что-то приличное

"Я не понимаю Абаскаля. В составе нет логики"
"Кошмарный спуск «Спартака». Лишь 1 очко за 4 тура"
"Все новые эксперименты Абаскаля. Сделал из Мозеса, Медины и Игнатова восьмерок, против «Зенита изобрел ромб"
"Краснодар разорвал Денисова. В этом виноват Абаскаль"
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Goldstream
Ответ Andrey Bokov
Все очевидно. Ушёл Малком и бразилы перестали играть впереди сами с собой. Графики, скриншоты и пр это неплохо, но, имхо, лишнее.
Не согласен. На Касьерру играли достаточно. Просто ему необходимо было освобождать зону для врывания тех же бразильцев вторым темпом. Плюс он не успевал регулярно на ближнюю штангу (а задействовали его именно для таких рывков).
+22
-1
+21
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Alex_V69
О! Что-то и про Зенит проскочило на главной. Кассьерра выделяется, и не только в завершающей стадии. Пусть продолжает.
+19
-2
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Shinco
Ответ trav
За слово оверперформит надо розгами бить и в угол ставить - уж как я спокойно отношусь к англицизмам, но это слово невозможно употреблять и слышать А по факту - провалом игру Кассьеры в прошлом году считали только мамкины эксперты. Потому что играл хорошо в каждом матче, но не везло, а вот комбинировал с командой он прекрасно всегда
Играл и правда хорошо, но от напа всегда ждут голов 💁‍♂️
+16
-1
+15
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Andrey Bokov
Все очевидно. Ушёл Малком и бразилы перестали играть впереди сами с собой. Графики, скриншоты и пр это неплохо, но, имхо, лишнее.
+19
-8
+11
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Циник Петербургский
Ответ trav
За слово оверперформит надо розгами бить и в угол ставить - уж как я спокойно отношусь к англицизмам, но это слово невозможно употреблять и слышать А по факту - провалом игру Кассьеры в прошлом году считали только мамкины эксперты. Потому что играл хорошо в каждом матче, но не везло, а вот комбинировал с командой он прекрасно всегда
Насчет словечка "оверперформит" согласен. Оно как-то овердискомфортит и глаза оверрипает ;)
+15
-6
+9
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amadeus_amadeus
Кстати, фото статьи - идеальное
Дуарте на коленях, Кассьера празднует
Как олицетворение трансферов Спартака и Зенита
+9
-2
+7
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amadeus_amadeus
Кассьера и в прошлом сезоне был в порядке, ему реально не везло в плане завершения, но роль свою он играл топово
А сейчас прорвало, и будет только лучше
+6
-1
+5
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Restart Serdobsk
Ответ trav
За слово оверперформит надо розгами бить и в угол ставить - уж как я спокойно отношусь к англицизмам, но это слово невозможно употреблять и слышать А по факту - провалом игру Кассьеры в прошлом году считали только мамкины эксперты. Потому что играл хорошо в каждом матче, но не везло, а вот комбинировал с командой он прекрасно всегда
поддерживаю , человек пришёл в новую команду, где не являлся основным выбором в атаке, да и где со скамейки даже есть достойный конкурент в лице сергеева.
освоился , получил роль основного завершителя - собственно генерирует доверие тренера в голы. мастерство есть, желание играть и доказывать(в отличии от многих игроков зенита) имеется - поэтому не удивлюсь если колумбиец пробьет отметку в 20 мячей и поедет в след сезоне в топ-5.
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Homelender_666
Ответ trav
За слово оверперформит надо розгами бить и в угол ставить - уж как я спокойно отношусь к англицизмам, но это слово невозможно употреблять и слышать А по факту - провалом игру Кассьеры в прошлом году считали только мамкины эксперты. Потому что играл хорошо в каждом матче, но не везло, а вот комбинировал с командой он прекрасно всегда
Согласен с вами. Но ещё больше меня слово "янгстер"
+6
-2
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Владимир Абрамов
Ответ mnogokotin3
и какое слово использовать? ))
Конкретно здесь в заголовке достаточно было сказать, что Кассьера сильно прибавил. Еще варианты - лучше себя предыдущего / стал лучше по игре / выступает лучше, чем ожидалось / показывает превосходную игру / воспрял как игрок. Да еще многие и многие варианты.
+4
-1
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Tursus
Спасибо за статистику, было интересно. Но, согласен с передыдущим автором поста, главное, что Кассьерра раскрепостился и почувствовал увереннось. Может, Малком на него "давил", кто знает... Ну и СБС молодец, верил в него до конца, не смотря на неудачи.
+3
0
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Owen_the_Simple
Ответ Шикель Грубый
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Почему 0:0?
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Любовь Мелехова
Ответ trav
За слово оверперформит надо розгами бить и в угол ставить - уж как я спокойно отношусь к англицизмам, но это слово невозможно употреблять и слышать А по факту - провалом игру Кассьеры в прошлом году считали только мамкины эксперты. Потому что играл хорошо в каждом матче, но не везло, а вот комбинировал с командой он прекрасно всегда
Спасибо за первую часть вашего комментария! Тошнит уже от этих неуместных словечек!
+13
-11
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Groznyi2024
Да по прошлому сезону было понятно, что у него не залетало то, что должно было. В этом удача вернулась
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interested
Переход в новый клуб -- как вторая женитьба, необходимо менять все "настройки", это отнимает время; но если с женой нашёл общий язык, -- всё пойдёт как по маслу. ;)
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MAXIMum1
Не считал провалом его трансфер. Да, игра у него не шла, но было видно, что это временно. Я ещё перед сезоном сказал, что Кассьерра может выстрелить. И в fantasy его сразу взял.
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Иван Овчинников
Делать выводы об оверперфомансе или качестве игры на основе xG — бред абсолютный. Например, выход один на один без сопротивления Сергеева после обреза защитника Факела был оценён в 0.02 xG, просто потому что удар был нанесён из-за пределов штрафной. А первый гол Кассьерры Уралу после выхода один на один в 0.97 xG, потому что он обыграл вратаря и забил в пустые с близкого расстояния. По факту 2 почти равноценных по опасности момента, а по xG пропасть лишь из-за места нанесения удара. Бывают опаснейшие моменты, когда удар вообще не наносится, и это 0 xG.
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a2wai
Касьерру считали провалом только те, кто не отличается умом и сообразительностью.
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Док Аксель
Первый сезон адаптировался к игре и требованиям в новой команде, партнёрам. Не везло с реализацией, но парень работал, ему доверяли и понимали его возможности. И вот на старте нового сезона пришла уверенность,, играет свободно, раскрепощённо, стал забивать.
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Ruscello
Уверенность появилась, а так все о том же...
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unreality
Ответ Spartakus1984
Почти все Питерские на сайте писали что это провал
Ну так прошлый сезон был провальным, кто бы что не писал. Он моментов ппц порол. Тут вон выше пишут «не везло». Не везёт, это когда один, два, ну три раза. А не целый сезон.
Да и не факт, что ему сейчас просто не проперло. Не удивлюсь, если за оставшиеся матчи забьет 2-3 гола) Но может и 20 забить, посмотрим.
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ЛеваяНогаГиггза
Ответ Ruscello
Ситуация, при которой, команда подстраивается под умения(проблемы со скиллами) своих форвардов- не является нормальной для клуба топ-уровня. По -сути в Зените два форварда штрафной, один абсолютно зависим от передач партнеров, второй не способен читать игру на уровне первого, но при этом более техничен и подвижнее с мячом. Если соединить их лучшие качества, на одного форварда скиллов бы хватило, держать их обоих в основе- большая роскошь.
Кажется, что любая команда так или иначе подстраивается под сильные и слабые стороны своих игроков. Исключением является какие-нибудь Сити и Барса, которые могут набирать игроков идеи тренера.
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