9 комментариев

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У «Спартака» проблемы в обороне, у «Зенита» – в атаке. Изучаем тактику перед мегаматчем

премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Спартак Спартак
Зенит Зенит
Сергей Семак Сергей Семак
Квинси Промес Квинси Промес
Клаудиньо Клаудиньо
Тео Бонгонда Тео Бонгонда
Вендел Вендел
Георгий Джикия Георгий Джикия
Матео Кассьерра Матео Кассьерра
Александр Соболев Александр Соболев
Иван Сергеев Иван Сергеев
Руслан Литвинов Руслан Литвинов
Вильмар Барриос Вильмар Барриос
Футбол Футбол

Игра лета в России.

Невнятный старт «Зенита» подарил надежду на реальную борьбу за титул. Конечно, главным конкурентом считается «Спартак» – особенно на фоне готовности много тратить на новичков и яркого начала сезона. После третьего тура «Спартак» опережал «Зенит» аж на пять очков, но поражение от «Урала» (2:3) не позволило подойти к дерби с комфортным преимуществом. 

Что нужно знать перед главным матчем лета в России?

«Спартак» эффективнее атакует, но проседает сзади даже по сравнению с «Зенитом»

Начнем с атакующего радара. 

«Спартак» острее атакует: превосходит «Зенит» по xG, голевым моментам и результативным действиям. Команды часто использовали длинные передачи: «Спартак» так перебивал прессинг «Балтики» (2:1) и «Урала» (2:3), а «Зенит» взламывал «Пари НН» (2:0) и «Факел» (1:0), а также выходил из-под давления «Ростова» (1:1). 

Теперь – к оборонительным данным.

«Зенит» качественнее обороняется. Да, запорол финишные отрезки против «Ростова» и «Факела» , но допустил не так много. «Динамо» в Петербурге реализовало все немногочисленные моменты. 

За «Спартак» тревожнее: Абаскаль так и не сформировал постоянную четверку в обороне, Мартинс не убеждает в опорной зоне, а одна из восьмерок стабильно не дает качества на своей половине. 

Как итог – «Спартак» допускает кроссы слева и справа и плохо блокирует удары.

«Спартак» разбалансирован из-за атакующего состава и слабой опорной зоны

В этом сезоне Гильермо Абаскаль стабильно использует 4-3-3. Основные отличия от прошлого сезона: Мартинс – опорник, Зобнин в некоторых матчах – правая восьмерка, Мозес и новичок Медина рассматриваются в центр поля. В первых играх стартовал Зиньковский, который может опускаться на позицию латераля, а Бонгонда, который заменил Антона в основе, – нет. 

«Спартак» – лидер по xG с игры, голам и ударам из штрафной. Пока команда Абаскаля – самая вариативная впереди. Она может добивать с помощью замен (Зиньковский, Бальде, Игнатов, Медина, Мозес), выходить через короткий пас и длинные передачи, решать эпизоды за счет индивидуального мастерства (Промес, Бонгонда, Соболев).

При этом у «Спартака» большие проблемы в центре поля. В конце прошлого сезона Абаскаль обещал более гибкий и прагматичный подход, но пока все обстоит иначе.

«Спартак» сильно нацелен на атаку: в частности об этом говорит выбор восьмерок (Мозес, Медина, Игнатов). Против «Оренбурга», «Балтики» и «Рубина» «Спартак» хватило класса, но организованный «Урал» создал больше моментов. Часть из них возникла как раз в следствие недоработок в центре поля.

Поэтому под «Зенит» Абаскалю требуется особенная подготовка.

«Спартак» постоянно ротирует центр обороны и много допускает в штрафной

Тренд на ротацию Абаскаль задал еще весной. После неудачного возобновления РПЛ «Спартак» постоянно менял схемы, роли игроков и их позиции. 

После возвращения Соболева и Джикии (пропустили первый тур из-за дисквалификаций) и адаптации Бонгонда состав слегка стабилизировался, но в защите все равно много перемен.

В 2023-м «Спартак» использовал десять вариантов центра обороны. Против «Урала» сыграла, как кажется, сильнейшая пара Литвинов – Джикия, но даже она провалилась. Не только из-за неудачной игры Литвинова – «Спартак» четко поделен на группы оборонительных и атакующих игроков, Абаскаль защищается и шестью-семью футболистами.

«Спартак» выдает оборонительный перформанс уровня второй восьмерки. Если учитывать опыт прошлых команд Абаскаля, возникают сомнения по умению выстраивать качественную защиту на дистанции.

Бонгонда – новая звезда «Спартака». Забивает в каждом матче и раскачивает правый фланг

Тео Бонгонда и Квинси Промес – главные игроки «Спартака» впереди. На двоих вингеры выбили 47% xG «Спартака» и положили 5 голов из 11.

Бонгонда может забрать часть функций Промеса. Тео эффективен в разных режимах: создавал моменты после рывков за спину, опасно простреливал справа, поддерживал ширину, заходил в середину, дважды забил головой. 

Бонгонда ассистировал с «Оренбургом» и был ярок против «Балтики», «Рубина» и «Урала».

«Зенит» перестраивается после потери лидеров, поэтому слаб в атаке и нестабилен сзади

При Сергее Семаке «Зенит» разжился самым сбалансированным составом РПЛ: достаточно влиятельных звезд, много объемных ролевиков, хорошая скамейка. 

Летом равновесие нарушилось: Малком – в «Аль-Хилале», Кузяев – в «Гавре», Вендел саботировал предсезонку, Родригао, Чистяков и Мостовой получили повреждения. Пока Семак не нашел оптимального варианта состава: Ду Кейрос не похож на замену Кузяеву, Коваленко почти не играет, вернувшийся Вендел только набирает форму.

Против «Пари НН» (2:0) «Зенит» в равных составах не мог взломать низкую оборону (сказалась потеря Кузяева, который отвечал за движение у штрафной, и Малкома, который мог решить сам), против «Ростова» (1:1) было сложно выбираться из-под прессинга (вспоминаем отсутствие Вендела, которому комфортно под давлением).  Против «Динамо» было получше: владели инициативой (самый качественный матч впереди в новом сезоне) и зажимали соперника в его трети. 

«Зенит» остается лидером РПЛ по владению, но почти не угрожает чужим воротам.

Еще одна проблема – нарушенный баланс при обороне. 

Первая причина – эксперименты с ролями Караваева и Фернандеса. Ожидалось, что Марио станет правым центральным защитником, но пока в этой роли используется Караваев. В атаке, кажется, все нормально (подключения Марио эффективны), но «Ростов» вынес Караваева в воздухе (Семаку пришлось делать замену), а «Факел» просто давил на штрафную «Зенита»  во втором тайме.

Вторая – несыгранная оборона. Пара Ренан – Чистяков быстро распалась, Эракович только адаптируется. Против «Динамо» провалились и Ренан, и Алип, который вышел вместо него сразу после перерыва.  

Пока в обороне «Зенита» в порядке только Дуглас Сантос.

«Зенит» уже сменил несколько схем

В Суперкубке Семак использовал 4-4-2, где Малком играл в паре с Кассьеррой, Клаудиньо занял левый фланг атаки, Мантуан – правый, а Ду Кейрос и Барриос расположились в опорной зоне.

Против «Пари НН» и «Ростова» «Зенит» использовал 4-3-3 с Ерохиным, вбегающим в штрафную с позиции восьмерки. После его травмы Семак сохранил 4-3-3, но Ду Кейрос почти не вбегал в штрафную. Во втором тайме «Зенит» выпустил Вендела с Марио Фернандесом и перешел на 3-5-2. Против «Факела» «Зенит» закрепил идею с тремя центральными защитниками, также впервые поставив на пару Кассьерра – Сергеев.  

Этот вариант кажется наиболее сбалансированным для сегодняшнего «Зенита»: Барриос – Вендел – Клаудиньо контролирует мяч в центре, Сантос – фланговый плеймейкер с возможностью играть в середине, Марио – адресат для диагоналей и дополнительный габаритный игрок в штрафной, а Кассьерре проще в паре. 

Сейчас у «Зенита» не такой мощный набор вингеров (Мостовой травмирован, Бакаев нестабилен, Мантуан усиливаетт игру во вторых таймах), поэтому Семаку необходимо искать что-то новое.

В какой форме Вендел? Почему молчит Клаудиньо?

После пляжа и ночных тусовок Вендел сразу показал класс: легко адаптировался к переводу в правый полуфланг (обычно играл левее), сделал гол против «Динамо» и стал главным игроком в продвижении мяча. 

Возвращение Вендела упрощает жизнь Клаудиньо. Да, он полезен в средней трети, но Вендел интереснее под прессингом: лучше ведет мяч и отрезает больше игроков при передачах из глубины. Вендел позволяет Клаудиньо играть выше: частично отсутствие результативных действий связано именно с глубокой позицией в большинстве матчей на старте сезона.

Главные вопросы дерби: опорная зона «Спартака» против Вендела и Клаудиньо, Фернандес против Рябчука, Соболев и центральные защитники «Зенита»

Скорее всего, Семак и Абаскаль сохранят 3-5-2 и 4-3-3. Так ключевыми противостояниями дерби должны стать: 

• Рябчук против диагоналей на Марио Фернандеса;

• центральные защитники «Спартака» против пары нападающих «Зенита». После «Факела» Сергеев рассказывал, что больше играл в оттяжке для освобождения пространства Кассьерре. Против «Спартака», который страдает от плохой организации обороны, смена позиций нападающими может сыграть;

• Вендел и Клаудиньо постепенно набирают форму, а «Спартак» теряется в середине против пасующих полузащитников;

• навесы «Спартака» в штрафную «Зенита». Пока это слабое место Семака, а Соболев неделю назад продавливал Бевеева. Теперь это может повториться против Караваева;

• Бонгонда и Промес часто смещаются в середину за подборами после верховых единоборств Соболева – здесь эффективность Тео и Квинси во многом будет зависеть от реакции Караваева и Ренана (предполагаемые крайние центральные защитники).

Возможно, «Спартак» приготовит специальный план под «Зенит». 

В прошлом году Абаскаль классно подстроился в Кубке России (3:0), сыграв по 5-3-2 и перекрыв центр поля за счет прессинга. 

Во втором круге РПЛ Абаскаль чуть не острочил очередное чемпионство «Зенита»: перешел на 3-4-3, поставил Зиньковского латералем, трансформировал схему на 4-4-2 при розыгрышах «Зенита» от вороти давил на стандартах.

А кто для вас фаворит дерби двух столиц?

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

9 комментариев

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theDoctor
Ставлю на то что Клаудиньо опять будут провоцировать фолами, а Карасёв "даст играть" и потеряет игру, футбол превратится в набор стычек.
+10
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+8
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Alex_V69
Неплохо написано. Думаю, будет нервный матч без явного преимущества одной из команд.
+2
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Паспортист
В первые за многие в основе Зенита 19-летний воспитанник, а на спорт сру 0 новостей про это. Даже никакого разбора. Выходит статья перед матчем и о Васильеве 0 упоминаний. Хотя ни Коваленко, ни Ду Кейрос не смогли его потеснить
+1
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Сергей Фетисов
Можно много говорить о командах,но всё решит игра.Поле ровное ,мяч круглый и не много везения.Конечно если не вмешаются судьи.Уж слишком очень большой ажиотаж вокруг матча.
+1
-1
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bedLaM
Спартак продолжит атаковать столь же эффективно, отлаженный Урал тоже вскрывали, так что всё решит напортачит ли Спартак в обороне
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hett
мегаматч🤣😂😅 как то слабовато лучше напишите матч вселенскогалактического масштаба, даже альфа Центавра смотрит 🤡
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Spartakovec navsegda
Не будь столь длинного перерыва, однозначно, больше шансов было бы у Зенита. Но за 9 дней под этот матч, действительно, можно подобрать тактику. Шансы 50 на 50, в чем нет сомнений, так это в результативности, голы будут.
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WizerionII
Ответ theDoctor
Ставлю на то что Клаудиньо опять будут провоцировать фолами, а Карасёв "даст играть" и потеряет игру, футбол превратится в набор стычек.
Два десятка жк и пара красных. И какие-нибудь 0-0 по итогу.
0
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