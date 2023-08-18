9 комментариев

Игра лета в России.

Невнятный старт «Зенита» подарил надежду на реальную борьбу за титул. Конечно, главным конкурентом считается «Спартак» – особенно на фоне готовности много тратить на новичков и яркого начала сезона. После третьего тура «Спартак» опережал «Зенит» аж на пять очков, но поражение от «Урала» (2:3) не позволило подойти к дерби с комфортным преимуществом.

Что нужно знать перед главным матчем лета в России?

«Спартак» эффективнее атакует, но проседает сзади даже по сравнению с «Зенитом»

Начнем с атакующего радара.

«Спартак» острее атакует: превосходит «Зенит» по xG, голевым моментам и результативным действиям. Команды часто использовали длинные передачи: «Спартак» так перебивал прессинг «Балтики» (2:1) и «Урала» (2:3), а «Зенит» взламывал «Пари НН» (2:0) и «Факел» (1:0), а также выходил из-под давления «Ростова» (1:1).

Теперь – к оборонительным данным.

«Зенит» качественнее обороняется. Да, запорол финишные отрезки против «Ростова» и «Факела» , но допустил не так много. «Динамо» в Петербурге реализовало все немногочисленные моменты.

За «Спартак» тревожнее: Абаскаль так и не сформировал постоянную четверку в обороне, Мартинс не убеждает в опорной зоне, а одна из восьмерок стабильно не дает качества на своей половине.

Как итог – «Спартак» допускает кроссы слева и справа и плохо блокирует удары.

«Спартак» разбалансирован из-за атакующего состава и слабой опорной зоны

В этом сезоне Гильермо Абаскаль стабильно использует 4-3-3. Основные отличия от прошлого сезона: Мартинс – опорник, Зобнин в некоторых матчах – правая восьмерка, Мозес и новичок Медина рассматриваются в центр поля. В первых играх стартовал Зиньковский, который может опускаться на позицию латераля, а Бонгонда, который заменил Антона в основе, – нет.

«Спартак» – лидер по xG с игры, голам и ударам из штрафной. Пока команда Абаскаля – самая вариативная впереди. Она может добивать с помощью замен (Зиньковский, Бальде, Игнатов, Медина, Мозес), выходить через короткий пас и длинные передачи, решать эпизоды за счет индивидуального мастерства (Промес, Бонгонда, Соболев).

При этом у «Спартака» большие проблемы в центре поля. В конце прошлого сезона Абаскаль обещал более гибкий и прагматичный подход, но пока все обстоит иначе.

«Спартак» сильно нацелен на атаку: в частности об этом говорит выбор восьмерок (Мозес, Медина, Игнатов). Против «Оренбурга», «Балтики» и «Рубина» «Спартак» хватило класса, но организованный «Урал» создал больше моментов. Часть из них возникла как раз в следствие недоработок в центре поля.

Поэтому под «Зенит» Абаскалю требуется особенная подготовка.

«Спартак» постоянно ротирует центр обороны и много допускает в штрафной

Тренд на ротацию Абаскаль задал еще весной. После неудачного возобновления РПЛ «Спартак» постоянно менял схемы, роли игроков и их позиции.

После возвращения Соболева и Джикии (пропустили первый тур из-за дисквалификаций) и адаптации Бонгонда состав слегка стабилизировался, но в защите все равно много перемен.

В 2023-м «Спартак» использовал десять вариантов центра обороны. Против «Урала» сыграла, как кажется, сильнейшая пара Литвинов – Джикия, но даже она провалилась. Не только из-за неудачной игры Литвинова – «Спартак» четко поделен на группы оборонительных и атакующих игроков, Абаскаль защищается и шестью-семью футболистами.

«Спартак» выдает оборонительный перформанс уровня второй восьмерки. Если учитывать опыт прошлых команд Абаскаля, возникают сомнения по умению выстраивать качественную защиту на дистанции.

Бонгонда – новая звезда «Спартака». Забивает в каждом матче и раскачивает правый фланг

Тео Бонгонда и Квинси Промес – главные игроки «Спартака» впереди. На двоих вингеры выбили 47% xG «Спартака» и положили 5 голов из 11.

Бонгонда может забрать часть функций Промеса. Тео эффективен в разных режимах: создавал моменты после рывков за спину, опасно простреливал справа, поддерживал ширину, заходил в середину, дважды забил головой.

Бонгонда ассистировал с «Оренбургом» и был ярок против «Балтики», «Рубина» и «Урала».

«Зенит» перестраивается после потери лидеров, поэтому слаб в атаке и нестабилен сзади

При Сергее Семаке «Зенит» разжился самым сбалансированным составом РПЛ: достаточно влиятельных звезд, много объемных ролевиков, хорошая скамейка.

Летом равновесие нарушилось: Малком – в «Аль-Хилале», Кузяев – в «Гавре», Вендел саботировал предсезонку, Родригао, Чистяков и Мостовой получили повреждения. Пока Семак не нашел оптимального варианта состава: Ду Кейрос не похож на замену Кузяеву, Коваленко почти не играет, вернувшийся Вендел только набирает форму.

Против «Пари НН» (2:0) «Зенит» в равных составах не мог взломать низкую оборону (сказалась потеря Кузяева, который отвечал за движение у штрафной, и Малкома, который мог решить сам), против «Ростова» (1:1) было сложно выбираться из-под прессинга (вспоминаем отсутствие Вендела, которому комфортно под давлением). Против «Динамо» было получше: владели инициативой (самый качественный матч впереди в новом сезоне) и зажимали соперника в его трети.

«Зенит» остается лидером РПЛ по владению, но почти не угрожает чужим воротам.

Еще одна проблема – нарушенный баланс при обороне.

Первая причина – эксперименты с ролями Караваева и Фернандеса. Ожидалось, что Марио станет правым центральным защитником, но пока в этой роли используется Караваев. В атаке, кажется, все нормально (подключения Марио эффективны), но «Ростов» вынес Караваева в воздухе (Семаку пришлось делать замену), а «Факел» просто давил на штрафную «Зенита» во втором тайме.

Вторая – несыгранная оборона. Пара Ренан – Чистяков быстро распалась, Эракович только адаптируется. Против «Динамо» провалились и Ренан, и Алип, который вышел вместо него сразу после перерыва.

Пока в обороне «Зенита» в порядке только Дуглас Сантос.

«Зенит» уже сменил несколько схем

В Суперкубке Семак использовал 4-4-2, где Малком играл в паре с Кассьеррой, Клаудиньо занял левый фланг атаки, Мантуан – правый, а Ду Кейрос и Барриос расположились в опорной зоне.

Против «Пари НН» и «Ростова» «Зенит» использовал 4-3-3 с Ерохиным, вбегающим в штрафную с позиции восьмерки. После его травмы Семак сохранил 4-3-3, но Ду Кейрос почти не вбегал в штрафную. Во втором тайме «Зенит» выпустил Вендела с Марио Фернандесом и перешел на 3-5-2. Против «Факела» «Зенит» закрепил идею с тремя центральными защитниками, также впервые поставив на пару Кассьерра – Сергеев.

Этот вариант кажется наиболее сбалансированным для сегодняшнего «Зенита»: Барриос – Вендел – Клаудиньо контролирует мяч в центре, Сантос – фланговый плеймейкер с возможностью играть в середине, Марио – адресат для диагоналей и дополнительный габаритный игрок в штрафной, а Кассьерре проще в паре.

Сейчас у «Зенита» не такой мощный набор вингеров (Мостовой травмирован, Бакаев нестабилен, Мантуан усиливаетт игру во вторых таймах), поэтому Семаку необходимо искать что-то новое.

В какой форме Вендел? Почему молчит Клаудиньо?

После пляжа и ночных тусовок Вендел сразу показал класс: легко адаптировался к переводу в правый полуфланг (обычно играл левее), сделал гол против «Динамо» и стал главным игроком в продвижении мяча.

Возвращение Вендела упрощает жизнь Клаудиньо. Да, он полезен в средней трети, но Вендел интереснее под прессингом: лучше ведет мяч и отрезает больше игроков при передачах из глубины. Вендел позволяет Клаудиньо играть выше: частично отсутствие результативных действий связано именно с глубокой позицией в большинстве матчей на старте сезона.

Главные вопросы дерби: опорная зона «Спартака» против Вендела и Клаудиньо, Фернандес против Рябчука, Соболев и центральные защитники «Зенита»

Скорее всего, Семак и Абаскаль сохранят 3-5-2 и 4-3-3. Так ключевыми противостояниями дерби должны стать:

• Рябчук против диагоналей на Марио Фернандеса;

• центральные защитники «Спартака» против пары нападающих «Зенита». После «Факела» Сергеев рассказывал, что больше играл в оттяжке для освобождения пространства Кассьерре. Против «Спартака», который страдает от плохой организации обороны, смена позиций нападающими может сыграть;

• Вендел и Клаудиньо постепенно набирают форму, а «Спартак» теряется в середине против пасующих полузащитников;

• навесы «Спартака» в штрафную «Зенита». Пока это слабое место Семака, а Соболев неделю назад продавливал Бевеева. Теперь это может повториться против Караваева;

• Бонгонда и Промес часто смещаются в середину за подборами после верховых единоборств Соболева – здесь эффективность Тео и Квинси во многом будет зависеть от реакции Караваева и Ренана (предполагаемые крайние центральные защитники).

Возможно, «Спартак» приготовит специальный план под «Зенит».

В прошлом году Абаскаль классно подстроился в Кубке России (3:0), сыграв по 5-3-2 и перекрыв центр поля за счет прессинга.

Во втором круге РПЛ Абаскаль чуть не острочил очередное чемпионство «Зенита»: перешел на 3-4-3, поставил Зиньковского латералем, трансформировал схему на 4-4-2 при розыгрышах «Зенита» от вороти давил на стандартах.

А кто для вас фаворит дерби двух столиц?

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев