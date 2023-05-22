А еще респект Игнатову и Медине.

«Спартак» победил ЦСКА в яркой и эмоциональной игре благодаря добиванию Промеса с пенальти (2:1). Дерби притягивало внимание не только из-за перформанса Соболева: команды создали много моментов, Гильермо Абаскаль снова перестроился, Владимир Федотов грамотно использовал зону Антона Зиньковского и рывки Хесуса Медины. Разберем главные детали.

Новый гибрид Абаскаля: Зиньковский – снова латераль, Хлусевич – третий центральный

В послематчевом интервью Михаил Игнатов отметил, что «Спартак» перестраивался с 4-3-3 в атаке на 5-3-2 в обороне. Движение связано с позициями Зиньковского и Хлусевича: Антон садился пятым защитником при позиционной обороне, а Даниил откатывался в тройку к Чернову и Джикии. Роль не нова для Хлусевича: Паоло Ваноли так экспериментировал год назад против «Зенита» + похожую роль в «Спартаке» исполняет Денисов.

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Отличие от прессинга с «Зенитом» – отсутствие явного перехода на 4-4-2 из-за ролей Медины и Гайича. В Санкт-Петербурге Зиньковский играл по Сантосу, а Промес ориентировался на Караваева. В дерби было иначе. Антон не получил задания играть по ЛЦЗ Мойзесу, поэтому спускался за Мединой, не принимающим участия в начале атак. Правда, когда ЦСКА выходил через правый фланг, Антон далеко не всегда шел за Хесусом. Это дополнительный ресурс для контратак, которым «Спартак» не воспользовался.

Зато идея помогала «Спартаку» на фланге Тавареша: Томаш поднимался в прессинг, Джикия смещался левее, Чернов и Хлусевич – за ним по цепочке (в некоторых эпизодах и Литвинов). Расположение Никиты и Даниила заметно в эпизоде с ударом Зобнина из-за штрафной: Джикия агрессивно отработал на фланге, а «Спартак» разыграл комбинацию с дальним ударом.

Медина затерзал «Спартак» в первом тайме. ЦСКА великолепно выбегал после подборов

Медина – самый бьющий в ЦСКА вместе с Чаловым (3). В первом тайме Хесус постоянно находил перспективные зоны. Ключевые детали: Зиньковский не всегда успешно реагировал на подключения при позиционной атаке и не успевал вернуться из атакующих 4-3-3. ЦСКА хорошо прессинговал и не позволял «Спартаку» быстро выходить через короткие передачи – команда Абаскаля смотрелась опаснее во время забросов и своих позиционных атак (об этом – ниже).

ЦСКА топово выбегал в контратаки после перехватов и подборов. Отличный пример: Зиньковский высоко, Чернов обрезал «Спартак», поэтому Гайич легко нашел Медину, отлично навесившего на Облякова, так как Хесуса почти не встречали.

Медина молниеносно выскакивал вперед, а партнеры постоянно искали его забегания.

Самый опасный момент – вбегание с ударом из штрафной. Все началось с опередившего Промеса Дивеева: ЦСКА быстро перевел налево, а Медина в широкой позиции был без опеки (удачный план – на 12-й секунде, где видно, как разрывался Хлусевич).

Гол Медины – классика Акинфеева в этом сезоне

После назначения Федотова Акинфеев опасен при стандартах у чужих ворот: ассистировал Карраскалю с «Сочи» (3:0), отдал предголевую против «Ахмата» (4:2) и «Спартака» (1:2), создал пару моментов в дерби с «Динамо» (2:2).

Ближе всего к «Спартаку» – эпизод из матча с «Ахматом». Акинфеев находился на границе оборонительной и средней третей, а затем моментально выбил. Обратите внимание: ЦСКА мощно заполняет эту зону с помощью Дивеева, Чалова, Набабкина и Медины – по сути, защитники «Ахмата» обороняются вдвоем против четверки (лучший ракурс на 40-й секунде).

Кажется, «Спартак» не был готов к такому повороту. Акинфеев снова идеально зарядил вперед, где а) вся передняя линия состоит из игроков ЦСКА, б) Чалов опережает Чернова, а Медина убегает от Тавареша, в) Джикия отпускает вперед Заболотного.

При более четкой скидке мог завершать Заболотный, но эпизод решил Медина.

«Спартак» перспективно атаковал через середину. Игнатов – герой мини-эпизодов

Главное оружие «Спартака» в первом тайме – позиционные атаки через середину. ЦСКА удачно прессинговал, хотя рисковал с высокой линией. Основная идея давления – персоналка в центре поля. Команда Федотова мощно включалась на флангах с помощью инсайдов и латералей, крайние центральные защитники доигрывали за вингерами, Заболотный ориентировался на Литвинова (накрывал сам или занимал линию передачи), а Здьелар и Мендес контролирования Игнатова и Зобнина.

При таком сценарии у «Спартака» получалось не все, но становилось проще при откате ЦСКА назад. В 5-4-1 полузащитники не всегда покрывали пространство: Чалов и Обляков могли оказаться слишком высоко (близко к Заболотному, далеко от Здьелара Мендеса), а опорники периодически расставлялись широко.

Оцените эпизод из отмененной голевой атаки: пятерка защитников ждет заброс Джикии и пятится, но между линиями большой разрыв (там Промес и Игнатов). Георгий отказался от длинной передачи, что упростило задачу благодаря умному движению Игнатова.

В динамике видно, что Роша пытался погасить пожар, но ЦСКА не справился со второй волной: Дивеев разрывался между Игнатовым и Промесом, а Соболев забрался в зону Виллиана.

Чуть позже Игнатов классно воспользовался ориентиром Здьелара на Зобнина: развернул Мендеса, нырнул в зону без подстраховки и выкатил Соболеву.

В голевой атаке его роль тоже интересна. При базовом просмотре много вопросов к Гайичу, но эпизод сложнее. Во-первых, Соболев классно сковал Рошу и Дивеева – его рывок на угол вратарской открыл мини-зону для Промеса. Гайич из-за первоначальной игры по Зобнину не успел к Квинси, но дело не только в этом.

Во-вторых, вбегание Игнатова тоже могло помешать перестройке: Мендес его отпустил, Здьелар не реагировал, поэтому ближняя штанга оставалась на Роше, Соболев – на Дивееве, а Промес легко высвободился. Вполне возможно, что еще и по этой причине Роша и Дивеев не разобрались с подачей и открыванием Промеса.

Игра 10 на 10 раскрыла зоны для всех, но «Спартаку» было удобнее

После удаления Соболева и Роши «Спартаку» и ЦСКА пришлось адаптироваться: игра раскрывалась в обе стороны (точнее – зоны), хозяева оборонялись в 5-2-2, а гости заканчивали в 4-2-3. На старте команда Федотова могла опасно выбегать, но не доводила атаки до ударов. Главным героем стал Мойзес, оставшийся в паре с Дивеевым. Сначала он прорвался через полуфланг и отдал Медине.

Затем Мойзес без паники разобрался в штрафной, отдал короткую передачу, и ЦСКА выбежал в контратаку с неудачным ударом Заболотного.

Но ЦСКА без дополнительного защитника остался без подстраховки на флангах, поэтому «Спартак» получил дополнительную ширину. Увеличение пространства по краям – основная деталь всех перспективных атак «Спартака» после удаления Роши и Соболева: Промес бил с угла штрафной (Акинфеев отбил), а в моменте перед пенальти Квинси сначала сам сыграл широко, затем легко за спину вошел Зобнин, а перед сносом Мозеса справа стоял неприкрытый Хлусевич.

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«Спартак» и ЦСКА разыграли остросюжетное дерби. К сожалению, поступок Соболева и споры вокруг судейства оттеняют разговоры об игре. Но мы все равно увидели много интересного: не всегда полезные перестроения с участием Зиньковского, великолепные перформансы Медины и Игнатова в первых таймах, шикарные действия в голевых атаках (Акинфеев плюс Соболев).

ЦСКА упустил важную ничью – 4 очка форы за 2 тура до конца приближали к серебряным медалям, но теперь «Спартак» с более простым календарем подобрался вплотную к команде Федотова.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов