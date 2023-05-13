22 комментария

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Продажа Паредеса – важный шаг к гегемонии «Зенита». Так подписали топ-новичков и заложили фундамент золотой команды

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Вспоминаем ключевую трансферную кампанию в новейшей истории РПЛ. 

«Зенит» Сергея Семака выиграл РПЛ в пятый раз подряд. Мы уже разбирали причины такого доминирования (гибкий тренерский подход и системные трансферные кампании), но важно помнить и старт Семака в Петербурге.

Летом 2018-го Семак разбирался с наследием Мирчи Луческу и Роберто Манчини – из аренд вернулись одиннадцать игроков. К тому же большая часть основы не прошла полноценную предсезонку из-за ЧМ, несколько важных игроков вылетели из-за травм (Кокорин, Жирков, Ерохин, Маммана), а на левом фланге обороны образовалась дыра после ухода Кришито. До начала сентября 2018-го «Зенит» никого не подписывал. 

Семак сосредоточился на комбинировании 4-4-2 и 4-2-3-1, в которых все крутилось вокруг Леандро Паредеса и Кристиана Нобоа. Паредес спускался к центральным защитникам для начала атак, а Нобоа искал мяч между линиями и уходил в левый полуфланг.

«Паредес и Нобоа хорошо смотрелись вместе. Нобоа – очень умный игрок, он читал тактические недочеты Паредеса при обороне и подчищал их. Пускай с точки зрения обороны в целом все было не супер, но с точки зрения контроля, продвижения мяча, выбора позиции все было достаточно неплохо», – объяснял Семак. 

Система сломалась уже в четвертом туре после разрыва крестов Нобоа. Семак искал новые варианты: ставил к Паредесу Кузяева, Краневиттера и Ерохина, но их не хватало для устойчивости под прессингом и креатива у чужой штрафной. Сентябрьское подписание Маркизио не помогло «Зениту»: Клаудио долго адаптировался к России и большую часть времени провел на больничном (или за эспрессо). 

Семак рассказывал, что некоторым центральным полузащитникам больше подходили 4-3-3: «Маркизио больше подходит позиция выше к чужим воротам. Для этой схемы нужны быстрые вингеры, нужен опорник, который проделывает огромный объем работы и развязывает атакующих игроков. Таких футболистов у нас не было, поэтому на каждый короткий отрезок времени нам нужно было кого-то передвигать для того, чтобы как-то соблюдать баланс. Думаю, что для Кузяева идеальная позиция – верхний полузащитник в 4-3-3, то есть почти то же самое, что и у Маркизио».

У «Зенита» не было а) быстрых вингеров для игры 1-в-1 (кажется, подходил только Мак, но он играл слишком прямолинейно) и качественных крайних защитников (Набиуллин ужасно оборонялся и средне подключался, Чернов неплохо навешивал, но тоже не тянул, Смольников классно вбегал вперед, но ужасно обрабатывал диагонали Паредеса), б) многофункционального опорника – Паредес не тянул на единственную шестерку. Без Лео все равно было сложно: «Динамо» и ЦСКА легко запрессинговали «Зенит».

По ходу осени «Зенит» постепенно просаживался из-за усталости на фоне сборных (Кузяев и Дзюба играли больше всех) и примитива впереди. Ближе к зиме даже переходили на 3-5-2, серьезно перекручивая состав: Анюков становился третьим центральным защитником, а фланги закрывали Мак и Кузяев.

В последних семи матчах первой части РПЛ-2017/18 «Зенит» набрал всего девять очков, но все равно ушел на зиму первым: опережал «Краснодар» на 1 очко, лидировал по xG и был пятым по допущенной опасности.

Продажа Паредеса в «ПСЖ» (40 млн, данные – Transfermarkt) обеспечила подписание трех топ-игроков: Ярослава Ракицкого, Вильмара Барриоса, Сердара Азмуна. Эти трансферы определили многолетнюю гегемонию «Зенита» в РПЛ.

«Нам нужен был левый центральный защитник – это сильно упрощает начало атаки. Работа Ракицкого с мячом, качество первой передачи – на хорошем уровне.

С уходом Паредеса количественно наш центр поля уменьшился, и мы решили найти игрока, который будет соблюдать баланс между обороной и атакой. Это футболист, которого нам не хватало в первой части сезона – шестой номер с хорошим пониманием игры. Барриос заполняет пространство в центре поля, хорошо действует в отборе. 

Дриусси может играть на нескольких позициях, качества Азмуна и Дзюбы тоже позволяют увидеть их на поле вместе. В «Зените» Азмуну не придется менять роль. У него прекрасные открывания, он чувствует момент, когда нужно оторваться от защитника. Даже если Сердар будет играть в паре с Дзюбой, у него не должно возникнуть никаких проблем», – анализировал Семак.

После сезона Семак признал, что зимой 2019-го «Зенит» стал гораздо сбалансированнее. Функции Паредеса распределили между Ракицким и Барриосом: Ярослав топово начинал атаки и положил три важнейших гола со штрафных, а Вильмар разгрузил партнеров идеальной подстраховкой (и повлиял на прогресс Оздоева). Появление Азмуна изменило на атаку: Дзюба раскрылся в новой роли подыгрывающего, Дриусси полноценно сместился налево (оттуда классно подавал и поддерживал прессинг). После травмы вернулся Жирков, после неудачной арендной поездки в Италию – Ригони. Слева Жирков пользовался заходами Дриусси в середину, а справа Ригони выиграл конкуренцию у Мака и помогал в контратаках. 

После зимы-2019 «Зенит» стабилизировал состав, наладил командную игру и стал индивидуально сильнее:

• Азмун (9) и Дриусси (8) вошли в топ-2 бомбардиров весны в РПЛ, Дзюба стал лучшим ассистентом сезона (осенью – 2 голевые передачи, весной – 8), Ригони закончил вторую половину с 3+3 (Мак – 1+1 за весь сезон, Шатов – 3+1, оба сыграли в два с половиной раза больше);

• Барриос моментально стал лучшим отбирающим лиги, а Оздоев сильно прибавил, став вторым. Также Магомед мощно подбирал мяч на чужой половине (в этом смысле идеально заменил травмированного Кузяева) и ориентировался на забегания Азмуна и Ригони;

• Ракицкий изобретательнее Паредеса начинал атаки;

• Жирков разрывал левый фланг и сталвторым ассистентом в «Зените» (4 голевые передачи).

Благодаря обновлению «Зенит» прошел весну лишь с одним поражением (проиграл уже после оформления титула), ярко победил «Краснодар» (3:2) и ЦСКА (3:1), против «Спартака» (1:1) выглядел интереснее, чем в первом круге (0:0).

***

Зима 2019-го – важнейшие месяцы в истории «Зенита» Семака.

Уже летом 2019-го руководство согласовало подписание крайних защитников (Караваева и Дугласа Сантоса) и даже выписало звездного Малкома из «Барсы» за 40 миллионов евро.

Конечно, многое решили и более поздние трансферы Вендела и Клаудиньо, но именно в первой половине 2019-го Семак заложил базу для пяти титулов подряд: Ракицкий надолго стал главным глубинным плеймейкером (после «Зенит» искал похожего защитника), Барриос до сих пор царит в опорной зоне и подстраивается под новых партнерах во всех линиях, а Азмун был основным напарником Дзюбы и догнал Вагнер Лава в гонке бомбардиров среди легионеров. 

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; globallookpress.com/Panoramic

22 комментария

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Александр Шилкин
Аргентина выйграла ЧМ, потому что паредас играл в зените! Орлов (с)
+21
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Rio de Janeiro
Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Родригао обошлись всего в менее чем на 10 млн больше чем Спартаку Педро Роша, Тил, Крал, Ханни и Ларссон.Просто у кого-то есть профессиональный менеджмент а у кого-то перманентная зарема
+15
-3
+12
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Давид Agabekyan
Ответ Helge
без денег газпрома никакие паредесы бы даже близко не приехали в зенит
Гений. Без денег и в МЮ никто не приехал
+13
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Андрей Балабаев
Перед стартом того сезона Зенит фаворитом никто не считал. Никто не знал как получится у Семака. Помню сми тогда писали что 3 место будет хорошим результатом. Это уже по ходу сезона, когда Зенит стал лидером, а к концу осени отрыв почти растаял, многие были недовольны Семаком. Хотя скажи им перед сезоном что на зимний перерыв клуб уйдёт первым, то были бы счастливы. Ну и состав на старте сезона чемпионским не казался. Ярко выраженные проблемы, особенно на левом фланге обороны.
+9
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Kabardinka
У Зенита не только много денег, но и самый лучший менеджмент в лиге.
+11
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ЛексЛютый
Ответ IronTankograd
А я то думал...ослабление конкурентов, огромный админресурс, госбабки... а оказывается это всё Паредес!) Если бы его не продали, то Зенит бы уже в пердиве пылил, походу. Слава менеджменту!
За последние хотя бы пару сезонов кого ослабил Зенит?
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ Аталанта расправила плечи
Сомнительное достижение, с учетом уровня конкурентов. Как Зенит на нормальном уровне выступает все видели.
В одном предложении говорить что сомнительное достижение когда конкуренты слабее, и приводить в пример турнир где Зенит уже слабее
+4
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Catalonia is the independent republic
Ответ Аталанта расправила плечи
Сомнительное достижение, с учетом уровня конкурентов. Как Зенит на нормальном уровне выступает все видели.
Ничья с обладателем ЛЧ?
+2
0
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Dmitry Orlov
Ответ Rio de Janeiro
Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дуглас Сантос, Родригао обошлись всего в менее чем на 10 млн больше чем Спартаку Педро Роша, Тил, Крал, Ханни и Ларссон.Просто у кого-то есть профессиональный менеджмент а у кого-то перманентная зарема
Дуглас Коста в Зените - это было бы неплохо, но там только Дуглас Сантос.
+3
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Владислав Булгаков
Жаль, в ЛЧ не посмотрим на зенит
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Dmitry Orlov
Ответ Александр Шилкин
Аргентина выйграла ЧМ, потому что паредас играл в зените! Орлов (с)
Не просто играл, а набрался опыта.
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rgdymfsc9r
Кажется продажа Юсупова фундамент
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Фёдор Кузнецов
Ответ Booligan
Гениальный менеджмент, можно только похвалить. Но главное достижение это всё-таки покупка Сутормина за 50 тысяч
Рубином
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Кинг Конг Жив
Если бы не подписали тогда Ракицкого и Барриоса, то Зенит наверное не выиграл чемпионат.
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skvoz
Ответ Андрей Балабаев
Перед стартом того сезона Зенит фаворитом никто не считал. Никто не знал как получится у Семака. Помню сми тогда писали что 3 место будет хорошим результатом. Это уже по ходу сезона, когда Зенит стал лидером, а к концу осени отрыв почти растаял, многие были недовольны Семаком. Хотя скажи им перед сезоном что на зимний перерыв клуб уйдёт первым, то были бы счастливы. Ну и состав на старте сезона чемпионским не казался. Ярко выраженные проблемы, особенно на левом фланге обороны.
Уткин поздравил зенит с чемпионством до начала первого тура)))
0
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Андрей Балабаев
Ответ skvoz
Уткин поздравил зенит с чемпионством до начала первого тура)))
Уже тогда? А перед сезонами с Луческу и Манчини поздравлял?
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Зелёный гопник
Зенит проделал огромную и качественную работу 👌🏻
Интересно, что напишут московские сектанты😅
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