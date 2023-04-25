4:3 «Спартака» с «Краснодаром» – это безумно весело. Но давайте поговорим о качестве игры (беда)

Каждый гол связан с ужасной игрой защитников.

«Спартак» и «Краснодар» разыграли эпичные 4:3, хотя первый тайм не предвещал ничего экстраординарного. У огненности вторых 45 минут есть две предпосылки: перестроения Гильермо Абаскаля и ужасная игра всех (!) защитников. Да, 4:3 – весело, такой матч гораздо приятнее сонного царства времен «лиги автобусов», но качество тоже важно. В плане зрелища – топ, а в чисто футбольном смысле получилось на уровне «Химок» и «Торпедо», мечтающих добраться хотя бы до стыков.

Сначала – о перестроениях.

Абаскаль очень удивил стартовым планом: перешел на 3-5-2 с Дуарте, Джикией и Черновым в защите, а Маслов неожиданно стал опорным полузащитником. «Спартак» отказался от агрессивного прессинга (большой контраст со вторым таймом), однако перекрывал направления для розыгрышей в середине и включался при переводах на фланг. Задумка понятна, но исполнение хромало: защитники отвратительно играли по Кордобе, а затем добивали слабыми единоборствами с Кади и Баши – они легко принимали мячи спиной к воротам и без помех уходили в середину. Впереди – тоже сомнительно. Диагонали редко работали, доставка в штрафную хромала, что-то интересное появилось только в конце первого тайма.

Главное впечатление первого тайма – ужасная реакция «Спартака» на угловом, с которого прилетел первый гол. Пруцев оказался в одиночестве около разыгрывающих Кади и Сперцяна – его моментально отрезали. Кажется, к Классену нет особых вопросов – он контролировал Баши. Но как же медленно выдвигался Соболев – Сперцян добежал от линии штрафной почти до вратарской без явного сопротивления.

После неудачного эксперимента с 3-5-2 Абаскаль перешел на 4-4-2: Промес отправился в пару к Соболеву, Зобнин-Денисов-Игнатов-Тавареш играли в полузащите, Дуарте стал правым защитником, а Маслов встал с Джикией. «Спартак» врубил агрессивный прессинг, что раскрыло игру в обе стороны.

«Краснодар» несколько раз топово выбегал на чужую половину через одинаковые алгоритмы: Рамирес или Алонсо оказывались почти свободны и отрезали прессингующих полузащитников. Характерно, что «Спартак» и дальше терял левый фланг – уже при счете 2:3 Сперцян здорово нашел Ионова на углу вратарской.

Именно на этом отрезке случился бартра- и смоловоподобный гол Баши после обреза Денисова. Дуарте легко пропустил между ног, почему-то не срубил Баши, проиграл в скорости, а в конце практически остановился, указывая, что его пора страховать. Страшно представить, что о такой игре сказал бы Вадим Евсеев.

Самое интересное: претензия Дуарте была логичной. «Спартак» уже не впервые плохо страхует фланговые забеги (например, Джикия и Маслов ошибались против «Оренбурга»). Защитники могли активнее перестроиться (Маслов ближе к своей трети перекрывал бы направление для Баши, а Джикия следил за Кодобой) и более явно плассироваться. Но вингер «Краснодара» пробил без помех.

Правда, прессинг «Спартака» все же затянул «Краснодар» в двусторонний хаос. Заработанный пенальти Соболева – пример правильного давления. Тавареш заблокировал дальнюю передачу Рамиреса, а Соболев среагировал на отскок и накрутил Алонсо с Рамиресом. Второй гол тоже частично связан с давлением при розыгрыше от ворот: «Спартак» классно задавил гостей, выиграл подбор и заставил Сафонова выбить в аут. Команда Абаскаля потеряла мяч после вброса, но быстро его вернула и убежала в контратаку с дальним ударом Зиньковского.

Но уже через пару минут Зиньковский чуть не привез и подарил мяч Кордобе – в этой атаке Сперцян чуть не заработал пенальти.

Следующий пропущенный «Спартака» – очередной привоз. В этот раз постарался Классен: выбил точно Баняцу, не сыграл в тело Ионова, центральные защитники не успели перестроиться, и это привело к легчайшему голу-парашюту Сперцяна (идеальный ракурс – 28-я секунда).

«Третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить», – отметил главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после матча. Скорее всего, в случае с третьим голом речь о большом зазоре между Рамиресом и Баши: Кристиан сел очень глубоко (даже ниже защитника Вячеслава Литвинова, игравшего по Николсону), а Баши ускорился только после отскока в сторону Зиньковского. В итоге Рамирес неудачно заблокировал удар – и 2:3.

В случае с другими голами Ивич, видимо, винит судей.

Четвертый гол «Спартака» начался после нелепой потери Ионова и неудачного единоборства Литвинова с Николсоном. В этой атаке прекрасно все: Баняц, пропустивший мяч между ног, свободная зона между Алонсо и Литвиновым/Ионовым/Баняцом, пластающийся Ионов (мог фолить еще в центре поля).

«Да, выиграли, но пропускаем невынужденные голы из-за своих ошибок. Есть над чем работать. Игра оставляет желать лучшего. С первой по 95-ю минуту второго отрезка я увидел команду, которая хочет и может побеждать», – радостно проанализировал Соболев.

Ивич считает иначе: «Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим».

Сложно подобрать критерий выбора лучшей команды. «Спартак» и «Краснодар» действительно порадовали безбашенностью и зрелищностью.

Команда Абаскаля изначально ужасно оборонялась и плохо атаковала, а хаос второго тайма – результат матч-менеджмента (сильнее повлиял Абаскаль). Игра заметно раскрылась в обе стороны – команды разжигали пламя, но качество игры ужасно.

«Спартак» и «Краснодар» хотят быть ролевыми моделями нашего футбола даже в такое время. Но такой дыр-дыр только отдаляет от лидеров.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов