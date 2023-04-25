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4:3 «Спартака» с «Краснодаром» – это безумно весело. Но давайте поговорим о качестве игры (беда)

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Владимир Ивич
Гильермо Абаскаль Гильермо Абаскаль
Александр Соболев Александр Соболев
Квинси Промес Квинси Промес
Джон Кордоба Джон Кордоба
Роман Зобнин Роман Зобнин
Эдуард Сперцян Эдуард Сперцян
Алексис Дуарте
Кади Кади
Жоау Баши
Футбол Футбол

Каждый гол связан с ужасной игрой защитников.

«Спартак» и «Краснодар» разыграли эпичные 4:3, хотя первый тайм не предвещал ничего экстраординарного. У огненности вторых 45 минут есть две предпосылки: перестроения Гильермо Абаскаля и ужасная игра всех (!) защитников. Да, 4:3 – весело, такой матч гораздо приятнее сонного царства времен «лиги автобусов», но качество тоже важно. В плане зрелища – топ, а в чисто футбольном смысле получилось на уровне «Химок» и «Торпедо», мечтающих добраться хотя бы до стыков.

Сначала – о перестроениях. 

Абаскаль очень удивил стартовым планом: перешел на 3-5-2 с Дуарте, Джикией и Черновым в защите, а Маслов неожиданно стал опорным полузащитником. «Спартак» отказался от агрессивного прессинга (большой контраст со вторым таймом), однако перекрывал направления для розыгрышей в середине и включался при переводах на фланг. Задумка понятна, но исполнение хромало: защитники отвратительно играли по Кордобе, а затем добивали слабыми единоборствами с Кади и Баши – они легко принимали мячи спиной к воротам и без помех уходили в середину. Впереди – тоже сомнительно. Диагонали редко работали, доставка в штрафную хромала, что-то интересное появилось только в конце первого тайма.

Главное впечатление первого тайма – ужасная реакция «Спартака» на угловом, с которого прилетел первый гол. Пруцев оказался в одиночестве около разыгрывающих Кади и Сперцяна – его моментально отрезали. Кажется, к Классену нет особых вопросов – он контролировал Баши. Но как же медленно выдвигался Соболев – Сперцян добежал от линии штрафной почти до вратарской без явного сопротивления.

После неудачного эксперимента с 3-5-2 Абаскаль перешел на 4-4-2: Промес отправился в пару к Соболеву, Зобнин-Денисов-Игнатов-Тавареш играли в полузащите, Дуарте стал правым защитником, а Маслов встал с Джикией. «Спартак» врубил агрессивный прессинг, что раскрыло игру в обе стороны. 

«Краснодар» несколько раз топово выбегал на чужую половину через одинаковые алгоритмы: Рамирес или Алонсо оказывались почти свободны и отрезали прессингующих полузащитников. Характерно, что «Спартак» и дальше терял левый фланг – уже при счете 2:3 Сперцян здорово нашел Ионова на углу вратарской.

Именно на этом отрезке случился бартра- и смоловоподобный гол Баши после обреза Денисова. Дуарте легко пропустил между ног, почему-то не срубил Баши, проиграл в скорости, а в конце практически остановился, указывая, что его пора страховать. Страшно представить, что о такой игре сказал бы Вадим Евсеев. 

Самое интересное: претензия Дуарте была логичной. «Спартак» уже не впервые плохо страхует фланговые забеги (например, Джикия и Маслов ошибались против «Оренбурга»). Защитники могли активнее перестроиться (Маслов ближе к своей трети перекрывал бы направление для Баши, а Джикия следил за Кодобой) и более явно плассироваться. Но вингер «Краснодара» пробил без помех.

Правда, прессинг «Спартака» все же затянул «Краснодар» в двусторонний хаос. Заработанный пенальти Соболева – пример правильного давления. Тавареш заблокировал дальнюю передачу Рамиреса, а Соболев среагировал на отскок и накрутил Алонсо с Рамиресом. Второй гол тоже частично связан с давлением при розыгрыше от ворот: «Спартак» классно задавил гостей, выиграл подбор и заставил Сафонова выбить в аут. Команда Абаскаля потеряла мяч после вброса, но быстро его вернула и убежала в контратаку с дальним ударом Зиньковского.

 

Но уже через пару минут Зиньковский чуть не привез и подарил мяч Кордобе – в этой атаке Сперцян чуть не заработал пенальти.

Следующий пропущенный «Спартака» – очередной привоз. В этот раз постарался Классен: выбил точно Баняцу, не сыграл в тело Ионова, центральные защитники не успели перестроиться, и это привело к легчайшему голу-парашюту Сперцяна (идеальный ракурс – 28-я секунда).

«Третий гол был нашей ошибкой. Что до других голов, которые забил «Спартак», лучше об этом не говорить», – отметил главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич после матча. Скорее всего, в случае с третьим голом речь о большом зазоре между Рамиресом и Баши: Кристиан сел очень глубоко (даже ниже защитника Вячеслава Литвинова, игравшего по Николсону), а Баши ускорился только после отскока в сторону Зиньковского. В итоге Рамирес неудачно заблокировал удар – и 2:3.

В случае с другими голами Ивич, видимо, винит судей.

Четвертый гол «Спартака» начался после нелепой потери Ионова и неудачного единоборства Литвинова с Николсоном. В этой атаке прекрасно все: Баняц, пропустивший мяч между ног, свободная зона между Алонсо и Литвиновым/Ионовым/Баняцом, пластающийся Ионов (мог фолить еще в центре поля).

«Да, выиграли, но пропускаем невынужденные голы из-за своих ошибок. Есть над чем работать. Игра оставляет желать лучшего. С первой по 95-ю минуту второго отрезка я увидел команду, которая хочет и может побеждать», – радостно проанализировал Соболев. 

Ивич считает иначе: «Мы с самого начала до конца были лучше на поле. Думаю, все, кто понимает футбол, согласятся с этим».

Сложно подобрать критерий выбора лучшей команды. «Спартак» и «Краснодар» действительно порадовали безбашенностью и зрелищностью. 

Команда Абаскаля изначально ужасно оборонялась и плохо атаковала, а хаос второго тайма – результат матч-менеджмента (сильнее повлиял Абаскаль). Игра заметно раскрылась в обе стороны – команды разжигали пламя, но качество игры ужасно. 

«Спартак» и «Краснодар» хотят быть ролевыми моделями нашего футбола даже в такое время. Но такой дыр-дыр только отдаляет от лидеров.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

2 комментария

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Никита Давыдкин
Ответ Sodad
Игра в обороне полнейший хаос. И видимо поэтому Спартак так стремится забивать, чтобы нивелировать то, что пропустит из-за защиты. Хотя и в атаке в этом матче все было мягко говоря не гладко. Но у Спартака таких блеклых матчей за сезон наберется от силы 3-4. А в этом конкретном случае это еще и результат огромного кадрового дефицита.
У Спартака качество игроков обороны очень низкое, просто ужасное. Джикия звездой и супер надёжным никогда не был, Дуарте вон и назад то не бежит, Чернова банально из-за паспорта в команде держат, а Маслов и Денисов - ну, все всё видят не в первый раз. В первой половине сезона лучшим защитником вообще Литвинов был, основная позиция которого вообще в центре поля. Это о многом говорит
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Sodad
Игра в обороне полнейший хаос. И видимо поэтому Спартак так стремится забивать, чтобы нивелировать то, что пропустит из-за защиты. Хотя и в атаке в этом матче все было мягко говоря не гладко. Но у Спартака таких блеклых матчей за сезон наберется от силы 3-4. А в этом конкретном случае это еще и результат огромного кадрового дефицита.
0
0
0
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