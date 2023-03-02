8 комментариев

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Разбор зимних трансферов от Ильи Васильева.

На фоне трансферной суеты последнего года это окно получилось крайне спокойным. После 24 февраля год назад игроки массово приостанавливали контракты (особенно пострадали «Краснодар», «Ростов» и «Рубин»), летом клубы снова отпускали футболистов из-за решения ФИФА. К тому же возникали проблемы с международными переводами: «Локомотив» долго ждал деньги от «Ниццы» за Алексиса Бека-Бека, ничего не приходило за старые трансферы (ярчайший пример – история ЦСКА и Николы Влашича), «Динамо» не продало Арсена Захаряна в «Челси».

Как клубы РПЛ провели зимнюю трансферную кампанию?

Примечание: в тексте разобраны только трансферы за денежную компенсацию.

Потратили больше, чем в пандемию и кризис 2014-2015 годов

Летний рынок-2022 был подкошен последствиями февраля – в современной истории меньше тратили только в пандемию (в сезоне-2020/21 просел весь мир) и в кризисные 2014-15 годы (антирекорд РПЛ).

Зимой клубы обычно тратят гораздо меньше – затраты всей лиги превышали 25-30 миллионов евро, если срочного усиления требовали топы.

Последний пример – зима-2022, когда «Зенит» искал замену Сердару Азмуну и выкупил Юри Алберто (25 миллионов евро по оценке Transfermarkt), «Краснодар» – Хуниора Алонсо и Эрика Бутхейма (15,5 млн за двоих), а «Спартак» – Шамара Николсона (8 млн).

Такое случалось и раньше: зимой 2019-го «Зенит» продал Леандро Паредеса, а полученные деньги потратил на Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого (37 млн из почти 60 млн всей РПЛ), «Спартак» и «Зенит» в 2017-м устроили закупку в «Амкаре» (Георгий Джикия и Александр Селихов), «Уфе» (Андрей Лунев) и «Крыльях» (Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов), еще петербуржцы осваивали бразильский рынок через связи Мирчи Луческу – так гранды потратили 24,3 млн из 33,3, «Краснодар» и «Зенит» в 2014-м вышли за Павлом Мамаевым, Рагнаром Сигурдссоном и Саломоном Рондоном (27,3 из 39,2).

Этой зимой клубы потратили чуть больше 28 миллионов евро. Это не худший результат в современной истории: в 2015-м, вскоре после резкого роста курса валют, купили всего на 6 млн. Самым крупным подписанием тогда стал Петар Шкулетич – за него «Локомотив» отдал 3,2 млн.

«Спартак» – лидер по стоимости трансферов. Как так вышло?

«Спартак» – лидер РПЛ по зимним тратам (6 млн евро). Летом провалились с Михой Мевлей: бывший защитник «Зенита» вообще не помог, зимой с ним расстались, и клубу пришлось искать замену, так появился Алексис Дуарте. Подписание Томаша Тавареша – желание Гильермо Абаскаля, работавшего с ним в «Базеле». Тавареш может закрыть оба фланга – полезное качество в условиях использования непрофильных защитников Даниила Хлусевича и Даниила Денисова.

«Локомотив» – второй (5,4 млн). Купили Сергея Пиняева, Максима Глушенкова (закрыли отъезд Гирано Керка и неопределенность с Вильзоном Изидором) и Илью Лантратова (Гильерме восстанавливается от очередного повреждения – не хотели оставаться с одним Даниилом Худяковым).

«Крылья Советов» воспользовались деньгами «Локомотива» и провели одну из самых масштабных закупок последних лет: подписали Владимира Писарского (он же в прошлом Сычевой – лучший бомбардир РПЛ, уже забил «Динамо» в Кубке), аргентинского вингера Бенхамина Гарре и выкупили Владислава Шитова у «Спартака».

Главная новость для «Краснодара» – возвращение центрального защитника Хуниора Алонсо после приостановки контракта. Также клуб Сергея Галицкого приобрел Кади Боржеса из «Карабаха» и Мозеса из словацкой «Подбрезовы».

Трансферная активность «Зенита» снова связана с Юри Алберто. Летом «Коринтианс» в обмен на Алберто отправили в Петербург полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарезму ( запомнился 20% жировой ), сейчас в Россию приехал центральный защитник Роберт Ренан (писали, что его просматривает мадридский «Реал»), а летом прилетит полузащитник Ду Кейрос. Единственный трансфер за деньги – выкуп прежде арендованного Нуралы Алипа за 2 млн евро.

Остальные клубы потратили заметно меньше: новички ЦСКА, «Торпедо», «Оренбурга», «Динамо» стоили меньше 1,5 млн евро, «Химок», «Пари НН», «Ахмата», «Урала» – меньше 1 миллиона, а «Сочи», «Ростов» (единственный клуб без новичков) и «Факел» обошлись без расходов на трансферы.

«Химки» и «Торпедо» выделились сильнее остальных аутсайдеров.

Спартак Гогниев одобрил расторжение с большинством лидеров (Илья Лантратов, Денис Глушаков, Илья Кухарчук, всего ушли 8 игроков), чтобы «Химки» подписали сразу 12 новичков: оформили четыре трансфера из Европы (за 1 млн евро), нашли шестерых свободных агентов и арендовали знакомых тренеру по «Алании» Давида Кобесова и Владимира Хубулова.

Дуарте – самый дорогой трансфер (дешевле среди лидеров зимы был только Петар Шкулетич!), а у РПЛ появился крен на «дружественные страны»

Самый дорогой трансфер зимы-2023 – Алексис Дуарте в «Спартак» за 4 миллиона евро. После перехода на систему «осень-весна» за самого дорогого новичка зимы клубы РПЛ лишь раз платили меньше (все те же 3,2 млн за Петара Шкулетича в сезоне-2014/15).

18-летний защитник Милан Майсторович неожиданно попал в топ-10. «Динамо» согласовало трансфер серба еще летом, но перешел он только сейчас – и стал единственным новичком клуба в это окно.

Главная тенденция – отсутствие большого количества трансферов из Европы за деньги. «Спартак» договорился с Томашем Таварешем из «Бенфики», «Химки» – с Лео Андраде из «Маритиму», Кристианом Тассано из португальской «Санта-Клары» и Лачезаром Котевым из болгарской «Арды», а «Краснодар» – с Мозесом из словацкой «Подбрезовы».

Другие переходы – партнерские отношения с Азербайджаном, Казахстаном, Беларусью и Сербией (7 трансферов из 12).

Зимой в Россию переехали 12 европейских игроков, но они лишь продолжают тренды летнего окна – тогда в РПЛ оказались сразу 7 футболистов из чемпионата Сербии и 4 боснийца.

Самые неожиданные гости – французы Реда Рабеи и Мохамед Браими, арендованные «Факелом» у болгарского «Ботева» (им владеет российский бизнесмен Антон Зингаревич).

Россия не установила антирекорд по продажам в Европу. Клубы избавляются от ненужных игроков через аренды

Этой зимой максимально просто составить топ-10 продаж, поскольку клубы РПЛ оформили всего 12 переходов за денежную компенсацию. Единственная продажа в Европу – Деян Ловрен из «Зенита» в «Лион», а две сделки в Бразилию – результат приостановки контрактов в 2022-м. И обе сделки – в топе рейтинга.

Всего одна продажа в Европу – не антирекорд РПЛ. Зимой 2020-го их вообще не было.

«Спартак» и «Краснодар» в топ-3 по продажам из-за расставания с Айртоном и Вандерсоном (фактически они случились еще весной 2022-го), а заход «Локомотива» позволил «Крыльям» забраться на второе место.

«Зенит и «Пари НН» вошли в топ-5 благодаря продажам центральных защитников – Ловрена и Ильи Агапова .

По данным Transfermarkt, «Динамо», «Сочи», «Ростов», «Урал», «Торпедо» и «Факел» не заработали ни цента.

Несмотря на кризис, зимой 2023-го клубы РПЛ получили от трансферов больше, чем в ковидные окна, и не сильно просели даже относительно зимы 2022-го. Для сохранения этого уровня нужно продавать оставшихся топовых иностранцев, но еще вопрос – насколько жизнеспособна эта схема.

Кстати, легионеры по-прежнему есть у «Ростова»: формально в арендах Армин Гигович (отправился в «Мидтьюлланд») и Деннис Хаджикадунич (в «Мальорку»).

Другая тенденция окна – попытка избавиться от неудачных вложений. Например, Адольфо Гайч в очередной раз уехал в аренду из ЦСКА («Верона»), а «Локомотив» раздает наследие Ральфа Рангника и Томаса Цорна.

Клубы РПЛ не поставили антирекорд по продажам за границу, но нельзя говорить, что российский футбол преодолел изоляцию и способен легко продавать игроков дальше.

У нас особенный рынок. Две продажи из трех (Айртон и Вандерсон) – следствие отъезда легионеров после 24 февраля (с этим же связаны аренды «Ростова»). Основные страны для трансферов на вход – Португалия (3), Беларусь (3) и Сербия (2).

Скорее всего, трансферы просядут позже. Топ-клубы все еще готовы тратиться. Пусть и не так широко, как раньше.

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Дизайнерские картинки: Марина Семенова

Фото: globallookpress.com/Stupnikov Alexander/spartak.com; РИА Новости/Григорий Сысоев, Павел Бедняков; fclm.ru; fckrasnodar.ru; kc-camapa.ru