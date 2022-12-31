Личка – революционер РПЛ. Поборол прагматизм, не испугался разгромов и заставил всех прогрессировать

В новогоднем сериале Sports.ru новый герой из РПЛ, источающий позитив – Илья Васильев восхищается Марцелом Личкой, главным тренером «Оренбурга». Не так уж часто команда, которая только поднялась в лигу, выглядит настолько ярко.

«Оренбург» – главный новичок РПЛ последних лет. За несколько сезонов мы видели тренерские и самобытные клубы, но работа Марцела Лички впечатляет гораздо сильнее из-за атакующего менталитета:

• только «Оренбург»-2022/23, «Крылья Советов»-2021/22, «Енисей»-2018/19 и «Анжи»-2015/16 входили в топ-8 по xG после 17 туров (16% от всех перешедших из ФНЛ в РПЛ с сезона-2014/15);

• «Оренбург» доминирует по острым моментам у чужих ворот по сравнению с ближайшими преследователями (сразу 14 команд из 24 занимали с 13-го по 16-е места по xG);

• всего 6 команд входили в топ-10 по забитым голам, но «Оренбург» – единственный в пятерке лучших и опережает «Крылья»-2021/22 на 8 ожидаемых и 13 реальных мячей;

• в этом сезоне «Оренбург» уступает только «Зениту» по проценту проведенного времени в финальной трети и идет четвертый по явным моментам;

• всего четыре команды выбивали 20 очков и больше за 17 туров – это «Оренбург»-2018/19 и 2022/23, «Крылья Советов»-2021/22 и «Енисей»-2018/19, тогда как большинство новичков лиги ожидаемо бьются за выживание или рядом с переходными матчами.

Перфоманс выделяется и на уровне этого сезона: «Оренбург» – в топ-6 по ожидаемым очкам и главным атакующим метрикам. Личка проделал огромную и качественную работу. Просто напомним, что «Оренбург» – 12-й в РПЛ по трансферной стоимости.

Марцел Личка всегда считал, что болельщики заскучают, если команда закроется, поэтому нужно владеть мячом и атаковать, так как фанаты платят деньги за билеты и ждут интересное шоу.

Подписав контракт с «Оренбургом» в 2020-м, Личка менял ментальность, ведь при Владимире Федотове команда играла прагматичнее и строже. Марцел постепенно раскрепостил игроков и внедрил атакующие ценности: в сезоне-2020/21 заслужил повышение по спортивному принципу (не вышли из-за непройденного лицензирования), а уже в следующем переиграл «Уфу» в стыковых матчах (2:2, 2:1). В итоге «Оренбург» входил в топ-3 по результативности ФНЛ в каждом из розыгрышей.

После рывка в РПЛ Личка не изменил стиль: сохранил высокую линию обороны, прессинговал, коротко разыгрывал, атаковал большим количеством, разбегался в переходах и удивлял разнообразием схем. Характерно, что усиление подъехало не сразу, поэтому Личка справлялся с составом из ФНЛ. Да, команда напоролась на несколько гостевых разгромов, но «Оренбург» забирал матчи против конкурентов-аутсайдеров, постепенно привыкал к более высокому уровню, наигрывал новичков и сохранял привычную ментальность.

«Может быть ситуация, когда ты будешь проигрывать. Этого не надо бояться. Если ты боишься себя на поле, тогда лучше сразу уехать из «Оренбурга», – резко высказался Личка после поражения от «Спартака» (1:4).

В интервью Sports.ru тренер подробнее высказался о смелости: «Ненавижу страх перед соперником. 1:0 считается хорошим счетом. Если ведешь, не нужно искать моменты, а нужно сыграть дисциплинированно. Это в головах и игроков, и персонала. Зачем болельщику приходить на матч, который закончится 1:0?

Я постоянно говорю игрокам, что они могут ошибаться. Лучше игрок десять раз пойдет на обострение и десять раз потеряет мяч, чем выбьет его непонятно куда или отыграет назад. Изменение ментальности – дело не пары недель и даже месяца. Она заложена с детского футбола. Там учат обыгрывать один-в-один, бить, пробовать что-то необычное. Если молодой игрок примет плохое решение, он его запомнит и не допустит в будущем. Ошибаться – нормально.

Если ставишь автобус, можешь на фарте выиграть две-три игры за круг. Если играешь с мячом, действуешь агрессивно и стабильно, победишь шесть-семь раз. Почему в Бундеслиге на 20-25-й минуте может быть счет 3:0, а в России – нет? Все зависит от мышления».

Личка – не просто мотиватор, а очень гибкий тренер.

Он никогда не играл в три центральных защитника, но в этом сезоне, ориентируясь на специфику соперников, стильно использовал 3-4-3 и 3-5-2. Ему не нравится ротация из-за потери автоматизмов и стабильности, но Марцел постоянно меняет состав и использует новые сочетания из-за новых обстоятельств (долгая трансферная кампания, усложненная логистика из-за закрытого аэропорта в Оренбурге).

«Оренбург» применяет разные инструменты: высокие позиции крайних защитников, Вера и Флорентин наращивают потенциал в центре поля (разбираются под давлением на квадратных сантиметрах, контролируют мяч, отдают проникающие передачи в чужую треть, навешивают в штрафную, включаются на чужую половину), Аюпов раскрылся вбегающей в штрафную восьмеркой (топ-сочетание с латиноамериканцами без привязки к позициям и хорошие перестроения при обороне), а Сычевой неожиданно стал лучшим бомбардиром, хотя начинал сезон в запасе.

Болельщики «Оренбурга» и даже соперников ценят атакующий менталитет. Команды Лички никогда не зарываются в своей штрафной – он заявлял, что уйдет, если его принудят к парковке автобуса. И этот манифест превращает большинство матчей «Оренбурга» в мобильное и драйвовое шоу. Чех признавался, что команде не хватает баланса для улучшения результатов и стабильности, но именно игра на три исхода делает матчи «Оренбурга» особенно ценными.

Личка – настоящий реформатор. Марцел в очередной раз доказал (в прошлом году нас радовали «Крылья» Осинькина), что хрупкая и недорогая команда может играть ярче середняков и топ-клубов.

Спасибо ему за это.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф