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Тчуамени заменил Канте в опорной зоне. Он возвращает владение, затыкает пробелы в защите и даже создает моменты

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Объясняет Илья Васильев.

22-летний Орельен Тчуамени – один из самых юных в сборной Франции на ЧМ-2022, младше только Эдуардо Камавинга и Вильям Салиба. Тем не менее полузащитник «Реала» – далеко не новичок в команде Дидье Дешама. Он дебютировал еще в прошлом сентябре, в перерыве выйдя на замену против Боснии (1:1), а уже через три дня сыграл 83 минуты с Украиной (1:1). Дешам доверял Орельену и дальше: дал 90 минут в победном финале Лиги наций против Испании (2:1), а затем сделал основным опорником осенью 2022-го.

Тчуамени – самый неопытный в тройке основных полузащитников (перед ЧМ сыграл 14 матчей за сборную), но выходил чаще, чем запасные Маттео Гендузи (6), Жордан Верету (5), Эдуардо Камавинга (4) и Юссуф Фофана (2).

Перед ЧМ Дешам активно пересобирал полузащиту и экспериментировал с разными вариантами в центре поля, а Тчуамени оказался самым стабильным звеном в паре опорников. В Катаре ситуация не изменилась – только Тчуамени вышел во всех матчах в основе.

Данные The Athletic перед ЧМ-2022 по сыгранным матчам за сборную Франции

«Тчуамени играет важную роль из-за большого количества атакующих игроков в нашем составе, – объяснял Рабьо. – У него вспомогательные и компенсирующие задачи, в рамках которых он закрывает большое пространство и возвращает мячи». 

Орельен согласился с такой оценкой: «Я, Гризманн и Рабьо балансируем атакующую группу. Мы стремимся к компактности, выполняем большой объем и много ускорений, что позволяет закрывать пробелы на протяжении всего матча».

Тчуамени – один из героев Франции на этом чемпионате мира. Мы уже неоднократно разбирали заточенность команды Дешама на Мбаппе в атаке и обороне (косвенно ее признают и полузащитники в интервью выше), из-за чего остальные очень много отрабатывают: Рабьо сочетает роль опорника и левого полузащитника при обороне, Гризманн играет восьмерку и шестерку, Дембеле эпизодически доигрывает до позиции латераля, а Тчуамени заполняет огромный пробел в середине поля. 

Проще говоря, структура Франции могла слишком растягиваться, из-за чего Тчуамени часто оставался на огромном пространстве.

Тчуамени рассказывал, что тренерский штаб просил уважать такую специфичную роль, но это не вызвало никакого разочарования – с таким подбором игроков оптимальнее, если Орельен сосредоточится на важных оборонительных задачах. В итоге опорник стал главным разрушителем сборной – он лучший на ЧМ по возвратам владения (22 – в средней трети, 13 – на защитной). 

Орельен обеспечил Дешама большим оборонительным диапазоном: прессинговал 1-в-1 против полузащитников, постоянно страховал пространство за спинами Дембеле и Гризманна, регулярную помогал центральным защитникам тем, что садился в штрафную в компактном блоке, и занимал позицию Упамекано при выдергивании за оппонентами. А еще замыкал фланговые ловушки и грамотно разбирал игроков (создавал численное преимущество, не дублировал партнеров, а против Англии помог нейтрализовать Беллингема), контролировал смещения атакующих игроков в глубину и часто комбинировал эти задачи.

А теперь 35 секунд из объемной роли Тчуамени: закрыл Шиманьского, затем Жиру передал ему Крыховяка (подъем Орельена не позволил Гжегожу развернуться), после паса назад он вернулся на свою позицию и выдвинулся на подстраховку к Упамекано (ориентировался на Левандовского), а потом снова стал шестеркой и готовился страховать Кунде (не понадобилось из-за ужасной передачи).

Формально Тчуамени за эпизод ни разу не коснулся мяча и даже не вступил в отбор, зато перекрыл двух соперников, повысил линию обороны Франции (после передачи назад все сделали несколько шагов вперед) и дважды показал, что готов страховать защитников в разных точках.

Несмотря на оборонительный уклон, Тчуамени проявил себя и в созидании: он вскрывал Австралию и Данию подготовленными забросами. Полузащитник грамотно оценивал оборонительные блоки соперников, поэтому качественно реагировал на забегания партнеров. И здорово интерпретировал пространство в статике и динамике: во время забросов у него было время на размышление и оценку ситуации, а в первой голевой атаке против Дании он быстро нашел скоростного и свободного Тео.

Гол Англии – мини-шедевр из-за объема и скорости принятия решений. За этим нужно наблюдать сверху: изначально Тчуамени сел в защиту после флангового перевода, чтобы Упамекано при обороне сыграл шире.

А затем подключился в контратаку и наказал Англию за низкую посадку. После передачи Гризманна на него уже выбрасывались двое (Беллингем наиболее активно), но Тчуамени разобрался в два касания: подработал и моментально пробил. 

***

Тчуамени очень полезен для сборной Франции. Да, Орельен привез пенальти с Англией и еще минимум дважды ошибся (упустил Линдстрема против Дании – Льорис спас; потерял мяч на своей половине во втором тайме против Марокко), зато взял функции главного опорного полузащитника (по сути, полноценно заменяет Канте), покрывает огромное пространство из-за особенностей оборонительной системы и лидирует по возврату владений на этом ЧМ. 

Тактический диапазон Орельена помогает французам контролировать соперников во время отказа от владения, замыкать фланговые ловушки и оборонять пространство за спинами Рабьо и Гризманна. 

Еще Тчуамени полезен в атаке: он начал голевую атаку против Дании, забил Англии и разобрался в касание перед вторым голом Марокко.

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Фото: REUTERS/Lee Smith

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