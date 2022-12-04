Разбираем новую сенсацию ЧМ – как хорваты Далича нейтрализовали Бразилию

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В Бразилии не было пенальтистов, но Неймар не стал бить первым.

Хорватия сенсационно прошла в полуфинал в драматичном матче против главного фаворита ЧМ: Бразилия не реализовала несколько моментов во втором тайме, упустила победу в экстра-тайме, а затем провалилась в серии пенальти.

Бразилия превзошла Хорватию по ожидаемым голам (2,6-0,7 – данные Opta , 2,59-0,4 – «Футбол в цифрах» ), создала 4 явных голевых момента и чаще била из штрафной (13-5) – согласно окончательной статистике, вероятность победы команды Тите оценивалась в 87% (3% – Хорватии). Но график телеграм-канала «Футбол в цифрах» демонстрирует, что для осознания происходящего разумно разделить игру на три части.

В первом тайме Хорватия успешно нейтрализовала Бразилию – это уже удавалось Сербии (допустили 3 удара из штрафной до перерыва) и Швейцарии (тоже 3 удара, 1 – заблокирован, 1 – после углового). Команда Златко Далича использовала компактный средний блок и подстройки под смещения Неймара и остальной атакующей группы.

Второй тайм – отрезок явного доминирования Бразилии. Тите изменил атакующий подход в более смелом направлении, а Ливакович совершил несколько сэйвов – именно здесь латиноамериканцы могли оформить выход в полуфинал.

Дополнительное время – самый неоднозначный отрезок. Хорватия ожидаемо села глубже, а Бразилия продолжала давление. Благодаря продолжению установок из второго тайма Неймар забил важнейший гол (больше моментов у Бразилии не было), но Хорватия провела две опасные контратаки (первая – при счете 0:0, когда Брозович бил с линии штрафной, вторая – голевая) и перевела игру в серию пенальти.

В итоге Бразилия создала больше моментов. Хорватия в первом тайме нивелировала разницу в классе (отрезок за Даличем, а не Тите), а в дополнительное время сравняла счет в необычном стиле: южноамериканцы отдали инициативу (всего 19,8% владения до гола Петковича), но были наказаны в контратаке (забили первым ударом за 12 минут).

Тите сохранил состав и установки после Южной Кореи: при владении Милитао оставался с Маркиньосом и Силвой, Данило уходил в пару к Каземиро, Пакета играл выше, а Неймар свободно опускался в глубину, тогда как Рафинья и Винисиус поддерживали ширину.

Златко Далич выбрал 4-2-3-1 с Модричем в роли десятки, справа вышел Пашалич, а Соса вернулся в стартовый состав.

В первом тайме Хорватия нейтрализовала Бразилию: использовала изоляции вингеров на флангах (создавала преимущество) и контролировала Неймара

Первый тайм запомнился осторожностью Бразилии. Явление нельзя назвать новым: она играла в похожем стиле против Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0), а устроила карнавал только против быстро развалившейся Южной Кореи (4:1). Бразилия всегда четко разделяла атакующую пятерку и обороняющихся – система 3-2-5 на мяче позволяла прихватывать контратаки, владеть мячом и в нужной степени душить соперников благодаря классу.

В итоге первый тайм Бразилии почти не выделялся на фоне первых туров – она всегда владела инициативой, осторожно держала мяч, но визуально была чуть острее, хоть и без явного превосходства:

Хорватия первого тайма – точно не автобус или антифутбол. Она сыграла на сторонах Бразилии, которыми пользовались другие сборные: ставила на изолированность вингеров в позиционных атаках, осторожную структуру в первой линии владения (почти не прессинговала тройку защитников), компактно выстраивалась в средний блок, чтобы уменьшить пространство между линиями, что очень мешало Неймару, Ришарлисону и Пакета.

Эпизодически Хорватия выдвигалась в прессинг по схожему принципу, что и в позиционной обороне: разбирала полузащитников (Модрич играл по Каземиро, Ковачич преследовал Пакета, а Брозович и Пашалич передавали Неймара и Данило).

Это приводило к отсутствию быстрых позиционных атак: Хорватия быстро перестраивалась, агрессивно атаковала Рафинью и Винисиуса (ключевое – не было пространства для разгона) и перекрывала центр.

Классический пример подвижности Хорватии в первом тайме. Первая стадия – структура владения, где Бразилия обладает слишком явным численным перевесом (способствует стерильности без прессинга Хорватии), а Пашалич выдвинулся за Неймаром (мешал разгоняться и свободно думать).

Ней все же нашел продолжение, но в центре все под давлением: Модрич около Каземиро, а благодаря откату Перишича Хорватия получила ситуацию 3-в-2.

В итоге тройка Бразилии почти на своей половине: ее владение снова стерильно, а единственный латиноамериканец в окружении хорватов.

Бразилия перевела левее, но и здесь Хорватия в большинстве: Винисиус против Юрановича (Ловрен на подстраховке), Пашалич прихватил Данило, а Брозович следит за Неймаром. Вини отдал на Неймара, а Марцело вынудил его отдать назад. Интересно, что через несколько секунд бразильская десятка снова разогналась, но передача не удалась – хорваты подчистили.

В большинстве эпизодов система работала, но пару раз Бразилия все же могла прорвать структуру: Винисиус хорошо открылся под перевод и зашел в штрафную (отыгрался с Ришарлисоном и пробил), а Неймар вышел на ударную позицию благодаря дриблингу.

Бразилия доминировала во втором тайме: структура стала смелее, Милитао – теневой герой, а Ливакович затащил хорватов в экстра-тайм

Второй тайм получился гораздо опаснее первого. Бразилия доминировала по созданным шансам: Милитао опасно прострелил в начале тайма, Ришарлисон вывел Неймара на угол вратарской, Пакета дважды попал в Ливаковича (сначала запорол выход 1-на-1, затем пробил низом после передачи Родриго), а Неймар не реализовал еще один выход против вратаря. Команда Тите вела 9:3 по ударам (8:2 – из штрафной), а разница станет еще радикальнее, если учесть, что оба удара Хорватии с игры были заблокированы.

Карта ударов Бразилии и Хорватии во втором тайме

Первое изменение Тите – более атакующая роль Милитао. В первом тайме он владел мячом, но играл глубже. Зачастую он оставался с центральными защитниками, тогда как во втором тайме он доходил до финальной трети (занимал пространство в опорной зоне) и даже простреливал с флангов. Атакующая трансформация забирала больше внимания полузащитников (появился дополнительный вариант) и чуть освобождала звезд.

Милитао с мячом (ворота Хорватии – слева) в первом и втором таймах

Первый момент Бразилии – внезапное подключение Милитао через правый полуфланг. Атака закончилась прострелом и сэйвом Ливаковича после рикошета.

Чуть позже он снова прострелил, а в конце тайма дважды подряд пробил по воротам.

Наличие Милитао в опорной зоне несколько раз помогло Бразилии затормозить атаки Хорватии. Это влияло и на партнеров – например, в этом эпизоде Каземиро подключился в чужую штрафную и классно навесил на Родриго, выкатившего на Пакета.

Второе изменение – выход Родриго, давшего больший объем, чем Винисиус. Родриго активнее вовлекался в игру и работал не только по ширине – он заходил в середину для приема мяча и обыгрывал под правую ногу (в таком стиле создал момент для Пакета).

Сравнение карты касаний Винисиуса (верхний скрин) и Родриго (нижний)

Первый экстра-тайм – подтверждение этого. На левый фланг уже приходил и Данило: у Неймара и Родриго появился вариант для подыгрыша, тогда как раньше Винисиус оставался один против Юрановича. Родриго помогал партнеру: уходил в полуфланг, чтобы увести за собой правого защитника.

Неймар закатил шедевральный гол как раз благодаря взаимодействию слева. Внимание на фланг: Данило в глубине, а Родриго около Юрановича.

Перемещение вингера «Реала» оказалось неуловимым для Хорватии: сначала зашел в опорную зону (Юранович следовал за ним), затем рывок Данило смутил и защитника и Влашича – оба на доли секунды переключились на его подключением, поэтому пропал фокус с Родриго. Он отыгрался с Неймаром и десятка побежала дальше.

Как атаковала Хорватия: фокус на правый фланг, много стерильного владения, поймали Бразилию на контратаке

Хорватия и Бразилия поровну распределили владение (50,5% против 49,5%), но команда Златко Далича создала гораздо меньше угрозы (нанесли 9 ударов за 120 минут).

По ходу ЧМ Далич неоднократно подчеркивал, что считает свою полузащиту одной из лучших в мире. Неудивительно, что Хорватия не отдавала мяч и была готова к контролю. Подход совпадал с бразильским – команда стерильно владела инициативой и намеренно брала передышки. Хорватия неоднократно организовывала перепасовки между хавбеками и защитниками против пассивно прессингующих Ришарлисона и Неймара. Несколько раз Бразилия вступала в агрессивное давление (так создали момент для Нея в середине второго тайма), но чаще позволяла перепасовки.

Усредненная карта передач сборной Хорватии

Юранович стал ключевым звеном хорватского нападения – через него прошло 47% атак (Пашалич заходил в середину или полуфланг, чтобы освободить зону для защитника). Он стабильно искал Перишича в широкой позиции: Иван пробил после шикарного перевода (остался на пространстве против Милитао), а Алиссон смахнул мяч на другой подаче (еще был опасный прострел в начале первого тайма).

Хорватия первой создала момент в дополнительное время. Начало эпизода – наглядная демонстраций ролей центральных защитников. Они часто выбрасывались за нападающими и подчищали многие эпизоды, чтобы полузащита не разрывалась, и не садилась еще глубже.

В этом эпизоде прекрасно разобрался Ловрен: подчистил неудачный контрпрессинг, хотя остался против двоих бразильцев (переключился на Неймара и подкараулил отскок), а затем средней передачей нашел Модрича, запустившего Петковича в прорыв.

После пропущенного гола Далич запустил серию замен, а Хорватия ожидаемо забрала мяч. Модрич стал глубинным диспетчером, партнеры активно искали фланги и наполняли штрафную, но от давления не было эффекта. При 80% владения и тотальном преимуществе в передачах (82-22 за 12 минут) Хорватия ни разу не пробила по воротам и сделала всего 3 касания в чужой штрафной (2 безуспешных + кросс).

В итоге Хорватия поймала Бразилию на контратаке. Фред бросился в контрпрессинг после потери, а партнеры его поддержали. Это привело к провалу в середине: Френ остался у лицевой, Каземиро стянули на фланг после выноса Ловрена, из-за чего Модрич принял мяч после борьбы около боковой линии – так он ускользнул от бывшего партнера по «Реалу». Плюс Сандро проиграл позицию Влашичу – Никола доставил мяч на свободный левый фланг.

Оршич промчался по флангу и выложил грамотно открывшемуся Петковичу – разумеется, он забегал из зоны Алекса Сандро.

Ключевой вопрос к серии пенальти: почему Неймар не бил первым?

«Потому что пятый пенальти – решающий, бьющий находится под большим давлением. Поэтому нужен был высококлассный игрок, психологически сильный для последнего удара. Вот и все», – ответил Тите на вопрос про Неймара.

Кажется, довод был бы логичным, если бы на поле оставались реальные пенальтисты. Перед четвертьфиналами The Athletic разобрал всех исполнителей. Бразилия оказалась в сложной ситуации – топовым бьющим был только Неймар. Он реализовал 22 из 25 пенальти за сборную (88%) и 51 из 63 на клубном уровне (80,9%). Остальные не имели такого опыта: Ришарлисон забил 7 пенальти из 9, Рафинья – 7 из 8, Габи Жесус – 5 из 12. Но их не было на поле – список бьющих был слишком нестабильным: молодые вперемешку с лидерами, которые вообще не исполняют пенальти.

Важно учитывать, что по статистике реализация в серии пенальти ниже, чем в обычной игре, а процент точности падает с каждым последующим ударом. Мы не знаем, как именно Бразилия тренировала пенальти. Возможно, топ-уровень Неймара понадобился бы на пятой попытке, но в итоге очередь до него даже не дошла:

• серию начал Родриго с тремя пенальти за «Реал» – в итоге он первым промахнулся;

• Каземиро и Маркиньос ни разу в карьере не били пенальти;

• Педро не реализовал 3 точки из девяти (за последний год пробил всего один пенальти);

• остальные тоже редко били пенальти: последний одиннадцатиметровый Тиаго Силвы – октябрь-2012, Данило не бил пенальти с 2015-го, Антони бил всего раз в карьере, Сандро, Фред ни разу не били (данные – Transfermarkt).

Сборные часто сталкиваются с ситуациями, когда нет бьющих, но тогда можно начать с харизматичного лидера – мог пробить не Неймар, а Каземиро или Силва.

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Бразилия сенсационно отправилась домой, хотя сохранила прагматичный стиль и создала гораздо больше Хорватии. Сборные забрали по одному тайму в основной игре и экстра-тайму в дополнительное время. Но отрезок после замен Тите был солиднее – Бразилия могла выходить в полуфинал.

Серия пенальти – сложный вопрос, но остались вопросы к стратегии Бразилии по выбору и порядку бьющих.

Фото: globallookpress.com/Han Yan/XinHua; REUTERS/Suhaib Salem