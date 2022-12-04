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Разбираем новую сенсацию ЧМ – как хорваты Далича нейтрализовали Бразилию

Ришарлисон Ришарлисон
Каземиро Каземиро
Тите Тите
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Златко Далич Златко Далич
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В Бразилии не было пенальтистов, но Неймар не стал бить первым.

Хорватия сенсационно прошла в полуфинал в драматичном матче против главного фаворита ЧМ: Бразилия не реализовала несколько моментов во втором тайме, упустила победу в экстра-тайме, а затем провалилась в серии пенальти.

Бразилия превзошла Хорватию по ожидаемым голам (2,6-0,7 – данные Opta, 2,59-0,4 – «Футбол в цифрах»), создала 4 явных голевых момента и чаще била из штрафной (13-5) – согласно окончательной статистике, вероятность победы команды Тите оценивалась в 87% (3% – Хорватии). Но график телеграм-канала «Футбол в цифрах» демонстрирует, что для осознания происходящего разумно разделить игру на три части. 

В первом тайме Хорватия успешно нейтрализовала Бразилию – это уже удавалось Сербии (допустили 3 удара из штрафной до перерыва) и Швейцарии (тоже 3 удара, 1 – заблокирован, 1 – после углового). Команда Златко Далича использовала компактный средний блок и подстройки под смещения Неймара и остальной атакующей группы. 

Второй тайм – отрезок явного доминирования Бразилии. Тите изменил атакующий подход в более смелом направлении, а Ливакович совершил несколько сэйвов – именно здесь латиноамериканцы могли оформить выход в полуфинал.

Дополнительное время – самый неоднозначный отрезок. Хорватия ожидаемо села глубже, а Бразилия продолжала давление. Благодаря продолжению установок из второго тайма Неймар забил важнейший гол (больше моментов у Бразилии не было), но Хорватия провела две опасные контратаки (первая – при счете 0:0, когда Брозович бил с линии штрафной, вторая – голевая) и перевела игру в серию пенальти.

В итоге Бразилия создала больше моментов. Хорватия в первом тайме нивелировала разницу в классе (отрезок за Даличем, а не Тите), а в дополнительное время сравняла счет в необычном стиле: южноамериканцы отдали инициативу (всего 19,8% владения до гола Петковича), но были наказаны в контратаке (забили первым ударом за 12 минут).

Тите сохранил состав и установки после Южной Кореи: при владении Милитао оставался с Маркиньосом и Силвой, Данило уходил в пару к Каземиро, Пакета играл выше, а Неймар свободно опускался в глубину, тогда как Рафинья и Винисиус поддерживали ширину.

Златко Далич выбрал 4-2-3-1 с Модричем в роли десятки, справа вышел Пашалич, а Соса вернулся в стартовый состав.

В первом тайме Хорватия нейтрализовала Бразилию: использовала изоляции вингеров на флангах (создавала преимущество) и контролировала Неймара

Первый тайм запомнился осторожностью Бразилии. Явление нельзя назвать новым: она играла в похожем стиле против Сербии (2:0) и Швейцарии (1:0), а устроила карнавал только против быстро развалившейся Южной Кореи (4:1). Бразилия всегда четко разделяла атакующую пятерку и обороняющихся – система 3-2-5 на мяче позволяла прихватывать контратаки, владеть мячом и в нужной степени душить соперников благодаря классу.

В итоге первый тайм Бразилии почти не выделялся на фоне первых туров – она всегда владела инициативой, осторожно держала мяч, но визуально была чуть острее, хоть и без явного превосходства:

 

Хорватия первого тайма – точно не автобус или антифутбол. Она сыграла на сторонах Бразилии, которыми пользовались другие сборные: ставила на изолированность вингеров в позиционных атаках, осторожную структуру в первой линии владения (почти не прессинговала тройку защитников), компактно выстраивалась в средний блок, чтобы уменьшить пространство между линиями, что очень мешало Неймару, Ришарлисону и Пакета.

Эпизодически Хорватия выдвигалась в прессинг по схожему принципу, что и в позиционной обороне: разбирала полузащитников (Модрич играл по Каземиро, Ковачич преследовал Пакета, а Брозович и Пашалич передавали Неймара и Данило).

Это приводило к отсутствию быстрых позиционных атак: Хорватия быстро перестраивалась, агрессивно атаковала Рафинью и Винисиуса (ключевое – не было пространства для разгона) и перекрывала центр.

Классический пример подвижности Хорватии в первом тайме. Первая стадия – структура владения, где Бразилия обладает слишком явным численным перевесом (способствует стерильности без прессинга Хорватии), а Пашалич выдвинулся за Неймаром (мешал разгоняться и свободно думать).

Ней все же нашел продолжение, но в центре все под давлением: Модрич около Каземиро, а благодаря откату Перишича Хорватия получила ситуацию 3-в-2.

В итоге тройка Бразилии почти на своей половине: ее владение снова стерильно, а единственный латиноамериканец в окружении хорватов.

Бразилия перевела левее, но и здесь Хорватия в большинстве: Винисиус против Юрановича (Ловрен на подстраховке), Пашалич прихватил Данило, а Брозович следит за Неймаром. Вини отдал на Неймара, а Марцело вынудил его отдать назад. Интересно, что через несколько секунд бразильская десятка снова разогналась, но передача не удалась – хорваты подчистили.

В большинстве эпизодов система работала, но пару раз Бразилия все же могла прорвать структуру: Винисиус хорошо открылся под перевод и зашел в штрафную (отыгрался с Ришарлисоном и пробил), а Неймар вышел на ударную позицию благодаря дриблингу.

Бразилия доминировала во втором тайме: структура стала смелее, Милитао – теневой герой, а Ливакович затащил хорватов в экстра-тайм

Второй тайм получился гораздо опаснее первого. Бразилия доминировала по созданным шансам: Милитао опасно прострелил в начале тайма, Ришарлисон вывел Неймара на угол вратарской, Пакета дважды попал в Ливаковича (сначала запорол выход 1-на-1, затем пробил низом после передачи Родриго), а Неймар не реализовал еще один выход против вратаря. Команда Тите вела 9:3 по ударам (8:2 – из штрафной), а разница станет еще радикальнее, если учесть, что оба удара Хорватии с игры были заблокированы.

Карта ударов Бразилии и Хорватии во втором тайме

Первое изменение Тите – более атакующая роль Милитао. В первом тайме он владел мячом, но играл глубже. Зачастую он оставался с центральными защитниками, тогда как во втором тайме он доходил до финальной трети (занимал пространство в опорной зоне) и даже простреливал с флангов. Атакующая трансформация забирала больше внимания полузащитников (появился дополнительный вариант) и чуть освобождала звезд. 

Милитао с мячом (ворота Хорватии – слева) в первом и втором таймах

Первый момент Бразилии – внезапное подключение Милитао через правый полуфланг. Атака закончилась прострелом и сэйвом Ливаковича после рикошета.

Чуть позже он снова прострелил, а в конце тайма дважды подряд пробил по воротам. 

Наличие Милитао в опорной зоне несколько раз помогло Бразилии затормозить атаки Хорватии. Это влияло и на партнеров – например, в этом эпизоде Каземиро подключился в чужую штрафную и классно навесил на Родриго, выкатившего на Пакета.

Второе изменение – выход Родриго, давшего больший объем, чем Винисиус. Родриго активнее вовлекался в игру и работал не только по ширине – он заходил в середину для приема мяча и обыгрывал под правую ногу (в таком стиле создал момент для Пакета).

Сравнение карты касаний Винисиуса (верхний скрин) и Родриго (нижний)

Первый экстра-тайм – подтверждение этого. На левый фланг уже приходил и Данило: у Неймара и Родриго появился вариант для подыгрыша, тогда как раньше Винисиус оставался один против Юрановича. Родриго помогал партнеру: уходил в полуфланг, чтобы увести за собой правого защитника.

Неймар закатил шедевральный гол как раз благодаря взаимодействию слева. Внимание на фланг: Данило в глубине, а Родриго около Юрановича. 

Перемещение вингера «Реала» оказалось неуловимым для Хорватии: сначала зашел в опорную зону (Юранович следовал за ним), затем рывок Данило смутил и защитника и Влашича – оба на доли секунды переключились на его подключением, поэтому пропал фокус с Родриго. Он отыгрался с Неймаром и десятка побежала дальше. 

Как атаковала Хорватия: фокус на правый фланг, много стерильного владения, поймали Бразилию на контратаке

Хорватия и Бразилия поровну распределили владение (50,5% против 49,5%), но команда Златко Далича создала гораздо меньше угрозы (нанесли 9 ударов за 120 минут). 

По ходу ЧМ Далич неоднократно подчеркивал, что считает свою полузащиту одной из лучших в мире. Неудивительно, что Хорватия не отдавала мяч и была готова к контролю. Подход совпадал с бразильским – команда стерильно владела инициативой и намеренно брала передышки. Хорватия неоднократно организовывала перепасовки между хавбеками и защитниками против пассивно прессингующих Ришарлисона и Неймара. Несколько раз Бразилия вступала в агрессивное давление (так создали момент для Нея в середине второго тайма), но чаще позволяла перепасовки.

Усредненная карта передач сборной Хорватии

Юранович стал ключевым звеном хорватского нападения – через него прошло 47% атак (Пашалич заходил в середину или полуфланг, чтобы освободить зону для защитника). Он стабильно искал Перишича в широкой позиции: Иван пробил после шикарного перевода (остался на пространстве против Милитао), а Алиссон смахнул мяч на другой подаче (еще был опасный прострел в начале первого тайма).

Хорватия первой создала момент в дополнительное время. Начало эпизода – наглядная демонстраций ролей центральных защитников. Они часто выбрасывались за нападающими и подчищали многие эпизоды, чтобы полузащита не разрывалась, и не садилась еще глубже.

В этом эпизоде прекрасно разобрался Ловрен: подчистил неудачный контрпрессинг, хотя остался против двоих бразильцев (переключился на Неймара и подкараулил отскок), а затем средней передачей нашел Модрича, запустившего Петковича в прорыв.

После пропущенного гола Далич запустил серию замен, а Хорватия ожидаемо забрала мяч. Модрич стал глубинным диспетчером, партнеры активно искали фланги и наполняли штрафную, но от давления не было эффекта. При 80% владения и тотальном преимуществе в передачах (82-22 за 12 минут) Хорватия ни разу не пробила по воротам и сделала всего 3 касания в чужой штрафной (2 безуспешных + кросс). 

В итоге Хорватия поймала Бразилию на контратаке. Фред бросился в контрпрессинг после потери, а партнеры его поддержали. Это привело к провалу в середине: Френ остался у лицевой, Каземиро стянули на фланг после выноса Ловрена, из-за чего Модрич принял мяч после борьбы около боковой линии – так он ускользнул от бывшего партнера по «Реалу». Плюс Сандро проиграл позицию Влашичу – Никола доставил мяч на свободный левый фланг.

Оршич промчался по флангу и выложил грамотно открывшемуся Петковичу – разумеется, он забегал из зоны Алекса Сандро.

Ключевой вопрос к серии пенальти: почему Неймар не бил первым?

«Потому что пятый пенальти – решающий, бьющий находится под большим давлением. Поэтому нужен был высококлассный игрок, психологически сильный для последнего удара. Вот и все», – ответил Тите на вопрос про Неймара.

Кажется, довод был бы логичным, если бы на поле оставались реальные пенальтисты. Перед четвертьфиналами The Athletic разобрал всех исполнителей. Бразилия оказалась в сложной ситуации – топовым бьющим был только Неймар. Он реализовал 22 из 25 пенальти за сборную (88%) и 51 из 63 на клубном уровне (80,9%). Остальные не имели такого опыта: Ришарлисон забил 7 пенальти из 9, Рафинья – 7 из 8, Габи Жесус – 5 из 12. Но их не было на поле – список бьющих был слишком нестабильным: молодые вперемешку с лидерами, которые вообще не исполняют пенальти.

Важно учитывать, что по статистике реализация в серии пенальти ниже, чем в обычной игре, а процент точности падает с каждым последующим ударом. Мы не знаем, как именно Бразилия тренировала пенальти. Возможно, топ-уровень Неймара понадобился бы на пятой попытке, но в итоге очередь до него даже не дошла:

• серию начал Родриго с тремя пенальти за «Реал» – в итоге он первым промахнулся;

• Каземиро и Маркиньос ни разу в карьере не били пенальти;

• Педро не реализовал 3 точки из девяти (за последний год пробил всего один пенальти);

• остальные тоже редко били пенальти: последний одиннадцатиметровый Тиаго Силвы – октябрь-2012, Данило не бил пенальти с 2015-го, Антони бил всего раз в карьере, Сандро, Фред ни разу не били (данные – Transfermarkt).

Сборные часто сталкиваются с ситуациями, когда нет бьющих, но тогда можно начать с харизматичного лидера – мог пробить не Неймар, а Каземиро или Силва.

***

Бразилия сенсационно отправилась домой, хотя сохранила прагматичный стиль и создала гораздо больше Хорватии. Сборные забрали по одному тайму в основной игре и экстра-тайму в дополнительное время. Но отрезок после замен Тите был солиднее – Бразилия могла выходить в полуфинал.

Серия пенальти – сложный вопрос, но остались вопросы к стратегии Бразилии по выбору и порядку бьющих.

Хорватия – Бразилия 1:1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0), по пенальти - 4:2
Дата проведения
9 декабря, 18.00, «Education City Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 105 Неймар, 1:1 – 117 Петкович.
ХорватияЛивакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Будимир, 110), Модрич, Ковачич (Маер, 105), Брозович (Оршич, 114), Перишич, Пашалич (Влашич, 72), Крамарич (Петкович, 72).
БразилияАлиссон, Милитао (Алекс Сандро, 105), Тиаго Силва, Маркиньос, Данило, Каземиро, Лукас Пакета (Фред, 105), Неймар, Ришарлисон (Педро, 84), Рафинья (Антони, 56), Винисиус Жуниор (Родриго, 64).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 4:2.
Предупреждения:
Данило (25), Брозович (31), Каземиро (68), Маркиньос (77), Петкович (117).

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Фото: globallookpress.com/Han Yan/XinHua; REUTERS/Suhaib Salem

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