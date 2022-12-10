Правда ли, что Пеле остановил гражданскую войну в Нигерии?

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Пеле настолько велик, что вокруг него уже несколько десятков лет ходит легенда о способности остановить военный конфликт.

В 1967 году в Нигерии началась гражданская война между федеральным правительством и отделившейся Республикой Биафра. Противоречия крылись в последствиях колониального прошлого – никто не учитывал этнические, религиозные и языковые различия огромных народностей и племен. Гуманитарная блокада, голод, тотальная пропаганда, беженство, помехи Красному Кресту и геноцид – было все. По разным оценкам, за три года в Нигерии из-за боев, голода и этнических чисток погибли более одного миллиона человек.

На таком фоне в январе 1969 года «Сантос» во время турне по Африке приехал в Нигерию на показательный матч. Ассоциация футбола Нигерии заплатила 11 тысяч фунтов за игру против местной сборной, итог – 2:2, Пеле сделал дубль. На следующий день бразильцы улетели, а параллельно нигерийский Бенин-Сити искал деньги, чтобы пригласить звезд еще раз.

Изначально «Сантос» отказался от 6 тысяч фунтов, но затем все-таки согласился и вернулся 4 февраля (6 тысяч фунтов в те времена – совсем не маленькие деньги; например, строительство стадиона, где прошла игра, обошлось провинции в 70 тысяч фунтов). Хозяева проиграли 1:2, Пеле в этот раз не забил, хотя журналист Nigerian Observer писал, что главная звезда бразильцев грациозно расправлялась с нигерийскими лидерами.

По легенде, главным условием матчей стало прекращение огня на несколько дней – чтобы бразильские футболисты находились в безопасности.

Реально ли это? Мог ли Пеле остановить войну?

Пеле плохо помнит подробности (рассказывал об одном матче, хотя сыграл два) и часто путает даты

1. В 1977-м в предисловии к автобиографии «Моя жизнь и прекрасная игра» Пеле рассказал о перемирии во время гражданской войны. Но уже в тринадцатой главе книги Пеле написал про 1967 год – он указал, что именно тогда впервые побывал в Лагосе.

По словам Пеле, в конце мая 1967-го менеджеры организовали двухмесячное турне по Африке и Европе, но именно в этих числах в некоторых штатах Нигерии объявили мобилизацию, а войска стягивались к реке Нигер для блокады Биафры. В начале июля начались первые затяжные бои, некоторые города даже подвергались воздушным бомбардировкам. Но Пеле не стал подробно останавливаться на игре в таких необычных условиях, зато рассказал о забитых голах и восхищении африканцев, после чего резко перешел к турне по США и 1970 году.

В другой автобиографии – опубликованной в 2007-м – Пеле вспоминал матч в Лагосе, но ничего не упомянул про Бенин-Сити. В книге обошлось без утверждений о прекращении огня: «Я не уверен, что это полная правда, но нигерийцы точно позаботились, чтобы биафранцы не вторглись в Лагос во время нашего матча».

2. Официальный сайт «Сантоса» рассказывал о матче в Бенин-Сити на границе с сепаратистским регионом Биафра. Бразильцы правильно указали счет и дату матча, но новых свидетельств остановки военных действий из-за футбола не предоставили, а только сослались на материал журнала Placar, опубликованный к 50-летию Пеле в 1990-м. Публицист Мишель Лоуренс бегло посвятил несколько предложений конфликту (страница 10): «Нигерия, воевавшая с Республикой Биафра, тоже хотела увидеть «Сантос». Стороны заключили временное перемирие, чтобы нигерийцы могли сыграть с Пеле».

3. За последние 11 лет Пеле дважды вспоминал о гражданской войне в Нигерии. В 2011-м CNN выпустило интервью , где Пеле затронул события 1969 года, хотя в разговоре упоминался 1967-й:

Пеле: Я горжусь тем, что мы остановили войну. Люди были без ума от футбола и прервали конфликт, чтобы увидеть, как «Сантос» играет в Африке.

Ведущая Анна Корен: Да, вы говорите о 1967 году, когда прекратили огонь…

Пеле: Именно.

Ведущая Анна Корен: В Нигерии объявили перемирие на 48 часов, чтобы воюющие стороны посмотрели, как вы играете в Лагосе. Это было просто феноменально.

В 2020-м Пеле опубликовал серию твитов, где снова приписал себе миротворчество в Нигерии. Он написал, что всегда использовал свой талант на благо любви и мира, а один из главных поступков в его жизни – пауза в войне 1969 года. В этот раз король поведал , что его пригласили на товарищеский матч в Бенин-Сити, а позже дата вошла в историю как день, когда «Сантос» остановил войну.

4. Смешанные воспоминания партнеров тоже влияют на восприятие – по словам Жилмара и Коутиньо, на обратной дороге они услышали выстрелы, которые сообщали о возобновлении военных действий. Пейше Лима вспоминал, что команда очень хотела сыграть ради мира. «Когда мы приехали, кто-то сказал, что наша команда собирается остановить войну», – дополнял левый вингер «Сантоса» Эду.

5. «Сантос» часто гастролировал по бедным и неблагополучным странам, жизнь команды в таких поездках плохо задокументирована – качественных архивов нет, а воспоминания игроков очень скудные и при этом запутанные. Так возникают легенды, которые пересказываются медиа. В разное время Пеле, Time , CNN и The Telegraph выпускали материалы с запутанными датами и похожими байками, что осложняло дорогу к первоисточнику – в ловушку попала даже FIFA.

Исследователи не нашли доказательства перемирия. «Сантос» играл в 130 километрах от фронта

Блогер Олаоджо Айегбайо не нашел никаких подтверждений перемирия. Для исследования он обратился в архивы двух ключевых газет – Nigerian Daily Times (Лагос) и Nigerian Observer (Бенин-Сити). В 1969 году издания не сообщали об успешных переговорах между конфликтующими сторонами, хотя активно освещали каждый шаг «Сантоса», поэтому классифицируются как надежный источник.

Хосе Пауло Флоренцано, член Консультативного совета Бразильского футбольного справочного центра (CRFB) Музея футбола в Сан-Паулу, подтвердил информацию Аейгбайо. Он выпустил масштабное исследование с историческим и военным контекстами путешествия «Сантоса» по Нигерии.

Перед матчем в Бенин-Сити один из бразильских журналистов подчеркивал, что жизнь в городе замерла из-за матча, но в перемирии не было необходимости. По сообщению корреспондента The New York Times, в начале 1969-го сепаратисты не представляли угрозы для Бенин-Сити и Лагоса, а основной конфликт развернулся в 130 километрах от стадиона. Та часть Нигерии, где играл «Сантос», считалась безопасной, местные власти планировали финальное наступление, поэтому о приостановке войны не было и речи.

Интересно, что единственный бразильский журналист, освещавший турне, – Жилберто Маркес из газеты A TRIBUNA, – ни разу не подсветил такой великий факт, а когда Пеле забил тысячный гол в карьере, газеты не включили его уникальное гуманитарное достижение в какой-либо список величия. Правда, уже в 1974-м появилась информация от самого Пеле о том, что он сыграл не только в Лагосе, но еще и в Биафре. Именно тогда впервые широко разошлась история о перерыве в гражданской войне (хотя идея такого перерыва противоречила политике Нигерии, планировавшей окончательно победить мятежников).

Флоренцано считает , что Пеле намеренно запустил слух или вообще все перепутал спустя годы. Для доказательства Хосе привел в пример конфликт между Конго-Браззавилем и Конго-Киншасой, когда республики приостановили дипломатические отношения и речное сообщение на границе было прервано. По сути, страны не воевали, а только конфликтовали, но ради «Сантоса» они временно возобновили навигацию – чтобы бразильцы добрались из одной столицы в другую.

Возможно, спустя десятилетия у Пеле несколько историй сложились в одну – и такие склеившиеся воспоминания уже не отличить от правды.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst, Heinz Wieseler; en.wikipedia.org