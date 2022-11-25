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Первый гол Нидерландов – произведение искусства. Вскрыли США за рекордные 20 пасов

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Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Френки де Йонг Френки де Йонг
Коди Гакпо Коди Гакпо
Дэви Классен Дэви Классен
Мемфис Депай Мемфис Депай
Луи ван Гал Луи ван Гал
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Красота.

Первая атака Нидерландов превратилась в произведение искусства – команда Луи ван Гала расписала размашистую атаку из 20 передач. Это рекорд как минимум с 1966 года, когда начали считать подобную статистику.

Данные – Opta

Комбинация точно нуждается в осмыслении.

Френки и Классен – теневые герои замечательной атаки

Очень важная роль у Френки де Йонга. Атаки Нидерландов в начале матча получались сумбурными из-за давления сборной США: тройка нападения зеркалила защитников, а латерали тоже находились под давлением.

Тут Френки рывками в глубину дважды помог в сохранении мяча: сначала разобрался с давлением Феррейры (респект, что не отдал под давление на фланг или вратарю), затем все же катнул на фланг, но перед Тимбером было пространство (у Аке его не было).

Затем он грамотно открылся под Тимбера, что погасило первую фазу давления.

Следующая топ-роль – у Классена. Он прекрасно открылся на третьего в слепую зону для Адамса (еще оторвался от Маккенни). 

А затем потрясно отыгрался с Депаем – это оставило тройку полузащитников на одной части поля, тогда как Гакпо открывался уже на другой.

Еще важно пространство, которым воспользовался Мемфис, – обогнал Адамса и шикарно исполнил в касание.

Чем-то напоминает великолепную атаку «Аякса» в 1995-м. Наслаждайтесь.

Гол Нидерландов вписывается в тренд ЧМ. Регулярно забивают после очень долгих комбинаций

Александр Дорский в телеграм-канале подсветил, что подобные голы становятся трендом ЧМ в Катаре. Смотрите сами – вот список голевых атак с наибольшим числом пасов в истории чемпионатов мира. На вершине – четыре голевых атаки с ЧМ-2022.

1. Джек Грилиш, Англия – 35 пасов против Ирана – ЧМ-2022

2. Мохаммед Кудус, Гана – 31 против Южной Кореи – ЧМ-2022

3-4. Марко Асенсио, Испания – 27 против Коста-Рики – ЧМ-2022

3-4. Хулиан Альварес, Аргентина – 27 против Польши – ЧМ-2022

5. Харри Кейн, Англия – 25 против Панамы – ЧМ-2018

6. Эстебан Камбьяссо, Аргентина – 24 против Сербии и Черногории – ЧМ-2006

Нидерланды, Португалия, Швейцария, Бельгия и США обновили собственные рекорды по самым долгим комбинациям, предшествующим голам. 

Тенденция.

Нидерланды – США 3:1 (2:0, 1:1)
Дата проведения
3 декабря, 18.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 10 Депай, 2:0 – 45 Блинд, 2:1 – 76 Райт, 3:1 – 81 Думфрис.
НидерландыНопперт, Думфрис, ван Дейк, Аке (де Лигт, 90), Тимбер, Блинд, де Рон (Бергвейн, 46), Классен (Копмейнерс, 46), де Йонг, Депай (Симонс, 83), Гакпо (Вегорст, 90).
СШАТернер, Дест (Йедлин, 75), Рим, Циммерман, Робинсон (Моррис, 90), Адамс, Маккенни (Райт, 67), Муса, Пулишич, Веа (Ааронсон, 67), Феррейра (Рейна, 46).
Предупреждения:
Копмейнерс (60), де Йонг (87).

Футбольная игра, в которой очень тяжело победить. Сможете обыграть хотя бы одного соперника?

Gettyimages.ru/Julian Finney

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