Как именно Саудовская Аравия победила Аргентину? Разбор тактики

Высокая линия, прессинг на флангах и жесткая игра по Месси (принесла два гола).

Пока Аргентина – Саудовская Аравия – лучший матч чемпионата мира в Катаре. Тренер Эрве Ренар шикарен на твором ЧМ подряд – с Марокко в России вылетел одним из первых, но это была очень бодрая и атакующая команда.

Прямо сейчас саудовцы – лучшие андердоги ЧМ. Катар провалился против Эквадора (0:2), Иран очень скучно смотрелся с Англией (2:6), Сенегал симпатично сыграл против Нидерландов (0:2), но навыки африканцев – далеко не секрет (многие играют в крепких европейских клубах и совсем недавно выиграли Кубок Африки), а Уэльс создавал моменты только после стандартов (1:1, даже пенальти – результат аута).

Стиль Саудовской Аравии – откровение. Да, практически все статистические платформы утверждают, что Аргентина полностью переиграла по xG и могла забирать игру даже в таком состоянии (по данным Opta, это самый низкий показатель для победы в истории), но план Ренара на игру – восторг.

Данные – Opta и Statsbomb

Что вообще произошло?

Первый тайм: агрессивное давление и фланговые ловушки вынудили Аргентину играть забросами, хотя все равно были острее

Главный тренд первого тайма – бесконечные офсайды. 7 офсайдов и 3 отмененных гола после них

Саудовская Аравия готовилась к высокой линии – порой смелость и неординарность отбрасывали к офсайдным ловушкам Нидерландов на ЧМ-1974. Защитники играли максимально высоко, а расположение между линиями было максимально компактным. Аргентина могла контролировать мяч на своей трети или даже в середине поля, но любая попытка передачи на фланг или за спину в центр пресекалась прессингом.

Средние позиции Саудовской Аравии в первом тайме

Это привело к радикальному эффекту. Аргентина играла вперед исключительно забросами – это заметно на карте передач до 35-й минуты. Саудовская Аравия позволяла владеть мячом и перекатывать его на своей половине, но полностью выжигала среднюю линию. По данным Whoscored, Аргентина сделала 17 точных длинных передач за всю игру, а в первом тайме при большем владении проиграла по передачам в финальной трети (30 из 49 сделали в конце тайма, когда Саудовская Аравия села глубже).

Чтобы разбить аргентинцев, Ренар использовал несколько ловушек. Первая – компактность с высокой линией обороны. Команда позволяла владеть мячом и ждала дальнейших действий, но сразу встречала центральных защитников или полузащитников при попытке продвижения на свою половину.

Важные детали – акцентированная игра по игрокам в середине. Полузащитники Аль-Малки и Канно выдавливали Паредеса и Де Пауля, если они открывались чуть выше Отаменди и Ромеро, а центральные защитники могли выброситься за Месси и Лаутаро даже на чужую половину.

Отдельный класс – взаимодействия внутри системы. Здесь Аль-Шахрани классно забрал Молину, хотя Ди Мария пытался переиграть движением в глубину (а восьмерки грамотно перехватывали спуски Месси, если Де Пауль и Паредес разбредались по полю).

Важная деталь: Саудовская Аравия зажимала Аргентину на флангах и не боялась рушить схему – в этом эпизоде даже один из центральных центральных защитников выбросился за Лаутаро (в итоге мяч перехватил крайний защитник Абдельхамид), а цепочка пошла с давления вингера по крайнему защитнику

Правда, в первом тайме Аргентина все равно была острее. Дело не только в пенальти: Месси опасно бил в начале игры, а затем из хорошей позиции после стандарта приложился Де Пауль. Конец тайма – наглядная демонстрация, почему Саудовская Аравия не вжималась на остальных отрезках. Аргентина неплохо комбинировала, а переход на пятерку и даже шестерку защитников (вингеры спускались в линию) не гарантировали плотность (в паре эпизодов проходили проникающие передачи).

Саудовская Аравия забила 2 гола при 3 ударах, но оба голевых момента связаны с прессингом Месси

Саудовская Аравия нанесла всего 3 удара по воротам, но забила сразу 2 гола. На картинке – данные про первые 55 минут, но за последние полчаса других ударов не было.

Саудовцы сохранили план на второй тайм – голевая атака стартовала с выдвижения центрального защитника Томбакти за Лео Месси, что дублировало установки первого тайма.

Второй гол пришел после выноса вратаря, но интересно разобраться с эпизодом, который был за минуту до. Саудовская Аравия получила штрафной на половине Аргентины после фола Месси. Судья отдал мяч саудовцам, после чего они покатили на вратаря. Что привело к нарушению Лео? Разумеется, прессинг и жесткая игра центрального защитника: сначала он вынудил его принять мяч спиной к воротам и покатить назад, а при повторном приеме не выключился из эпизода и доиграл по Месси.

Конец матча: Аргентина так и не воспользовалась высокой линией (75% владения и всего 2 удара из штрафной с игры), полноценный переход СА на пять защитников

В первые минуты после второго гола Аргентина снова пыталась вскрыть длинную линию, но в первом случае защитник спас от удара в последний момент, во втором – перевел на угловой. На стандарте южноамериканцы создали момент, но Аль-Овайс спас. Другой полумомент – проникающая передача Де Пауля, но вратарь идеально выскочил из ворот.

Ренару – респект за реакцию на эти 10-15 минут. Несколько эпизодов вынуждали вингера Аль-Брейкана садиться пятым защитником – в одном эпизоде он спас от выхода 1-на-1. Передача Месси под удар Ди Марии – как раз история о том, что Аргентина несколько раз удачно задействовала ширину, поэтому саудовцам нужно было закрыть зону (в некоторых эпизодах Аль-Брейкан останавливался и не добегал, а Скалони выпустил Акунью).

В последние 10 минут Аргентина создала только полумоменты Месси и Альвареса (остальные удары после стандартов): Лео откликнулся на подачу и пробил головой, а у Хулиана был похожий момент после стандарта. Аргентина не сделала ни одного касания в зоне 14, а большинство передач шли на границе средней и финальных третей.

Карта касаний Аргентины с 80-й минуты

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«Мы знали, что Саудовская Аравия – хорошая команда с хорошими футболистами, которая держит мяч и высоко поднимает линию обороны. Мы хорошо поработали, но слишком торопились в завершении атак», – анализировал Месси.

Саудовская Аравия – главное открытие первых дней. Смелый и дерзкий стиль, который мог сработать в обе стороны – откровение. Аргентина не побила рекорд по офсайдам, но уже в начале второго тайма обошла всех лидеров по вне игры за ЧМ в России. В первом тайме могли неоднократно наказывать саудовцев, моменты в других эпизодах тоже были, но тактика именно Эвре Ренара дала результат – Саудовская Аравия создала главные моменты после высокого и агрессивного прессинга.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse