Федотов переиграл «Спартак» в первом тайме, но Абаскаль исправился в перерыве. Карраскаль заслужил замену, Зиньковский – восторг

1. Перед дерби у ЦСКА было несколько проблем: Дивеев уже несколько туров восстанавливается после травмы, Бруно Фукс все еще не готов, а Константин Кучаев получил небольшое повреждение.

Из-за отсутствия Кучаева испарилась главная интрига стартового состава ЦСКА – в основе вышел Медина. Плюс вернулся Зайнутдинов – Бахтиер не играл с «Химками» (2:1) и «Динамо» (1:1).

В остальном Федотов обошелся без изменений – ЦСКА сыграл привычными 3-4-3.

2. Состав и схема «Спартака» интриговали сильнее: в команде большая конкуренция в атаке (Зиньковский в хорошей форме, вернулся Игнатов), нет состоявшейся пары центральных защитников, много вариантов по тактическому наполнению (ромбовые 4-4-2, 4-3-3, переход на тройку центральных).

Абаскаль удивил: поставил на Игнатова и Мевлю и придумал гибридную позицию для Литвинова.

На послематчевой пресс-конференции Гильермо опроверг тезис о трех центральных защитниках, но в первые минуты Литвинов начал с Джикией и Мевлей. Правда, постепенно позиция Руслана менялась: с третьей минуты он поднимался в опорную зону при владении, после пропущенного гола играл в середине и во время контроля ЦСКА (об этом – ниже), поэтому запишем стартовую схему как 3-5-2 (Игнатов располагался глубже Промеса при обороне, хотя мог начинать прессинг на одной линии с ним).

3. Статистические платформы сошлись, что хозяева сыграли острее:

• Understat.com оценил xG и xPTS ЦСКА выше (1,56-0,42 – ожидаемые голы, 2,32-0,45 – ожидаемые очки);

• телеграм-канал «Футбол в цифрах» рассчитал , что вероятность победы «Спартака» равна 6% (ЦСКА – 72%): 1,4-0,28 – xG, 1,55-0,93 – ожидаемая опасность передач, 1,39-0,76 – ожидаемая опасность передач без учета угловых, 2-1 – явные голевые моменты.

Сюжет получился шикарным – очень плотная игра с разными тренерскими решениями и красивыми голами. Абаскаль и Федотов стремились к управлению дерби, поэтому матч поделился на несколько частей:

• стартовые минуты до гола Чалова: ЦСКА начал опаснее (обрез Квинси с ударом Чалова и вынос Денисова из пустых ворот против попытки Зобнина на третьей минуте) и несколько раз простреливал с флангов;

• отрезок до перерыва: «Спартак» окончательно поменял схему и владел мячом (64,8%), нанес всего 2 удара из-за штрафной, но нарывался на контратаки – в итоге ЦСКА смотрелся сильнее и конкретнее;

• гости агрессивно начали второй тайм: нанесли 2 удара (голы Зиньковского и Соболева) и не подпускали ЦСКА к воротам;

• Федотов заменил Карраскаля и Медину: оба причастны к пропущенным голам, Обляков оказался удачным выбором и сделал ассист;

• после второго гола Чалова игра выровнялась: за 20 минут команды сделали 14 касаний в чужих штрафных на двоих и нанесли всего 1 удар (тычок Гайича, который даже не летел в сторону ворот).

4. «Мы не играли в три защитника. У нас был Литвинов, который должен был опускаться в центр обороны. ЦСКА с первых минут работал на длинных мячах и подборах. В этом плане Литвинов действительно мог казаться третьим центральным защитником», – объяснил Абаскаль.

Скорее всего, схема «Спартака» – вопрос интерпретации (продолжение мысли Абаскаля – ниже). Если рассматривать оборонительные механизмы, то красно-белые все же начали с тройкой центральных: Джикия играл левее, Мевля – по середине, Литвинов – правее.

До пропущенного гола Литвинов стабильно играл в тройке. Ниже – пара примеров, где Руслан оборонялся во время атак ЦСКА.

В некоторых ситуациях наличие Литвинова в центре позволяло Джикии агрессивно выбрасываться из створа ворот.

Несколько раз Литвинов начинал владение в правом полуфланге, а с третьей минуты стабильно поднимался в опорную зону во время контроля мяча (но до пропущенного гола регулярно опускался в тройку во время атак ЦСКА): например, первый удар «Спартака» в матче начался с его передачи на фланг, а неплохая контратака с забегом Промеса – результат его рывка в свободную зону.

5. Стартовый отрезок остался за ЦСКА: хозяева чаще угрожали воротам (4:1 – удары, 2:1 – из штрафной) и до гола Чалова боролись за владение (52,1%).

ЦСКА агрессивно встречал на флангах (плотно разбирали игроков по краям), выдавливал атакующую группу (защитники накрывали Промеса и Соболева при смещениях в глубину, принцип работал и после выносов «Спартака» из штрафной), боролся за подборы после лонгболлов от Акинфеева и защитников.

Первый полумомент ЦСКА – как раз давление на Промеса (Чалов плохо пробил). Частично ошибку можно списать на технический брак, но в других эпизодах хозяева действовали аналогичным образом: плотно опекали Промеса/Игнатова и разбирали варианты для коротких-средних передач). В некоторых эпизодах «Спартак» выходил забросами (тот самый выход Литвинова – выигранная борьба Соболева) или переводами на другой фланг, но в начале игры хозяева быстро откатывались и не позволяли опасно атаковать.

Подходы складывались из двух фаз. Первая – «Спартак» не справлялся с насыщением середины от ЦСКА. В некоторых эпизодах Карраскаль и Медина заходили в полуфланги (в центре находились Здьелар и Мендес), из-за чего красно-белые не покрывали пространство и позволяли контролировать мяч.

Например, в этом эпизоде ЦСКА запрессинговал «Спартак» на фланге, после чего Карраскаль отдал в середину, а Медина открылся под Мендеса. Несколько минут на этом отрезке получились мощными: чуть ранее хозяева вернули мяч после контрпрессинга у штрафной и прострелили – так заработали угловой с ударом Зайнутдинова (плюс до этого была проникающая передача Медины).

Вторая – широкие позиции латарелей. Федотов подчеркивал, что фланговые игроки в этой схеме – именно атакующие, поэтому ЦСКА постоянно их вовлекает. В итоге они хорошо взаимодействовали с партнерами и поддерживали ширину, что способствовало нескольким прострелам.

6. После пропущенного гола Литвинов окончательно перешел в опорную зону и часто принимал мяч на одной линии с Пруцевым.

«В современном футболе схемы имеют условное значение, ведь роли игроков постоянно меняется. Поэтому я привык мыслить в динамике, а не статике», – рассуждал Абаскаль.

Смена позиций и динамика – ключевые тезисы в спорах о схеме «Спартака». Эпизодически расстановка красно-белых напоминала линейные 4-4-2 или 4-2-2-2, где Зобнин действовал ближе к левому полуфлангу, а Игнатов – к правому, а роль Промеса была максимально свободной. В других эпизодах гибридность подводила к условным 4-3-3. Плюс до перерыва «Спартак» исполнил пару ромбообразных розыгрышей, но в основном Пруцев и Литвинов играли вместе.

Скорее всего, замысел ролей Зобнина, Игнатова и Промеса крылся в ненасыщенном центре поля армейцев: еще перед игрой ЦСКА с «Динамо» Славиша Йоканович обращал внимание, что нужно грузить зону Мендеса и Здьелара. Установки работали в две стороны: ЦСКА совершил несколько агрессивных перехватов (выбегали в контратаки), а «Спартак» получал свободные зоны при переводах на фланги (стремились отрезать пару опорников).

Но спартаковцы ими не пользовались – нанесли всего 2 удара на этом отрезке (все из-за штрафной). Например, в этом моменте Литвинов пасом направо отрезал опорников, но 1-в-1 разобрался Мойзес.

Здесь Игнатов неудачно пробил, хотя был вариант с доставкой на фланг.

В этом эпизоде Зобнин не рискнул отдать на Денисова, поэтому сыграл проще.

7. Переход «Спартака» на четверку защитников спровоцировал эпизоды 2-в-3 в пользу ЦСКА (в других было 1-в-1, но это тоже выгодно для форвардов, которые набрали скорость) – Карраскаль, Медина и Чалов контратаковали против Мевли и Джикии.

Проблема не только в численном преимуществе, но и в манере игры: Мевля выбрасывался (часто застывал в полупозиции), за спиной Джикии эпизодически не было подстраховки (Хлусевич атаковал и не всегда успевал назад), а Литвинов играл в середине и не покрывал огромную зону.

В подобном стиле ЦСКА нанес 2 удара из штрафной (Джикия заблокировал плюс Чалов пробил выше) и запорол несколько перспективных выходов.

8. Ключевой итог первого тайма – преимущество ЦСКА по моментам. В начале игры хозяева поджали прессингом, было несколько качественных прострелов после отборов и быстрых переходов и супершанс Зайнутдинова. После гола Чалова «Спартак» не воспользовался интересной задумкой, тогда как ЦСКА выбегал в опасные контратаки – именно на этом отрезке команда Федотова сделала первой шаг к упущенной победе.

В перерыве Абаскаль сделал несколько замен: Мевля провалил матч, поэтому вместо него вышел Маслов, а Литвинов получил повреждение – так появился Зиньковский. Это запустило перестановку в центре поля: Игнатов больше играл в середине, чтобы Зиньковский подключался справа (закрепили 4-3-3, но роль Антона тоже была относительно свободной).

9. Начало второго тайма – наиболее продуктивный отрезок для «Спартака». Команда Абаскаля выжала максимум: 2 удара по воротам превратились в 2 гола (плюс сделали только 1 действие в штрафной ЦСКА).

Логично, что главным двигателем стал Зиньковский: он лидер атакующей группы по касаниям (10, Соболев – 8, Промес – 6, Зобнин – 5, Игнатов – 3) и делил лидерство с Промесом по передачам на атакующей трети (по 6). Ключевая деталь – с ним заработал правый фланг: Зиньковский принимал мяч на фланге и подыгрывал в полуфланге, освобождая зону для Игнатова и Денисова. В итоге он заработал стандарт, навешивал в штрафную, пару раз шел в дриблинг и взял на себя, когда забил.

10. Федотов дал глубокий анализ первому пропущенному голу: «Провал может быть у одного футболиста. Так безвольно уступить и дать нанести удар. Думаю, что это по всей игре. Много эпизодов. Мы же знаем его. Человек может играть гораздо лучше. Будем разбираться, что это такое».

После Федотов дополнил, что очень недоволен вторым таймом в исполнении Карраскаля и Медины: «Замена вызвана необходимостью усиливаться, перехватывать инициативу. Было видно, что они не выполняли тех функций, на которые мы договорились в перерыве. Гол пришел из-за потери концентрации. Мы говорили, что нужно было добавить в этих элементах. Нужно было сохранить концентрацию, быть более жестким. Этого не произошло».

Основная претензия запущена в Карраскаля – он был слишком пассивен на приеме, но Медина в каждом из пропущенных тоже сыграл негативную роль – возможно, стоило сыграть жестко.

Атака с голом Зиньковского началась после неудачной прессинг-попытки ЦСКА: Медина не пытался надавить на Джикию, не ускорился за Хлусевичем и начал обороняться, когда «Спартак» уже закрепился.

После второго гола Федотов указал на ошибку Роши (стоило дать глубину, а не выбрасываться на Промеса), но секундами ранее Медина не вступил в единоборство – был шанс ускориться, чтобы сфолить и прервать атаку Промеса – возможно, тезис о жесткости касался и этого эпизода.

11. Обляков и Ермаков заменили Медину и Карраскаля, схема осталась той же, но интенсивность выросла:

• до пропущенного гола ЦСКА пассивно встречал на половине «Спартака»: атакующая тройка находилась ближе к средней трети, скорость возникала только при передачах назад, но перед первым пропущенным голом хозяева сыграли неорганизованно (Мойзес и Чалов не разобрались с опустившимся Зиньковским);

• перед вторым голом ситуация не улучшилась: Карраскаль при обороне на своей половине позволял Денисову принимать мяч и упустил дриблинг Зиньковского. После него еще одна атака пришла справа, где Хорхе был в полупозиции (не закрыл Маслова и Денисова – не было акцентированного давления на одного из них) – в итоге Зиньковский на скорости вбежал в штрафную;

• ЦСКА стал агрессивнее в прессинге после замен – давление новых инсайдов поддерживали латерали, из-за чего одна из атак «Спартака» началась с безадресного выноса, а другая – закончилась аутом на своей половине. После забитого гола они продолжили давление – в одном из эпизодов Ермаков практически запрессинговал Пруцева у штрафной «Спартака»;

• Ермаков и Обляков дисциплинированно садились назад, закрывали полуфланги, дорабатывали до своей штрафной и крайнего защитника «Спартака».

Плюс Обляков дополнил выход участием в голевой атаке: опустился в глубину и подыграл на Гайича, открылся в штрафной под навес Зайнутдинова, а затем разобрался на фланге и идеально навесил.

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12. Выход Зиньковского влиял не только на атаку. Ключевая проблема четверки защитников в последних матчах: «Спартак» допускал ситуации 1-в-2 против Хлусевича и Денисова (яркий пример – игра с «Зенитом» в РПЛ) и оголял край, позволяя Промесу не обороняться с «Локо». Под ЦСКА Абаскаль поменял задания: слева часто дорабатывал Зобнин, справа – Зиньковский. Антон неоднократно садился пятым в линию под включения Мойзеса (даже в голевой атаке ЦСКА был в штрафной) и регулярно встречал его 1-в-1, что снизило активность гостей на левом фланге.

Но свободная роль Зиньковского привела к одной недоработке в конце матча: Мойзес подключился в штрафную под умный пас Чалова (Антон атаковал слева, по ходу эпизода вернулся, но не добежал до фланга), обыграл Хлусевича, но Маслов заблокировал прострел.

13. Второй тайм получился уникальным для дерби: команды нанесли 4 удара по данным Whoscored. Фактически получилось 3 попытки, и каждая конвертировалась в гол (Гайич не направил мяч в сторону ворот). В последние 10 минут команды практически не заходили в штрафные друг друга: 0 ударов и 6 действий с мячом (безуспешные касания Промеса и Заболотного, офсайды Зайнутдинова и Набабкина, заблокированные прострелы Гайича и Мойзеса).

Слева – ворота ЦСКА (касания обозначены оранжевыми точками), справа – «Спартака» (обозначены синими)

14. ЦСКА и «Спартак» выдали ярчайший матч. В нем было все: эмоции от судейства и сюжетных поворотов, красивые голы, тренерские поиски, неоднократный матч-менеджмент по ходу игры.

По классу ЦСКА был сильнее в первом тайме – он создавал моменты против двух систем «Спартака».

Замены Абаскаля перевернули игру: Зиньковский оборонялся, взорвал правый фланг и пользовался недоработками Карраскаля. Второй тайм был близок к идеальным условиям: хаос из-за сложной атакующей структуры, эмоциональный всплеск после классного старта – именно так «Спартак» добивался волевых побед в этом сезоне.

Но Федотов очень вовремя среагировал – пропущенные голы не разбудили Карраскаля и Медину, поэтому тренер выпустил свежих, энергичных и дисциплинированных Ермакова и Облякова, которые помогли выровнять ситуацию.

Чалов – самый опасный игрок матча. Он нанес 5 ударов, отдал передачу под удар и 84% xG ЦСКА и наконец закрыл гештальт по голам «Спартаку».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф