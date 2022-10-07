Чалов идет на лучший сезон в карьере. Новый стиль ЦСКА раскрывает его топ-качества

Илья Васильев хвалит звезду ЦСКА.

ЦСКА в этом сезоне радикально изменился, и одним из важнейших элементов строительства гибкой и подвижной атаки стало возвращение Федора Чалова из Швейцарии.

«Федя заложил хороший фундамент. По его словам, тренировочный процесс в Швейцарии и у нас похож. Чалову есть куда расти, но его общее состояние радует. Без Федора нам никуда, он нам очень нужен. Показываем, как открываться, к чему быть готовым, проводим с Федей ежедневный анализ», – рассказывал Федотов в июле.

Аренда в «Базель» стала для Чалова логичной перезагрузкой (4+2 в 16 матчах). Он уезжал в Швейцарию одним из самых результативных игроков РПЛ: с момента дебюта за ЦСКА в сезоне-2016/17 он забил 45 голов (четвертое место в лиге – уступил только Артему Дзюбе, Сердару Азмуну и Федору Смолову), делил третье место по голам без учета пенальти (41), был третьим ассистентом (22). Несмотря на всю пользу, в последних сезонах Чалов стал одним из худших нападающих по реализации, а эксперименты Алексея Березуцкого окончательно его добили (тренер регулярно использовал Федора на правом фланге).

Сезон-2018/19 – самый результативный в карьере Чалова (15+6), но после он ни разу не забивал больше 8 голов. В этом чемпионате уже 7, но могло быть и больше: он отдал три пенальти Медине и Карраскалю. Сейчас темп Чалова по «гол+пас» лучше, чем в двух самых результативных его чемпионатах. Вероятно, Федор идет на лучший сезон в карьере.

Вовлеченность Чалова в игру при Федотове заметно возросла – он часто бьет и отдает передачи под удар. Этот сезон среди лучших по прямому (xGChain) и непрямому (xGBuildup) вкладу в атаку (данные – в таблице ниже). В последний раз Чалов так регулярно участвовал в построении атак в РПЛ-2020/21, но тогда он играл в среднем меньше 45 минут за матч, а Федотов убирает его только в конце.

Еще важно рассматривать каждый чемпионат отдельно: сезоны-2016/17, 2017/18, 2020/21 гораздо ближе к эффекту запасного (статистика выше, чем если бы Федор играл чаще), а сейчас он действует качественнее, чем в РПЛ с 2018-го по 2020-й.

Чалов – один из лучших центральных нападающих РПЛ. Он максимально разнообразен: опасен при ударах, немного недобрал по ассистам, качественно подыгрывает и склеивает атакующую группу ЦСКА.

Чалов прекрасен в подыгрыше: он выскакивает из штрафной в полуфланги и опорную зону (комбинирует с партнерами или выдергивает защитников), отыгрывается в стенку и врывается за спину. Его подвижность синхронизирована с инсайдами: он принимает мячи в опасных зонах (Expected Threat адресат на графике ниже) и параллельно выступает теневым плеймейкером, когда отдает передачи под удар. Федор много работает спиной к воротам и откликается на прострелы и кроссы, из-за чего ключевые передачи делает одинаково часто левой и правой ногами.

Подыгрыш и передачи Чалова хороши даже по меркам игроков из середины: Чалов входит в топ-13 перцентилей по ключевым передачам в сравнении с атакующими полузащитниками в последние четыре сезона. Он выполняет и подготовительную работу: пасы на набегающих партнеров помогают навешивать и простреливать.

Чалов качественно работает против защитников и регулярно находит голевые моменты (в этом он тоже один из лучших нападающих лиги за последние сезоны): в топе по количеству ударов, явным шансам и поиску опасных зон. Этому способствует универсальность: Чалов быстро ориентируется на пространстве в контратаках и переходах, много двигается в позиционках (дергает защитников и открывается в недодачу). В этом сезоне он нанес всего 4 удара из-за штрафной, остальные 28 – из ее пределов (только 1 удар из вратарской), а большинство явных моментов – реакция на прострелы и проникающие передачи на линии офсайда.

Данные и графика – телеграм-канал «Футбол в цифрах»

Федор участвовал в голах в 6 турах из 11: забил «Пари НН» (2:2) и «Ахмату» (4:2), сделал 1+1 с «Факелом» (4:1), реализовал пенальти с «Зенитом» (1:2, сам его заработал) и «Краснодаром» (4:1, Сафонов сфолил на Федоре), оформил дубль против «Химок» (2:1).

Чалов был очень полезен с «Уралом» (2:0, созидал из штрафной и классно действовал вне ее), пробил в штангу и разогнал несколько контратак против «Сочи» (3:0), нашел пространство в штрафной против «Торпедо», открывшись под передачу Гайича между защитниками (0:1, попал в штангу).

Возможно, прогресс связан еще и с психологией. После матча с «Факелом» Чалов сказал, что сейчас у него все в порядке с уверенностью.

Но разговоры об излишнем самокопании тянутся давно: после неудачной осени в 2017-м Чалов признался, что очень часто думает о том, как забить, из-за чего многое не получается. Да и Виктор Гончаренко потом не раз говорил об эмоциональном состоянии Федора.

Федотов вообще умеет умеет раскрепощать игроков: Антон Заболотный и Артур Юсупов сверкали в «Сочи» после сложных периодов в карьере, а сам тренер не раз рассказывал о значении правильной ментальности – скорее всего, тренерский штаб понимает, как правильно работать с Федором.

Федотов нашел Чалову правильное применение: поставил к умным и подвижным партнерам и разрешил играть в удобный футбол (много движения, подыгрыш, рывки в глубину). Впереди два дерби – против «Динамо» и «Спартака», это шанс закрепить возросшее влияние в ЦСКА.

Фото: VK/pfc_cska