Ромб Абаскаля слишком хрупок при быстрых переходах – этим воспользовались и «Зенит», и «Ростов»

«Спартак» не был безнадежен, несмотря на привозы.

Валерий Карпин сделал несколько изменений по сравнению с «Торпедо» (1:0): вместо Дениса Терентьева начал Евгений Чернов, а Александр Селява вытеснил Кирилла Щетинина.

В «Спартаке» кадровая ситуация гораздо сложнее: Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс надолго выбыли, Антон Зиньковский получил повреждение, Кейта Бальде и Шамар Николсон остались в Москве, Виктор Мозес выбыл после четвертого тура. Обстоятельства не повлияли на схему и принципы «Спартака» – Гильермо Абаскаль сохранил ромб и вернул Даниила Денисова на позицию восьмерки (Мачей Рыбус вышел слева).

После матча Абаскаль сказал, что «Спартак» был в порядке: «Ситуация схожа с прошлой игрой против «Зенита»: мы забили гол, повели в счете, владели преимуществом, создавали моменты. В общем, контролировали игру. Тем не менее, поведя в счете, мы не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты. И позволили сопернику отыграться и выйти вперед».

В первые 20 минут действительно были интересные идеи по прессингу и фланговой игре. Ниже – график от Opta, показывающий распределение атакующей опасности. До гола Промеса «Спартак» был острее, после чего наступил этап с инициативой «Ростова». Во втором тайме гости сами подарили моменты, которые частично вытекали из проблем первой половины матча.

Данные и графика – телеграм-канал «Opta Sports»

«Спартак» подготовился к фланговым ловушкам «Ростова» и начал голевую атаку с удачного прессинга

Стартовые 24 минуты – прессинг-дуэль «Ростова» и «Спартака». Команда Абаскаля интересно прессинговала, но эффект необходимо разделить на несколько частей.

Первая – удачное давление на флангах (восьмерка встречала крайнего защитника, Рыбус/Хлусевич играли за вингером, Игнатов играл по Уткину или Глебову), когда спартаковцы наседали при розыгрышах от ворот. Большинство эпизодов заканчивались неточными передачами вперед, фолами или потерями. Позднее тезис о неудачном начале подтвердил и Карпин – ему не понравился отрезок перед голом «Спартака».

Вторая – попытки перекрыть середину около штрафной «Ростова». Получалось с переменным успехом – несколько раз Уткин и Глебов отыгрывали Игнатова, но таким образом «Спартак» начал первую голевую атаку («Ростов» разыграл штрафной переводом направо, а гости разобрали все варианты для коротких передач).

Третья – неудачная игра около центрального круга, когда «Ростов» отыгрывал Умярова и легко перебирался на фланг. Проблема перехода назад – одна из самых серьезных, так как гости не всегда успевали покрывать свободные зоны, из-за чего «Ростов» подбирался к штрафной.

«Ростов» тоже прессинговал (и даже придумал интересный вариант, когда Евгений Чернов приходил в опорную зону за Денисовым), но часто откатывался назад в компактный блок (Глебов садился пятым защитником). Такая тактика сильно усложняла игру «Динамо» (1:1) и ЦСКА (0:0), но «Спартак» неплохо подготовился через насыщение флангов и высокие подключения центральных защитников.

Ключевая деталь – достижение равенства или преимущества на флангах во время розыгрышей. Важным звеном стал Промес: Квинси дополнял Умярова, Зобнина и Рыбуса, плюс помогал Игнатов. «Спартак» создал несколько подходов: удар Соболева после подачи Чернова, момент с участием Зобнина (Песьяков спас), заход Промеса в штрафную (его переиграли количеством).

Гол Промеса – результат фланговой подачи после успешного прессинга, когда Тугарев и Селява ориентировались на Умярова, а Зобнин уводил Сильянова к штрафной, чтобы освободить пространство для подключения. В итоге «Спартак» воспользовался ошибкой и открыл счет.

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Второй матч подряд остались вопросы по обороне в ромбе – Мостовой и Уткин забивали из свободной опорной зоны

«Поведя в счете, мы не сумели закрепить успех, не реализовали свои моменты. И позволили сопернику отыграться и выйти вперед. Что до второго тайма, мы не имеем права делать сопернику такие подарки. Эти голы мы сами себе привезли. Мы на протяжении этой недели не могли набрать даже 20 человек, чтобы полноценно тренироваться. Это важно, хотя мы старались и готовились, разумеется.

Мы понимали, как будет играть «Ростов»: будут забросы, длинные мячи, борьба за подбор», – анализировал Абаскаль.

Тезис про подборы наиболее точно описывает проблемы «Спартака» – каждый раз, когда «Ростов» выходил из-под прессинга со своей трети, начинались проблемы. Первый момент хозяев – проигранный мяч после выноса Песьякова. Следующий забег (на скрине выше) – тоже проигранная борьба после перебитого прессинга. По сути, «Спартак» моментально проваливался на фланге, если позволял «Ростову» выиграть мяч в опорной зоне.

Гол Полоза не совсем вписывается в проблему подборов, но подсвечивает хрупкую структуру. Игнатов не поджал Тугарева (кажется, Промес именно на это обратил внимание жестом), полузащитники с опозданием выдвинулись к Роману и были легко отыграны, а Полоз оказался в идеальной позиции (Чернов двигался на подстраховку Джикии, Рыбус и Умяров допустили прием мяча).

Следующий гол в завершающей фазе – копия победного удара Мостового. Он и Уткин били вообще без помех – опорники и центральные защитники были отыграны по разным причинам (Денисов после ошибки сел в штрафную, Умяров оказался против Уткина и Глебова).

Стартовая фаза этой атаки – очередной проигранный подбор. Вообще вся четверка полузащитников оказалась в одной точке и допустила перевод налево, где перед «Ростовом» было много свободного пространства.

Третий гол – очевидный привоз Рыбуса и Умярова, но интересно взглянуть на предшествующий эпизод.

«Спартак» очень высоко встречал «Ростов» (Умяров оказался около Глебова, а Джикия на чужой половине с Уткиным), из-за чего Песьяков перебил давление. Полоз опередил Хлусевича, Комличенко – Чернова, после чего мяч пришел к свободному Уткину. По сути «Спартак» снова оказался в ситуации, когда никто из опорной зоны не помешал «Ростову» разыграть мяч.

Еще через несколько минут «Ростов» снова переиграл «Спартак». В этот раз уже на подборе – хозяева выиграли борьбу, отрезали Умярова, Селява мог запустить Полоза в опасный проход (кстати, эпизод закончился передачей назад и еще одним привозом).

***

«Спартак» начал не хуже «Ростова» – команда Абаскаля создала чуть больше подходов и подготовила прессинг (эффективно на флангах, но с проблемами, когда доходило до подборов в зоне Умярова). Постепенно «Ростов» перехватил инициативу и наказал «Спартак» за ошибки в середине.

Среди главных героев – Комличенко и Глебов. Николай поделил лидерство с Уткиным по ключевым передачам (2), стал лучшим атакующим игроком по выигранным единоборствам, оформил 1+1 и выполнил много черновой работы (играл спиной к воротам, прессинговал Умярова). Глебов разрывался между ролями: включался в давление на половине «Спартака» (перехватил неудачный пас Селихова в начале второго тайма, накрыл Умярова перед третьим голом, запрессинговал Наиля еще через несколько минут), садился пятым защитником (индивидуально не очень удачно, но поддерживал структуру и сделал 4 выноса – лучший результат в команде) и подключался к атакам (ассистировал Уткину).

Игра могла повернуться иначе: в начале второго тайма Промес вывел Хлусевича после аута, сразу после 1:3 Зобнин бил в нижний угол (Песьяков перевел на угловой), Мелешин чуть не вернул интригу при счете 2:4. В итоге «Спартак» выбил даже чуть больше ожидаемых голов без учета пенальти (1 – 0,75) и создавал моменты впереди.

Одна из ключевых проблем «Спартака» – ограниченность состава из-за травм. Матч против «Зенита» и первый тайм с «Сочи» наглядно показали, что ромб Абаскаля уязвим при обороне. Это было показано в разных условиях: Семак играл флангами, Гаранин заходил через середину (там были проблемы с ролью Игнатова). Перед «Ростовом» ситуация сильно изменилась: не было Литвинова (в данный момент сильнее Умярова и хорош в обороне) и Мартинса (дает гораздо больше функций, чем Денисов). В итоге полузащита ослабла, хотя и без травм баланс был достаточно хрупок, что помогло «Ростову» раз за разом находить пространство.

Возможно, Абаскаль сделает выводы, ведь его тактическая риторика в России менялась: изначально он говорил о контроле, затем переключился на вертикальный футбол. Теоретически сейчас «Спартаку» важнее прагматизм – он все еще способен контратаковать, но проблем в обороне слишком много, чтобы их игнорировать: нужно улучшать взаимодействие в ромбе или перейти на более простой вариант, чтобы не отпустить «Зенит» и ЦСКА.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров