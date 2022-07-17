«Отрезать прессингующих длинной передачей – вот это кайф». Какой футбол строит Гаранин в «Сочи»?

Спойлер: интенсивный, атакующий, но с элементами прагматизма.

«Сочи» – один из самых интересных клубов РПЛ за последние три сезона. Во-первых, приятно удивил селекционный отдел – Владимир Федотов неоднократно оставался без ведущих игроков, но каждый раз ему подбирали интересные варианты:

• Перед сезоном-2020/21 команду покинули Дмитрий Полоз, Андрей Мостовой и Александр Кокорин (в интервью Sports.ru Федотов отдельно рассказывал об их важности), но клуб договорился с Жоаозиньо, Ивелином Поповым и Артуром Юсуповым (все – свободные агенты) плюс купил Марко Дуганджича на подмену Антону Заболотному и подписал Сергея Терехова, а зимой подобрал перспективного вратаря Дениса Адамова.

• Перед РПЛ-2021/22 ушли Антон Заболотный (купили Матео Кассьерру за 1,2 млн евро), Иван Новосельцев, Миха Мевля и Иван Миладинович, но менеджмент договорился об аренде Данилы Прохина (начинал атаки в первой половине РПЛ), нашел Родригао (один из лучших защитников лиги), а зимой подписал Ванью Дркушича (помог стабилизировать оборону во второй части сезона).

Во-вторых, «Сочи» задает тренд на интересных тренеров. После Александра Точилина в клуб пришел Владимир Федотов. Он построил три разные команды: контратакующий «Сочи»-2019/20, вертикальный футбол благодаря латералям и Антону Заболотному в сезоне-2020/21, комбинационная игра и серебряные медали в РПЛ-2021/22.

Теперь «Сочи» возглавил Вадим Гаранин. Тренер без лицензии Pro стремительно ворвался в наш футбол: создал очень интересную и атакующую «Тверь» в ФНЛ-2, полностью изменил «Енисей» и дошел с ним до полуфинала Кубка России (обыграл «Локомотив» и «Рубин» с общим счетом 7:0).

Что ждет «Сочи» в новом сезоне?

Тактический портрет Гаранина: ставит на интенсивность и атакующий менталитет, использует коптер для тренировок, сочетает забросы и короткие передачи

Первая самостоятельная работа Вадима Гаранина – динамовская молодежка, где он пересекался с Константином Тюкавиным и заложил фундамент своей философии.

«Могу сказать открыто, что авторитетом для меня является испанский руководитель Академии московского «Динамо» Хуан Луис Мартинес, который повернул мою голову на 180 градусов. Я очень много анализировал материал, который он предлагал, со многим не соглашался, исходил из шаблонов, по которым нас раньше учили. Но в итоге понял, почему на выходе у них появляются Хави, Иньеста, Давид Сильва и много других футболистов. Он был нашим руководителем, давал направления и огромное количество деталей, от которых голова шла кругом.

Не просто пришел и бросил мяч для тренировки, написал на листочке сколько человек присутствуют, сказал игрокам, кому отдать пас и так далее. Это целенаправленная работа, прежде всего, на умственное понимание футболистов и тренера для чего мы собираемся, что мы должны делать, куда двигаться», – рассказывал Гаранин.

Еще он подчеркивал: именно Мартинес объяснил, что молодежь должна сама принимать решения на поле (ошибки корректируются в личных диалогах), а на тренировках нужно моделировать ситуации, которые помогут разобраться в игре.

Желание воспитать новых Хави, Иньесту и Давида Сильву проецировалось на работу в молодежке «Арсенала». Гаранин рассказывал «Чемпионату», что приходилось менять ментальность игроков или даже просматривать новых, чтобы строить атакующий футбол: «Всем говорили «не выдумывай». Для меня это страшно. Да, бывают откровенные глупости. Если они повторяются системно, то безусловно возникают вопросы. Но если защитник на дриблинге ушел от соперника и создал хорошую атаку, то почему бы и нет? У нас с детства от такого отучают».

Среди топ-деталей – нацеленность на атаку. В Мир РПЛ не так много клубов с атакующей философией, поэтому у Гаранина есть шанс внести разнообразие. Вот что тренер рассказывал о своих принципах еще в «Твери»: « Идея проста – мне хочется, чтобы в футбол именно играли . При всех современных тенденциях – большом внимании к аспектам физической и силовой подготовки, тактических разработках – нельзя забывать о самой игре.

В футболе не должно быть шаблонов и зашоренности. Мы пытаемся играть с мячом. В этом часть моих принципов и часть моей идеи. Приятнее смотреть, когда команды на поле именно играют, чем видеть, когда мяч просто пуляют вперед – где-то поджали, авось получится забить. Хотя этот авось тоже часть игры».

Несмотря на желание играть с мячом, команды Гаранина готовы подстраиваться. Например, тренер считает, что необходимо создавать условия для качественных забросов, но при этом нельзя играть на отбой. Чтобы сконструировать такой стиль, специалист использует технологии: « Если не получается быстрый переход, мы должны уметь подготовить момент. Не просто бам-ба-бах и 50 на 50 – кто зацепится вверху. Наш штаб во всех командах говорит: если вы умеете сохранить мяч под давлением, вы сильные футболисты . Иногда нужно сыграть в одно касание, иногда – в три, иногда корпусом закрыть мяч и заработать фол. С другой стороны, если вы не увидели возможность для быстрой атаки, а начали внизу копошиться, вы – слабые футболисты. Нужно видеть и здесь, и там.

Когда есть и ширина, и глубина, и футболист с длинной передачей, то всегда какой-то игрок останется свободен – в любой схеме. Отрезать группу прессинга длинной передачей – вот это кайф . На тренировках мы показываем футболистам видео: «Смотрите, какие были варианты для паса». В том числе на квадрокоптер снимаем.

Дрон позволяет наглядно показывать структуру – допустим, наш ромб играет против 4-4-2. Съемка с трибуны не дает такого эффекта. Тут же видны все расстояния, расположения, зоны, кто отваливается, кто – нет, коридоры, линия обороны».

Гаранин построил в «Твери» атакующие 4-3-1-2 с большим количеством комбинаций, розыгрышами и длительным владением, а уже через год у тренерского штаба и многих игроков были предложения в ФНЛ. Уже через полгода Гаранин перешел в «Енисей» из-за безразличия руководства – по словам президента клуба, региону не нужна футбольная инфраструктура для развития.

Гаранин быстро и полностью изменил «Енисей»: перестроил его на ромб за один сбор и улучшил все атакующие показатели.

«Сочи» наигрывал 3-4-3 с агрессивной ролью левого центрального Терехова и ромбовые 4-3-1-2 с комбинационным уклоном

К работе Гаранина в «Сочи» интерес есть с первых дней, еще перед первым предсезонным турниром он анонсировал в интервью «Метарейтингс»:

«Мы футбол видим так, что хотим играть в атаку. Это структура, организация игры. Тяжелейший труд, который нужно кропотливо выстраивать через тренировочный процесс. Он проходит на поле, в теории и на индивидуальных встречах.

Да, мы хотим такой атакующий футбол, к тому же у «Сочи» очень играющая команда. Нам достаточно легко доводить до ребят свою идею, потому что они играли в футбол в последние два сезона. Акцент будет сделан на детальках, потому что они у каждого тренерского штаба могут быть разные. Мы на них останавливаем внимание, но в целом команда продолжит играть так же в атаку, как и раньше.

Мы хотим сделать так, чтобы наши футболисты ментально были готовы к доминированию на поле. Если наша команда играет сильнее, чем соперник, значит, что в нашей команде сильнее футболисты. Задача не просто купить сильного футболиста, а сделать так, чтобы наши футболисты добавляли в наших требованиях, упражнения, идеях. Если у нас это получается, то наши футболисты делают правильную работу», – прогнозировал Гаранин.

«Сочи» использовал две схемы: 3-4-3 и 4-3-1-2. Несмотря на отсутствие побед в основное время, команда смотрелась свежо – помогали короткие розыгрыши, наработки Федотова (широкие позиции латералей, свободная роль Артура Юсупова) и классные смены позиций внутри структуры: например, Владислав Сарвели часто играл форварда, но периодически смещался на край или отходил в глубину . Разные схемы не означали смену принципов или переход на оборонительный футбол – «Сочи» прессинговал (особенно на флангах) и стремился к интересным розыгрышам.

Например, ромб против «Зенита» (1:1, 3:5 по пенальти) был интересен ролью Викторьена Ангбана – он оказался разыгрывающим опорником, который создавал тройку с защитниками и играл между линий. Его игра и смещения партнеров глубину доставили «Зениту» неудобства: защитникам приходилось страховать центр (команда Семака играла в два полузащитника), а «Сочи» периодически пользовался численным преимуществом в середине, которое укреплялось движением нападающих в глубину.

Например, в этом эпизоде (таймкод – 2:08) заметно, как рывок Сарвели в глубину вытянул Сантоса наверх, чем освободил пространство для Ушатова (был десяткой), а партнеры грузили линию защитников: Мартовой и Бурмистров располагались левее и стремились к позиции между защитниками.

Против «Химок заинтересовал другой алгоритм – переводы на фланги. Они использовались по-разному: крайний защитник широко располагался и врывался в пространство при группировке партнеров на другом фланге или в середине, а восьмерки балансировали между центром и полуфлангом.

«Сочи» стремился к созданию нескольких вариантов для передач, узкому расположению для продолжения атаки и численному преимуществу. В этом эпизоде классно отработал Юсупов: открылся на фланге (по сути, создал ситуацию 3-в-2), когда Идову выдвинулся на Маргасова, после чего подключил Жоаозиньо. На этом движение не закончилось: нападающий Бурмистров, ситуативно оказавшийся в центре, открылся под передачу с фланга и пробил с угла штрафной.

Здесь (видео – с 45:11) четверка полузащитников была в одной узкой точке, но классно выбралась благодаря численному преимуществу (3-в-2 на линии мяча) и взаимозаменяемости: Жоаозиньо открылся слева, а Юсупов нырнул в зону перед штрафной. Там он получил передачу и продлил ее на Батырева – получился интересный подход и удар по воротам.

В 3-4-3 сильнее всего заинтересовала роль крайних центральных защитников. Терехов был важным звеном при выходе из-под прессинга (вместе с Ангбаном организовал несколько топовых розыгрышей), подключался вперед по флангу, полуфлангу и даже в штрафную. В играх с ЦСКА (1:2) и «Пари НН» (1:1, 4:2 по пенальти) в похожем стиле играли и Мещанинов, и Миладинович – подключались как правые защитники при давлении, а пару раз возникала ситуация, когда сзади оставался всего один центральный.

Роль Терехова очень поможет в атаке : он может комбинировать с Макарчуком, добавляет варианты при переводе с правого фланга, стягивает соперников на себя (освобождает Макарчука или провоцирует ситуации 1-в-1), выходит из-под давления при прессинге.

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«Сочи» интенсивно прессинговал в 3-4-3 и 4-3-1-2, триггером для давления была передача на фланг. В каждой из схем сочинцы плотно разбирали игроков на краях, высоко поднимали центральных защитников (особенно в тройке – крайние центральные могли выдернуться в опорную зону), а шестерки страховали середину или полуфланги. Зачастую «Сочи» создавал численное преимущество и был готов к компактному блоку, когда полузащитники могли помогать фланговым игрокам.

Пока «Сочи» – очень подвижная команда, которая стремится к разнообразию в атаке со сменами позиций внутри полузащиты и нападения, гибридности (роль Терехова) и численному преимуществу в центре поля . Логично, что в обороне появились трудности – по итогам сборов «Сочи» допускал почти столько же, сколько создавал (равенство из-за матчей против «Зенита» и ЦСКА), но с точки зрения идей команда Гаранина уже выглядит свежо и интересно.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов