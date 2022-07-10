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«Зенит» победил «Спартак» на классе, но не наиграл на 4:0 (признал даже Семак). Сантос – лучший игрок

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Детали разгрома в Санкт-Петербурге.

Новая игра «Спартака» в Санкт-Петербурге закончилась очередным разгромом – 4:0 в пользу «Зенита». Хотя в первые полчаса хозяева испытывали трудности – и гости даже могли зацепиться за интригу.

Разбираемся, чего не хватило команде Абаскаля и благодаря кому «Зенит» смотрелся так убедительно.

Семак и Абаскаль скопировали планы последних товарищеских матчей: «Зенит» сохранил 4-3-3, а «Спартак» – 4-4-2 с ромбом

На сборах Сергей Семак использовал 3-4-3 и 4-3-3. Первый вариант казался обкатанной историей для входа в сезон – в матчах против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти) и «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти) «Зенит» использовал хорошо отработанную схему, пока готовились Барриос и Вендел.

Против ЦСКА (3:0) и «Црвены Звезды» (2:1) «Зенит» перестроился на 4-3-3 и опробовал несколько вариантов в полузащите: в первом случае стартовал с трио Барриос-Кузяев-Клаудиньо в середине (Бакаев вышел слева), во втором Далера заменил Бакаев. В каждом сочетании чувствовалось отсутствие Вендела – он выходил во вторых таймах, добавляя качество в продвижение через пас и на рывках.

В итоге Семак сохранил 4-3-3, выпустил Вендела, вернул Клаудиньо на фланг (на сборах постоянно играл в середине) и оставил в запасе Бакаева, Кассьерру, Родригао и Ловрена.

Исходя из последних товарищеских матчей, план выглядел понятно: «Зенит» планировал комбинировать на флангах, а для связи между вингерами и крайними защитниками требовался дополнительный игрок в центре поля (применимо и к атаке, и к обороне).

Гильермо Абаскаль также сохранил идеи предсезонки: ромбовые 4-4-2, где Соболев и Промес – центральные нападающие, а Игнатов – десятка. Основная интрига крылась в крайнем защитнике: Абаскаль пробовал справа Рассказова, Хлусевича и Литвинова. В итоге испанец остановился на Хлусевиче.

«Моя главная идея – доминировать на поле, владеть мячом больше соперника и побеждать таким образом», – рассказывал Абаскаль перед сезоном. Как результат – «Спартак» вышел со смелой философией, нацеленной на контроль мяча и розыгрыши через середину. План полностью совпадал с матчами против «Балтики» (3:2) и «Енисеем» (3:0).

«Спартак» мог вскрывать «Зенит» через ромб и Промеса, но идея захлебнулась из-за некачественных передач

«Зенит» адаптировался под «Спартак» узким расположением вингеров (часто оставались в зонах между восьмерками и крайними защитниками «Спартака», а затем ориентировались по мячу). Петербуржцы пользовались сыростью новой системы «Спартака» – периодически высокое давление по разыгрывающим приносило успех и тормозило начало атак, несмотря на некоторый структурный хаос (Барриос регулярно оставался один против двоих).

Оба тренера после игры признали, что счет – не лучшее зеркало для качества игры.

«Мы неплохо начали матч, создавали хорошие моменты, но, к сожалению, допустили четыре ошибки – и соперник нас за них наказал. Мы должны будем работать в будущем именно над этим компонентом.

Результат и счет не совсем отражает то, что было на поле. Нам не хватило реализации в завершающей стадии. Работа, которую мы уже проделали, принесет плоды», – анализировал Абаскаль.

Семак подтвердил, что матч был равным в первые полчаса: «Была достаточно боевая игра до первого мяча, шансы у них были, потому что третий мяч в начале второго тайма снял много вопросов. Он нас немного успокоил. Счет немножко не отражает соотношение сил. Мы заслуженно победили, но сначала надо проанализировать игру, а потом уже говорить, насколько результат заслуженный».

До гола Сергеева «Спартак» даже создал чуть больше моментов:

• Джикия опасно подключился на угловом (защитники заблокировали удар), стандарт – результат численного преимущества на фланге (это было на сборах);

• Соболев и Промес разогнали опасную контратаку (удар Денисова) после момента с сэйвом Селихова.

Голевые моменты гостей не были прямым следствием новых идей Абаскаля (хотя угловой с ударом Джикии был заработан после подключения фланга), но за «Спартаком» было интересно наблюдать. Вадим Лукомский уже подсветил несколько деталей: например, обратил внимание на свободные зоны, которые москвичи не заполняли. Хотя стоит признать, что «Спартак» качественно разогнал некоторые контратаки, но в последний момент мешало качество последующих передач или затянутое принятие решений.

Например, в начале матча «Спартак» прошел первую фазу прессинга через роли Умярова и Промеса: Наиль воспользовался поздним стартом Барриоса, а Квинси выскочил в глубину и вернул мяч партнеру.

Скриншоты сделаны в InStatScout

В результате полузащитник качественно подключил фланг, а Хлусевич и Соболев добились перевода налево.

Зобнин, ожидая пас от Рыбуса, рванул в штрафную – «Спартак» наигрывал на сборах именно это, но защитник предпочел отыграться с Промесом и атака заглохла (закончилась заблокированным навесом).

Здесь Малком и Кузяев плотно встречали Зобнина и Рыбуса, но Игнатов и Промес имели пару метров в запасе относительно Барриоса и Сутормина. 

Когда Промес получил мяч, «Спартак» получил почти идеальный расклад: практически весь «Зенит» был сгруппирован на одном фланге (обратите внимание на позиции Сантоса и Вендела), а справа включались Денисов и Хлусевич (его нет в кадре, он обязан вбегать в таких ситуациях), но Квинси ошибся в передаче – мяч забрал Вендел.

В следующем эпизоде – редкое последствие агрессивных рывков Барриоса наверх (периодически включался по Умярову, но в этот раз высоко оказались и он, и Кузяев). «Спартак» получил численное преимущество в середине через смещение Промеса в глубину – Клаудиньо остался один, а Алип не успел сыграть на опережение.

В этот раз Промес отдал точную передачу, но в недодачу – «Зенит» быстро вернулся в компактный блок.

Как итог – «Спартак» выглядел очень сыро, но перспективно. Да, команда пока не подготовила идеальный ромб, но уже видно, что восьмерки врываются в штрафную, Промес открывается в глубину, команда понимает, что необходима смена флангов. Команда Абаскаля показала несколько интересных эпизодов, но не довела их до моментов из-за плохих передач Промеса и долгих решений в финальной трети.

Сантос – лучший игрок матча. Он идеально распоряжался пространством и мощно врывался через середину

Дуглас прекрасно сыграл на сборах: был левым центральным защитником, затем удивил против ЦСКА и «Црвены Звезды» идеальными подключениями. В последних товарищеских играх Семак наигрывал 4-3-3, где Дуглас и Сутормин активно смещались в середину. У каждого был свой способ: Алексей включался через силовой диагональный дриблинг, а Сантос менялся внутри флангового треугольника и врывался в полуфланги после продвигающих передач.

В Суперкубке Сантос удвоил активность: он качественно начинал атаки, заходил в полуфланги, создавал ширину и вбегал в штрафную – в итоге он лидер команды по передачам в штрафную (8). Плюс качественно сыграл в обороне: лучший по отборам (4 успешных из 5), второй по выигранным единоборствам (9 из 14) и перехватам (7), четвертый по подборам (5).

Сантос грамотно читал сложные эпизоды: он несколько раз страховал Алипа при навесах и разбирался с попытками «Спартака» менять фланги (перехватил несколько переводов).

После матча мне удалось спросить у Абаскаля, готовился ли какой-либо план под активность Сантоса. Главный тренер ответил, что «Спартак» не подстраивался под Дугласа: «Наш анализ не строился только на одном футболисте, мы оценивали «Зенит» в целом. Мы хотели доминировать, контролировать игру, включать высокий прессинг, когда мяч не у нас. В начале получалось хуже, потом ситуация улучшилась».

Сантос стал главным звеном в прохождении давления. Его ценность в атаке феноменальна. Первый голевой момент «Зенита» случился благодаря широкой позиции бразильца (его не успел накрыть Хлусевич) и игре в касание – Сантос отрезал защитников «Спартака», и Клаудиньо опасно навесил (Селихов ошибся на выходе, но спас после удара Кузяева).

Спустя несколько минут Сантос ворвался через полуфланг и разыграл комбинацию с Клаудиньо, Венделом и Сергеевым (очень классно двигался внутри бразильского треугольника), но Джикия прервал атаку в последний момент.

Старт первой голевой атаки – еще одна заслуга Сантоса. Сначала обыграл Денисова на фланге, затем отыгрался в стенку с Венделом и вновь убежал от Даниила, после чего прошел через середину и отдал на Сергеева.

Второй гол – еще элитнее. Сантос овладел мячом под давлением и отрезал трех игроков передачей с правой ноги.

А затем идеально отыгрался с Венделом: выбежал в зону, которую освободил Сергеев, и вывел Малкома один на один с Селиховым.

Дуглас идеально поддерживал ширину и был нацелен не только на навесы. В первом случае получил мяч в полуфланге, после чего поменялся с Клаудиньо и ушел к боковой линии, найдя Малкома тонкой передачей. 

Еще через несколько минут обокрал Соболева, отпасовался с Венделом и покатил во второй темп на Клаудиньо (пример идеальной взаимозаменяемости: Вендел оказался на фланге, Дуглас – на позиции вингера, Клауд – восьмерка).

Третья голевая атака – еще один шикарный пример взаимопонимания бразильцев. Денисов и Хлусевич прессинговали Сантоса и Клаудиньо, в этот момент Вендел открылся в оголенную зону за спинами Хлусевича и Умярова.

По данным InStat, «Зенит» создал 6 голевых моментов, когда Сантос находился на поле, 5 из них – при активном участии Дугласа.

***

После перерыва Абаскаль выпустил Зиньковского и перешел на 4-3-3 (Антон поиграл слева и справа). «Он неплохо вошел в игру, были плюсы и минусы, он старался, пытался, шел один в один, что он умеет делать, и ему нужно добавлять решимости и концентрации. Мы поможем ему», – обещал Абаскаль.

Во втором тайме «Спартак» создал несколько моментов, но игра практически закончилась после 3:0. «Зенит» на классе проходил спартаковские 4-3-3, а Семак выпустил Кассьерру – Матео классно дебютировал. Дело не только в забитом мяче – нападающий был очень полезен. Он разогнал две атаки, классно открылся под заброс Алипа (немного не хватило, чтобы дотянуться), а в конце подкараулил ошибку Литвинова.

Голевая атака – копия третьего гола. Рыбус ориентировался на Бакаева, а Кузяев забросил на Мостового, который оторвался от Умярова (возможно, он ожидал, что его подстрахует Джикия).

«Зенит» забрал трофей на классе. Победа была ожидаемой – Семак выстраивал команду несколько сезонов, тогда как Абаскаль прививает «Спартаку» новую игровую модель и схему.

«Спартак» не был безнадежным, Абаскаль продемонстрировал несколько интересных идей – если сделает правильные выводы, красно-белые станут одной из самых симпатичных команд РПЛ.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов ; globallookpress.com/Maksim Konstantinov/Global Look Press

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