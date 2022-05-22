Как доминировал «Сочи»: позиционно атаковал, создавал ширину и растаскивал середину. Нобоа – маэстро

Разбор яркой победы.

«Динамо» подходило к «Сочи» с одной победой в пяти последних турах и отрицательной разницей мячей (9-12).

Сандро Шварц сделал несколько изменений в составе: Игорь Лещук появился вместо Антона Шунина, Никола Моро вернулся после дисквалификации (Клинтон Н’Жи остался в запасе, а Арсен Захарян перешел на правый фланг).

Антон Шунин – худший вратарь РПЛ по разнице между ожидаемыми и пропущенными голами (пропустил на 6,12 голов больше ожидаемого) и с самым низким процентом сэйвов среди основных вратарей (58,8%), но Шварц объяснил, что дело не в этом: «Это решение не имеет отношения к качеству игры нашего капитана. Мы им абсолютно довольны. В то же время мы уже заглядываем вперед и смотрим на приближающийся финал Кубка, поэтому решили дать игровую практику Игорю Лещуку».

«Сочи» так и не взломал «Нижний Новгород» (0:0), хотя целый тайм играл в большинстве. Владимир Федотов сделал одну замену по сравнению с последней игрой: Викторьен Ангбан вышел в тройке нападения вместо Жоаозиньо.

Одна из главных интриг встречи – наложение двух философий (узкие 4-3-3 Шварца против комбинационного и широкого футбола Федотова). Было и статистическое дополнение – команды подошли практически с идентичными показателями по разнице ожидаемых забитых и пропущенных (17,62 – 10,42 – «Динамо», 17,76 – 10,16 – «Сочи»).

Шварц анонсировал, что «Динамо» готово к игре: «Эта команда нам абсолютно понятна. Более того, это была первая команда, с которой мы сыграли, когда я приехал в Россию. Мы с ними проводили и контрольные встречи, так что соперник нам понятен».

Однако домашний матч оказался для «Динамо» одним из двух худших оборонительных перфомансов сезона: команда допустила 14 ударов из штрафной (самый слабый результат москвичей) и 2,79 xG (3,03 xG против «Крыльев»).

Матч разделился на четыре части:

• отрезок перед автоголом Нобоа;

• игра до мяча Юсупова – «Сочи» владел инициативой (74,6% владения, 8-3 по ударам) и активно играл флангами, но «Динамо» компенсировало пассивность контратаками (перекладина Смолова и заблокированный удар Лесового);

• полное доминирование команды Федотова перед перерывом: 5:0 по ударам и 4 допущенных касания «Динамо» в своей трети;

• попытка Шварца перестроиться на 4-4-2 во втором тайме, но удаление Лесового добило шансы на минимальную интригу.

1. Стартовые 8 минут – наиболее равный отрезок встречи. Но важно учитывать, что он наметил главные тактические детали и дуэли.

Ключевая наработка «Сочи» – лишение «Динамо» свободы с помощью игры 1-в-1 (Родригао переигрывал Смолова – идеально вступал в борьбу и читал эпизоды, а Терехов стремился накрывать Захаряна даже у чужой штрафной) и подборов. «Сочи» разбирал фланги, прессинговал на аутах, двигался внутри полузащитного треугольника «Динамо» (Нобоа и Цаллагов находились перед Фоминым и Шиманьски, что позволяло контролировать отскоки после борьбы защитников).

Переломный момент – успешная игра Захаряна против Терехова. Арсен прокинул мяч мимо Сергея и разогнал контратаку: ее застопорил Смолов (передержал мяч), но после второй волны «Динамо» заработало штрафной, который привел к двум подряд угловым.

2. «Мы хорошо начали игру, повели в счете, могли забить еще. После этого начался совсем другой отрезок: мы упустили инициативу, были недостаточно активны, совершали много простых ошибок, проигрывали верховую борьбу. У сочинцев достаточно опытная команда, и они смогли воспользоваться нашими ошибками», – анализировал Шварц.

Федотов рассказал, что пропущенный гол простимулировал «Сочи»: «Мы первыми пропустили, но впереди было еще много времени. Это нас подхлестнуло, и команда понеслась вперед».

20 минут после автогола Нобоа – начало доминирования «Сочи». Превосходство сложилось из нескольких факторов.

Во-первых, гости пользовались тем, что «Динамо» прессингует на чужой трети только при определенных триггерах (неудобные передачи назад, плохой прием мяча защитников, контрпрессинг после потери). Во-вторых, «Динамо» узко располагается при компактном блоке – это обеспечивало свободу на флангах. В-третьих, свободное движение Нобоа, Юсупова, Цаллагова и Ангбана радикализировало ситуацию – они проходили первую фазу компактного блока или открывались за спинами полузащиты «Динамо».

Это привело к постоянному владению мячом (74,6% – 25,4%) и регулярной угрозе у чужих ворот (8-3 – удары, 13-3 – передачи в штрафную, 6-2 – точные).

Данные – InStat

Ниже – идеальный пример, как «Сочи» подбирался к чужой штрафной. Первая фаза – Терехов сместился левее, стянув на себя Захаряна – это растянуло атакующую тройку москвичей. В итоге Родригао использовал этот зазор для передачи вперед.

Следующая фаза – перевод в середину. Игра через левый фланг растащила опорную зону «Динамо»: Шиманьски страховал включение Макарчука, а Моро сместился за Себой – их отыграл пас в центр.

Прослеживалась и другая важная деталь – «Сочи» стабильно создавал условия для передачи на свободного игрока. Юсупов и Нобоа часто отскакивали под партнеров и оказывались в паре метров от опорников «Динамо» – так постоянно появлялись свободные адресаты.

В итоге Ангбан еще раз отыгрался с Юсуповым, а Артур добил хозяев – перевел налево, где перед Макарчуком было много свободного пространства.

Широкие позиции и переводы способствовали опасности. Например, контратака со штангой Ангбана – идеальное включение Макарчука по левому флангу, а супермомент Юсупова-Кассьерры – классная игра Артура за спиной Варелы, помноженная на отскок Цаллагова под передачу назад (еще в начале эпизода был перевод под прессингом на другой фланг).

В итоге стабильный взлом середины обеспечил территориальное доминирование, но важно быть объективными. «Динамо» выбежало в две хорошие контратаки: первая – вынос после углового (Смолов зацепился, протащил мяч и выкатил на Фомина, попавшего в крестовину), а вторая закончилась ударом Лесового с линии штрафной.

3. Нобоа царствовал весь матч: идеально управлял темпом (особенно после подборов и перехватов), перебрасывал мяч с фланга на фланг, лучше всех отскакивал под передачи.

Величие Нобоа в его интеллекте и управляемости передач. Кристиан оформил 1+2 (за последние 10 лет только Гекдениз Карадениз оформлял гол+пас в матче РПЛ в более зрелом возрасте – телеграм-канал Opta Sports) и поспособствовал заработанному пенальти.

В последние 15 минут первого тайма «Сочи» снизил давление (владение упало до 56,4%), стало меньше передач в штрафную (6-1), но именно в этот момент хозяева убили интригу, а Нобоа был самым опасным игроком встречи.

Он поучаствовал во втором забитом мяче: «Сочи» создал условия для классической игры на третьего (Юсупов открылся между тремя соперниками, Нобоа выдерживал расстояние от Шиманьски), а затем Крис идеально нашел Ангбана.

Внимание на Фомине: возможно, его отвлек рывок Кассьерры (он двигался в глубину). И другая деталь – забегание Маргасова (уводил Скопинцева). В итоге Нобоа отдал передачу в идеальную зону. Да, момент стал опасным после выстрела Ангбана, но движение команды показывает продуманность системы Федотова.

Нечто похожее Нобоа сотворил перед отмененным голом Маргасова, когда идеально оценил ситуацию (рывок Цаллагова освободил пространство Тимофея, так как увел Скопинцева).

Нобоа сделал 9 перехватов и 7 подборов, лидировал по ключевым передачам (3) и созданным голевым моментам (3).

Ниже – карта подборов, отборов и перехватов Кристиана (ворота «Динамо» – справа, у Цаллагова, Ангбана и Юсупова меньше разрушительных действий). Первый подбор на чужой половине привел к передаче в штрафную (Кассьерра откатил под удар Маргасова), прочитанный эпизод на фланге – к пасу перед заработанным пенальти, голевая на третий гол – перехваченный мяч на своей половине и мгновенная обработка.

4. Сразу после перерыва Сандро Шварц выпустил Константина Тюкавина в пару к Федору Смолову (вышел вместо Николы Моро) – так «Динамо» перестроилось на 4-4-2. Для глобальных перемен было поздно: после перерыва команда Шварца вела 4-0 по ударам, но к реальной остроте это не приводило (Скопинцев плохо пробил из штрафной, удар Бальбуэна головой не получился акцентированным). На 56-й минуте Лесовой получил красную карточку – «Динамо» перешло на 4-3-2 и периодически попадалось контратаки.

После матча Сандро Шварц рассказал о проблемах «Динамо» (4 очка в 6 матчах, разница мячей – 10-17): «К сожалению, в последних матчах мы слишком много пропускаем, играем недостаточно компактно и агрессивно. Сейчас мы должны проанализировать нашу игру, чтобы поработать над этими ошибками и достойно подготовиться к матчу против «Спартака».

Да, мы пропустили очень много мячей за последние встречи, и мы критично анализируем нашу игру. В первую очередь мы должны проанализировать эти пропущенные мячи, переложить это на тренировочный процесс, наладить сбитые настройки и подойти с надежной обороной к последнему матчу сезона. Мы уже не раз по ходу сезона показывали, что умеем цепко и дисциплинированно обороняться».

Владимир Федотов идеально разобрал «Динамо»: «Сочи позиционно атаковал, разыгрывал комбинации, классно задействовал ширину и постоянно ставил защитников перед выбором.

Отдельный респект – Нобоа и Юсупову. Крис поучаствовал во всех голах «Сочи», а Артур влиял на команду во всех фазах. Юсупов – лучший в команде по xGBuildup (вклад в атаки без учета ударов и голевых передач), второй по xGChain (вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар).

Фото: pfcsochi.ru; fcdm.ru