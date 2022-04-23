Карпин не отказался от принципов в разобранном «Ростове». Весной команда – четвертая по очкам и в топ-2 по молодости

Глебов и Полоз спасают от вылета.

Весенний «Ростов» – одна из приятных неожиданностей сезона. Перед зимним перерывом команда шла на 14-м месте, больше всех пропустила (35, столько же – у «Арсенала») и была в двух очках от зоны вылета.

После возобновления сезона казалось, что падение продолжится – «Ростов» покинули практически все легионеры (остался только Али Соу), но после возвращения Валерия Карпина команда взлетела на 9-е место, одержала 3 победы подряд и уже в 10 очках от зоне вылета.

Ниже – рассказ о новом «Ростове» и его лидерах.

Потеряли несколько важных игроков, но Карпин успешно ввел в состав молодежь

«Cчитаю, что вообще это чудо, что происходит сейчас в «Ростове». В линии обороны у нас ребята 18-20 лет, Калинин не играл больше месяца. Со всеми нашими трудностями мы не ноем, а пытаемся добиваться результата, и даже бывает, что неплохо играем иногда», – высказался Валерий Карпин после победы над «Арсеналом» (2:1).

Для осознания чуда важен контекст. «Ростов» потерял легионеров и хорошую скамейку:

– Понтус Альмквист создал 7 явных голевых моментов – перед возобновлением РПЛ больше организовали только Малком (9) и Виктор Классон (8), столько же – Реми Кабелла и Антон Зиньковский. Плюс шведский форвард лидировал в команде по вовлеченности в xG (7,52);

– Деннис Хаджикадунич был лучшим по выносам из штрафной, а Баштуш входил в топ-3 команды по овладеванию мячом и количеству успешных единоборств в обороне;

– Кенто Хасимото закончил прошлый сезон вторым по «гол+пас» (6+1, у Дмитрия Полоза – 6+3), в этом – играл реже, но оформил 2+2 и отставал только от Глебова по овладеванию мячом на чужой половине в пересчете на 90 минут.

Теперь в паре с Максимом Осипенко играет 18-летний Виктор Мелехин (дебютировал еще осенью, но на позиции центрального полузащитника), на правом фланге закрепился Андрей Лангович (сыграл все матчи весной), Кирилл Щетинин полноценно дебютировал (в первой части РПЛ дважды выходил на замену в матчах, где результат был уже ясен, а сейчас поучаствовал в четырех забитых голах), регулярно играет Роман Тугарев. Плюс пришлось перестроиться Хорену Байрамяну – теперь он восьмерка.

«Молодые еще не заиграли, прошло слишком мало времени, чтобы об этом говорить. Их попаданию в состав способствовало стечение обстоятельств: во-первых, отъезд легионеров, во-вторых, Валерий Георгиевич с молодежью проводит много времени за теорией, больше, чем обычно проводил с командой.

По большому счету они еще не такие большие мастера, но ребята перспективные. На сегодняшний день им надо много работать, и он за такой короткий срок сумел улучшить их игру, проводя в том числе психологические беседы.

Психология – это очень важно, и если этим не заниматься, то серьезных результатов не добиться. Здесь Карпин сделал большой шаг вперед. Он меняет менталитет молодежи, учит их быть профессионалами и не останавливаться на достигнутом», – рассказывал Виталий Кафанов.

После отъезда легионеров стартовый состав «Ростова» – второй по молодости в РПЛ. В резерве Карпина есть несколько опытных (Денис Терентьев, Игорь Калинин, Александр Селява, Али Соу), но большинство игроков в запасе – молодежь. Например, на замены выходят Николай Поярков, Егор Голенков (обоим по 22 года) и Данила Сухомлинов (19 лет).

После назначения Валерия Карпина «Ростов» набрал 13 очков (4-е место весной). Валерий Карпин не отказывается от своего стиля: использует прессинг, узкие 4-3-3, тройка нападения часто заполняет штрафную и убегает за спину.

Команда пытается разнообразно атаковать: защитники или Глебов забрасывают на фланги (нападающие и кто-то из восьмерок заполняют штрафную), выманивают защитников соперника наверх (вингеры отскакивают в глубину, а крайние защитники забегают) и даже атакуют через центр. Пока не все получается – «Ростов» реже бьет, чем в прошлой части сезона, зато допускает меньше ударов из штрафной.

У «Ростова» не самая большая разница между созданными и допущенными моментами без учета пенальти (NPxG-NPxGA), но команда идеально воспользовалась шансами: переиграла «Рубин» (2:1) и «Локомотив» (4:1) после удалений Виталия Лисаковича и Наира Тикнизяна, засушила игру с «Крыльями» (1:0, допустила всего 6 ударов после забитого гола и заблокировала опасный удар в конце матча), дожала в гостях «Арсенал» (2:1) плюс неплохо запрессинговала «Динамо» (1:1).

Глебов и Полоз – важнейшие игроки «Ростова». Данил склеивает все линии, а Дмитрий – самый результативный в команде

В системе Карпина на Глебова ложится огромный объем, вносящий вклад в каждую линию. Данил – лидер команды по вовлечению в удары, продвижению и оборонительным показателям среди полузащитников.

Он отвечает за несколько механизмов. Во-первых, Глебов – важное звено при позиционных атаках соперника. Регулярно становится третьим центральным защитником, чтобы Осипенко и Мелехин играли чуть шире и страховали крайних защитников или встречали нападающих в более широких/высоких позициях.

Данные и графика – InStat

Следствие эпизодов – регулярные перехваты и выносы из штрафной плюс работающая подстраховка между защитниками. В этом эпизоде Глебов сел третьим центральным, что могло помочь Сильянову, который пустил соперника за спину: Осипенко выдвинулся на Захаряна, но не сумел помешать прострелить – передачу прервал именно Глебов.

Во-вторых, Глебов помогает при начале атак «Ростова». Он действует в разных зонах. Например, создает ситуативные тройки с центральными защитниками для розыгрышей, а затем ищет вертикальное (пас между линиями – так начали победную атаку против «Рубина») или диагональное продолжение (заброс в сторону вингера или крайнего защитника). Еще деталь – контрпрессинг при потере. Он включается в отбор в центре или на трети соперника. Это прерывает или замедляет контратаки соперников.

Полоз – еще одна системная фигура. В этом сезоне он входит в топ-3 РПЛ по «гол+пас» (12+2), пятый по голам с игры (8), напрямую поучаствовал в 30% голах «Ростова» (12+2 при 41 забитом голе). Весной его вклад еще существеннее: оформил 4+2 (лучший в команде, третий по результативности в лиге и в топ-2 без учета пенальти), открыл счет против «Рубина» (2:1) и «Динамо» (1:1), а его гол «Арсеналу» в концовке (2:1) принес 3 очка.

У Полоза наиболее разнообразная роль среди нападающих: отскакивает в глубину, убегает за спины и помогает в позиционных атаках. Он лидер команды по xG без учета пенальти, лучший по ключевым передачам и ожидаемым ассистам

Полоз помогал взламывать соперника из флангов/полуфлангов. Ниже эпизоды, когда «Ростов» владел мячом после аута, а Дмитрий искал свободное пространство, чтобы перевести игру в штрафную.

Еще один инструмент – рывки около штрафной. Он часто открывался параллельно ей, дергал центральных защитников и убегал за спину. Именно так «Ростов» создал главные моменты против «Динамо»: Полоз убежал от защитников после заброса Песьякова (правда, там был офсайд, но эпизод идеален для примера), забил, а на 75-й минуте едва не создал еще один шанс.

Тактический диапазон демонстрируют и другие матчи: против «Локо» Полоз балансировал рядом с защитниками и выдал ассист на Щетинина (отскочил в глубину), а против «Нижнего» ворвался под проникающую передачу.

***

«Ростов» подходит к «Спартаку» с тремя победами подряд – после успешного дерби в Кубке нас ждет интересная игра. Валерий Карпин не изменяет стилю. Он строит агрессивную команду с узкими 4-3-3, несмотря на молодость новых футболистов.

Карпин признает, что происходящее сейчас – аномалия. Но для чуда пришлось много работать: молодежь старалась на сборах, работала над теорией после возвращения Карпина и пользуется шансами, а лидеры команды тащат в важные моменты.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров