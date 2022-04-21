Ваноли победил благодаря прессингу – «Спартак» связал звезд ЦСКА. Главная неожиданность – обостряющие передачи Джикии

В первом тайме ЦСКА мог зацепиться благодаря Облякову.

1. ЦСКА подошел к дерби после трех матчей без побед. Команда мощно стартовала весной, но отстала от «Динамо» на 8 очков после паузы на сборные.

Алексей Березуцкий вернул на «Спартак» гибридные 3-4-3: Георгий Щенников при атаках становился левым защитником (при обороне был в тройке центральных), а Иван Обляков при владении уходил в середину или левый полуфланг. Еще тренерский штаб ЦСКА снова отказался от профильного центрфорварда – Антон Заболотный остался в запасе, поэтому в нападении вышел Юсуф Языджи.

2. Паоло Ваноли попал в тяжелую ситуацию: Квинси Промес травмировался в снежном дерби против «Локо» (0:1), Виктор Мозес и Наиль Умяров получили повреждения в последней игре против «Рубина» (1:1), а Даниил Хлусевич пропускал матч по решению медицинского штаба.

Проблемы в составе запустили несколько перестановок, которые наложились на изменение схемы.

В последних играх Ваноли ставил на пару больших форвардов, но к ЦСКА команда вернулась к 3-4-3: Леон Классен дебютировал в стартовом составе (получил травму в первой игре январских сборов и больше не выходил на поле), Максимилиано Кофрие стал правым латералем, а Михаил Игнатов и Зелимхан Бакаев вышли под Шамаром Николсоном.

3. Матч разделился на несколько частей:

– отрезок до пенальти. В первые 20 минут бросалась разница в установках команд: «Спартак» более агрессивно и системно прессинговал, тогда как ЦСКА не хватало точности под давлением и подходов к воротам. Команда Паоло Ваноли провела несколько хороших атак и смотрелась сильнее;

– концовка первого тайма. ЦСКА несколько раз пробил по воротам благодаря роли Ивана Облякова, но красно-белые организовали более опасную атаку (Игорь Акинфеев справился с ударом Николсона);

– второй тайм. ЦСКА играл вдесятером и перестроился на 4-4-1. Алексей Березуцкий сделал несколько замен (выпустил Бахтиера Зайнутдинова и Антона Заболотного). Благодаря индивидуальным действиям Хорхе Карраскаля и Марио Фернандеса армейцы едва не сравняли счет, но игра могла закончиться гораздо раньше, если бы «Спартак» реализовал свои контратаки.

4. «Первый тайм, если говорить мягко, нам даже близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо. Это худший первый тайм в этом сезоне. Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» прессинговал, играл высоко, потратил много сил. Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились», – объяснял Алексей Березуцкий.

Причина постоянных ошибок – установки Паоло Ваноли. «Спартак» агрессивно прессинговал по всему полю: атакующая тройка накрывала защитников и вратаря (плюс помогали латерали – Классен и Кофрие играли по Марио и Щенникову/Облякову), Мартинс и Зобнин встречали Гбамена и Мухина.

Основная задача – перекрыть Карраскаля, Языджи и Медину. После возобновления РПЛ ЦСКА улучшил атакующие показатели в 1,5-2 раза как раз благодаря новичкам – во многих матчах они мгновенно наказывали за ошибки (у Карраскаля было пространство для обводок – он один из лидеров РПЛ по удачному дриблингу, а Языджи пользовался свободными зонами).

Чтобы выключить тройку ЦСКА, «Спартак» интенсивно давил: Чернов, Жиго и Джикия включались по ним до упора. Жиго регулярно сопровождал Языджи даже на армейской трети поля, похожее исполняли Джикия и Чернов.

Особенно успешно работали фланговые ловушки – «Спартак» получал идеальные условия, когда разбирал края и перекрывал диагональные передачи, из-за чего ЦСКА часто сбивался на неудачные выносы или на пасы в борьбу.

Данные и графика – InStat

Давление, регулярная борьба и частые безадресные забросы приводили к регулярному браку в передачах вперед (агрессия «Спартака» часто группировала ЦСКА в одной зоне – получался дисбаланс, из-за чего некоторые зоны пустовали).

В первые 20 минут команда Алексея Березуцкого 18 раз теряла мяч (почти всегда на чужой половине), 1 раз пробила по воротам (неудачная попытка Языджи с 29 метров), мало принимала мяч в чужой трети (лишь одно владение было перспективным, еще пара – больше 5-7 секунд, остальное – потери), сохранила лишь 3 длинные передачи со своей половины из 10.

Верхняя картинка – потери ЦСКА, нижняя – приемы мяча, ворота «Спартака» – справа.

5. Еще одна ключевая деталь – мгновенный откат «Спартака» назад. В некоторых эпизодах ЦСКА все-таки цеплялся за мяч. Например, на 9-й минуте хозяева прошли давление через единоборство Марио и роль Облякова (о ней – ниже), а через пару минут Медина получил мяч между линиями.

Но красно-белые стремились к плотной обороне – они оперативно садились назад, практически не оставляя пространства для звезд ЦСКА. В итоге Карраскаль, Медина и Языджи теряли свободу при поиске мяча между линиями – их постоянно атаковали центральные защитники или опорники.

6. ЦСКА вышел с похожей оборонительной структурой, но играл не так агрессивно.

Во-первых, латерали не всегда и не сразу атаковали Классена и Кофрие. Похожая проблема была и с тройкой форвардов: Языджи, Медина и Карраскаль редко оказывали серьезное сопротивление защитникам плюс часто смещались в одну точку, провоцируя развороты в освобожденные ими зоны.

Во-вторых, не хватало плотности в середине: Щенников, Бийол и Дивеев не так часто приклеивались к Николсону, Бакаеву и Игнатову, а Гбамен и Мухин позволяли Мартинсу и Зобнину принимать мяч. Пассивность приводила к тому, что в некоторых эпизодах опорники разрывались между полузащитниками и инсайдами «Спартака».

В итоге «Спартак» получил чуть больше свободы на мяче. Например, в этом эпизоде хозяева трижды не помешали красно-белым, хотя численно их превосходили: сначала Джикия придержал мяч после аута, затем покатил на Мартинса (Гбамен позволил прием и пару секунд владения), после чего Кристофер вернул мяч свободному защитнику. Языджи лишь изобразил давление, поэтому Георгий спокойно забросил на Бакаева – так пришел первый полумомент «Спартака».

Атака перед пенальти – с похожей симптоматикой. ЦСКА позволил «Спартаку» разбежаться: Языджи практически не мешал Джикии, а защитники не доиграли до упора – Бийол и Щенников сначала находились вплотную к Николсону и Бакаеву. Но в момент передачи Георгий сделал несколько шагов назад, а Яка остановился.

Николсон сбросил мяч на Бакаева, Зелимхан отыгрался с Игнатовым – в этот момент свободный Николсон набрал скорость, после чего «Спартак» проник в штрафную и заработал пенальти.

7. Еще интересна роль Жиго. При розыгрышах от ворот Сэм неоднократно поднимался в опорную зону. Его рывки не привели к опасным моментам, но добавляют контекста к прессингу ЦСКА. По сути, его никто не встречал – он находился за спинами атакующей тройки, но они не опускались к нему (плюс достаточно пассивно атаковали Максименко), а Гбамен и Мухин ориентировались на Зобнина-Мартинса.

Например, в этом эпизоде он легко развернул атаку правее после редкого агрессивного и продолжительного давления ЦСКА.

Здесь он просил мяч, но Максименко не рискнул, хотя перед защитником было много пространства.

Жиго – один из главных героев дерби. Во-первых, он придал гибкость структуре при владении – возможно, в следующих турах мы увидим более явный результат от его смелости. Во-вторых, он отлично перекрыл Языджи – Юсуф был постоянно закрыт даже при рывках в глубину.

8. Несмотря на проблемы впереди, у ЦСКА был атакующий план. Он заключался в движении Облякова – Иван смещался из фланга в середину. Скорее всего, планировалось, что он создаст численное преимущество и разрушит персональный прессинг гостей. Замысел был неплохим, но армейцам не хватило исполнения.

Например, в этом эпизоде Обляков выманил на себя Чернова и доставил мяч на Карраскаля – Хорхе остался 1-в-1 против Кофрие без подстраховки, но не сумел его пройти.

В первом тайме Обляков напрямую поучаствовал в 2 ударах ЦСКА из 5: разогнал атаку с попыткой Языджи (покатил на свободного Мухина, а Максим отдал Юсуфу) и пробил после подключения Щенникова. Плюс Обляков помог заработать опасный штрафной (в февральском дерби Языджи уложил мяч почти с этой точки), найдя Карраскаля.

9. «До удаления у соперника были какие-то моменты, но не было особенной остроты», – считает Березуцкий.

В первом тайме «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Он активнее прессинговал и создал больше моментов: Акинфеев спас после ударов Жиго и Николсона, а Бакаев реализовал пенальти.

ЦСКА не хватало агрессии в прессинге и четких установок для защитников. В некоторых эпизодах они выбирали неверные решения (пример – атака перед пенальти), но нельзя сказать, что «Спартак» уже в первом тайме наиграл на разгром – в некоторых эпизодах задумка с Обляковым работала. Плюс незадолго до удаления был полумомент Языджи: Медина выманил Джикию, а Юсуф – Жиго, из-за чего сзади возникло пространство, но удар турка заблокировал Чернов.

10. После удаления ЦСКА перестроился на 4-4-1 (Обляков перешел в опорную зону, Языджи ушел направо), а Березуцкий сделал несколько замен: Зайнутдинов поменял Мухина, Заболотный – Медину.

Еще был вариант с Аланом Дзагоевым, но тренерский штаб отказался от риска: «Все мы понимаем, какой игрок Алан. Он игрок эпизода, может отдать хорошую передачу. Но когда играешь в меньшинстве, то футболисты должны давать большой объем и в атаке, и в обороне. К сожалению, такой объем Алану давать тяжело».

«Спартак» тоже немного перестроился – защитников встречали Николсон и Бакаев, а Игнатов в большинстве эпизодов играл чуть глубже.

11. Второй тайм ЦСКА провел опаснее – Алексей Березуцкий сказал, что этот отрезок матча понравился ему больше.

С одной стороны, команда дважды могла отыграться. Сначала Карраскаль качнул Классена и зарядил в штангу, а за 15 минут до конца Марио и Зайнутдинов продавили мяч в правом полуфланге, после чего Щенников едва не замкнул подачу. Команда Березуцкого сделала всего 3 точные передачи в штрафную с игры, еще 2 удара (всего было 7) оказались заблокированы.

Нехватка игрока множилась на активный «Спартак» – гости неплохо перекрывали зоны и игроков, из-за чего атаки ЦСКА практически не отличались от первого тайма.

Березуцкий пытался повлиять заменами: снял Карраскаля и Языджи (вышли Эджуке и Ушаков), выпустил Фукса на концовку в опорную зону, но после штанги Щенникова ЦСКА больше ничего не создал.

12. «Во втором тайме нам пришлось раскрыться, проходило много быстрых атак, но это элемент риска. Такое было неизбежно. А Игорь Акинфеев сыграл просто великолепно», – говорил Березуцкий.

У «Спартака» было много возможностей добить ЦСКА в контратаках. Первый топ-момент – включение Кофрие, но вратарь хозяев спас интригу.

Шамар Николсон неоднократно вбегал за спины защитникам. Нападающий поучаствовал в нескольких атаках: в начале второго тайма убрал Бийола на замахе, но после удара мяч отрикошетил в Акинфеева, открылся в штрафной после успешного прессинга Игнатова (Бакаев выкатил мяч под удар), бил из хорошей позиции за 11 минут до конца (мог катить Соболеву). Плюс была хорошая контратака с участием Рассказова: Николай убежал от Дивеева и Эджуке, но Соболев не воспользовался моментом.

13. «Спартак» сыграл один из лучших матчей при Ваноли (еще было качественно против «Динамо»). Команда подготовила прессинг и план против новых звезд ЦСКА.

Приятно удивил Джикия. Капитан «Спартака» поучаствовал в создании четырех неплохих моментов: вывел Бакаева к воротам в начале первого тайма, начал атаку перед пенальти, создал шанс для Николсона классным включением в финальную треть, забросил на Бакаева во время атаки с супермоментом Кофрие.

Удаление Гбамена лишило Березуцкого тактического простора – в полных составах было гораздо больше шансов изменить игру. Плюс Паоло Ваноли получил больше возможностей для управления дерби. Он сделал несколько замен: освежил центр поля Пруцевым и Литвиновым, перешел на 3-5-2, выпустил Соболева под борьбу в концовке встречи.

Березуцкий списал спад на физическое состояние команды: «В первую очередь, это связано с состоянием. Большое количество футболистов выбывало на три-четыре дня, кто-то – на неделю. Это сказывается на физическом состоянии. Этот месяц нельзя занести нам в актив».

Впереди интересная концовка сезона: у «Спартака» появился шанс скрасить юбилейный год, а ЦСКА понадобятся изменения, чтобы вернуться к мартовской форме.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф