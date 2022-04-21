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Ваноли победил благодаря прессингу – «Спартак» связал звезд ЦСКА. Главная неожиданность – обостряющие передачи Джикии

Шамар Николсон
Спартак Спартак
Иван Обляков Иван Обляков
Алексей Березуцкий Алексей Березуцкий
ЦСКА ЦСКА
Самюэль Жиго Самюэль Жиго
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Георгий Джикия Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев Зелимхан Бакаев
Юсуф Языджи Юсуф Языджи
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Игорь Акинфеев Игорь Акинфеев
Паоло Ваноли Паоло Ваноли
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В первом тайме ЦСКА мог зацепиться благодаря Облякову.

1. ЦСКА подошел к дерби после трех матчей без побед. Команда мощно стартовала весной, но отстала от «Динамо» на 8 очков после паузы на сборные. 

Алексей Березуцкий вернул на «Спартак» гибридные 3-4-3: Георгий Щенников при атаках становился левым защитником (при обороне был в тройке центральных), а Иван Обляков при владении уходил в середину или левый полуфланг. Еще тренерский штаб ЦСКА снова отказался от профильного центрфорварда – Антон Заболотный остался в запасе, поэтому в нападении вышел Юсуф Языджи.

2. Паоло Ваноли попал в тяжелую ситуацию: Квинси Промес травмировался в снежном дерби против «Локо» (0:1), Виктор Мозес и Наиль Умяров получили повреждения в последней игре против «Рубина» (1:1), а Даниил Хлусевич пропускал матч по решению медицинского штаба.

Проблемы в составе запустили несколько перестановок, которые наложились на изменение схемы. 

В последних играх Ваноли ставил на пару больших форвардов, но к ЦСКА команда вернулась к 3-4-3: Леон Классен дебютировал в стартовом составе (получил травму в первой игре январских сборов и больше не выходил на поле), Максимилиано Кофрие стал правым латералем, а Михаил Игнатов и Зелимхан Бакаев вышли под Шамаром Николсоном.

3. Матч разделился на несколько частей:

– отрезок до пенальти. В первые 20 минут бросалась разница в установках команд: «Спартак» более агрессивно и системно прессинговал, тогда как ЦСКА не хватало точности под давлением и подходов к воротам. Команда Паоло Ваноли провела несколько хороших атак и смотрелась сильнее;

– концовка первого тайма. ЦСКА несколько раз пробил по воротам благодаря роли Ивана Облякова, но красно-белые организовали более опасную атаку (Игорь Акинфеев справился с ударом Николсона);

– второй тайм. ЦСКА играл вдесятером и перестроился на 4-4-1. Алексей Березуцкий сделал несколько замен (выпустил Бахтиера Зайнутдинова и Антона Заболотного). Благодаря индивидуальным действиям Хорхе Карраскаля и Марио Фернандеса армейцы едва не сравняли счет, но игра могла закончиться гораздо раньше, если бы «Спартак» реализовал свои контратаки.

4. «Первый тайм, если говорить мягко, нам даже близко нельзя занести в актив. Играли очень плохо. Это худший первый тайм в этом сезоне. Мы совершали много простых ошибок в несложных ситуациях. «Спартак» прессинговал, играл высоко, потратил много сил. Но мы ошибались в простых передачах, где-то принимали неправильные решения, торопились», – объяснял Алексей Березуцкий.

Причина постоянных ошибок – установки Паоло Ваноли. «Спартак» агрессивно прессинговал по всему полю: атакующая тройка накрывала защитников и вратаря (плюс помогали латерали – Классен и Кофрие играли по Марио и Щенникову/Облякову), Мартинс и Зобнин встречали Гбамена и Мухина.

Основная задача – перекрыть Карраскаля, Языджи и Медину. После возобновления РПЛ ЦСКА улучшил атакующие показатели в 1,5-2 раза как раз благодаря новичкам – во многих матчах они мгновенно наказывали за ошибки (у Карраскаля было пространство для обводок – он один из лидеров РПЛ по удачному дриблингу, а Языджи пользовался свободными зонами).

Чтобы выключить тройку ЦСКА, «Спартак» интенсивно давил: Чернов, Жиго и Джикия включались по ним до упора. Жиго регулярно сопровождал Языджи даже на армейской трети поля, похожее исполняли Джикия и Чернов.

Особенно успешно работали фланговые ловушки – «Спартак» получал идеальные условия, когда разбирал края и перекрывал диагональные передачи, из-за чего ЦСКА часто сбивался на неудачные выносы или на пасы в борьбу.

Данные и графика – InStat

Давление, регулярная борьба и частые безадресные забросы приводили к регулярному браку в передачах вперед (агрессия «Спартака» часто группировала ЦСКА в одной зоне – получался дисбаланс, из-за чего некоторые зоны пустовали). 

В первые 20 минут команда Алексея Березуцкого 18 раз теряла мяч (почти всегда на чужой половине), 1 раз пробила по воротам (неудачная попытка Языджи с 29 метров), мало принимала мяч в чужой трети (лишь одно владение было перспективным, еще пара – больше 5-7 секунд, остальное – потери), сохранила лишь 3 длинные передачи со своей половины из 10.

Верхняя картинка – потери ЦСКА, нижняя – приемы мяча, ворота «Спартака» – справа.

5. Еще одна ключевая деталь – мгновенный откат «Спартака» назад. В некоторых эпизодах ЦСКА все-таки цеплялся за мяч. Например, на 9-й минуте хозяева прошли давление через единоборство Марио и роль Облякова (о ней – ниже), а через пару минут Медина получил мяч между линиями. 

Но красно-белые стремились к плотной обороне – они оперативно садились назад, практически не оставляя пространства для звезд ЦСКА. В итоге Карраскаль, Медина и Языджи теряли свободу при поиске мяча между линиями – их постоянно атаковали центральные защитники или опорники. 

6. ЦСКА вышел с похожей оборонительной структурой, но играл не так агрессивно. 

Во-первых, латерали не всегда и не сразу атаковали Классена и Кофрие. Похожая проблема была и с тройкой форвардов: Языджи, Медина и Карраскаль редко оказывали серьезное сопротивление защитникам плюс часто смещались в одну точку, провоцируя развороты в освобожденные ими зоны.

Во-вторых, не хватало плотности в середине: Щенников, Бийол и Дивеев не так часто приклеивались к Николсону, Бакаеву и Игнатову, а Гбамен и Мухин позволяли Мартинсу и Зобнину принимать мяч. Пассивность приводила к тому, что в некоторых эпизодах опорники разрывались между полузащитниками и инсайдами «Спартака».

В итоге «Спартак» получил чуть больше свободы на мяче. Например, в этом эпизоде хозяева трижды не помешали красно-белым, хотя численно их превосходили: сначала Джикия придержал мяч после аута, затем покатил на Мартинса (Гбамен позволил прием и пару секунд владения), после чего Кристофер вернул мяч свободному защитнику. Языджи лишь изобразил давление, поэтому Георгий спокойно забросил на Бакаева – так пришел первый полумомент «Спартака».

Атака перед пенальти – с похожей симптоматикой. ЦСКА позволил «Спартаку» разбежаться: Языджи практически не мешал Джикии, а защитники не доиграли до упора – Бийол и Щенников сначала находились вплотную к Николсону и Бакаеву. Но в момент передачи Георгий сделал несколько шагов назад, а Яка остановился. 

Николсон сбросил мяч на Бакаева, Зелимхан отыгрался с Игнатовым – в этот момент свободный Николсон набрал скорость, после чего «Спартак» проник в штрафную и заработал пенальти.

7. Еще интересна роль Жиго. При розыгрышах от ворот Сэм неоднократно поднимался в опорную зону. Его рывки не привели к опасным моментам, но добавляют контекста к прессингу ЦСКА. По сути, его никто не встречал – он находился за спинами атакующей тройки, но они не опускались к нему (плюс достаточно пассивно атаковали Максименко), а Гбамен и Мухин ориентировались на Зобнина-Мартинса.

Например, в этом эпизоде он легко развернул атаку правее после редкого агрессивного и продолжительного давления ЦСКА.

Здесь он просил мяч, но Максименко не рискнул, хотя перед защитником было много пространства.

Жиго – один из главных героев дерби. Во-первых, он придал гибкость структуре при владении – возможно, в следующих турах мы увидим более явный результат от его смелости. Во-вторых, он отлично перекрыл Языджи – Юсуф был постоянно закрыт даже при рывках в глубину.

8. Несмотря на проблемы впереди, у ЦСКА был атакующий план. Он заключался в движении Облякова – Иван смещался из фланга в середину. Скорее всего, планировалось, что он создаст численное преимущество и разрушит персональный прессинг гостей. Замысел был неплохим, но армейцам не хватило исполнения.

Например, в этом эпизоде Обляков выманил на себя Чернова и доставил мяч на Карраскаля – Хорхе остался 1-в-1 против Кофрие без подстраховки, но не сумел его пройти.

В первом тайме Обляков напрямую поучаствовал в 2 ударах ЦСКА из 5: разогнал атаку с попыткой Языджи (покатил на свободного Мухина, а Максим отдал Юсуфу) и пробил после подключения Щенникова. Плюс Обляков помог заработать опасный штрафной (в февральском дерби Языджи уложил мяч почти с этой точки), найдя Карраскаля.

9. «До удаления у соперника были какие-то моменты, но не было особенной остроты», – считает Березуцкий.

В первом тайме «Спартак» смотрелся предпочтительнее. Он активнее прессинговал и создал больше моментов: Акинфеев спас после ударов Жиго и Николсона, а Бакаев реализовал пенальти.

ЦСКА не хватало агрессии в прессинге и четких установок для защитников. В некоторых эпизодах они выбирали неверные решения (пример – атака перед пенальти), но нельзя сказать, что «Спартак» уже в первом тайме наиграл на разгром – в некоторых эпизодах задумка с Обляковым работала. Плюс незадолго до удаления был полумомент Языджи: Медина выманил Джикию, а Юсуф – Жиго, из-за чего сзади возникло пространство, но удар турка заблокировал Чернов.

10. После удаления ЦСКА перестроился на 4-4-1 (Обляков перешел в опорную зону, Языджи ушел направо), а Березуцкий сделал несколько замен: Зайнутдинов поменял Мухина, Заболотный – Медину.

Еще был вариант с Аланом Дзагоевым, но тренерский штаб отказался от риска: «Все мы понимаем, какой игрок Алан. Он игрок эпизода, может отдать хорошую передачу. Но когда играешь в меньшинстве, то футболисты должны давать большой объем и в атаке, и в обороне. К сожалению, такой объем Алану давать тяжело».

«Спартак» тоже немного перестроился – защитников встречали Николсон и Бакаев, а Игнатов в большинстве эпизодов играл чуть глубже.

11. Второй тайм ЦСКА провел опаснее – Алексей Березуцкий сказал, что этот отрезок матча понравился ему больше.

С одной стороны, команда дважды могла отыграться. Сначала Карраскаль качнул Классена и зарядил в штангу, а за 15 минут до конца Марио и Зайнутдинов продавили мяч в правом полуфланге, после чего Щенников едва не замкнул подачу. Команда Березуцкого сделала всего 3 точные передачи в штрафную с игры, еще 2 удара (всего было 7) оказались заблокированы.

Нехватка игрока множилась на активный «Спартак» – гости неплохо перекрывали зоны и игроков, из-за чего атаки ЦСКА практически не отличались от первого тайма.

Березуцкий пытался повлиять заменами: снял Карраскаля и Языджи (вышли Эджуке и Ушаков), выпустил Фукса на концовку в опорную зону, но после штанги Щенникова ЦСКА больше ничего не создал.

12. «Во втором тайме нам пришлось раскрыться, проходило много быстрых атак, но это элемент риска. Такое было неизбежно. А Игорь Акинфеев сыграл просто великолепно», – говорил Березуцкий.

У «Спартака» было много возможностей добить ЦСКА в контратаках. Первый топ-момент – включение Кофрие, но вратарь хозяев спас интригу.

Шамар Николсон неоднократно вбегал за спины защитникам. Нападающий поучаствовал в нескольких атаках: в начале второго тайма убрал Бийола на замахе, но после удара мяч отрикошетил в Акинфеева, открылся в штрафной после успешного прессинга Игнатова (Бакаев выкатил мяч под удар), бил из хорошей позиции за 11 минут до конца (мог катить Соболеву). Плюс была хорошая контратака с участием Рассказова: Николай убежал от Дивеева и Эджуке, но Соболев не воспользовался моментом.

13. «Спартак» сыграл один из лучших матчей при Ваноли (еще было качественно против «Динамо»). Команда подготовила прессинг и план против новых звезд ЦСКА.

Приятно удивил Джикия. Капитан «Спартака» поучаствовал в создании четырех неплохих моментов: вывел Бакаева к воротам в начале первого тайма, начал атаку перед пенальти, создал шанс для Николсона классным включением в финальную треть, забросил на Бакаева во время атаки с супермоментом Кофрие.

Удаление Гбамена лишило Березуцкого тактического простора – в полных составах было гораздо больше шансов изменить игру. Плюс Паоло Ваноли получил больше возможностей для управления дерби. Он сделал несколько замен: освежил центр поля Пруцевым и Литвиновым, перешел на 3-5-2, выпустил Соболева под борьбу в концовке встречи.

Березуцкий списал спад на физическое состояние команды: «В первую очередь, это связано с состоянием. Большое количество футболистов выбывало на три-четыре дня, кто-то – на неделю. Это сказывается на физическом состоянии. Этот месяц нельзя занести нам в актив».

Впереди интересная концовка сезона: у «Спартака» появился шанс скрасить юбилейный год, а ЦСКА понадобятся изменения, чтобы вернуться к мартовской форме.

ЦСКА – Спартак 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
20 апреля, 19.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 21, пенальти Бакаев.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Щенников, Дивеев, Бийол, Обляков (Фукс, 82), Гбамен, Мухин (Зайнутдинов, 46), Медина (Заболотный, 46), Карраскаль (Ушаков, 74), Языджи (Эджуке, 74).
СпартакМаксименко, Кофрие, Джикия, Жиго, Чернов, Классен (Денисов, 87), Зобнин (Литвинов, 64), Мартинс Перейра, Бакаев (Пруцев, 64), Игнатов (Соболев, 80), Николсон (Рассказов, 86).
Предупреждения:
Карраскаль (24), Бакаев (32), Гбамен (36), Мухин (37), Мартинс Перейра (43), Кофрие (45), Заболотный (68), Николсон (78), Щенников (78), Соболев (87), Фукс (90), Жиго (90), Максименко (90).
Удаление:
Гбамен (45).

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Александр Вильф

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