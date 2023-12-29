Булыкин: «В «Зенит» бразильцы едут пачками. Может, в «Спартак» тоже приедут 11 португальцев»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о назначении нового руководителя селекционного департамента «Спартака», которым стал португальский специалист Жоаким Пинту, а также о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора красно-белых.

«Видать, «Спартак» хочет приглашать игроков из Европы, если подписали таких селекционеров. Вряд ли они знают российский рынок и вряд ли будут смотреть на него. Не знаю, кто их пригласил, но, наверное, для этого есть какие-то свои цели. Но то, что люди хотя бы разбираются в футболе — это уже большой плюс. У нас некоторые селекционеры даже в футболе не разбираются.

Что касается качественных легионеров, то в «Зенит» бразильцы пачками едут. Я, правда, не знаю для чего. Но, похоже, это кому-то нужно. Может, теперь в «Спартак» приедут 11 португальцев. Вот и будет у нас чемпионат иностранцев. Может, ещё какая-то команда выберет себе страну африканскую», — сказал Булыкин.