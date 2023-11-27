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Инсайдер рассказал, кто решит судьбу Абаскаля. В клубе ждут нового спортивного директора

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Позиции тренера не под угрозой.

Инсайдер Иван Карпов рассказал, кто решит судьбу действующего рулевого столичного «Спартака» Гильермо Абаскаля. Это новый спортивный директор «красно-белых», который может появиться в команде уже в этом декабре или в грядущем январе. «Это будет зависеть от мнения об этом будущего спортивного директора клуба. Ему придется защищать свой выбор перед советом директоров», − говорит Карпов. Прямо сейчас, судя по слухам, на пост спортдира «Спартака» претендуют Хавьер Рибалта, некогда занимавший такой пост в «Зените» и Томаш Амарал – ведущий скаут лиссабонской «Бенфики».

Как стало известно изданию «Евро-Футбол.Ру», если Рибалта подпишет трудовой договор со столичным клубом, то не будет просить уволить Гильермо Абаскаля.

Источник: Euro-Football

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