Губерниев считает, что Каррера будет кандидатом на пост главного тренера «Спартака»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

ЦСКА упустил победу над «Спартаком» в столичном дерби в рамках 11-го тура чемпионата России. Матч прошел на «Открытие Банк Арене» и завершился со счетом 2:2.

«Я не думаю, что руководство «Спартака» полагает, что Абаскаль изжил себя. Он продолжит работать, но мы не видим просвета. Такое ощущение, что тренер не знает команду, не знает, как ставить игру. Абаскаль находится в тупике, и вместе с ним в тупике находятся болельщики и клуб.

По большому счету, он ничего не смог. Команда играет средне, с такой игрой и тренером они не смогут сражаться за медали, и тем более за чемпионство. Карпин или Черчесов? Жалко, что Мостовой согласно лицензии может работать только помощником, он был бы оптимальным вариантом. «Спартаку» нужен царь!

Мне кажется, третий кандидат — Каррера. Я не удивлюсь, если будет по итогу три варианта: Карпин, Черчесов и Каррера. Абаскаль не доработает сезон, потому что пациент скорее мёртв, чем жив. Не вижу у него перспектив. У «красно-белых» есть путеводная звезда: это казанский «Рубин» в бытность работы Леонида Слуцкого. Когда у них не получалось, а они цеплялись и свалились в Первую лигу», — сказал Губерниев.

«Спартак» и ЦСКА набрали по 17 очков и расположились на шестой и седьмой строчках в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Александр Мостовой заявил, что ему хочется узнать у Гильермо Абаскаля, почему «Спартак» выглядел так слабо в матче с ЦСКА, а Евгений Алдонин отметил, что «Спартак» безобразно сыграл в защите, а ЦСКА мог выиграть в дерби.

Источник: metaratings.ru