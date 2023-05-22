Спартак ТВ
Блог

Александр Жуков: «Такое поведение Соболева не в традициях «Спартака»

Клубы Клубы
премьер-лига Россия премьер-лига Россия
Спартак Спартак
Александр Жуков Александр Жуков
Александр Соболев Александр Соболев
Футбол Футбол

Не оценил действия форварда.

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о победном матче «красно-белых» в 28-м туре РПЛ против ЦСКА. «Обоюдоострая игра, принципиальная встреча. Для «Спартака» это был последний шанс побороться за второе место в чемпионате. Поведение Соболева? Настоящие спортсмены себя так не ведут, это неспортивный поступок. Не первый раз уже он подводит команду, такое поведение вообще не в традициях «Спартака». Фёдор Черенков или Сергей Родионов никогда бы не позволили себе такого поступка. К сожалению, Соболев себя так повёл. Он заслуживает дисквалификацию и клуб должен его наказать. Пенальти в конце? Трудно сказать, трактовки моментов очень тонкие. Было два момента, в одном поставил, в другом – не поставил пенальти. Не могу сказать, что мне понравилось качество игры. У «красно-белых» был боевой настрой на игру, за счёт этого и победили», – сказал Жуков. «Спартак» победил ЦСКА со счетом 2:1. На гол Хесуса Медины «красно-белые» ответил дублем Квинси Промеса. Голландец не реализовал пенальти в конце матча, но добил мяч в сетку после сэйва Игоря Акинфеева.

Источник: metaratings.ru

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
согласен, будем воспитывать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Межаков
Без эмоций и азарта не бывает побед...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий