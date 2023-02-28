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Румынский арбитр Хацеган оценил решения Мешкова в игре «Спартака» против «Урала»

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Оценил работу российского коллеги Мешкова.

Один из самых авторитетных румынских арбитров Овидиу Хацеган высказал своё мнение по поводу спорных судейских моментов в матче «Спартак» − «Урал» (2:2).

− Я отправлю сейчас несколько видеофрагментов с сегодняшнего матча и хотелось бы услышать экспертное мнение, как независимого судьи. Вот первый фрагмент (пенальти в ворота «Спартака» за нарушение Алексиса Дуарте на Алексее Каштанове – прим. авт.) Что здесь было?

− Явное нарушение правил со стороны защитника.

− Есть разные мнения по этому поводу. Те, кто болеет за «Спартак» или как-то связан с ним, говорят, что нарушения правил не было, нападающий «Урала» не доставал до мяча, поэтому пенальти тут ошибочный. Те, кто против «Спартака», говорят, что тут был не только пенальти, но и фол последней надежды, поэтому помимо пенальти судье надо было еще и удалять защитника. Кто прав на самом деле? Был тут пенальти или нет? Должен ли был рефери удалять игрока «Спартака»?

− Мое мнение, что пенальти был и судья прав. Нарушение правил очевидное, потому что защитник мешает нападающему добраться до мяча и пробить. Насчет удаления – я бы тоже не показал красную карточку в этом моменте. Мяч летел очень быстро после прострела, и не факт, что нападающий попал бы по нему или забил. Вратарь тоже был рядом и мог сыграть в том эпизоде. Я бы поступил точно так же – назначил пенальти, но без удаления для защитника.

− Отправляю второй эпизод (незасчитаный гол Соболева – прим. авт.) Почему судья тут отменил взятие ворот?

- Сложно сказать. Возможно, он подумал, что было нарушение правил со стороны атакующего футболиста, который столкнулся с вратарем.

− Но мы же видим, что вратарь столкнулся со своим защитником?

− Да, но в динамике эпизода этого могло быть не видно. Судье показалось, что было нарушение, и он сразу остановил игру свистком.

− Но ведь потом был просмотр ВАР. На видео все же видно, что гол был чистый. Почему его не засчитали после просмотра ВАР?

− Возможно, они смотрели, был ли изначально офсайд во время подачи или нет. Но судья заранее остановил игру и свистнул нарушение правил. Если свисток был, то ВАР по судейскому регламенту не имеет права рассматривать дальше такие моменты, а мяч просто переходит к другой команде.

− Но это же получается какой-то абсурд. Зачем тогда нужен ВАР, если он не может помочь рефери избежать таких грубых ошибок?

− Такие правила. Судья свистнул, футболисты обороняющейся команды перестали защищаться, а атакующая команда забила гол, когда рефери сам же остановил игру. ВАР не имеет права влиять на такие эпизоды, потому что есть главный арбитр. Он принимает ключевые первостепенные решения, а не те, кто сидит перед мониторами.

Источник: euro-football.ru

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