Сборная Дании отказалась от роста призовых ради женщин. Почему?

Ярослав Сусов разобрался.

Перед Евро-2024 датские футболисты очень нетипично поступили с призовыми. Нет, они не стали делить деньги перед первым матчем, не ругались из-за спонсоров и поставщиков или сумм контрактов.

Датчане добровольно отказались от дополнительных денег, чтобы увеличить бонусы и зарплаты женских и молодежных команд.

Почему это важно и что это значит?

Женский футбол много лет бьется за равную оплату с мужским (успешно – в США и Канаде). ЧМ-2023 – новый толчок для дискуссии

Равная оплата в мужском и женском футболе – вечная тема для спора.

Особенно сильно поджег дискуссию женский чемпионат мира-2023. Женские сборные США и Канады, которые выступают на ЧМ лучше мужских, требовали повышения призовых, ФИФА и лично Джанни Инфантино вытряхивали деньги на телетрансляции у вещателей и ставили ультиматумы – были даже готовы не показывать ЧМ в топ-странах, пока не будет достойных предложений. После ультиматумов из Швейцарии кое-как договорились.

Чемпионат мира-2023 везде показали, он стал самым посещаемым в истории (в среднем – 30 911 зрителей), побил рекорды телепросмотра: в Колумбии первый матч сборной на ЧМ-2023 уступил только финалу ЧМ-2022, в Новой Зеландии ЧМ-2023 – пиковый турнир по популярности за 20 лет, в остальных странах – как минимум рекорды в истории трансляций женского футбола.

Раз женский ЧМ может получать соизмеримую аудиторию (не везде, но в некоторых странах – точно да), значит, и зарплаты не должны отличаться так сильно? В конце 2023-го об этом заговорил главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт – правда, сделав акцент, что все-таки зарплаты должны зависеть от доходов команд. Босс английской футбольной ассоциации заявил, что равная оплата – довольно долгосрочная цель.

В Северной Ирландии цели достигли быстрее. В сентябре мужской и женской сборным просто установили равные бонусы по итогам матчей. Без обсуждений.

В Шотландии вопрос равной оплаты женской и мужской командам чуть не дошел до суда. Капитан женской сборной Шотландии Рэйчел Кори подала заявление еще в декабре 2022-го. но прямо в день начала слушаний в сентябре 2023-го отозвала иск к федерации футбола. Детали не разглашаются, но федерация и футболистки, похоже, договорились об улучшении условий.

Почти то же самое – в Словении. Там футболистки написали письмо руководству федерации с угрозой бойкотировать вызовы в сборную, пока зарплаты не уравняют с мужской командой. И тоже добились своего.

В Дании решили не доводить до исков и разбирательств. И сделали все централизованно.

Дания пошла на компромиссы из-за условий контракта с Hummel. Эта компания поддерживала сборную Тибета и права рабочих в Катаре и ввела ежегодные отчеты кармы

В ноябре 2023-го Дания продлила контракт с техническим спонсором, крупнейшим местным производителем одежды Hummel (еще одевает «Эвертон», «Кельн», «Вердер», «Реал Бетис», «Саутгемптон», топовые датские клубы и команды из вторых лиг Англии, Германии, Испании и Франции).

Hummel известен не только как довольно крупный европейский экипировщик, но и как одна из самых социально активных компаний Европы. Босс Hummel Кристиан Стадил, перезапустивший компанию в 1999-м, – фанат буддийской философии.

С начала нулевых Hummel шил форму для сборной Тибета, Стадил ввел ежегодные отчеты «кармы» о полезных делах и сам написал книгу «Карма компании».

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Потом Hummel вышел на китайский рынок – и помощь Тибету закончилась.

Дальше экипировщик шил форму для сборной Сьерра-Леоне (в 2006-м вышел фильм «Кровавый Алмаз» с Леонардо Ди Каприо про гражданскую войну в стране, в 2008-м сборной пришли деньги от Hummel), в десятых – для Афганистана (поддерживали женский футбол и устраивали матчи против сборной солдат НАТО).

В 2022-м Hummel – автор черной формы сборной Дании на ЧМ-2022.

Датчане сократили контакты с Катаром: не отправляли официальные делегации и семьи игроков, чтобы не поддерживать туризмом экономику, связанную с системой Кафала, в которой у мигрантов отбирали паспорта.

На основных комплектах от Hummel почти не было видно логотипов, третью форму на ЧМ вообще сделали траурно-черной, а четвертую (ее запретила ФИФА) – с надписью «Права человека для всех».

В 2023-м Hummel подписал контракт с федерацией футбола Дании с важным условием: деньги от спонсора должны распределяться поровну между женской и мужской командами.

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Датская федерация футбола была не против. Только мужская сборная приносит больше дохода из других источников.

«Федерация футбола в начале переговоров сообщила, что деньги на равную оплату женской и мужской команд должны поступить от мужской команды, – объяснил президент датского профсоюза футболистов Сахл Хансен. – Все были расстроены. Женской команде было неудобно, что для них придется отнять деньги у мужчин.

Мы не хотели даже разговаривать с федерацией, если единственный шанс дать деньги женщинам – просто отнять их у мужчин».

Федерация и профсоюз нашли другой выход. У мужской сборной не отнимали призовые, как планировалось ранее. Их просто не стали увеличивать. А выросшие доходы перенаправили всем остальным.

Получилось так:

Доходы мужской сборной с 2024 года не вырастут;

Теперь футболистки и футболисты будут получать одинаковое базовое вознаграждение за выступление за сборную (премии и бонусы не в счет);

Страховка мужской сборной понизится на 15%, а женской повысится на 50%, молодежной – тоже +40%;

Мужская сборная и федерация теперь поровну вкладываются в фонд развития. Если женская сборная попадет на Евро или ЧМ, сборная и федерация скинутся по миллиону датских крон (135 тысяч евро) на улучшение инфраструктуры и условий.

Такой вариант понравился инициативной группе: Кристиану Эриксену, Пьеру-Эмилю Хейбьергу, Томасу Дилэйни, Касперу Шмейхелю, Симону Кьеру и Андреасу Кристенсену.

Так что после Евро-2024 футбол в Дании уже не будет прежним.

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Фото: Gettyimages /Jenny Evans / Stringer, Clive Mason / Staff, Maja Hitij / Staff