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«И я бойкотировал. Но без «Спартака» не могу». Атмосфера топ-матча, где Клаудиньо троллил московских фанатов

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Зенит Зенит
Форзарезор Форзарезор
Вендел Вендел
Клаудиньо Клаудиньо
Сергей Карасев Сергей Карасев
Александр Медведев Александр Медведев
Fan ID Fan ID
Футбол Футбол

Репортаж Ярослава Сусова.

Самый посещаемый матч сезона и второй в эпоху Fan ID – в нескольких сценах.

Из-за ливня и Fan ID страдали многие. Даже босс «Зенита»

Москву в воскресенье затопило. Тропический ливень на игру может и не повлиял, но многим болельщикам день испортил.

Как раз из-за дождя Александр Медведев так жестко упал на поле, а тысячи людей добирались на стадион с проблемами. 

Это самый посещаемый матч на спартаковской арене с Fan ID – 33 844 зрителя. Рекорд сезона и вообще второй результат в РПЛ с системой идентификации, больше собирал только майский «Зенит» – «Спартак» (на 10 тысяч больше).

Трудно было даже выбраться из метро.

Некоторых болельщиков не пускали на эсклаторы. Объясняли, что наверху толпа, что многие не хотят выходить со станции и мокнуть. Людей просили развернуться и идти на другой выход – к гостевому сектору.

Чтобы пробраться к арене, из подручного строили мосты: вот так опрокинули металлический забор, шли по краешку, пытались чуть меньше промочить ноги.

А потом попадали в новую очередь – уже перед стадионом.

Очевидно, Fan ID мешает заходить быстро. На ЦСКА – «Зенит», например, висла электроника: люди смотрели футбол на телефонах и не могли зайти до 20-й минуты, хотя было меньше 10 тысяч человек. Тут в три раза больше народу, очереди до получаса – последние болельщики забегали на арену в середине первого тайма.

В последней партии – Артемий Плетнев, блогер Forzorezor, он же Форзяр (так его называют в медиафутбольном коммьюнити). Еще в 15:00 он начинал матч за «Чисто Питер» в стыках за четвертый сезон Медиалиги, там получил травму и вскоре прихрамывал уже у другого стадиона:

«Пришел на «Спартак» – «Зенит», потому что это матч тура, нашли с батей два билета, решили сходить как в старые добрые времена. Он же меня на «Петровский» водил. Отец уже на стадионе, а я опоздал, поэтому в очередь не попал.

Рад, что 33 тысячи на трибунах. Чем больше народу, тем лучше. Fan ID я просто пошел и оформил, мне вообще наплевать было. Было бы странно, если бы сказал: «Ого, 10 тысяч на матче «Спартак» – «Зенит! Вау!» Мы в Казани [на матче «Амкал» – 2Drots в полуфинале третьего сезона Медиалиги] больше собирали».

Атмосфера – как до ковида. Вот только фан-сектор пустой

Пока одни болельщики стояли в очередях на вход, другие – сохли после дождя вокруг стадиона. Матч «Спартака» с «Зенитом» как главную игру тура дополнили мощной прогрммой вокруг: Jukebox Trio, «Биртман» и «Градусы» на сцене, тематические стенды с трофеями, много вариантов ударить по мячу и получить приз.

Конечно, мерить успех в посещаемости нужно не этим, а самим статусом матча: «Градусам» за полчаса до матча подпевали максимум несколько сотен, пришли явно не на них, а на сам футбол.

Фанатский бойкот никуда не делся, но любовь к своей команде все чаще побеждает. Болельщик «Спартака» Максим (попросил не публиковать фотографию) как раз бойкотировал матчи, но теперь пришел на стадион.

«Я против Fan ID, – рассказал Максим Sports.ru. – Я абсолютно поддерживаю фанатов, они должны зажигать, орать, кричать, огонь должен гореть, файеры и это все. Без них это уже не футбол, а что-то камерное, как в в театре. Но я олдскульный, не активный фанат, хожу на центр. Я старенький, мне можно. А Fan ID нужно отменить, должны отменить – хоть я в это и не верю.

Считаю, что бойкотировать надо и дальше. Правда, это не работает, к сожалению. Я тоже бойкотировал в прошлом году, не ходил. А потом… Ну не могу я без «Спартака», без драйва, без стадиона, моего второго дома. Если бы я был активным, не пришел бы. Вот, у меня дети, например, бойкотируют и не ходят».

Стадион «Спартака» наконец напоминает доковидные времена. Почти все места, куда продают билеты, заняты (на фанатскую трибуну не попасть). Во время клубного гимна все мерцает шарфиками, игроков «Зенита» освистывают, гол – большой всплеск.

Все почти как раньше. Только фан-сектор пустой.

Кстати, в конце первого тайма туда вдруг прорвались двое.

Парни тихонько зашли, сели на пустую трибуну, сделали несколько селфи и даже позаряжали. А дальше – драма в трех кадрах.

К фанатам подошли стюарды, сказали что-то строгое.

Через две минуты герои эпизода уже стояли в подтрибунке.

Никто не ходит – значит никого и быть не должно.

Игроки «Зенита» зажигали: Клаудиньо слал поцелуи трибуне «Спартака», Кассьерра сверкал кубиками

«Зениту» в гостях у «Спартака» было комфортно.

Особенно Венделу. Бразилец пропустил предсезонку, не хотел играть в России и вернулся с лишним весом. Но тут выглядет стройным и заряженным.

Он сделал победу дублем и светился после игры: «Очень счастлив своим голам, победе над «Спартаком». В прошлом сезоне я немало забил, голов восемь. Надеюсь, в новом получится еще больше».

Когда бразилец забил первый, прибежал к оператору клубного ТВ: крикнул Russia! и отправил воздушный поцелуй. Видимо, теперь снова к России с любовью.

Перед пенальти, с которого «Спартак» отыграл один мяч и вернул интригу, главный судья Сергей Карасев собирался назначить штрафной в ворота «Спартака», но с помощью ВАР исправил ошибку. Правда, совершил свою забавную: отошел от монитора и показал не на ту точку. Протянул руку в сторону спартаковских – перепутал.

Скамейка «Спартака» посмеялась, судья исправился, Александр Соболев забил – но на исход это не повлияло.

«Зенит» не стеснялся потягивать время. Клаудиньо так долго готовил угловой, что болельщики «Спартак» стали громко свистеть – и только раззадорили бразильца. Он сделал вид, что вот-вот подаст – и снова остался на месте. Посмотрел прямо на трибуну «Спартака» со странным обожанием: подмигнул болельщикам, отправил едва заметный воздушный поцелуй. И ухмыльнулся.

В концовке Матео Кассьерра добавил третий мяч – и отпраздновал в стиле Марио Балотелли. Снял футболку и показывал в камеру шесть кубиков темнокожего пресса.

Потом то же самое сделали и Клаудиньо с Барриосом – они без маек шли к болельщикам праздновать победу.

Клаудиньо уходил последним. И даже пошел общаться с болельщиками на центральной трибуне. Ребята, с которыми он болтал, носили футболки с надписью Le ##### total – латиницей было слово, созвучное с «купец». 

До бразильца и тут добрались болельщики «Спартака»: один мужчина в красно-белом подозвал Клаудиньо и показал ныряющие жесты. Зенитовец ответил на русском: «Три – один, блин».

Самый жесткий панч был от женщины в красно-белой футболке, шарфе и кепке. Она даже не назвала бразильца по имени, просто сказала: «Эй, клоун!»

И добавила: «Смеется тот, кто смеется последним».

Справедливо – пока, правда, у «Спартака» поводы только злиться, а «Зенит» уже выше в таблице.

«Зенит» обыграл «Спартак» – 3:1! Москвичи страдают без побед почти 6 лет🔥

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

1 комментарий

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Nick Crosier
А тишина то на спортсе какая. Слова даже сказатть радикальные кб не находят. Даже пенальти в ворота Зенита поставили. А опять Зенит,которого Спартак вроде как должен был проглотить не кашлянув,3шку Спартаку закидывает. Семак который не тренер,и делает всюду Уфу заменами забивает 3й гол. И Васильева,воспитанника при 1-2 выпускает.
Одна зацепка желтую рано дал судья, но вот беда-никаких ошибок и убийства Спартака. И Заремы не слышно. И жизнь у Джикии продолжается,другие команды говорит есть,кого можем обыграть. А Зенит видимо это там,на небосводе. Вот 5 тур и все встает на свои места.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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