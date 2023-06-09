9 комментариев

Подсчитали «эффект Месси».

«Футбол в США разделится на до и после Месси», – сказал владелец «Интер Майами» Хорхе Мас.

Преувеличение это или реальность?

Лео до сих пор не сыграл ни одного матча в МЛС (только в Кубке лиг, турнире между командами МЛС и чемпионата Мексики), но уже повлиял на североамериканский футбол. И дело не в 3,5 миллиардах просмотров его презентации (так сказал Бекхэм, но явно ошибся с цифрами).

За Месси в МЛС приходят игроки – например, Жорди Альба и Серхио Бускетс, о переходе в лигу задумался Гризманн. На матчи «Интер Майами» в МЛС уже почти не купить билеты, у «Интер Майами» и МЛС растут подписчики в соцсетях и покупатели трансляций.

Может, слова Хорхе Маса слишком амбициозны (МЛС хочет быть главной лигой мира, но пока далеко от топ-5 и, похоже, уступает Саудовской Аравии), но из-за Месси соккер и правда теперь трудно игнорировать.

Ниже – несколько подтверждений.

Эффект 1. В соцсетях «Интер» пятый клуб по популярности в США (выше только НБА) и 11-й среди футбольных в мире

Самое очевидное влияние Месси – подписчики на разных платформах. Выросли не только соцсети «Интер Майами» (они взлетели!), но и МЛС, и Дэвида Бекхэма.

На совладельца «Интера» за июль 2023 года подписались 1,4 миллиона человек (обычно не больше миллиона в месяц).

Помогло и будущим соперникам. Обычно «Крус Асуль» получает по 4-8 тысяч подписчиков в месяц, в июле 2023-го – 12 тысяч, конкретно в день матча против «Интер Майами» – плюс три тысячи человек.

На «Атланту Юнайтед» в месяц подписывается около тысячи человек, но в июне и июле 2023-го – по 5 тысяч, в день матча против Месси +1,5к.

А вот инстаграм «ПСЖ» упал с 71 до 67 миллионов подписчиков – антиэффект Месси после его ухода. Падение остановилось только 4 августа (первый раз в плюсе за лето).

Кажется, все эти люди перешли за океан.

Наибольший эффект от приезда Месси получил, конечно, его новый клуб. В мае у «Интера» был миллион подписчиков (второе место в МЛС после «Лос-Анджелес Гэлакси»).

Сразу после первых новостей о переходе Лео аудитория аккаунта выросла в три раза. А в середине июня, когда переход подтвердился, инстаграм пробил 8 миллионов.

А после презентации Лео в июле у клуба было уже почти 10 миллионов подписчиков.

После первого матча – 12 миллионов, после второго – почти 13.

Теперь «Интер Майами» – один из самых популярных клубов в США. Он с отрывом первый в МЛС, набирает больше подписчиков, чем любой клуб МЛБ и НФЛ (самый популярный спорт внутри США) и больше почти всех клубов НБА.

«Интер Майами» в США уступает только «Кливленд Кавальерс» (16 млн), «Лос-Анджелес Лейкерс» (23 млн) и «Голден Стэйт Уорриорз» (31,1 млн).

Такой стремительный рост поднял «Интер» и в футбольном сегменте – 18-е место по аудитории в инстаграме.

До прихода Месси клуб был на уровне «Лацио», «Брайтона», «Валенсии», «Трабзонспора» и «Крус Асуль», а сейчас обошел миланский «Интер», «Фенербахче» и «Коринтианс».

Каждый день на «Интер Майами» подписывается минимум 60 тысяч человек. Выше темп только у «Реала» (в среднем – 80 тысяч подписчиков в день за последний месяц). Если скорость сохранится, то через полгода на «Интер Майами» подпишется еще 11 миллионов человек (23 млн всего), и клуб Бекхэма станет 11-м по популярности в мире после «Арсенала», обойдет «Боруссию», «Фламенго», «Аль-Наср» и «Атлетико».

Эффект 2. Доходы «Интер Майами» тоже взлетают – билеты подорожали в 5 раз, контракты со спонсорами – в три

Рост аудитории тут же открыл денежный кран.

По оценке Sportico, средний клуб МЛС зарабатывает 57 миллионов долларов в год (в НХЛ – 187 млн, НБА – 303, МЛБ – 313, НФЛ – 545). «Интер Майами» не лидер даже в МЛС. В сезоне-2022 клуб заработал 56 миллионов.

Хорхе Мас после перехода Месси ожидает рост годового дохода в два раза и прогнозирует, что стоимость клуба пробьет миллиард долларов (по данным Sportico на 2022 год, средняя команда МЛС стоит 582 млн долларов, дороже всего «Лос-Анджелес» – 900 миллионов).

Любопытно, что даже при удвоении доходов «Интер» не станет прибыльнее. Даже если Месси принесет 57 миллионов долларов, то только окупит свою зарплату (50-60 млн в год).

И все же, за счет чего такой рост?

Как минимум из-за матчдэй-доходов. По оценке TicketiQ средняя стоимость билетов на матчи «Интер Майами» выросла с 152 до 850 долларов (на 558%). Но их все еще можно купить. Самый дешевый билет на матч МЛС с участием Месси стоит 166 долларов (почти 16 тысяч рублей) – угловой сектор стадиона Майами на игре «Интера» и» «Торонто» 20 сентября.

Вырастут и продажи мерча с Месси. Старший директор adidas Soccer в Северной Америке (adidas одевает всю МЛС, Месси – пожизненный амбассадор компании) Тор Саутард сказал 20 июля, что спрос на футболки Месси невероятный, продажи бьют рекорды, а в офлайн-магазинах их не найти.

Но главное – спонсорский потенциал. Благодаря Месси коммерческие доходы «Интера» могут вырасти в несколько раз (так было и у «ПСЖ»).

После прихода Лео «Интер»уже обновил спонсора на рукаве – теперь это швейцарская логистическая компания Fracht Group. Сумма сделки не сообщается, но она примерно в три раза больше, чем предыдущее с блокчейн-платформой XMANNA

Эффект 3. Месси влияет на доходы всей лиги. Благодаря нему аутсайдер «Чикаго Файр» установит рекорд лиги по матчдэй-доходам – 10 млн долларов за матч

На Месси зарабатывает не только «Интер Майами», а все клубы, которые против него играют.

Для «Цинциннати» традиционно главный матч сезона – против «Коламбус Крю» (его называют «Дерби Огайо» или «Дерби настоящего ада»). Билеты раскупаются за несколько дней (17 000 – абонементы, остальные 8 тысяч уходят в продажу). Но на домашнюю игру против «Интера» все места по доступной цене распродали за день. Остались билеты дороже 382 долларов.

Попасть на выездной матч против «Орландо» можно за 334 долларов, против «Нью-Йорк Ред Буллз» в Нью-Йорке – за 502 доллара, на «Лос-Анджелес» в Лос-Анджелесе – цены от 663 долларов.

Но больше всех на Месси (ну, кроме «Интер Майами») заработает «Чикаго Файр», одна из беднейших команд лиги и один из стабильных аутсайдеров (хотя в этом сезоне идет в середине Восточной конференции).

«Чикаго Файр» принимает «Интер Майами» на стадионе «Солджер Филд» (обычно на нем играет команда НФЛ «Чикаго Беарз), который вмещает 60 тысяч человек (правда, на МЛС верхний ярус закрыт, потому что стадион не заполняется). На матчи «Чикаго» в среднем приходит около 12 тысяч, на Месси 4 октября ждут полный стадион – уже продали 40 тысяч билетов. Из них 8000 – 7 июня, в день первых слухов о Месси в Майами и еще 10 000 через 10 часов после официального анонса.

Источники The Athletic сообщают, что «Чикаго Файр» может заработать на этом матче от 7 до 10 миллионов долларов. Это больше, чем за все остальные игры сезона вместе взятые – рекорд лиги по матчдэй-выручке за одно событие!.

Благодаря Месси доходы повысятся не только у «Интера» и его соперников (в МЛС не все играют друг с другом два круга как в РПЛ), но и у остальных.

Причина в необычной системе распределения матчдэй-доходов. Все клубы МЛС принадлежат лиге (а доли в лиге – владельцам клубов), финансы централизованы. Лига заботится о доходах всех клубов, поэтому каждый должен отдавать 10% дохода от матчдэй за первые 30 тысяч билетов. А если на матч приходит больше 30 тысяч человек, то делиться нужно третью всех сверхдоходов от посещаемости. Так что «Чикаго Файр» отдаст несколько миллионов долларов за матча против Месси для перераспределения в лигу.

Месси повлиял еще на одну важную статью дохода МЛС. Лео поделилися в сторис (у него 481 миллион подписчиков) ссылкой на абонемент на трансляции МЛС. По данным Sports Business Journal, приход Месси и шеринг в соцсетях принес лиге почти 300 тысяч платных подписок: было около 700 тысяч, стал почти миллион.

Пока основной эффект Месси – подписки, лайки и продажи билетов и трансляций.

Но точно будет и другой. И это не победы «Интер Майами» – команда Херардо Мартино последняя в Восточной конференции и вряд ли доберется даже до плей-офф.

«Он рассматривает [«Интер Майами»] как проект, как наследие, и я не думаю, что многие игроки смотрят на ситуацию в подобном ключе, – передает мысли Месси Дэвид Бекхэм. – Лео видит, что может не только изменить образ футбола в этой стране, он может вдохновить следующее поколение. И нет лучшего способа сделать это, чем выйти на наше поле в Майами и заставить всех детей говорить о нем, смотреть и учиться.

Он также стремится к тому, чтобы сделать футбол в США лучше. О Лео говорит не только весь Майами, но и вся Америка, весь мир».

Но этот эффект можно будет подсчитать только через много лет.

Фото: Gettyimages.ru/Mike Ehrmann, Logan Riely, Hector Vivas