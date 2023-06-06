9 комментариев

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Спартаковское единение на медиафутболе. Романцев заплакал, Соболев и Джикия заряжали с фанами, Зиеш примерил футболку

Спартак Спартак
Майк Крапивников
Светлана Думич
Хаким Зиеш Хаким Зиеш
Winline Медиалига Winline Медиалига
Бей Беги Бей Беги
Георгий Джикия Георгий Джикия
Народная Команда Народная Команда
Александр Соболев Александр Соболев
Квинси Промес Квинси Промес
Fan ID Fan ID
Олег Романцев Олег Романцев
Открытие Банк Арена Открытие Банк Арена
Юрий Гаврилов Юрий Гаврилов
Футбол Футбол

Репортаж Ярослава Сусова с матча «Народная Команда» – «Бей Беги». 

Матч «Народная Команда» – «Бей Беги» не просто какая-то игра Медиалиги. Да, это не главное дерби медиафутбола «Амкал» – 2Drots (их все знают как минимум из-за Кубка России), но собирает зрителей оно не меньше.

Все потому что обе команды тесно связаны со «Спартаком». 

Что это за матч и команды? 

Если вы разбираетесь в медиафутболе, то можете переходить к следующему пункту. Тут мы расскажем уже известные факты про «Народную команду» и «Бей Беги».

«Народная команда» и «Бей Беги» – это первое в медиафутболе братское дерби. Только мы привыкли, что братское дерби – это матч дружественных или соседних команд, которые не враждуют. Например, «Динамо» – ЦСКА или «Спартак» – «Торпедо».

Здесь братское дерби вокруг одной команды – «Спартака».

«Народная команда» – это натурально медиафутбольная версия «Спартака». Команду создали болельщики Владислав Мак и Сергей Кучер, один из них ведет канал «Дневник фаната» (там атмосфера спартаковских трибун, видео с выездов, песни и заряды). 

В команду берут только болельщиков, воспитанников, сотрудников или бывших игроков «Спартака». За «Народную команду» играют Роман Шишкин, Никита Баженов, Александр Прудников и Владислав Рыжков. 

Играют в старой форме «Спартака»: просто без ромбика на груди, а с надписью «Народная команда». На матчи приходят ультрас красно-белых, которые перестали ходить на стадион из-за Fan ID.

«Бей Беги» не так плотно связана со «Спартаком». Единственный бывший спартаковец – Андрей Ещенко. Еще в составе, например, Ника Пилиев, выходивший за ЦСКА.

Но привязка к красно-белым все равно есть. Боссы – Георгий Джикия и Александр Соболев, они ходят на матчи и заявлены за команду. Плюс зимой «Бей Беги» дозаявили Квинси Промеса.

Романцев будет показывать видео с матча Юрию Гаврилову в больнице: «Я вернулся в свои лучшие годы»

Перед игрой на «Открытие Банк Арене» было много интриг. Решалось, кто будет играть в плей-офф.

«Народная команда» обеспечила выход, а вот «Бей Беги» нужна была только победа.

«Народная команда» позвала на матч игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Алексея Мелешина, а на скамейку «Бей Беги» пришли Джикия и Соболев.

Джикию и Соболева ждали в составе, но после поражения в 30 туре РПЛ от «Крыльев Советов» Гильермо Абаскаль запретил футболистам играть где-то еще. Нападающий «Спартака» и босс «Бей Беги» сильно переживал, но никаких жестов не показывал.

И главное внимание было не к нему, а к скамейке «Народной Команды».

Там был Олег Романцев. Легендарный тренер надел бордовую куртку с эмблемой «Спартака», в которой ходят сотрудники клуба. Как будто это не 2023-й, а конец 90-х. Со стороны казалось, что Романцеву немного некомфортно: смотрел в пол, поправлял рукава. Ему предстояло нанести первый удар по мячу и поздороваться с болельщиками на трибуне B, которая уже давно пустует на матчах РПЛ.

На стадионе «Спартака» собралось больше средней посещаемости красно-белых весной в РПЛ (9449 человек). Причем билеты не раздавали бесплатно, а продавали. За 11 800 билетов (столько реализовали утром перед матчем) «Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей. Все деньги пойдут на благотворительность.

Фанаты «Спартака» вспомнили времена до ковида и Fan ID. Файеров не было, зато все покрыли баннерами.

Один – в честь Юрия Гаврилова. Легенда «Спартака» сейчас в больнице с подозрением на инсульт, шестого июня у него операция.

Второй – политический: «Зауставити насиље на косову» («Остановите насилие в Косово» на сербском – Sports.ru)

Остальные – про Георгия Ярцева. Легендарный футболист и тренер «Спартака» скончался 15 июля 2022 года. Фанаты красно-белых сделали в честь тренера-чемпиона огромный баннер на всю трибуну и много небольших – просто с именем.

Именно к ним подошел Олег Романцев с «Народной командой».

«Вы – наша сила, вы то, ради чего мы сделали эту команду, – обратился к болельщикам босс «Народной» Сергей Кучер. – Поддержите этих ребят, чтобы они тоже стали своячками, как и мы все, чтобы почувствовали эти эмоции, кайф и энергетику, ради которой мы все это делаем».

И тут болельщики зарядили вместе с «Народной командой». Как будто это не Медиалига, а большой и важный матч «Спартака». Как раньше.

Романцев смотрел на болельщиков и хлопал. 

– Вы заплакали, когда подошли к трибуне. Почему?

– Ну, потому что это воспоминания. Когда был футбол настоящий, когда трибуны гнали футболистов вперед. Когда еще до игры мурашки по коже. Скандирования, приветствия. Сейчас, к сожалению, футболисты лишены этого по чьей-то прихоти.

Мне очень жаль этих пацанов. Мне очень жаль современных футболистов, которые не знают, что это такое. Пройдите мимо этой трибуны, и вы зарядитесь.

Я вернулся – не могу сказать, что в детство или в молодость – в свои лучшие годы жизни.

Пару минут спустя Романцев направился в техническую зону. Он смотрел матч и слушал бесконечные рассказы бывшего пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга.

И тут тренера отвлекли.

– К вам нападающий!

Это был Игорь Шалимов, советник спортивного блока «Народной команды» и нападающий еще советского «Спартака» Романцева. 

– К нам, на поле? – разулыбался Романцев.

Настроение сразу улучшилось. Весь первый тайм Романцев проговорил с Шалимовым. Рассказывал, как дела у Юрия Гаврилова, а Шалимов объяснял бывшего тренеру правила и лимит на медийных игроков в медиафутболе.

Романцев посмотрел только первый тайм, но остался под впечатлением.

– Мне очень нравится! Я в первый раз и не жалею, что откликнулся. Пришел, зарядился эмоциями. И не столько я ребятам что-то дал, сколько они мне дали заряд, который я Юре Гаврилову в больницу отнесу. Покажу ему, как это все проходило. Думаю, что Юра так же будет со слезами слушать, что большой футбол, оказывается, есть, и он здесь.

– Под «большим футболом» вы имеете в виду медиафутбол?

– С учетом обстановки на трибунах – да.

Хаким Зиеш из «Челси» примерил футболки «Спартака» и «Бей Беги». Он приехал в Москву тусоваться с Промесом

Во втором тайме Романцев ушел, но скучнее не стало. Просто сменились хедлайнеры.

На медиафутбольный матч заскочили Квинси Промес и Хаким Зиеш.

Промес – формально игрок «Бей Беги». Его зазывали в команду Соболев и Джикия. А полузащитник «Челси» приехал в Москву на выходные потусить с другом. Из-за сразу нескольких уголовных дел в Нидерландах уехать куда-то из России – проблема для Квинси. Поэтому единственный шанс повидаться с друзьями – вытащить их в Москву.

Зиеш уже несколько дней зависает с голландским другом из «Спартака». Даже заехал в Барвиху на итоги сезона РПЛ, вручил там награду приятелю, а на следующий день поехал с ним на медиафутбол!

Выглядело удивительно. Стильный Промес в солнечных очках выходит из подтрибунки в окружении друзей и сотрудников «Спартака», а у него за спиной плетется обладатель Лиги чемпионов, кумир Марокко и футболист «Челси» Зиеш.

Но это было ненадолго.

Хакима посадили на скамейку запасных – и началась фотосессия. Первым был Роман Нагучев, комментировавший этот матч. Потом – детишки.

В какой-то момент Промес и Зиеш устроили конвейер по производству автографов. Квинси принимал у детей с трибуны бумажки и чехлы для телефонов и отдавал Зиешу. Марокканец расписывался и возвращал голландцу.

А потом Зиешу даже выдали футболку «Спартака» с 22 номером. Хаким сфотографировался, но автографов на бумагах, связанных со «Спартаком», не оставлял.

Еще Хаким получил футболку «Бей Беги» с 22 номером, погулял по газону «Открытие Банк Арены», сфотографировался с Джикией, Соболевым и Промесом – и ушел вместе с Квинси еще до конца матча. 

На футбол почти никто не смотрел. Фанаты «Спартака» вернули атмосферу до ковида и Fan ID и заряжали вместе с Соболевым и Джикией

Из-за Романцева, перформансов, Джикии, Соболева, Промеса и Зиеша, футбол, казалось, просто потерялся.

Хотя там тоже было любопытно. Первые минуты «Народная команда» и «Бей Беги» провели медийными составами.

За «Народную» играли сотрудники «Спартака»: пресс-атташе Дмитрий Зеленов, коммерческий директор Рустам Махмутов и ведущий ютуб-канала Данила Махалин.

Потом матч приостановили. И Майк Крапивников (играл в «Амкале» и Reality) сделал предложение Светлане Думич. Они вместе играли за «Народную команду», а в паузе Майк встал на одно колено и подарил девушке большой букет красно-белых цветов.

«Мы вообще про это не разговаривали! – сказала Думич Sports.ru. – Такой шок сейчас. Если он еще гол забьет, то это будет лучший день в моей жизни».

Но Крапивников не забил. «Народная Команда» проиграла «Бей Беги» со счетом 0:1 (обычно в медиафутболе забивают больше). Из-за выхода Промеса с Зиешем на поле, медийного старта и пауз матч получился слишком рваным.

Да и, если честно, даже на трибунах почти все (кроме Азамата Мусагалиева, босса ФК «10», соперника «Народной команды» по плей-офф) смотрели не на игру, а на заряды болельщиков «Спартака».

Ультрас зарядили пару оригинальных кричалок для «Народной команды», но почти все время вели себя как на матчах «Спартака». Прошлись по «Локомотиву», ЦСКА и пели Магомаева.

Потом были заряды про «Спартак» вместе с «Народной командой»

А дальше – с Джикией, Соболевым, Литвиновым и Мелешиным. 

Футболисты «Спартака» залезли прямо на фанатку. 

«Как же мы скучали по вам, вы просто не представляете», – сказал Джикия. После чего произнес «Спартак» – ауф» в стиле Самюэля Жиго. 

Получилось максимальное единение. Литвинов даже забрался на сетку, чтобы его было лучше видно.

Только одну кричалку футболисты не поддержали. На заряде «Раз, два, три, «Зенитушка», соси» Соболев и Джикия рассмеялись и замолчали. 

Но с трибун не уходили. Футболисты «Спартака» еще долго фотографировались и раздавали автографы тем, кто давно их не видел. И, похоже, еще долго не увидит вживую.

Телеграм-канал Ярослава Сусова

Народный «Спартак» в Медиалиге: играют только свои, на трибунах перформанс, в составе Шишкин, Баженов, Прудников

 Фото: Ярослав Сусов; VK/narodnaya.komanda

9 комментариев

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D-eisler@yandex.ru
а вот медиафутбол начинает обретать статус культурно-спортивного события
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pulyalke
сейчас изза комплексов появится матч что то типа "достояние" россии против пили-заноси))
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munhin
Наконец то спартак нашел себя )))
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Марк Власов
Медиафутбол набирает обороты. И это хорошо. Унылое коррупционное болото рос футбола получает хорошую встряску
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Slavnov
Остальным такое и не снилось,именно поэтому Спартак Москва, народная команда
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neo63
Всегда знал что Спартак - народная команда, но вот такие личности как Соболев и Джикия, портят все представление об этой славной команде.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
я не понимаю.
люди минусуют статьи про медиафутбол просто потому что это медиафутбол?
х
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№7
Ответ D-eisler@yandex.ru
а вот медиафутбол начинает обретать статус культурно-спортивного события
Молодежи это больше интересно например матч Сочи - Урал
0
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