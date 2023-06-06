9 комментариев

Репортаж Ярослава Сусова с матча «Народная Команда» – «Бей Беги».

Матч «Народная Команда» – «Бей Беги» не просто какая-то игра Медиалиги. Да, это не главное дерби медиафутбола «Амкал» – 2Drots (их все знают как минимум из-за Кубка России), но собирает зрителей оно не меньше.

Все потому что обе команды тесно связаны со «Спартаком».

Что это за матч и команды?

Если вы разбираетесь в медиафутболе, то можете переходить к следующему пункту. Тут мы расскажем уже известные факты про «Народную команду» и «Бей Беги».

«Народная команда» и «Бей Беги» – это первое в медиафутболе братское дерби. Только мы привыкли, что братское дерби – это матч дружественных или соседних команд, которые не враждуют. Например, «Динамо» – ЦСКА или «Спартак» – «Торпедо».

Здесь братское дерби вокруг одной команды – «Спартака».

«Народная команда» – это натурально медиафутбольная версия «Спартака». Команду создали болельщики Владислав Мак и Сергей Кучер, один из них ведет канал «Дневник фаната» (там атмосфера спартаковских трибун, видео с выездов, песни и заряды).

В команду берут только болельщиков, воспитанников, сотрудников или бывших игроков «Спартака». За «Народную команду» играют Роман Шишкин, Никита Баженов, Александр Прудников и Владислав Рыжков.

Играют в старой форме «Спартака»: просто без ромбика на груди, а с надписью «Народная команда». На матчи приходят ультрас красно-белых, которые перестали ходить на стадион из-за Fan ID.

«Бей Беги» не так плотно связана со «Спартаком». Единственный бывший спартаковец – Андрей Ещенко. Еще в составе, например, Ника Пилиев, выходивший за ЦСКА.

Но привязка к красно-белым все равно есть. Боссы – Георгий Джикия и Александр Соболев, они ходят на матчи и заявлены за команду. Плюс зимой «Бей Беги» дозаявили Квинси Промеса.

Романцев будет показывать видео с матча Юрию Гаврилову в больнице: «Я вернулся в свои лучшие годы»

Перед игрой на «Открытие Банк Арене» было много интриг. Решалось, кто будет играть в плей-офф.

«Народная команда» обеспечила выход, а вот «Бей Беги» нужна была только победа.

«Народная команда» позвала на матч игроков «Спартака» Руслана Литвинова и Алексея Мелешина, а на скамейку «Бей Беги» пришли Джикия и Соболев.

Джикию и Соболева ждали в составе, но после поражения в 30 туре РПЛ от «Крыльев Советов» Гильермо Абаскаль запретил футболистам играть где-то еще. Нападающий «Спартака» и босс «Бей Беги» сильно переживал, но никаких жестов не показывал.

И главное внимание было не к нему, а к скамейке «Народной Команды».

Там был Олег Романцев. Легендарный тренер надел бордовую куртку с эмблемой «Спартака», в которой ходят сотрудники клуба. Как будто это не 2023-й, а конец 90-х. Со стороны казалось, что Романцеву немного некомфортно: смотрел в пол, поправлял рукава. Ему предстояло нанести первый удар по мячу и поздороваться с болельщиками на трибуне B, которая уже давно пустует на матчах РПЛ.

На стадионе «Спартака» собралось больше средней посещаемости красно-белых весной в РПЛ (9449 человек). Причем билеты не раздавали бесплатно, а продавали. За 11 800 билетов (столько реализовали утром перед матчем) «Спартак» заработал 1,3 миллиона рублей. Все деньги пойдут на благотворительность.

Фанаты «Спартака» вспомнили времена до ковида и Fan ID. Файеров не было, зато все покрыли баннерами.

Один – в честь Юрия Гаврилова. Легенда «Спартака» сейчас в больнице с подозрением на инсульт, шестого июня у него операция.

Второй – политический: «Зауставити насиље на косову» («Остановите насилие в Косово» на сербском – Sports.ru)

Остальные – про Георгия Ярцева. Легендарный футболист и тренер «Спартака» скончался 15 июля 2022 года. Фанаты красно-белых сделали в честь тренера-чемпиона огромный баннер на всю трибуну и много небольших – просто с именем.

Именно к ним подошел Олег Романцев с «Народной командой».

«Вы – наша сила, вы то, ради чего мы сделали эту команду, – обратился к болельщикам босс «Народной» Сергей Кучер. – Поддержите этих ребят, чтобы они тоже стали своячками, как и мы все, чтобы почувствовали эти эмоции, кайф и энергетику, ради которой мы все это делаем».

И тут болельщики зарядили вместе с «Народной командой». Как будто это не Медиалига, а большой и важный матч «Спартака». Как раньше.

Романцев смотрел на болельщиков и хлопал.

– Вы заплакали, когда подошли к трибуне. Почему?

– Ну, потому что это воспоминания. Когда был футбол настоящий, когда трибуны гнали футболистов вперед. Когда еще до игры мурашки по коже. Скандирования, приветствия. Сейчас, к сожалению, футболисты лишены этого по чьей-то прихоти.

Мне очень жаль этих пацанов. Мне очень жаль современных футболистов, которые не знают, что это такое. Пройдите мимо этой трибуны, и вы зарядитесь.

Я вернулся – не могу сказать, что в детство или в молодость – в свои лучшие годы жизни.

Пару минут спустя Романцев направился в техническую зону. Он смотрел матч и слушал бесконечные рассказы бывшего пресс-атташе «Спартака» Леонида Трахтенберга.

И тут тренера отвлекли.

– К вам нападающий!

Это был Игорь Шалимов, советник спортивного блока «Народной команды» и нападающий еще советского «Спартака» Романцева.

– К нам, на поле? – разулыбался Романцев.

Настроение сразу улучшилось. Весь первый тайм Романцев проговорил с Шалимовым. Рассказывал, как дела у Юрия Гаврилова, а Шалимов объяснял бывшего тренеру правила и лимит на медийных игроков в медиафутболе.

Романцев посмотрел только первый тайм, но остался под впечатлением.

– Мне очень нравится! Я в первый раз и не жалею, что откликнулся. Пришел, зарядился эмоциями. И не столько я ребятам что-то дал, сколько они мне дали заряд, который я Юре Гаврилову в больницу отнесу. Покажу ему, как это все проходило. Думаю, что Юра так же будет со слезами слушать, что большой футбол, оказывается, есть, и он здесь.

– Под «большим футболом» вы имеете в виду медиафутбол?

– С учетом обстановки на трибунах – да.

Хаким Зиеш из «Челси» примерил футболки «Спартака» и «Бей Беги». Он приехал в Москву тусоваться с Промесом

Во втором тайме Романцев ушел, но скучнее не стало. Просто сменились хедлайнеры.

На медиафутбольный матч заскочили Квинси Промес и Хаким Зиеш.

Промес – формально игрок «Бей Беги». Его зазывали в команду Соболев и Джикия. А полузащитник «Челси» приехал в Москву на выходные потусить с другом. Из-за сразу нескольких уголовных дел в Нидерландах уехать куда-то из России – проблема для Квинси. Поэтому единственный шанс повидаться с друзьями – вытащить их в Москву.

Зиеш уже несколько дней зависает с голландским другом из «Спартака». Даже заехал в Барвиху на итоги сезона РПЛ, вручил там награду приятелю, а на следующий день поехал с ним на медиафутбол!

Выглядело удивительно. Стильный Промес в солнечных очках выходит из подтрибунки в окружении друзей и сотрудников «Спартака», а у него за спиной плетется обладатель Лиги чемпионов, кумир Марокко и футболист «Челси» Зиеш.

Но это было ненадолго.

Хакима посадили на скамейку запасных – и началась фотосессия. Первым был Роман Нагучев, комментировавший этот матч. Потом – детишки.

В какой-то момент Промес и Зиеш устроили конвейер по производству автографов. Квинси принимал у детей с трибуны бумажки и чехлы для телефонов и отдавал Зиешу. Марокканец расписывался и возвращал голландцу.

А потом Зиешу даже выдали футболку «Спартака» с 22 номером. Хаким сфотографировался, но автографов на бумагах, связанных со «Спартаком», не оставлял.

Еще Хаким получил футболку «Бей Беги» с 22 номером, погулял по газону «Открытие Банк Арены», сфотографировался с Джикией, Соболевым и Промесом – и ушел вместе с Квинси еще до конца матча.

На футбол почти никто не смотрел. Фанаты «Спартака» вернули атмосферу до ковида и Fan ID и заряжали вместе с Соболевым и Джикией

Из-за Романцева, перформансов, Джикии, Соболева, Промеса и Зиеша, футбол, казалось, просто потерялся.

Хотя там тоже было любопытно. Первые минуты «Народная команда» и «Бей Беги» провели медийными составами.

За «Народную» играли сотрудники «Спартака»: пресс-атташе Дмитрий Зеленов, коммерческий директор Рустам Махмутов и ведущий ютуб-канала Данила Махалин.

Потом матч приостановили. И Майк Крапивников (играл в «Амкале» и Reality) сделал предложение Светлане Думич. Они вместе играли за «Народную команду», а в паузе Майк встал на одно колено и подарил девушке большой букет красно-белых цветов.

«Мы вообще про это не разговаривали! – сказала Думич Sports.ru. – Такой шок сейчас. Если он еще гол забьет, то это будет лучший день в моей жизни».

Но Крапивников не забил. «Народная Команда» проиграла «Бей Беги» со счетом 0:1 (обычно в медиафутболе забивают больше). Из-за выхода Промеса с Зиешем на поле, медийного старта и пауз матч получился слишком рваным.

Да и, если честно, даже на трибунах почти все (кроме Азамата Мусагалиева, босса ФК «10», соперника «Народной команды» по плей-офф) смотрели не на игру, а на заряды болельщиков «Спартака».

Ультрас зарядили пару оригинальных кричалок для «Народной команды», но почти все время вели себя как на матчах «Спартака». Прошлись по «Локомотиву», ЦСКА и пели Магомаева.

Потом были заряды про «Спартак» вместе с «Народной командой»

А дальше – с Джикией, Соболевым, Литвиновым и Мелешиным.

Футболисты «Спартака» залезли прямо на фанатку.

«Как же мы скучали по вам, вы просто не представляете», – сказал Джикия. После чего произнес «Спартак» – ауф» в стиле Самюэля Жиго.

Получилось максимальное единение. Литвинов даже забрался на сетку, чтобы его было лучше видно.

Только одну кричалку футболисты не поддержали. На заряде «Раз, два, три, «Зенитушка», соси» Соболев и Джикия рассмеялись и замолчали.

Но с трибун не уходили. Футболисты «Спартака» еще долго фотографировались и раздавали автографы тем, кто давно их не видел. И, похоже, еще долго не увидит вживую.

Фото: Ярослав Сусов; VK/narodnaya.komanda