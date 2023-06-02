25 комментариев

Крупный денежный сдвиг в РПЛ: «Ростех» будет содержать «Балтику» и уходит из «Арсенала». Что случилось?
Разбирается Ярослав Сусов.
Сезон еще не закончился, а в российском футболе уже идут тектонические финансово-политические движения.
Госкорпорация «Ростех», которая раньше спонсировала тульский «Арсенал», отказалась продлевать контракт в ФНЛ (еще раньше она поддерживала «Крылья Советов»). «Ростех» хотел продвижения на уровне РПЛ и нашел новую команду.
Повезло «Балтике», которая не играла в чемпионате России уже 25 лет и наконец зашла в РПЛ. Первого июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали меморандум по спонсорству «Балтики» и развитию спортивной инфраструктуры региона. Причем случилось это в офисе «Ростеха» в Москве.
Что это значит? Сколько получит «Балтика» и на что она теперь может рассчитывать? А что будет с тульским «Арсеналом»?
«Ростех» – новый генеральный партнер «Балтики». Переименует стадион и обеспечит большую часть бюджета
Сделка «Ростеха» и «Балтики» не просто небольшое спонсорство на несколько миллионов рублей.
Сергей Чемезов сразу заявил о намерении сделать «Балтику» крепким игроком РПЛ, но точная сумма соглашения и не разглашается, и, кажется, еще не определена.
– Пока еще считаем бюджет. Зависит от того, каких футболистов надо приобрести, какая сумма трансферов и так далее, – сказал Сергей Чемезов в комментарии Sports.ru на церемонии подписания соглашения.
– Это будет основополагающая часть бюджета?
– Конечно. Содержание клуба не столько дорого, а вот покупка футболистов…
Директор госкорпорации прямо говорит: финальный бюджет зависит от трансферов, а «Ростех» обеспечит «Балтику» «всем, чтобы клуб играл, развивался».
Риторика сильно отличается от слов Чемезова о подписании контракта с тульским «Арсеналом» в 2016 году. Тогда он говорил о развитии академии и воспитанников, а не обеспечении всем необходимым:
«Мы не будем меряться бюджетами с «Газпромом» и «Лукойлом». Для нас оптимальный путь – это поэтапное выстраивание эффективного клуба, который будет показывать достойные результаты, у которого будет качественная инфраструктура, который будет жить по средствам, в котором будут играть свои воспитанники».
«Ростех» получит крупнейший из возможных спонсорских пакетов: название и логотип «Ростеха» на груди на футболках «Балтики», переименование стадиона «Калининград» в «Ростех-Арену». Это высшая категория в спонсорстве, такая у «Газпрома» в «Зените», РЖД в «Локомотиве»).
К тому же, по словам Чемезова, «Ростех» будет помогать «Балтике» искать и других спонсоров. Например, перевозчиком клуба станет авиакомпания Red Wings, входящая в «Ростех».
Но и это не конец.
«Балтика» продолжит получать деньги от Калининградской области. Об этом рассказал Sports.ru губернатор Антон Алиханов:
«Мы тратили в зависимости от года от 300 до 350 миллионов рублей, остальное обеспечивали спонсоры. Та же практика сохранится и в дальнейшем. Называть цифру пока бы не хотел, пока еще работаем со спонсорами».
Отдельно Алиханов говорит про нейминг стадиона. Похоже, деньги от изменения названия должны покрыть расходы на обслуживание арены:
«Нейминг – это отдельный трек, очень важный для нас. Со следующего года (правда, пока этот вопрос обсуждается) были планы прекратить федеральное финансирование стадионов, построенных к ЧМ-2018.
Поэтому для нас это очень важно, мы благодарны Сергею Викторовичу Чемезову за то, что он поддержал наше предложение и мы смогли получить такого надежного известного партнера, а наш стадион теперь будет называться «Ростех-Арена».
Содержание стадиона «Калининград» обходится в 205,5 млн рублей в год – такая сумма официально заложена на 2023-й. Из нее 154,4 млн – средства федерального бюджета в рамках программы наследия ЧМ-2018. Но скоро федеральные деньги со стадионов могут уйти.
Сам себя стадион обеспечить не способен – его доходы за 2022 год составили около 70 млн рублей.
До «Ростеха» титульным спонсором «Балтики» был «Калининградский янтарный комбинат» – это дочка «Ростеха», которая ведет добычу янтаря в Калининградской области. Комбинат платил клубу около 170 миллионов рублей в год. Теперь его на форме сменит головная организация.
Итого: мы не ошибемся, предположив, что «Ростех» будет перечислять «Балтике» много сотен миллионов рублей в год.
Почему «Балтика»? Чемезов говорит о перспективах и янтарном комбинате. Губернатора Алиханова связывали с «Ростехом» еще до назначения
Выбор «Балтики» – неслучайный. И дело не только в том, что это новый клуб РПЛ без титульного спонсора-букмекера или госкорпорации.
У «Ростеха» тесная связь с Калининградской областью. Об этом рассказал и сам Чемезов в комментарии Sports.ru:
«Первая причина [выбора «Балтики»] в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области – наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек».
Это не единственная связь «Ростеха», Чемезова, Калининградской области и Алиханова.
Например, в 2021 году «Ростех» зашел в проект моста через Калининградский залив к западу от города (его стоимость оценивали в 41,5 млрд рублей).
Еще в 2016 году при назначении врио губернатора Калининградской области политтехнолог Евгений Минченко называл Антона Алиханова «человеком из команды Чемезова».
Алиханова не раз спрашивали насчет связей с «Ростехом».
– Поскольку вы из Минпромторга, а это ведомство, как принято считать, неформально курирует Сергей Чемезов [из «Ростеха»]. Помогает он вам? – спрашивали у Алиханова в интервью «Русской службе BBC».
– Я с Сергеем Викторовичем Чемезовым познакомился, уже когда переехал в Калининградскую область. Тогда, в Минпроме, я с ним не был знаком. И наше первое знакомство [состоялось] при работе над вопросами, которые касались янтаря, она была достаточно напряженной.
Алиханов всегда опровергал связи и с Сергеем Чемезовым, и с «Ростехом».
А что с «Арсеналом»? У клуба долги по зарплате, теперь не будет и денег «Ростеха»
Еще одна причина перехода «Ростеха» к «Балтике» – отказ от спонсирования тульского «Арсенала».
«Ростех» стал первым спонсором «Арсенала» после прихода к власти губернатора Алексея Дюмина (бывшего офицера охраны Владимира Путина, далее был его личным адъютантом, заместителем начальника ГРУ и командующим силами специальных операций России).
«Арсеналу» выделяли солидную сумму, но точно меньше 500 миллионов рублей (по 500 давали «Газпромбанк» и «Роснефть»).
В Тульской области «Ростеху» принадлежат много предприятий, в том числе Конструкторское бюро приборостроения.
«Ростех» поддерживал «Арсенал» все шесть лет в РПЛ, но Сергей Чемезов не очень интересовался непосредственным управлением клубом.
«У нас в наблюдательном совете мой помощник, он сам любитель футбола, который активно с ними работает, – говорил Чемезов «РБК» в 2019-м. – Я не думаю, что мы будем очень большие деньги тратить. Если «Арсенал» будет в середине таблицы, этого вполне достаточно».
В конце сезона-2021/22 «Арсенал» находился на последнем месте в РПЛ и испытывал финансовые проблемы (убирали питание в столовой и не платили зарплаты), но «Ростех» опроверг информацию о разрыве партнерства. Просто объем поддержки был «скорректирован в соответствии с текущими реалиями».
О разрыве контракта между «Ростехом» и «Арсеналом» после вылета клуба в Первую лигу не сообщалось. Тем не менее у клуба проблемы – долги по зарплатам, по данным Metaratings, достигли 250 миллионов рублей (но недавно их начали постепенно погашать).
Теперь «Ростех» уже точно не поддерживает тульский клуб. Официальная причина – невыход обратно в РПЛ.
– Они вышли из Премьер-лиги, – объясняет причину разрыва Сергей Чемезов в комментарии Sports.ru. – Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.
– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?
– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба. Самим управлением клуба мы не занимались.
Перед последним туром Первой лиги «Арсенал» занимает 12-е место, теперь у него нет ни математических шансов попасть в РПЛ, ни денег «Ростеха».
Все это теперь – у «Балтики».
Телеграм-канал Ярослава Сусова
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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо, Виталий Невар, Виталий Невар; fc-baltika.ru/; arsenaltula.ru; Пресс-служба Госкорпорации Ростех
Напомню, что "поддержка" заключалась в том, что они набрали кредитов по ставке выше рыночной и свалили через год, оставив клуб в больших долгах, которые выплачиваются до сих пор (больше 15 лет).
Видимо, чемезовские устали от тульских распилов Аджоева. Дюмин, возможно, тоже уйдет на повышение из региона. Его чуть ли не в преемники прочили в свое время.
А про наш футбол я вообще молчу.