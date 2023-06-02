25 комментариев

Разбирается Ярослав Сусов.

Сезон еще не закончился, а в российском футболе уже идут тектонические финансово-политические движения.

Госкорпорация «Ростех», которая раньше спонсировала тульский «Арсенал», отказалась продлевать контракт в ФНЛ (еще раньше она поддерживала «Крылья Советов»). «Ростех» хотел продвижения на уровне РПЛ и нашел новую команду.

Повезло «Балтике», которая не играла в чемпионате России уже 25 лет и наконец зашла в РПЛ. Первого июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали меморандум по спонсорству «Балтики» и развитию спортивной инфраструктуры региона. Причем случилось это в офисе «Ростеха» в Москве.

Что это значит? Сколько получит «Балтика» и на что она теперь может рассчитывать? А что будет с тульским «Арсеналом»?

«Ростех» – новый генеральный партнер «Балтики». Переименует стадион и обеспечит большую часть бюджета

Сделка «Ростеха» и «Балтики» не просто небольшое спонсорство на несколько миллионов рублей.

Сергей Чемезов сразу заявил о намерении сделать «Балтику» крепким игроком РПЛ, но точная сумма соглашения и не разглашается, и, кажется, еще не определена.

– Пока еще считаем бюджет. Зависит от того, каких футболистов надо приобрести, какая сумма трансферов и так далее , – сказал Сергей Чемезов в комментарии Sports.ru на церемонии подписания соглашения.

– Это будет основополагающая часть бюджета?

– Конечно. Содержание клуба не столько дорого, а вот покупка футболистов…

Директор госкорпорации прямо говорит: финальный бюджет зависит от трансферов, а «Ростех» обеспечит «Балтику» « всем, чтобы клуб играл, развивался ».

Риторика сильно отличается от слов Чемезова о подписании контракта с тульским «Арсеналом» в 2016 году. Тогда он говорил о развитии академии и воспитанников, а не обеспечении всем необходимым:

« Мы не будем меряться бюджетами с «Газпромом» и «Лукойлом ». Для нас оптимальный путь – это поэтапное выстраивание эффективного клуба, который будет показывать достойные результаты, у которого будет качественная инфраструктура, который будет жить по средствам, в котором будут играть свои воспитанники ».

«Ростех» получит крупнейший из возможных спонсорских пакетов: название и логотип «Ростеха» на груди на футболках «Балтики», переименование стадиона «Калининград» в «Ростех-Арену». Это высшая категория в спонсорстве, такая у «Газпрома» в «Зените», РЖД в «Локомотиве»).

К тому же, по словам Чемезова, «Ростех» будет помогать «Балтике» искать и других спонсоров. Например, перевозчиком клуба станет авиакомпания Red Wings, входящая в «Ростех».

Но и это не конец.

«Балтика» продолжит получать деньги от Калининградской области. Об этом рассказал Sports.ru губернатор Антон Алиханов:

«Мы тратили в зависимости от года от 300 до 350 миллионов рублей, остальное обеспечивали спонсоры. Та же практика сохранится и в дальнейшем. Называть цифру пока бы не хотел, пока еще работаем со спонсорами».

Отдельно Алиханов говорит про нейминг стадиона. Похоже, деньги от изменения названия должны покрыть расходы на обслуживание арены:

«Нейминг – это отдельный трек, очень важный для нас. Со следующего года (правда, пока этот вопрос обсуждается) были планы прекратить федеральное финансирование стадионов, построенных к ЧМ-2018.

Поэтому для нас это очень важно, мы благодарны Сергею Викторовичу Чемезову за то, что он поддержал наше предложение и мы смогли получить такого надежного известного партнера, а наш стадион теперь будет называться «Ростех-Арена».

Содержание стадиона «Калининград» обходится в 205,5 млн рублей в год – такая сумма официально заложена на 2023-й. Из нее 154,4 млн – средства федерального бюджета в рамках программы наследия ЧМ-2018. Но скоро федеральные деньги со стадионов могут уйти.

Сам себя стадион обеспечить не способен – его доходы за 2022 год составили около 70 млн рублей.

До «Ростеха» титульным спонсором «Балтики» был «Калининградский янтарный комбинат» – это дочка «Ростеха», которая ведет добычу янтаря в Калининградской области. Комбинат платил клубу около 170 миллионов рублей в год. Теперь его на форме сменит головная организация.

Итого: мы не ошибемся, предположив, что «Ростех» будет перечислять «Балтике» много сотен миллионов рублей в год.

Почему «Балтика»? Чемезов говорит о перспективах и янтарном комбинате. Губернатора Алиханова связывали с «Ростехом» еще до назначения

Выбор «Балтики» – неслучайный. И дело не только в том, что это новый клуб РПЛ без титульного спонсора-букмекера или госкорпорации.

У «Ростеха» тесная связь с Калининградской областью. Об этом рассказал и сам Чемезов в комментарии Sports.ru:

«Первая причина [выбора «Балтики»] в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области – наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек».

Это не единственная связь «Ростеха», Чемезова, Калининградской области и Алиханова.

Например, в 2021 году «Ростех» зашел в проект моста через Калининградский залив к западу от города (его стоимость оценивали в 41,5 млрд рублей).

Еще в 2016 году при назначении врио губернатора Калининградской области политтехнолог Евгений Минченко называл Антона Алиханова «человеком из команды Чемезова».

Алиханова не раз спрашивали насчет связей с «Ростехом».

– Поскольку вы из Минпромторга, а это ведомство, как принято считать, неформально курирует Сергей Чемезов [из «Ростеха»]. Помогает он вам? – спрашивали у Алиханова в интервью «Русской службе BBC».

– Я с Сергеем Викторовичем Чемезовым познакомился, уже когда переехал в Калининградскую область. Тогда, в Минпроме, я с ним не был знаком. И наше первое знакомство [состоялось] при работе над вопросами, которые касались янтаря, она была достаточно напряженной.

Алиханов всегда опровергал связи и с Сергеем Чемезовым, и с «Ростехом».

А что с «Арсеналом»? У клуба долги по зарплате, теперь не будет и денег «Ростеха»

Еще одна причина перехода «Ростеха» к «Балтике» – отказ от спонсирования тульского «Арсенала».

«Ростех» стал первым спонсором «Арсенала» после прихода к власти губернатора Алексея Дюмина (бывшего офицера охраны Владимира Путина, далее был его личным адъютантом, заместителем начальника ГРУ и командующим силами специальных операций России).

«Арсеналу» выделяли солидную сумму, но точно меньше 500 миллионов рублей (по 500 давали «Газпромбанк» и «Роснефть»).

В Тульской области «Ростеху» принадлежат много предприятий, в том числе Конструкторское бюро приборостроения.

«Ростех» поддерживал «Арсенал» все шесть лет в РПЛ, но Сергей Чемезов не очень интересовался непосредственным управлением клубом.

«У нас в наблюдательном совете мой помощник, он сам любитель футбола, который активно с ними работает, – говорил Чемезов «РБК» в 2019-м. – Я не думаю, что мы будем очень большие деньги тратить. Если «Арсенал» будет в середине таблицы, этого вполне достаточно».

В конце сезона-2021/22 «Арсенал» находился на последнем месте в РПЛ и испытывал финансовые проблемы (убирали питание в столовой и не платили зарплаты), но «Ростех» опроверг информацию о разрыве партнерства. Просто объем поддержки был «скорректирован в соответствии с текущими реалиями».

О разрыве контракта между «Ростехом» и «Арсеналом» после вылета клуба в Первую лигу не сообщалось. Тем не менее у клуба проблемы – долги по зарплатам, по данным Metaratings, достигли 250 миллионов рублей (но недавно их начали постепенно погашать).

Теперь «Ростех» уже точно не поддерживает тульский клуб. Официальная причина – невыход обратно в РПЛ.

– Они вышли из Премьер-лиги, – объясняет причину разрыва Сергей Чемезов в комментарии Sports.ru. – Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.

– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?

– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба. Самим управлением клуба мы не занимались.

Перед последним туром Первой лиги «Арсенал» занимает 12-е место, теперь у него нет ни математических шансов попасть в РПЛ, ни денег «Ростеха».

Все это теперь – у «Балтики».

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо, Виталий Невар, Виталий Невар; fc-baltika.ru/; arsenaltula.ru; Пресс-служба Госкорпорации Ростех