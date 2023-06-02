25 комментариев

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Крупный денежный сдвиг в РПЛ: «Ростех» будет содержать «Балтику» и уходит из «Арсенала». Что случилось?

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Разбирается Ярослав Сусов.

Сезон еще не закончился, а в российском футболе уже идут тектонические финансово-политические движения.

Госкорпорация «Ростех», которая раньше спонсировала тульский «Арсенал», отказалась продлевать контракт в ФНЛ (еще раньше она поддерживала «Крылья Советов»). «Ростех» хотел продвижения на уровне РПЛ и нашел новую команду.

Повезло «Балтике», которая не играла в чемпионате России уже 25 лет и наконец зашла в РПЛ. Первого июня гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов и губернатор Калининградской области Антон Алиханов подписали меморандум по спонсорству «Балтики» и развитию спортивной инфраструктуры региона. Причем случилось это в офисе «Ростеха» в Москве.

Что это значит? Сколько получит «Балтика» и на что она теперь может рассчитывать? А что будет с тульским «Арсеналом»? 

«Ростех» – новый генеральный партнер «Балтики». Переименует стадион и обеспечит большую часть бюджета

Сделка «Ростеха» и «Балтики» не просто небольшое спонсорство на несколько миллионов рублей.

Сергей Чемезов сразу заявил о намерении сделать «Балтику» крепким игроком РПЛ, но точная сумма соглашения и не разглашается, и, кажется, еще не определена.

Пока еще считаем бюджет. Зависит от того, каких футболистов надо приобрести, какая сумма трансферов и так далее, – сказал Сергей Чемезов в комментарии Sports.ru на церемонии подписания соглашения.

– Это будет основополагающая часть бюджета?

– Конечно. Содержание клуба не столько дорого, а вот покупка футболистов…

Директор госкорпорации прямо говорит: финальный бюджет зависит от трансферов, а «Ростех» обеспечит «Балтику» «всем, чтобы клуб играл, развивался». 

Риторика сильно отличается от слов Чемезова о подписании контракта с тульским «Арсеналом» в 2016 году. Тогда он говорил о развитии академии и воспитанников, а не обеспечении всем необходимым:

«Мы не будем меряться бюджетами с «Газпромом» и «Лукойлом». Для нас оптимальный путь – это поэтапное выстраивание эффективного клуба, который будет показывать достойные результаты, у которого будет качественная инфраструктура, который будет жить по средствам, в котором будут играть свои воспитанники».

«Ростех» получит крупнейший из возможных спонсорских пакетов: название и логотип «Ростеха» на груди на футболках «Балтики», переименование стадиона «Калининград» в «Ростех-Арену». Это высшая категория в спонсорстве, такая у «Газпрома» в «Зените»,  РЖД в «Локомотиве»).

К тому же, по словам Чемезова, «Ростех» будет помогать «Балтике» искать и других спонсоров. Например, перевозчиком клуба станет авиакомпания Red Wings, входящая в «Ростех».

Но и это не конец.

«Балтика» продолжит получать деньги от Калининградской области. Об этом рассказал Sports.ru губернатор Антон Алиханов:

«Мы тратили в зависимости от года от 300 до 350 миллионов рублей, остальное обеспечивали спонсоры. Та же практика сохранится и в дальнейшем. Называть цифру пока бы не хотел, пока еще работаем со спонсорами».

Отдельно Алиханов говорит про нейминг стадиона. Похоже, деньги от изменения названия должны покрыть расходы на обслуживание арены:

«Нейминг – это отдельный трек, очень важный для нас. Со следующего года (правда, пока этот вопрос обсуждается) были планы прекратить федеральное финансирование стадионов, построенных к ЧМ-2018.

Поэтому для нас это очень важно, мы благодарны Сергею Викторовичу Чемезову за то, что он поддержал наше предложение и мы смогли получить такого надежного известного партнера, а наш стадион теперь будет называться «Ростех-Арена».

Содержание стадиона «Калининград» обходится в 205,5 млн рублей в год – такая сумма официально заложена на 2023-й. Из нее 154,4 млн – средства федерального бюджета в рамках программы наследия ЧМ-2018. Но скоро федеральные деньги со стадионов могут уйти.

Сам себя стадион обеспечить не способен – его доходы за 2022 год составили около 70 млн рублей.

До «Ростеха» титульным спонсором «Балтики» был «Калининградский янтарный комбинат» – это дочка «Ростеха», которая ведет добычу янтаря в Калининградской области. Комбинат платил клубу около 170 миллионов рублей в год. Теперь его на форме сменит головная организация.

Итого: мы не ошибемся, предположив, что «Ростех» будет перечислять «Балтике» много сотен миллионов рублей в год.

Почему «Балтика»? Чемезов говорит о перспективах и янтарном комбинате. Губернатора Алиханова связывали с «Ростехом» еще до назначения

Выбор «Балтики» – неслучайный. И дело не только в том, что это новый клуб РПЛ без титульного спонсора-букмекера или госкорпорации.

У «Ростеха» тесная связь с Калининградской областью. Об этом рассказал и сам Чемезов в комментарии Sports.ru:

«Первая причина [выбора «Балтики»] в том, что одно из крупнейших предприятий Калининградской области – наш «Калининградский янтарный комбинат», там работает больше 1000 человек».

Это не единственная связь «Ростеха», Чемезова, Калининградской области и Алиханова.

Например, в 2021 году «Ростех» зашел в проект моста через Калининградский залив к западу от города (его стоимость оценивали в 41,5 млрд рублей).

Еще в 2016 году при назначении врио губернатора Калининградской области политтехнолог Евгений Минченко называл Антона Алиханова «человеком из команды Чемезова».

Алиханова не раз спрашивали насчет связей с «Ростехом».

– Поскольку вы из Минпромторга, а это ведомство, как принято считать, неформально курирует Сергей Чемезов [из «Ростеха»]. Помогает он вам? – спрашивали у Алиханова в интервью «Русской службе BBC».

– Я с Сергеем Викторовичем Чемезовым познакомился, уже когда переехал в Калининградскую область. Тогда, в Минпроме, я с ним не был знаком. И наше первое знакомство [состоялось] при работе над вопросами, которые касались янтаря, она была достаточно напряженной.

Алиханов всегда опровергал связи и с Сергеем Чемезовым, и с «Ростехом».

А что с «Арсеналом»? У клуба долги по зарплате, теперь не будет и денег «Ростеха»

Еще одна причина перехода «Ростеха» к «Балтике» – отказ от спонсирования тульского «Арсенала».

«Ростех» стал первым спонсором «Арсенала» после прихода к власти губернатора Алексея Дюмина (бывшего офицера охраны Владимира Путина, далее был его личным адъютантом, заместителем начальника ГРУ и командующим силами специальных операций России). 

«Арсеналу» выделяли солидную сумму, но точно меньше 500 миллионов рублей (по 500 давали «Газпромбанк» и «Роснефть»).

В Тульской области «Ростеху» принадлежат много предприятий, в том числе Конструкторское бюро приборостроения.

«Ростех» поддерживал «Арсенал» все шесть лет в РПЛ, но Сергей Чемезов не очень интересовался непосредственным управлением клубом.

«У нас в наблюдательном совете мой помощник, он сам любитель футбола, который активно с ними работает, – говорил Чемезов «РБК» в 2019-м. – Я не думаю, что мы будем очень большие деньги тратить. Если «Арсенал» будет в середине таблицы, этого вполне достаточно».

В конце сезона-2021/22 «Арсенал» находился на последнем месте в РПЛ и испытывал финансовые проблемы (убирали питание в столовой и не платили зарплаты), но «Ростех» опроверг информацию о разрыве партнерства. Просто объем поддержки был «скорректирован в соответствии с текущими реалиями».

О разрыве контракта между «Ростехом» и «Арсеналом» после вылета клуба в Первую лигу не сообщалось. Тем не менее у клуба проблемы – долги по зарплатам, по данным Metaratings, достигли 250 миллионов рублей (но недавно их начали постепенно погашать).

Теперь «Ростех» уже точно не поддерживает тульский клуб. Официальная причина – невыход обратно в РПЛ.

– Они вышли из Премьер-лиги, – объясняет причину разрыва Сергей Чемезов в комментарии Sports.ru. – Для нас важен бренд, мы его ценим высоко и хотим, чтобы нашу эмблему носили команды, которые играют в РПЛ.

– Как вы оцените годы сотрудничества с «Арсеналом»?

– Мы не влияли на внутреннюю политику клуба. Мы финансировали, но не были генеральными и единственными спонсорами, там были и другие компании, которые принимали участие в финансировании клуба. Самим управлением клуба мы не занимались.

Перед последним туром Первой лиги «Арсенал» занимает 12-е место, теперь у него нет ни математических шансов попасть в РПЛ, ни денег «Ростеха».

Все это теперь – у «Балтики».

Телеграм-канал Ярослава Сусова

Тульский «Арсенал» спонсируют «Роснефть», «Газпром» и Усманов. Все из-за губернатора, который работает с Путиным с 1999-го

«Гаишники не штрафуют, губернатор слушает репортажи даже в больнице». История «Балтики» 90-х 

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо, Виталий Невар, Виталий Невар; fc-baltika.ru/; arsenaltula.ru; Пресс-служба Госкорпорации Ростех

25 комментариев

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bluFFish88
> Госкорпорация «Ростех», которая раньше спонсировала тульский «Арсенал», отказалась продлевать контракт в ФНЛ (еще раньше она поддерживала «Крылья Советов»).

Напомню, что "поддержка" заключалась в том, что они набрали кредитов по ставке выше рыночной и свалили через год, оставив клуб в больших долгах, которые выплачиваются до сих пор (больше 15 лет).
+19
-2
+17
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goshforever
Для Калининграда хорошая новость. Ростехи, конечно, те еще друзья, но всяко лучше, чем сидеть только на бюджете региона.

Видимо, чемезовские устали от тульских распилов Аджоева. Дюмин, возможно, тоже уйдет на повышение из региона. Его чуть ли не в преемники прочили в свое время.
+11
-2
+9
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eyeballerswow
теперь в тг нельзя ругать балтику
+7
0
+7
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Gustav Forsberg
Ответ bluFFish88
> Госкорпорация «Ростех», которая раньше спонсировала тульский «Арсенал», отказалась продлевать контракт в ФНЛ (еще раньше она поддерживала «Крылья Советов»). Напомню, что "поддержка" заключалась в том, что они набрали кредитов по ставке выше рыночной и свалили через год, оставив клуб в больших долгах, которые выплачиваются до сих пор (больше 15 лет).
эффективно!
+3
0
+3
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TEScom
Повезло ли "Балтике"- большой вопрос. Как показывает практика, после партнёрства с данной компанией у клубов остаются только долги и обеспечен вылет в пердив.
+3
-1
+2
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Ахимассс
Чемезов наваривался на НХЛовцах еще во времена поздних 80-х в составе Совинтерспорта. Так что это далеко не новость.
+1
0
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Добрый Ретроград
Что случилось))) Денюжки пилят и делят, что случилось)
+3
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Новокули26
Короче так себе спонсор,Арсенал и Крылья также не блистали при их спонсорстве
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goshforever
Ответ Новокули26
Путина?
Да. Были такие слухи и мнения лет 5 назад. В любом случае, в Тульской области Дюмин явно засиделся.
+1
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Ssss Ssss
Ответ bluFFish88
> Госкорпорация «Ростех», которая раньше спонсировала тульский «Арсенал», отказалась продлевать контракт в ФНЛ (еще раньше она поддерживала «Крылья Советов»). Напомню, что "поддержка" заключалась в том, что они набрали кредитов по ставке выше рыночной и свалили через год, оставив клуб в больших долгах, которые выплачиваются до сих пор (больше 15 лет).
обьясните кто-нибудь, зачем гос корпорации оборонного назначения реклама на футболках? нашли новый способ пилить
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mithridat
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Если для Вас Балтика - это только пиво, то дело плохо
Для меня Балтика не пиво, а "пивной напиток" ))
А про наш футбол я вообще молчу.
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Ответ mithridat
Смена одного "пивного" клуба на другой.
Если для Вас Балтика - это только пиво, то дело плохо
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Новокули26
Ответ goshforever
президента
Путина?
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goshforever
Ответ Новокули26
Преемники кого?
президента
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Новокули26
Ответ goshforever
Для Калининграда хорошая новость. Ростехи, конечно, те еще друзья, но всяко лучше, чем сидеть только на бюджете региона. Видимо, чемезовские устали от тульских распилов Аджоева. Дюмин, возможно, тоже уйдет на повышение из региона. Его чуть ли не в преемники прочили в свое время.
Преемники кого?
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Ответ Ssss Ssss
обьясните кто-нибудь, зачем гос корпорации оборонного назначения реклама на футболках? нашли новый способ пилить
может быть это было связано с тем что туда -город оружейников бла бла бла. единственное что я могу предположить
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можно спросить, это у нас клубы так плохо управляют, или спонсоры дебилы, что ежегодно клубы жалуются на долги какие то перестают существовать а другие еле еле поддерживают существование
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i.ivanov...russia.dca......
Ростех кинул Арсенал. Так это называется. Балтика не закрепится в вышке - кинет и их
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Иван Ермаков
как раньше в пердиве мы кричали : "Про Балтику знаем только одно-пиво х***я и команда г***о" )) никого не хотел обидеть,прост вспомнил)
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avcgloronalduMU
ничего не случилось, просто политика, кабинетный чемп, тогда искусственно тащили Тулу, сейчас Калининград))
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Добрый Ретроград
Эффективные менеджеры)
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